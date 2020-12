Die Auswirkungen des Coronavirus werden immer deutlicher im Alltag der Baden-Württemberger spürbar. In unserem Live-Blog verpassen Sie nichts: Jederzeit die neuesten Entwicklungen für Baden-Württemberg.

Alles Wichtige vom Montag im Corona-Ticker:

21:42 Uhr

Das Sozialministerium schlägt strengere Regeln für Pflegeeinrichtungen vor. Die Kommunen fordern außerdem finanzielle Hilfe vom Land und was sind die Folgen der Coronakrise für die Wirtschaft? Alle wichtigen Neuigkeiten vom Montag im Corona-Ticker.

Wie sicher sind die Antikörpertests?

21:11 Uhr:

Der SWR-Gesundheitsexperte Lothar Zimmermann erklärt, was es mit den Corona-Antikörpertest auf sich hat, wie sicher diese sind und was dies für das Gesundheitswesen bedeutet.

Wie die Soforthilfe Kleinbetrieben in der Coronakrise helfen kann

21:10 Uhr

Während der Coronakrise ist die finanzielle Hilfe für Kleinbetriebe überlebensnotwendig. Fast eine Milliarde Euro hat das Wirtschaftsministerium schon ausgezahlt. Soforthilfe für Geschäfte, Restaurants oder Friseure, die von heute auf morgen schließen mussten - Und bei keinem Umsatz trotzdem laufende Kosten haben.

19:59 Uhr

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Baden-Württemberg ist auf 20.029 gestiegen. Das sind 742 mehr als am Vortag, wie das Gesundheitsministerium am Montagabend in Stuttgart mitteilte (Stand: 16 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuartigen Virus stieg auf 427. Nachweislich 1.272 Menschen seien bereits wieder von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen, hieß es weiter.

110 ist nicht für Corona-Fragen da: Polizei Stuttgart appelliert an Bevölkerung

19:50 Uhr:

Die Polizei Stuttgart hat während der Coronakrise auf die Wichtigkeit der Notrufnummer 110 hingewiesen. Da offenbar einige Bürger den Notruf für Corona-Fragen an die Polizei nutze, appelliert die Polizei an die Bevölkerung sich in Corona-Fragen an die Corona-Hotline zu wenden. Die "110 ist nicht für Fragen zu Corona da. Es darf nicht passieren, dass ein echter Notruf nicht ankommt, weil alle Kollegen in "Corona-Gespräche" verwickelt sind", twitterte die Polizei Stuttgart am Montagabend.

110 ist nicht für Fragen zu Corona da! BITTE RT! Es darf nicht passieren, dass ein echter Notruf nicht ankommt, weil alle Kollegen in "Corona-Gespräche" verwickelt sind. Bitte informiert Euch hier ▶️ https://t.co/INxxNSaUiU Eure #Polizei #Stuttgart #covid19de #coronavirus https://t.co/AnaqAh3DoU Polizei Stuttgart, Twitter, 6.4.2020, 17:31 Uhr

Ausnahmesituationen in den Baumärkten

19:27 Uhr

Die Baumärkte in Baden-Württemberg haben phasenweise einen riesigen Ansturm an Kunden erlebt. Von einem Abstand von 1,50 Meter konnte keine Rede mehr sein. Nach Polizeikontrollen läuft es nun anscheinend besser.

Mögglingen: Tätlicher Angriff bei Überprüfung der Corona-Vorschriften

18:15 Uhr

Bei der Überprüfung im Zusammenhang mit den Einschränkungen durch die Corona-Verordnung ist es an diesem Montagmorgen in Mögglingen im Ostalbkreis zu einem versuchten tätlichen Angriff gegenüber Polizeibeamten gekommen. Aufgrund eines Zeugenhinweises wollten die Beamten ein Wohnhaus überprüfen, der 19 Jahre alte Wohnungsinhaber und seine 18 Jahre alte Freundin zeigten sich gegenüber den Beamten aggressiv, wurden beleidigend und versuchten sie zu schlagen. Außerdem hustete die Freundin provokant in Richtung der Beamten und hielt auch trotz Aufforderung den Sicherheitsabstand nicht ein. Sie wurde daraufhin überwältigt und fixiert. In der Wohnung befanden sich vier weitere Personen, im Alter zwischen 18 und 20 Jahren, die wie wie die Freundin auch, dort nicht gemeldet waren. Die Ermittlungen dauern an.

Drogeriemarkt dm bietet Express-Abholung deutschlandweit an

18:02 Uhr

Der Drogeriemarkt dm bietet wegen der Coronavirus-Pandemie seine Express-Abholung jetzt deutschlandweit an. Zuvor hatte das Karlsruher Unternehmen den Service in München erprobt. Damit sollen sich Warteschlangen und -zeiten in den Geschäften verkürzen, teilte der Vorsitzende der dm-Geschäftsführung, Christoph Werner, am Montag mit. Kunden bestellen die Ware online und können sie spätestens sechs Stunden später in ihrer Filiale abholen. Beim Bestellvorgang können die Kunden sehen, ob die gewünschten Artikel in dem gewählten Markt für den Service verfügbar sind.

Friedensbewegung verlagert Ostermärsche von der Straße ins Netz

17:55 Uhr

Die traditionellen Ostermärsche für Frieden und Abrüstung auf Baden-Württembergs Straßen sind angesichts der Corona-Krise abgesagt worden. Die Veranstalter haben stattdessen zu Protesten von zu Hause aus aufgerufen. Die Menschen sollen Friedensfahnen oder Transparente von Balkonen und aus Fenstern hängen und Fotos der Aktionen im Netz posten, wie es vom Friedensnetz Baden-Württemberg am Montag in Stuttgart hieß. Die Ostermärsche finden jährlich von Karfreitag bis Ostermontag statt. Geplant waren Kundgebungen unter anderem in Stuttgart, Ulm, Heidelberg und in Überlingen am Bodensee. Die Veranstalter hatten Tausende Menschen erwartet.

Freiwillig sitzenbleiben wegen Corona? Kultusministerium reagiert skeptisch

17:32 Uhr

Das baden-württembergische Kultusministerium reagiert mit Skepsis auf den Vorschlag des Deutschen Lehrerverbands, dass schlechte Schüler wegen der Corona-Krise das Schuljahr freiwillig wiederholen sollten. Ob freiwilliges Sitzenbleiben eine bessere Grundlagen für die nachfolgenden Klassen schafft, hängt nach Einschätzung des baden-württembergischen Kultusministeriums vom Einzelfall ab. Eine solche Entscheidung müsse in enger Abstimmung mit den Eltern erfolgen, sagte eine Ministeriums-Sprecherin dem SWR. Mitunter entspreche die Schulart auch nicht dem jeweiligen Lernvermögen, dann wäre ein Schulart-Wechsel sinnvoller als eine freiwillige Wiederholung. Die Bildungsgewerkschaft GEW hat die Forderung des Deutschen Lehrerverbands zum freiwilligen Sitzenbleiben scharf kritisiert. Wer in der Corona-Krise schwächere Schüler aussortieren wolle, habe als Pädagoge versagt, so die GEW-Landesvorsitzende Doro Moritz. Die Schüler bräuchten jetzt mehr Unterstützung, damit sie in dieser Situation keine Nachteile erleiden.

Rolls-Royce Power Systems aus Friedrichshafen setzt auf Kurzarbeit

17:02 Uhr:

Der Motorenhersteller Rolls-Royce Power Systems in Friedrichshafen reagiert mit Sparmaßnahmen auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Laut einem Sprecher sollen die Personalkosten um zehn Prozent sinken. Daher sei im Gespräch, die Führungskräfte zu bitten, auf zehn Prozent ihres Gehalts zu verzichten. Für die anderen Mitarbeiter in den deutschen Werken soll Kurzarbeit gelten.

Plasmazentrum sucht genesene Corona-Patienten

15:28 Uhr

Bei der Suche nach Behandlungsmöglichkeiten für Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, sucht das Plasmazentrum Heidelberg Spender. Menschen, die eine solche Erkrankung im Zuge der Coronavirus-Pandemie bereits überstanden haben, könnten Plasma mit Antikörpern für die Forschung spenden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Es gebe erste erfolgreiche Tests mit therapeutischem Plasma für die Behandlung von Covid-19-Patienten. Außerdem könnte das Blutplasma bei der Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen helfen und benutzt werden, um die Wirksamkeit von bereits eingesetzten Corona-Tests zu überprüfen.

15:17 Uhr

Der Deutsche Lehrerverband hatte zum "freiwilligen Sitzenbleiben" aufgerufen. Die GEW-Landesvorsitzende Doro Moritz positionierte sich auf Twitter dagegen. Schüler bräuchten im Zuge der aktuellen Situation mehr Unterstützung. "Wer die Coronakrise nutzt, um schwächere Schüler auszusortieren, hat als Pädagoge versagt", schrieb sie.

#GEW #BaWü: Wer die Coronakrise nutzt, um schwächere Schüler*innen auszusortieren, hat als Pädagoge versagt. Schülerinnen und Schüler brauchen jetzt mehr Unterstützung. Wir müssen alles dafür tun, dass kein Kind, kein Jugendlicher aufgrund der Situation jetzt Nachteile erleidet. https://t.co/SERGXl8yk9 Matthias Schneider, Twitter, 6.4.2020, 11:15 Uhr

Weitere Corona-Fälle in Brettener Seniorenheim

15:00 Uhr

Die Zahl der Corona-Infizierten im Brettener Seniorenheim Haus Schönblick steigt weiter an. Mittlerweile haben sich dort 82 Bewohner und 48 Mitarbeiter angesteckt. Weitere Todesfälle sind bislang nicht hinzugekommen, teilte das Landratsamt Karlsruhe mit. Fünf Personen sind bislang dort an den Folgen des Coronavirus verstorben. In dem Seniorenheim leben 181 Bewohner, 166 Beschäftigte arbeiten dort. Landratsamt und Stadt haben gemeinsam Pflegekräfte aufgerufen, die zurzeit außer Dienst sind, sich zu melden. Sie könnten das Personal im Haus Schönblick unterstützen. Bislang erklärten sich sieben Personen dazu bereit. Ihre Kontaktdaten wurden an die Heimleitung übermittelt.

14:51 Uhr

Die kommunalen Spitzenverbände fordern finanzielle Hilfe vom Land. Die Kommunen seien nicht nur wegen der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie stark belastet. "Völlig ungewiss sind aktuell noch die wirtschaftlichen Folgen der Krise, die sich auf alle staatlichen Ebenen auswirken werden, auch auf die Kommunen", teilten Gemeinde-, Städte- und Landkreistag am Montag gemeinsam mit. Sie hatten Ende der vergangenen Woche in einem Brief einen entsprechenden Appell an die Landesregierung gerichtet. Es ist nicht nur ein Hilferuf, sondern gleichzeitig eine Warnung: Wegen der Corona-Krise droht vielen Gemeinden und Kreisen in Baden-Württemberg die Zahlungsunfähigkeit. Auch das geht aus dem gemeinsamen Schreiben hervor.

Landkreis Böblingen verteilt Schutzausrüstung aus eigener Bestellung

14:40 Uhr

Der Landkreis Böblingen unternimmt im Zuge einer Freiwilligkeitsleistung nach eigenen Annahmen große Anstrengungen, um Schutzausrüstung gegen die Verbreitung des Coronavirus zu beschaffen. Die Gesamtsumme aller aktuell laufenden Bestellungen summiert sich mittlerweile auf 1,9 Millionen Euro. Eine erste Lieferung, bestehend aus 20.000 FFP2-Masken, konnte jetzt verteilt werden. Zuvor wurde im Krisenstab des Landkreises eine umfassende Bestandsermittlung gemacht - flächendeckend bei allen Bereichen der ambulanten und stationären Pflege, Rettungsdiensten, niedergelassenen Ärzten, Hebammen, Bestattern, Jugendbetreuungseinrichtungen, Katastrophenschutzeinheiten, Betreibern kritischer Infrastrukturen und Polizeibehörden. Daraus wurde ein Verteilungsschlüssel errechnet. "Verteilt wird so, wie wir etwas haben und zu denen, bei denen die Not am größten ist", so der Böblinger Landrat Roland Bernhard.

Evangelische Kirche bietet Essen für Bedürftige

14:08 Uhr

In der Karwoche möchte die evangelische Kirche in Stuttgart Bedürftigen mit einem warmen Essen beistehen. In den Stadtteilen Rot, Möhringen, Birkach und in der Innenstadt werden mittags warme Mahlzeiten ausgegeben. Auch über Ostern soll das Angebot gelten. Anders als sonst darf man sich aber nicht vor Ort zum Mittagessen hinsetzen. Die Kirche weist ausdrücklich darauf hin, dass man die Gerichte nur mitnehmen und woanders essen darf. Nur wenn damit die Abstandsregeln strikt eingehalten werden, könne das Hilfsangebot funktionieren, heißt es in der Mitteilung der evangelischen Kirche.

Sersheimer Pflegeheim unter Quarantäne

14:05 Uhr

Das Pflegeheim in Sersheim (Kreis Ludwigsburg) steht komplett unter Quarantäne. Sechs Bewohner und elf Mitarbeiter sind nach aktuellem Stand Corona-positiv, heißt es beim Betreiber der Evangelischen Heimstiftung. Alle Mitarbeiter und Bewohner sollen getestet werden, die Ergebnisse werden während der nächsten Tage erwartet. Das Gebäude sei nach außen abgeriegelt, nur Bedienstete und medizinisches Personal in Schutzausrüstung dürfen das Gebäude noch betreten. Alle Bewohner befinden sich laut Betreiber auf Einzelzimmern. Angehörige können lediglich über eine geschlossene Scheibe mit den Bewohnern Kontakt aufnehmen. Ein ehemaliger Bewohner ist nach einer Corona-Erkrankung vergangene Woche im Krankenhaus gestorben.

14:01 Uhr

Deutsche und französische Parlamentarier sorgen sich angesichts der Corona-Pandemie um die Zukunft von Europa. Jetzt haben sie Vorschläge erarbeitet, wie man der Krise gemeinsam begegnen kann. Solidarität in der Krise sei zuallererst die Zusammenarbeit beim Schutz von Menschenleben und beim Schutz der Gesundheit, so das Papier der deutsch-französischen parlamentarischen Versammlung. Und so schlagen sie eine Gesundheitsunion zum Schutz der Europäer vor. Außerdem fordern sie einen Marshallplan für nachhaltiges Wachstum. Auch die bestehenden Regelungen für Grenzgänger reichen dem Positionspapier zufolge in der Krise nicht aus. Hier müssten Hürden abgebaut und Brücken gebaut werden.

Stadtbibliothek Mannheim startet Lieferdienst für Bücher

13:28 Uhr

Die Stadtbibliothek Mannheim hat in Zusammenarbeit mit der Universität Mannheim einen Lieferdienst für Bücher über die Osterferien eingerichtet. Damit sollen vor allem Familien und Senioren in Corona-Zeiten mit Medien versorgt werden, teilte die Stadt Mannheim mit. Wer einen gültigen Bibliotheksausweis besitzt, könne sich per E-Mail oder telefonisch bei der Stadtbibliothek melden. Es gebe die Möglichkeit sich verfügbare Titel auszusuchen oder sich nach Nennung von Interessen ein Überraschungspaket zusammenstellen zu lassen. Verpackt und geliefert werden die Bücher von ehrenamtlichen Studierenden. Bei der Übergabe werde auf die Hygieneregeln streng geachtet, heißt es weiter. Die Medien verbliebenen bis zur Wiederöffnung der Bibliotheken bei den Kunden, die Boten würden keine Medien mit zurücknehmen.

13:14 Uhr

Das Land Baden-Württemberg plant restriktivere Maßnahmen für die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen. Nach SWR-Informationen sieht eine Kabinettsvorlage des Sozialministeriums weitere Einschränkungen vor. Die Menschen dürfen nach wie vor ihre Heime verlassen, allerdings müssen triftige Gründe vorliegen. Spaziergänge bleiben erlaubt, aber unter strengen Bedingungen.

13:03 Uhr

Die Polizei in Baden-Württemberg hat in den vergangenen zwei Wochen Tausende Kontrollen im Land zur Eindämmung der Corona-Pandemie durchgeführt. Seit Beginn der bundesweiten Ausgangsbeschränkungen am 23. März habe man mehr als 70.000 Menschen kontrolliert und sensibilisiert, teilte das Innenministerium in Stuttgart der Deutschen Presseagentur auf Nachfrage mit. Demnach gab es in 8.842 Fällen Anzeigen. In mehr als 80 Prozent der Anzeigen handelte es sich um unerlaubte Menschenansammlungen von mehr als zwei Personen, wie ein Ministeriumssprecher erklärte.

Klopapier-Torte findet reißenden Absatz

12:50 Uhr

Die Klopapier-Hamsterei der vergangenen Wochen hat Eiskonditor Pino Cimino in Rastatt in der Corona-Krise das Geschäft gerettet. Der 38-Jährige verkaufte auf telefonische Vorbestellung Eistorten in Form von Toilettenpapier-Rollen. Angefangen habe es mit etwa 65 Stück pro Tag, sagte Cimino. "Es wird immer mehr, es ist kein Halten." Er wolle den Menschen in der schwierigen Zeit eine Freude machen, sagte aber auch: "Das ist schon meine Rettung momentan". Eine Klopapier-Eistorte reicht mit ihren zwei Kilogramm Gewicht nach Ciminos Angaben für acht bis zehn Leute. Zwei Sorten Eis nach Kundenwunsch bilden das Innenleben, außen geben eine Sahnecremeschicht und ein Fondantüberzug Form und Halt.

Das Corona-Update für den Südwesten

12:00 Uhr

Kontaktverbote, Frühlingswetter und der Ferienbeginn in Baden-Württemberg: Wie geht die Bevölkerung damit um und was bedeutet das für die Hotel- und Jugendherbergsbranche? Das sehen Sie im Corona-Update für den Südwesten am Montag.

Viele Infizierte in Schorndorfer Pflegeheim

11:02 Uhr

In einem Pflegeheim in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) ist die Mehrheit der 39 Bewohner an Covid-19 erkrankt. Auch viele Mitarbeiter wurden positiv getestet, möglicherweise steht auch ein Todesfall in diesem Zusammenhang. Über die genaue Zahl der Infizierten kann das Landratsamt bisher keine genauen Angaben machen. Am Freitag waren bereits mehr als 22 Bewohner und sieben Mitarbeiter infiziert. Diese Zahl sei am Wochenende nochmals gestiegen, so die Pressesprecherin. Infizierte Pflegekräfte kümmern sich mit Schutzausrüstung nun um infizierte Bewohner. Dazu haben sie vom Gesundheitsamt Einzelverfügungen ausgestellt bekommen. Statt in Quarantäne zu bleiben, sollen sie mit dem Auto direkt zur Arbeitsstelle und zurück fahren.

SWR-Service-Angebot für Migranten im Südwesten

10:53 Uhr

Ab heute richtet sich "SWR Corona Explained" an Migranten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Über den Facebook-Kanal "SWR Corona Explained" und im Internet-Angebot von SWR Aktuell erhalten sie Service-Angebote. Zum Beispiel gibt es Erklärvideos und animierten Grafiken, deutschsprachige Videos des SWR werden untertitelt. Es geht um konkrete Fragen wie etwa: Welche Hygienemaßnahmen kann ich treffen? Oder wo kann ich Corona-Soforthilfen beantragen? Das Angebot soll Menschen Orientierung und Hilfe bieten. "SWR Corona Explained" geht mit Inhalten auf Türkisch und Arabisch an den Start. Deutschsprachige Inhalte werden so aufbereitet, dass wichtige Aussagen und Begriffe hervorgehoben und übersetzt werden. Damit ermöglicht das Projekt auch, Deutschkenntnisse zu verbessern.

9:20 Uhr

Berufsathleten dürfen wieder ins Training einsteigen. Nach einer Mitteilung des Sozialministeriums soll die Zeit des Heimtrainings für Profisportler in Baden-Württemberg ab dieser Woche vorbei sein. In einer Mitteilung des Sozialministeriums hieß es, diese Ausnahmeregelung gelte unter Beachtung strengster Abstands- und Hygiene-Auflagen und in Kleingruppen. Kultus- und Sportministerin Susanne Eisenmann (CDU) sagte, als Sportministerin sei für sie wichtig, dass es keine reine Ausnahmeregelung für die Erst- und

Zweitligisten im Fußball gebe, sondern dass alle Sportarten gleichbehandelt würden. Im Vergleich zu anderen Bundesländern waren in Baden-Württemberg wegen der Corona-Pandemie bislang sämtliche Sportstätten gesperrt. Für den Amateur- und Freizeitsport soll das so bleiben.



Kretschmann: Wirtschaft nach Corona nachhaltig aufbauen

8:23 Uhr

BW-Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) lehnt es ab, während der Corona-Krise über einen Umbau der Wirtschaft zu diskutieren. Darüber könne man hinterher nachdenken, sagte er im SWR2-Tagesgespräch. Jetzt gehe es darum, "zu löschen", die Epidemie zu meistern und große Insolvenzwellen zu verhindern. "Wir müssen sicher einiges ändern, was die große Abhängigkeit vom Ausland, medizinische Geräte, Ausstattung und Instrumente betrifft." Kretschmann sehe eine gute Chance, die Wirtschaft nach der Krise klimaverträglich zu strukturieren. "Wir dürfen nicht vergessen: Zurzeit beherrscht uns die Corona-Krise, aber die Klimakrise verschwindet ja nicht, die ist da. Und die endet auch nicht mit einem Impfstoff wie die Corona-Krise.

Sanierungsarbeiten an Flughafen Stuttgart starten

7:20 Uhr

Der Flughafen Stuttgart ist von Montag an für mehr als zwei Wochen komplett geschlossen. Die Verantwortlichen nutzen die Corona-Krise und beginnen vorzeitig mit den geplanten Sanierungsarbeiten an der Start- und Landebahn. 17 Tage lang werden Flüge wie beispielsweise Frachtflüge oder Rettungsflüge umgeleitet. Ausgenommen von der Schließung sind Hubschrauber.

7:10 Uhr

In Heilbronn sind seit einigen Tagen Freiwillige mit Desinfektionspumpen unterwegs, um Schalter von Fußgängerampeln zu desinfizieren. Die Idee dazu hatte Ayse Yildirim vom Automobilbranchendienstleister Myqs. "Wir haben uns gefragt, wie wir die Allgemeinheit sinnvoll in der Coronakrise unterstützen können", sagte Yildirim dem SWR. Sie hatte die Aktion zuvor mit Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) abgesprochen. Speziell ausgebildete Mitarbeiter fahren nach und nach die gesamte Stadt ab und besprühen die Drücker. Noch bis kommenden Freitag wollen sie auch in Neckarsulm, Weinsberg und Flein die Drücker desinfizieren.

Montag, 6.4.2020