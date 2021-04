Die Auswirkungen des Coronavirus werden immer deutlicher im Alltag der Baden-Württemberger spürbar. In unserem Live-Blog verpassen Sie nichts: Jederzeit die neuesten Entwicklungen für Baden-Württemberg.

So verlief der Sonntag in Baden-Württemberg:

Kretschmann: Auch bei gutem Wetter weiter an Regeln halten

21:15 Uhr

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat die Menschen in Baden-Württemberg dazu aufgerufen, sich trotz des schönen Frühlingswetters weiter an die Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu halten. Am Sonntagabend teilte er via Twitter mit: "Wir sind auf dem richtigen Weg. Unsere Maßnahmen beginnen zu wirken. Jetzt kommt es darauf an, nicht nachzulassen. Auch wenn Kaiserwetter ist über die Ostertage, ich bitte Sie eindringlich: halten Sie sich weiterhin an die Regeln." Die Menschen sollten nur rausgehen, wenn dies nötig ist - und: "Dann nur zu zweit oder mit der Familie und mindestens 1,5 Meter Abstand halten."

Halten Sie sich bitte weiter an die Regeln. Auch bei dem guten Wetter und auch über die Ostertage. Wir sind auch dem richtigen Weg, jetzt dürfen wir nicht nachlassen. #2getherBW #CoronaVirusDE #coronabw #COVIDー19 https://t.co/4vFlOh2j8g Landesregierung BW, Twitter, 5.4.2020, 17:33 Uhr

Statt Gottesdienst: Pfarrer bringt Weihwasser am Palmsonntag in die Dörfer

20:39 Uhr

Eigentlich ziehen am Palmsonntag viele Gläubige vor allem auf dem Land mit bunt geschmückten Palmzweigen zur Kirche, um dort gemeinsam zu feiern und zu beten. Gottesdienste mit der Gemeinde in der Kirche sind während der Corona-Pandemie aber verboten. Ein Pfarrer aus dem Schwarzwald hat sich deshalb eine ungewöhnliche Alternative für den Palmsonntag einfallen lassen: Er fuhr selbst zu den Gläubigen in die Dörfer, um die Palmzweige zu weihen.

19:03 Uhr

In Baden-Württemberg sind derzeit mindestens 19.287 Personen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Das teilte das baden-württembergische Gesundheitsministerium mit. Damit ist die Zahl um 772 Fälle (4,2 Prozent) gegenüber dem Vortag gestiegen. Davon seien 1.197 Personen wieder von ihrer Erkrankung genesen, hieß es weiter. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuartigen Virus stieg um 20 auf 383.

Ausgangs- und Kontaktsperre in Landeserstaufnahme Ellwangen

17:01 Uhr

Wegen mehrerer Infektionen mit dem Coronavirus haben die Behörden eine Kontakt- und Ausgangssperre für die Landeserstaufnahmeeinrichtung in Ellwangen (Ostalbkreis) erlassen. Sieben Bewohner seien an Covid-19 erkrankt, teilten das Landratsamts Ostalbkreis, die Stadt Ellwangen und das Regierungspräsidium Stuttgart am Sonntag mit. Innerhalb der nächsten zwei Tage sollen alle rund 200 Beschäftigten sowie alle 587 in der Einrichtung lebenden Flüchtlinge mittels eines Abstrichs getestet werden, um eine Masseninfektion auszuschließen. Die Einhaltung der Ausgangs- und Kontaktsperre werde von der Polizei überwacht.

Online-Überblick über Kapazitäten der Krankenhäuser

14:32 Uhr

Die Behörden in Baden-Württemberg haben ab sofort einen Online-Überblick über Behandlungskapazitäten für Patienten, die am Coronavirus erkrankt sind. Krankenhäuser melden ihre Intensiv- und Beatmungskapazitäten online und in Echtzeit einem "Resource-Board". "Wir können auch sehen, wie viele Covid-19-infizierte Menschen aktuell im Krankenhaus behandelt werden", teilte Innenminister Thomas Strobl (CDU) mit. Die Auswertung biete die Entscheidungsgrundlage für den Fall, dass landesweit Patienten verteilt werden müssen. Auf Landesebene könne die Oberleitstelle in Abstimmung mit dem Innenministerium Patienten den einzelnen Krankenhäusern zuweisen. Am Morgen waren nach Angaben des Ministeriums im "Resource-Board" 963 Intensivbetten ohne Beatmung, 2035 Intensivbetten mit Beatmung sowie 935 Beatmungsbetten außerhalb von Intensivstationen eingegeben.

14:10 Uhr

Trotz Sonnenschein und frühlingshafter Temperaturen befolgen viele Menschen in Baden-Württemberg die Kontaktverbote zur Eindämmung des Coronavirus. Das teilten die Polizeipräsidien in Stuttgart, Ulm und Konstanz mit. "Nach wie vor ist zu beobachten, dass sich der Großteil der Bevölkerung an die neu geltenden Vorschriften hält", hieß es aus Ulm. Dort verzeichnete man nur einzelne Verstöße. Im Stadtgebiet Stuttgart seien am Samstag lediglich ein oder zwei Regelverstöße festgestellt worden, sagte ein Polizeisprecher. Auch in Konstanz gab es keine größeren Vorkommnisse. In Baden-Württemberg sind auf öffentlichen Plätzen Menschenansammlungen von mehr als zwei Personen verboten. Ausgenommen sind Menschen, die zusammenwohnen. Zu anderen Personen muss im öffentlichen Raum ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden.

13:45 Uhr

Die Gewerkschaft Verdi Heilbronn-Neckar-Franken hat die Kunden aufgerufen, am Ostermontag nicht in Supermärkten, Discountern und im Lebensmitteleinzelhandel einkaufen zu gehen. Die Mitarbeiter seien durch die Corona-Krise bereits über das Limit belastet, sie hätten sich ein komplett freies Osterwochenende zur Erholung mehr als verdient, sagte Caroline Kirchhoff von Verdi Heilbronn-Neckar-Franken im SWR. Die Mitarbeiter würden zu Recht gerade als "Helden des Alltags" gefeiert. Doch nur Klatschen oder Schokolade reiche nicht, die Solidarität der Kunden müsse weiter reichen. Die grün-schwarze Landesregierung hatte entschieden, dass der Lebensmittelhandel am Ostermontag öffnen darf. Damit will sie verhindern, dass die Geschäfte vor Ostern zu voll werden und dadurch die Ansteckungsgefahr steigt. Beim Karfreitag hatte sie dagegen eingelenkt.

Stuttgarter Chorknaben proben per Videokonferenz

7:00 Uhr

Die Stuttgarter Hymnus-Chorknaben üben in Corona-Zeiten digital. "Wir haben ein System von Online-Tutorials erfunden", sagt Rainer Homburg, Leiter des renommierten Knabenchors. In Zeiten von Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie müssen große Gruppen wie Chöre kreativ werden. Bald nach den ersten Einschränkungen fing Homburg an, Videos zu verschicken, in denen er Stücke vorsingt oder auf dem Flügel vorspielt. Die Sänger im Alter von 9 bis 29 singen dazu und schicken die Aufnahme zurück. Per E-Mail bekommen sie Tipps. Einmal pro Woche sind die Mitglieder gleichzeitig anwesend. Die Sänger singen zwar gleichzeitig, aber bei ausgeschaltetem Mikrofon. Denn beim gemeinsamen Singen klingen die Stimmen unterschiedlich laut und zeitlich versetzt. Es gehe hier also um Gemeinschaft.

Sonntag, 5.4.2020