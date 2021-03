Die Zahl der Infizierten am neuartigen Coronavirus steigt weiter. Das Virus stellt die Baden-Württemberger vor völlig neue Herausforderungen. Lesen Sie die neuesten Entwicklungen in unserem Live-Blog.

Was am Donnerstag in Baden-Württemberg passiert ist:

21:28 Uhr

Pensionäre sollen in Gefängnissen aushelfen

20:12 Uhr

Weil Beschäftigte unter Corona-Quarantäne stehen oder teilweise auch selbst infiziert sind, sollen in Gefängnissen in Baden-Württemberg Pensionäre aushelfen. Wie "Heilbronner Stimme" und "Mannheimer Morgen" (Freitag) berichten, hat das Justizministerium in Stuttgart eine Umfrage unter pensionierten Justizvollzugsbediensteten durchgeführt mit der Bitte, in Zeiten der Corona-Krise noch einmal zu arbeiten. 60 Pensionäre hätten sich gemeldet und für den Dienst bereit erklärt. Wie ein Sprecher des Ministeriums auf Anfrage sagte, kommen sie zum Beispiel als Torwache zum Einsatz oder auch im "Stockwerksdienst". Dem Bericht zufolge erhalten sie dafür ergänzend zu ihrer Pension eine Bezahlung.

Mindestens 19 Tote in Pflegeheimen

20:00 Uhr

In Baden-Württemberg sind bereits mindestens 19 Bewohner von Pflegeheimen gestorben, die positiv auf Covid-19 getestet wurden. Das teilte das Sozialministerium in Stuttgart mit. Minister Manfred Lucha (Grüne) appellierte daran, das Besuchsverbot strikt einzuhalten. In einem Pflegeheim könne eine eingeschleppte Corona-Infektion fatale Folgen mit vielen Schwererkrankten und Toten haben. Pflegebedürftige sollten unbedingt in den Einrichtungen bleiben.

19:38 Uhr

In Baden-Württemberg gibt es weitere 1.391 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus (Stand 16 Uhr). Damit ist die Zahl der Infizierten auf mindestens 15.971 angestiegen. Das hat das Gesundheitsministerium mitgeteilt. Das Durchschnittsalter beträgt demnach 50 Jahre bei einer Spannweite von 0 bis 101 Jahren. Ungefähr 881 Personen seien unterdessen von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen. Darüber hinaus wurden dem Landesgesundheitsamt 42 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Damit steigt die Zahl der Covid-19-Todesfälle in Baden-Württemberg auf insgesamt 281. Unter den Verstorbenen waren 183 Männer und 98 Frauen. Das Alter lag hier zwischen 36 und 98 Jahren. 63 Prozent der Todesfälle waren 80 Jahre oder älter.

Alle Zahlen und Fakten:

RKI empfiehlt nun doch allen eine Maske

18:45 Uhr

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat seine Einschätzung für das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes nun auch offiziell geändert. Auf den Internetseiten mit den Corona-Empfehlungen des RKI heißt es nun, eine solche einfache Schutzmaske könne das Risiko verringern, "eine andere Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken". Vermutlich hätten auch "Behelfsmasken" eine Schutzwirkung - also solche, die zum Beispiel in Heimarbeit genäht werden. Lange hatte das RKI nur Menschen mit einer Atemwegserkrankung geraten, in der Öffentlichkeit einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Das RKI betont aber weiterhin, dass solche einfachen Masken den Träger nicht selbst vor einer Ansteckung schützen. Das Tragen von Masken dürfe zudem auf keinen Fall dazu führen, dass die üblichen Hygieneregeln wie häufiges Händewaschen oder Sicherheitsabstand zu anderen Menschen nicht mehr eingehalten werden.

Land hat bis jetzt über 36 Millionen Euro Corona-Soforthilfe ausbezahlt

18:25 Uhr

Rund 210.000 Unternehmer und Unternehmen in Baden-Württemberg haben bis Donnerstagnachmittag Anträge für das Corona-Soforthilfeprogramm des Landes gestellt. Die "gewaltige Antragswelle der ersten Woche" werde noch an diesem Wochenende bewilligt und ausbezahlt, sagte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) laut einer Mitteilung. Rund 3.500 Anträge in einer Gesamthöhe von 36,4 Millionen Euro wurden nach Angaben des Wirtschaftsministeriums bereits ausbezahlt.

Reinhart für Absenkung der Mehrwertsteuer

18:10 Uhr

Der CDU-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Wolfgang Reinhart, hat sich wegen der Corona-Krise für eine Absenkung der Mehrwertsteuer ausgesprochen. Diese Maßnahme könne "ein wichtiges Instrument für die Wiederaufbauphase nach dem Ende der Corona-Krise" sein, sagte er den "Stuttgarter Nachrichten" und der "Stuttgarter Zeitung" (Freitag). Reinhart will darüber hinaus den Solidaritätszuschlag "so schnell wie möglich für alle" abschaffen. Auch müsse es ein verbessertes Hilfsprogramm für den Mittelstand geben.

Erntehelfer aus Osteuropa dürfen doch einreisen

17:50 Uhr

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) haben sich darauf geeinigt, dass doch eine begrenzte Zahl von Erntehelfern aus Osteuropa einreisen darf. Klöckner teilte mit, im April und Mai könnten jeweils bis zu 40.000 Saisonarbeiter nach Deutschland kommen. Sie dürften ausschließlich mit dem Flugzeug ein- und ausreisen. Vergangene Woche war ein Einreiseverbot verhängt worden. Die Landwirtschaft benötigt auch in Baden-Württemberg dringend Arbeitskräfte, um Ernteausfälle zu verhindern.

Wohl auch nach Osterferien kein kompletter Schulbetrieb

17:32 Uhr

Die Schulen in Baden-Württemberg werden nach den Osterferien voraussichtlich nicht im Vollbetrieb öffnen. Es sei unrealistisch, dass sofort ein regulärer Schulbetrieb losgehen könne, sagte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) dem SWR. Dann gehe es für die Schulen sicher nicht von null auf hundert zurück in den regulären Betrieb. Die Schulverwaltung in Baden-Württemberg bereite sich deshalb auf unterschiedliche Szenarien vor. Vielleicht könnten die Schulen schrittweise in den Unterricht starten oder Klassen könnten gestaffelt mit dem Unterricht beginnen. Einige Klassenstufen kämen dann nur an bestimmten Tagen der Woche in die Schule. Konkret beschlossen sei das aber noch nicht, so Eisenmann. Das hänge davon ab, wie sich die Lage entwickle und was die Gesundheitsbehörden empfehlen.

Ab 6. April kein Flugbetrieb mehr in Stuttgart

17:20 Uhr

Die Start- und Landebahn des Stuttgarter Flughafens soll wegen der Corona-Krise früher erneuert werden als geplant. Vom 6. bis 22. April wird es deshalb keinen Flugbetrieb geben, teilte die Flughafengesellschaft (FSG) mit. Ankünfte etwa von Frachtflügen mit medizinischen Gütern oder Rettungsflüge würden in dieser Zeit umgeleitet. Ansonsten gab es in den letzten Tagen ohnehin nur noch rund 20 Starts und Landungen - mit wenigen Maschinen aus Berlin und Hamburg sowie mit Frachtverkehr. "Der vorgezogene Baustart erlaubt uns, nonstop zu bauen", begründete FSG-Geschäftsführerin Arina Freitag die Maßnahme. Das verschaffe dem Flughafen vor allem im ersten Bauabschnitt einen wesentlichen Vorsprung. Dort fielen viele komplexe Arbeiten an.

Corona-Krise: Betrug mit Soforthilfe und Kurzarbeitergeld in BW

16:34 Uhr

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg warnen vor Betrugsmaschen im Internet. Wie die Regionaldirektion Baden-Württemberg der BA am Donnerstag mitteilte, erhalten Arbeitgeber und Unternehmen bundesweit aktuell unseriöse Mails.

Supermärkte können Karfreitag und Ostermontag öffnen

15:45 Uhr

In Baden-Württemberg können Supermärkte und andere Lebensmittelläden auch an Karfreitag öffnen. Auch am Ostermontag ist der Verkauf gestattet, wie das Wirtschaftsministerium am Donnerstag der Katholischen Nachrichten-Agentur auf Anfrage mitteilte. Das Ministerium bezog sich dabei auf die Corona-Verordnung für Baden-Württemberg, nach der die Öffnung zwischen 12 und 18 Uhr gestattet ist. Sinn sei, "die österlichen Einkäufe zu entzerren und somit die Bildung von Warteschlangen zu vermeiden und den Geschäften die Einhaltung der gebotenen Hygienestandards zu erleichtern". Der Karfreitag ist der höchste Feiertag der Protestanten, Ostern das wichtigste Fest der Katholiken.

Lucha will Pflegekräfte mobilisieren

14:50 Uhr

Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) ruft Pflegekräfte, die derzeit nicht in diesem Beruf arbeiten, zur Unterstützung im Kampf gegen Corona auf. Einsatzwillige sollen sich auf einer Internetseite des Ministeriums melden, bittet der Minister in einer Mitteilung. "Einrichtungen, die weitere Unterstützung benötigen, können anschließend durch Angabe ihrer Präferenzen mit den einsatzbereiten Menschen in Kontakt treten", heißt es weiter. Gesucht werden den Angaben zufolge examinierte Alten-, Gesundheits- und Krankenpfleger, Pflegehelfer sowie Angehörige weiterer pflegenaher Gesundheitsberufe. Mögliche Vertragsschließungen und Verhandlungen fänden dann außerhalb der Plattform statt. Derzeit sammle die Seite Registrierungen, ab kommender Woche könnten dann Einrichtungen ihren Bedarf melden.

Landesregierung richtet "Task Force Beschaffung" ein - Hotline geschaltet Die baden-württembergische Landesregierung hat eine Hotline eingerichtet, um Angebote für Schutzkleidung entgegenzunehmen. Wer etwa Atemschutzmasken, Mundschutze, Schutzbrillen oder Handschuhe besitzt und spenden will, kann sich dort melden. Aber auch wer Ideen zu Bestellung und Herstellung hat. Eine Task Force im Sozialministeriums arbeitet an Beschaffung und Verteilung. Die Schutzausrüstung soll an bedürftige Stellen gehen, etwa an Altenheime oder Kliniken. Die Task Force ist täglich unter der Nummer 0800-67 38 311 von 7 bis 22 Uhr und am Wochenende von 9 bis 18 Uhr erreichbar.

Caritas Württemberg spendet 100.000 Euro für Mailand

14:40 Uhr

Die Caritas Württemberg hat 100.000 Euro an die Schwesterorganisation in Mailand geschickt. Der katholische Wohlfahrtsverband rief in Stuttgart auch seine Mitarbeiter zur Spende auf. Der Diözesancaritasverband ist seit Jahrzehnten freundschaftlich mit der Caritas Ambrosiana Mailand verbunden. Caritasdirektor Oliver Merkelbach sprach von einem "grundlegenden Bedürfnis zu helfen". Einem Brief habe er entnommen, dass die Menschen in Norditalien völlig verzweifelt seien. Mit den Spenden sollen Menschen mit Lebensmitteln und Medikamenten versorgt werden. Anders als in Deutschland stehe der italienische Staat für weniger Sozialleistungen ein.

12:30 Uhr

Baden-Württemberg hat seine Infektionsschutzbestimmungen für Bestattungen in der Corona-Krise geändert. Bei Trauerfeiern unter freiem Himmel gilt nun eine Obergrenze von fünf statt bislang zehn Teilnehmern, doch kann dieser Kreis erweitert werden, teilte das Kultusministerium am Donnerstag mit. Auf jeden Fall dabei sein dürfen Verwandte in gerader Linie, also Eltern, Großeltern, Kinder und Enkelkinder. Auch Menschen, die in häuslicher Gemeinschaft mit den Verwandten leben, dürfen zum Begräbnis kommen, ebenso deren Partner. Es gilt dabei nach wie vor, 1,5 Meter Abstand zueinander zu halten. Geistliche oder Trauerredner werden auf die Teilnehmerzahl nicht angerechnet. Bestatter und Helfer zählen ebenfalls nicht, wenn sie mit der Trauergemeinde nicht in Kontakt stehen. Strikt bleiben die Regeln bei Trauungen oder Taufen: Hier sind weiterhin nicht mehr als fünf Teilnehmer erlaubt. Gottesdienstverbote gelten ebenfalls weiter.

12:04 Uhr

Bei der Bundes- und Landesunterstützung von Unternehmen in der Corona-Krise gibt es für Betriebe mit 50 bis 250 Beschäftigten bisher kein gezieltes Hilfsprogramm. Das will das Wirtschaftsministerium ändern. "Wir arbeiten unter Hochdruck an raschen, unbürokratischen Liquiditätshilfen", sagte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) am Donnerstag im Wirtschaftsausschuss des Landes. Es werde allerdings noch etwas dauern, um die Hilfen rechtssicher zu gestalten und dann auch zügig umsetzen zu können.

Corona-Update zum Nachschauen

12:01 Uhr

Wie gestaltet sich das Abschied nehmen von Verstorbenen in diesen Zeiten? Und was hat es mit heimlichen Besuchern in Altenheimen auf sich? Diese und weitere Themen im Corona-Update für den Südwesten.

SPD und FDP drängen auf Transparenz bei Verteilung von Wirtschaftshilfen

11:52 Uhr

Der Wirtschaftsausschuss des baden-württembergischen Landtags hat heute in einer Sondersitzung in Form einer Videokonferenz getagt. Die Oppositionsparteien SPD und FDP haben auf eine Sitzung des Wirtschaftsausschusses gedrängt, weil sie bei der Verteilung von Wirtschaftshilfen im Rahmen der Corona-Krise Transparenz einfordern. Der SPD-Abgeordnete Boris Weihrauch hat angemahnt, dass die Unternehmen im Land unbedingt Sicherheit benötigten. Dazu müssten sie klar wissen, nach welchen Kriterien Hilfsgelder verteilt werden. Er hat heftig kritisiert, dass die grün-schwarzen Regierungskoalitionpartner beispielsweise nicht einig waren, ob auch private Vermögen bei der Hilfszumessung berücksichtigt werden sollten. Die FDP-Abgeordnete Gabriele Reich-Gutjahr hat kritisiert, dass nicht immer die steuerlichen Absetzmöglichkeiten klar seien. Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) hat zugesagt, dass alle ausstehenden Fragen schnell mit der notwendigen Rechtsicherheit geklärt werden sollen. Bei der L-Bank würden mittlerweile über 80.000 Hilfsanträge vorliegen.

11:34 Uhr

Zehntausende Auszubildende in Baden-Württemberg sollen ihre wegen der Coronavirus-Pandemie verschobenen Abschlussprüfungen nun im Juni ablegen. Man habe sich mit dem Kultusministerium auf den Zeitraum vom 23. bis zum 25. Juni geeinigt, teilten die Industrie- und Handelskammern (IHK) sowie die Handwerkskammern am Donnerstag mit. In einigen IHK-Berufen soll es davon abweichend aber auch schon eine Woche zuvor Prüfungen geben. Ursprünglich sollten die Abschlussprüfungen Anfang Mai stattfinden. Azubis, für die ein erster Teil ihrer Prüfung schon im Frühjahr geplant war, könnten diesen im Herbst nachholen, hieß es.

11:20 Uhr

Eine Online-Plattform soll helfen, Schutzausrüstung für den medizinischen Bereich aufzutreiben. Es geht dabei um Schutzmasken und Schutzanzüge zum Beispiel aus der Landwirtschaft oder der Autoindustrie, die auch für medizinisches Personal geeignet sind. Baden-Württembergs Landwirtschaftsministerium unterstützt die Plattform. Sie ist eine Ergänzung der Seite "daslandhilft.de", mit der der "Maschinenring Deutschland" bereits Erntehelfer für die Landwirtschaft sucht. Der Maschinenring setzt jetzt darauf, dass Firmen und Privatmenschen noch geeignete Schutzausrüstung auf Lager haben, und sie spenden oder zum Einkaufspreis abgeben wollen. Auf der Plattform kann sich eintragen, wer etwas abgeben will, aber auch wer Ausrüstung braucht. Eine Sprecherin des baden-württembergischen Landwirtschaftsministeriums sagte dem SWR, der Bedarf sei so groß, dass man keine Chance auslassen dürfe. Die Vorrecherche des Maschinenrings zeige, dass noch Bestände vorhanden seien.

Diakoniechef will mehr Unterstützung für sozial Schwache

10:30 Uhr

Der Chef der württembergischen Diakonie, Dieter Kaufmann, hat Gesellschaft und Politik in der Corona-Krise zu mehr Solidarität mit sozial Schwachen aufgefordert. Hartz-IV-Empfänger würden derzeit "einfach vergessen", kritisierte Kaufmann in Stuttgart im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst. Dabei hätten arme Menschen deutlich gestiegene Lebenshaltungskosten. Deshalb habe die Diakonie vorgeschlagen, die Hartz-IV-Bezüge vorübergehend um 100 Euro pro Monat zu erhöhen. Auch die Versorgung von Wohnungslosen sieht der Theologe gefährdet. Kommunale Unterkünfte seien geschlossen, Mittagstische überwiegend auch. Als Erfolg wertet es der Diakonie-Vorstandsvorsitzende, dass Unternehmen der Sozialwirtschaft unter den Rettungsschirm des Bundes kommen.

Schweres Oster-Geschäft für Süßwarenhersteller

9:30 Uhr

Für Süßwarenhersteller, die sich auf Osterartikel spezialisiert haben, ist die Situation aktuell derzeit auch in Baden-Württemberg schwierig, da die Verbraucher sich mit Ostereinkäufen zurückhalten. Die Rübezahl-Riegelein-Gruppe aus Dettingen unter Teck (Kreis Esslingen) stellt Schokoladen-Osterhasen her. "Nach heutigem Stand werden wir mit unserem Ostergeschäft voraussichtlich leicht unter dem Vorjahr liegen", sagte ein Sprecher. Aufgrund der schwächeren Nachfrage wurden in diesem Jahr weniger Schokoladen-Osterhasen produziert als in den Vorjahren. Normalerweise stellt die Rübezahl-Riegelein-Gruppe rund 75 Millionen Osterhasen her.

7:30 Uhr

Der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer fordert ein Ende des Einreisestopps für rumänische Saisonarbeitskräfte. "Uns fehlen in Baden-Württemberg Tausende Helfer", sagte Verbandssprecher Simon Schumacher der Deutschen Presseagentur. Der Konflikt zwischen Bundesinnen- und Bundeslandwirtschaftsministerium könne durch strenge Auflagen beigelegt werden. Seit dem 25. März ist unter anderem Rumänen die Einreise nach Deutschland verboten. Die Saisonarbeitskräfte aus diesem Land sitzen auf gepackten Koffern und klagen über den Verlust des wichtigen Hinzuverdiensts von mehreren Tausend Euro. Mittlerweile deutet sich im Bund eine Einigung auf eine Einreiseerlaubnis für Erntehelfer bei strengem Einhalten der Corona-Schutzregeln an.

120 Corona-Infizierte in Reha-Klinik

7:20 Uhr

In der Median Klinik Hohenlohe in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) wurden laut des zuständigen Landratsamtes bisher 120 Patienten und Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet - einige Testergebnisse stehen noch aus. Nachdem zwei Patienten positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, war die Reha-Klinik am Wochenende unter Quarantäne gestellt worden. Inzwischen wurden alle rund 160 Patienten sowie das gesamte Klinikpersonal getestet. Die Patienten verbleiben bis auf weiteres isoliert in der Klinik.

Parteien verschieben Kandidaten-Aufstellungen für Landtagswahl

6:43 Uhr

Die Parteien in Baden-Württemberg müssen wegen der Corona-Krise die Aufstellung von Kandidaten zur Landtagswahl im März 2021 verschieben. Denn öffentliche Versammlungen sind derzeit nicht erlaubt. Die baden-württembergische CDU hat nach den Worten von Generalsekretär Manuel Hagel bereits einen Teil der Kandidaten nominiert. Für die noch anstehenden Veranstaltungen gelte, dass sie nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben seien. Ähnlich äußerten sich Sprecher von Grünen und von SPD. "Die CDU wird weiter nominieren, sobald die Lage das wieder zulässt", sagte Hagel. "Vor der Sommerpause werden sich daher vermutlich einige Nominierungsveranstaltungen ballen." Die Partei nutze jetzt die Zeit für strategische Überlegungen, um sich innerparteilich auszutauschen und um neue Wege der digitalen Kommunikation einzuführen.

6:37 Uhr

Aus vielen baden-württembergischen Krankenhäusern häuften sich besorgte Meldungen von Ärzten, dass die Versorgungssituation mit Medikamenten und Desinfektionsmitteln immer schwieriger werde. Das berichtet die Ärztegewerkschaft Marburger Bund. So würden bestimmte Narkosemittel, aber auch verschiedene Schmerzmittel und Antibiotika an den Kliniken im Land inzwischen knapp. Auf SWR-Nachfrage bestätigt auch die Landesapothekerkammer Baden-Württemberg grundsätzlich solche Lieferengpässe bei Arzneimitteln. Schon vor dem Ausbruch des Coronavirus habe es diese gegeben. Die Virus-Pandemie habe das Problem aber nun nochmals verschärft. Der Marburger Bund fordert von der baden-württembergischen Politik und der Wirtschaft sich jetzt stärker um genügend Medikamente und Desinfektionsmittel für die Kliniken zu kümmern - etwa diese wieder hierzulande herzustellen, statt sie aus Kostengründen aus Billig-Lohnländern wie China oder Indien zu importieren. Dies sei jedoch in der derzeitigen Corona-Krise schwierig bis unmöglich.

Donnerstag, 2.4.2020