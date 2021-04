Die Zahl der Infizierten am neuartigen Coronavirus steigt weiter. Das Virus stellt die Baden-Württemberger vor völlig neue Herausforderungen. Lesen Sie die neuesten Entwicklungen in unserem Live-Blog.

Was am Mittwoch in Baden-Württemberg noch passiert ist:

21:05 Uhr

Daimler-Vorstände verzichten wegen Corona auf Teile ihres Gehalts

19:50 Uhr

Vorstände und Aufsichtsräte des Autobauers Daimler verzichten in diesem Jahr auf einen Teil ihres Geldes. Auch den leitenden Führungskräften wird ein Teil ihres Einkommens gekürzt, wie aus einem internen Schreiben vom Mittwoch hervorgeht, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Vorstände bekommen demnach für die neun Monate bis zum Ende des Jahres eine um 20 Prozent reduzierte Grundvergütung. Die Aufsichtsräte verzichten ebenfalls auf 20 Prozent. Für die Führungskräfte der obersten drei Ebenen habe man sich mit deren Vertretern zudem auf eine Kürzung um zehn Prozent für die kommenden drei Monate verständigt. Daimler hat wegen der Coronavirus-Pandemie einen Großteil seiner Produktion heruntergefahren. Von kommender Woche an sollen die Mitarbeiter deshalb für zunächst zwei Wochen in Kurzarbeit gehen.

Auch keine Maskenpflicht auf Bundesebene in Sicht

19:00 Uhr

Nach einem Treffen zwischen den Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch, bewertet SWR-Hauptstadtkorrespondentin Dagmar Seitzer die Gespräche. Trotz der Corona-Pandemie gebe es weiterhin keine Maskenpflicht, so Seitzer.

18:45 Uhr

Das zuständige Ministerium in Baden-Württemberg hat aktualisierte Fallzahlen für das neuartige Coronavirus veröffentlicht (Stand 1. April, 16:00 Uhr). Demnach gibt es jetzt in Baden-Württemberg 14.580 Infizierte. Damit ist die Zahl um 1.267 Fälle (9,5 Prozent) gegenüber dem Vortag gestiegen. Das Durchschnittsalter der Infizierten beträgt 50 Jahre bei einer Spannweite von 0 bis 101 Jahren. Besonders deutlich fiel die Veränderung in Böblingen und im Zollernalbkreis aus. Nach offiziellen Angaben sind zudem weitere 43 Menschen (+21,9 Prozent) im Land an Covid-19 verstorben. Somit steigt die Zahl der an den Folgen des Coronavirus Gestorbenen auf 239 Menschen. Ungefähr 764 Personen sind unterdessen von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen.

Das Robert-Koch-Institut schätzt die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland derzeit als hoch ein, für Risikogruppen als sehr hoch. Baden-Württemberg wird nach wie vor mit hohem Risiko eingeschätzt. Die Wahrscheinlichkeit für schwere Krankheitsverläufe nimmt mit zunehmendem Alter und bestehenden Vorerkrankungen zu.

Quarantäne-Zentrum für Geflüchtete geplant

18:30 Uhr

20 Geflüchtete in den Landeserstaufnahmeeinrichtungen in Baden-Württemberg sind mittlerweile mit dem Coronavirus infiziert. Da eine Quarantäne fast unmöglich ist, soll in Althütte-Sechselberg (Rems-Murr-Kreis) kurzfristig ein Quarantäne-Zentrum entstehen.

Kein ATP-Turnier auf dem Stuttgarter Weissenhof im Juni

18:15 Uhr

Mit der Absage des Tennis-Grand-Slam-Turniers in Wimbledon steht jetzt auch fest: Das ATP-Turnier auf dem Stuttgarter Weissenhof findet im Juni nicht statt. Ein Ausweichtermin werde geprüft, sagte Dr. Gert Brandner, Vorsitzende des TC Weissenhof.

Ausgangssperre für Stadtteil von Blumberg im Schwarzwald-Baar-Kreis

18:00 Uhr

Die Stadt Blumberg (Schwarzwald-Baar-Kreis) hat für ihren Stadtteil Riedböhringen eine Ausgangssperre erlassen. Das Verlassen der eigenen vier Wände ohne triftigen Grund ist von Mittwoch an verboten, teilte die Kommune auf ihrer Website mit. Davon ausgenommen sind aber Arbeitswege, Einkäufe im Stadtgebiet und Arztbesuche. Sport im Freien darf nur noch alleine und mit Angehörigen des eigenen Hausstands im Stadtteil betrieben werden. Wie der "Südkurier" (Donnerstag) berichtet, gab es in dem 960-Einwohner-Dorf eine hohe Anzahl von Infizierten. 22 Menschen haben sich demnach mit dem Coronavirus angesteckt.

Datenschutzbeauftragte begrüßen Smartphone-App zur Eindämmung der Corona-Pandemie

17:30 Uhr

Die Datenschutzbeauftragten von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz würden eine Smartphone-App zur Eindämmung der Corona-Pandemie begrüßen, sofern die App freiwillig wäre. Das teilten die Datenschützer dem SWR auf Anfrage mit. Der baden-württembergische Datenschutzbeauftragte Stefan Brink sagte dem SWR, man sei aktuell darauf angewiesen, auch neue Wege zur Bekämpfung der Pandemie einzuschlagen. Der rheinland-pfälzische Datenschutzbeauftragte Dieter Kugelmann sagte, eine solche App sei möglich und datenschutzkonform gestaltbar. Beide warnen aber vor überzogenen Erwartungen: Um über eine Smartphone-App zuverlässig Kontaktpersonen von Corona-Infizierten zu finden, müssten alle Kontaktpersonen ein Smartphone besitzen, sie sollten alle die App installiert haben und Bluetooth oder WLAN permanent eingeschaltet haben.

17:15 Uhr

Selbstgenähte Stoffmasken dürfen nicht als Schutzmasken veräußert werden. Privat (Diana Waldmann)

Viele Menschen wollen in der Corona- Krise helfen und nähen derzeit Atem-Masken. Auch einige Unternehmen machen mit, die sonst anderes produzieren. Wer solche Masken verkaufen oder spenden will, muss aber darauf achten, dass die richtige Bezeichnung dafür zu verwenden. Die Begriffe Atemschutzmaske oder Mundschutz sollte man nicht verwenden. Obwohl es Schutzmasken in verschiedenen Ausführungen gibt, haben alle eines gemeinsam: sie brauchen das DIN- oder das CE-Prüf-Zertifikat oder bei Knappheit vergleichbare Standards. Solche Schutzmasken schützen laut Robert Koch-Institut - wenn auch wenig signifikant - und auch nicht den, der sie trägt, als vielmehr dessen Mitmenschen, vor einer Tröpfcheninfektion. Aber sie sind Medizinprodukte und das entsprechende Gesetz verbietet irreführende Bezeichnungen. Schutz vor dem Corona-Virus zu versprechen, könnte irreführend sein, wenn in Heimarbeit die Halbmaske aus Windelstoff oder ähnlichem hergestellt wird und nicht richtig anliegt. Sie stelle keine persönliche Schutzausrüstung dar, warnt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und -medizin. Auf der sicheren Seite ist, wer keinen Schutz verspricht oder sogar darauf hinweist, dass die Maske nicht schützt, und sie andere Schutzmaßnahmen wie Abstand halten und gründliches Händewaschen nicht ersetzt. Bei Irreführung drohen Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr. Gerüchtweise sind auch Abmahnanwälte schon auf die Idee gekommen, Hersteller von "Atemschutzmasken" zu behelligen.

16:50 Uhr

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sieht keinen Grund zur Entwarnung. Alle Bundesländer verlängern ihre Maßnahmen zur Kontaktbeschränkungen und seien so dem von Baden-Württemberg ohnehin bereits geltenden Termin gefolgt, so Kretschmann in einem Statement in Stuttgart. Es sei nicht sinnvoll, jetzt über ein Ende der Maßnahmen zu diskutieren. Die Lage sei unverändert ernst. In den nächsten Tagen seien sehr viele Menschen, die schwer erkrankt seien, in den Krankenhäusern zu erwarten. "Es wäre viel zu früh, mit Lockerungsübungen zu beginnen", erklärte Kretschmann. Dazu fehle die Faktengrundlage. Zudem wäre es nicht verantwortlich, wenn es darum gehe, Menschenleben zu retten.

"Wir müssen Ostern anders begehen als sonst, und ich bitte Sie dringend: 'Bleiben Sie Ostern möglichst zu Hause!'" Ministerpräsident Winfried Kretschmann

Kretschmann-Ansprache zur Schalte zwischen Merkel und den Länderchefs

16:45 Uhr

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder haben sich im Kampf gegen die Corona-Pandemie beraten. Die Kontaktsperre gelte jetzt deutschlandweit einheitlich bis mindestens bis zum 19. April. Das ist in den meisten Bundesländern das Ende der Osterferien. Allerdings hatten viele Länder eh schon den 19. oder 18. April als mögliches vorläufiges Ende der Kontaktsperre beschlossen, andere haben vor ein paar Tagen verlängert. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz galt die Kontaktsperre von Anfang an bis zum 19. April. Am Dienstag nach Ostern werde die Situation neu bewertet, so Merkel bei einer Pressekonferenz nach der Schaltkonferenz mit den Länderchefs.

BW-Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) äußerte sich dazu im Anschluss. Hier zum Nachschauen:

15:55 Uhr

In den kommenden Tagen werden sich die Landtagsabgeordneten in Baden-Württemberg wegen der Corona-Pandemie per Video zusammenschalten. Vier Ausschuss-Sitzungen sind geplant. Am Donnerstag tagen so der Wirtschafts- und der Sozialausschuss. Die Opposition aus SPD und FDP hatte die Ausschüsse beantragt. Sie hatten die Landesregierung in Stuttgart wegen mangelnder Information kritisiert.

Verkürzte Sommerferien? Kultusministerium warnt vor Falschmeldung

Das baden-württembergische Kultusministerium warnt vor einem Brief im Netz, der von einer Verkürzung der Sommerferien spricht. Es handele sich um eine Fälschung.

15:45 Uhr

❗️Bitte beachten❗️Derzeit kursiert im #Netz ein angeblicher #Brief unseres Ministeriums, der von einer Verkürzung der #Sommerferien spricht. Das ist eine #Fälschung. Die #Ferien beginnen regulär am 30. Juli. Und an die Urheber: Bitte unterlasst solchen Unsinn #FakeNews #fake Kultusministerium BW, Twitter, 1.4.2020, 14:00 Uhr

Polizei schließt zwei Shisha-Bars in Mannheim

14:09 Uhr

Wegen der Verordnungen zur Eindämmung des Coronavirus' müssen Bars in Baden-Württemberg geschlossen bleiben - daran haben sich Betreiber zweier Shisha-Bars in Mannheim aber nicht gehalten. Die beiden Bars hatten trotz des Verbots geöffnet und Gäste bewirtet. Wirte und Gäste erwarten nun jeweils Anzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz. Einer der beiden Wirte hatte bereits in der Woche zuvor für Gäste geöffnet. Auf ihn kommt nun ein erhöhtes Bußgeld zu.

Freiburger Unternehmen entwickelt Corona-Tracking-App

13:36 Uhr

Das Freiburger Software-Unternehmen "Better Than Life" entwickelt gerade eine Corona-Tracking-App. "V-Trace" soll bei der Eindämmung der Corona-Pandemie unterstützen und den Usern helfen, sich und ihr Umfeld besser zu schützen. Die Nutzer können in der App ihre sozialen Kontakte erfassen sowie eine Art Symptom-Tagebuch führen und somit erfahren, wenn jemand von ihren Kontakten erkrankt. Diese Kontakte sollen dann - nach Erlaubnis der Nutzer - von Gesundheitsbehörden ausgewertet werden können. Außerdem soll es die Möglichkeit geben, den eigenen Krankheitsverlauf anonym zu teilen. Die Entwickler suchen Kooperationspartner und starten demnächst eine Crowdfunding-Kampagne. Das Thema Smartphone-Tracking bei der Suche nach weiteren Infizierten hat auch die Landesregierung während ihrer Regierungspressekonferenz am Dienstag beschäftigt. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hält solche Apps für sinnvoll - allerdings auf freiwilliger Basis. Innenminister Thomas Strobl (CDU) sagte, er sei sich sehr bewusst, dass "wir jetzt schon weitreichende Eingriffe in die Freiheitsrechte der Bürger vorgenommen haben". Aber der Einsatz von Tracking-Apps könne Menschenleben retten.

Landratswahl im Ostalbkreis wird vermutlich verschoben

13:13 Uhr

Wegen der Einschränkungen zum Schutz vor dem Coronavirus könnte die Landratswahl im Ostalbkreis verschoben werden. Der noch amtierende Landrat Klaus Pavel (CDU) würde dann zwei Monate länger im Amt bleiben. Deshalb wurde der Wahltermin am Dienstag im Ausschuss auf "voraussichtlich" 30. Juni festgelegt. Wegen der Corona-Krise hatte die Landesregierung den kommunalen Gremien am Dienstag weitere Handlungsmöglichkeiten eingeräumt. So seien jetzt bis auf Weiteres Absagen oder Verschieben von Wahlen möglich, wenn deren sichere Durchführung nicht gewährleistet sei.

Audi unterstützt Kliniken und Heime in Heilbronn und Ingolstadt

13:06 Uhr

Der Autobauer Audi will Krankenhäuser, Pflegeheime und Sozialeinrichtungen mit fünf Millionen Euro unterstützen. Das Geld fließe zusätzlich zu den 600.000 Euro, die Audi am Montag an Kliniken in Heilbronn und Ingolstadt gegeben habe, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Außerdem meldeten sich immer mehr Mitarbeiter als freiwillige Helfer. Gleichzeitig hat Audi in den Werken Ingolstadt und Neckarsulm (Kreis Heilbronn) jedoch die Kurzarbeit verlängert. Sie besteht seit dem 23. März und soll jetzt bis zum 12. April dauern. Fast eine halbe Million Betriebe haben wegen der Corona-Krise mittlerweile Kurzarbeit angekündigt.

Das Corona-Update für den Südwesten

Seit Wochen fehlen Atemschutzmasken für das Pflegepersonal im Südwesten - nun wurden mehrere Millionen bestellt. Aber wie kann man sich als Bürgerin und Bürger am besten einen Mundschutz herstellen? Und ist man verpflichtet, den zu tragen? Mehr dazu im Corona-Update für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

Corona-Risikogruppen könnten in Feriendörfern der Diözese Rottenburg-Stuttgart untergebracht werden

12:46 Uhr

Corona-Risikogruppen könnten künftig auch in den Feriendörfern des Familienerholungswerks der Diözese Rottenburg-Stuttgart untergebracht werden. Der Vorstand des Werks, Andreas Hase, habe den Ämtern, Behörden und Krankenhäusern den Vorschlag unterbreitet, die insgesamt 750 Betten in Schramberg, Langenargen und Eglofs im Allgäu zu nutzen. Würde man auch weitere Familienferiendörfer in ganz Baden-Württemberg betrachten, stünden derzeit rund 1.000 weitere Betten leer, so Hase. In den Häusern der Feriendörfer gebe es einzelne Küchen und Gemeinschaftsküchen, die Verpflegung könne bis vor die Tür der jeweiligen Ferienwohnung geliefert werden. Hase wolle sich auch an Alten-, Flüchtlings- und Kinderheime sowie an Frauenhäuser und weitere Einrichtungen wenden. Auch Wohnungslose könnten in den drei Dörfern untergebracht werden.

11:51 Uhr

Schutzausrüstung und ausreichend Tests für das Coronavirus waren bisher in Krankenhäusern und Pflegeheimen Mangelware. Auf der Regierungspressekonferenz am Dienstag hatte Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) verkündet, dass es dem Land gelungen sei, auf dem momentan sehr schwierigen internationalen Markt 30 Millionen Atemschutzmasken zu kaufen. Ebenfalls soll es bald mehr Test-Kits für das Pflegepersonal geben. Deswegen erwarte er ab kommender Woche Entspannung in den Krankenhäusern und Pflegeheimen, sagte er am Mittwoch dem SWR. Ab wann das systematische Testen des Personals auf das Coronavirus möglich ist, dazu konnte der Minister aber kein genaues Datum nennen.

Hilferuf der Zoos in Baden-Württemberg - Verluste in Millionenhöhe befürchtet

11:44 Uhr

Nach dem Brandbrief der deutschen Zoos an die Bundesregierung wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise hat sich der Heidelberger Zoo an die Stadt gewandt. Auch der Zoologisch-Botanische Garten in Stuttgart, die Wilhelma, befürchtet Ausfälle in Millionenhöhe. Allein im Zeitraum vom 17. März bis Ende der Osterferien hätten im vergangenen Jahr 270.000 Menschen die Wilhelma besucht, sagte Zoo-Sprecher Harald Knitter. Setze sich die Schließung bis Mitte Juni fort, würden sich diese Verluste schätzungsweise verdoppeln.

9:42 Uhr

In Giengen an der Brenz (Kreis Heidenheim) sind 20 Bewohner und eine Pflegekraft eines Heims positiv auf Covid-19 getestet worden. Die infizierten Senioren wurden in einer Wohngruppe isoliert. Drei Bewohner mussten in die Klinik gebracht werden.

Am Sonntagabend war zunächst bei einer Bewohnerin des Heims, die zuvor über Erkältungssymptome geklagt hatte, eine Corona-Infektion festgestellt worden. Daraufhin hatte das Gesundheitsamt bei allen anderen Bewohnern und Pflegekräften des Wohnbereichs Abstriche genommen.

9:27 Uhr

Die Industrie- und Handelskammer der Region Stuttgart (IHK) geht davon aus, dass alle Selbstständigen, die wegen der Corona-Krise Soforthilfe beim Land Baden-Württemberg beantragen, diese auch bekommen. Hauptgeschäftsführer Johannes Schmalzl sagte im SWR-Tagesgespräch, niemand müsse Angst haben, leer auszugehen. Sollte die bereitgestellte Summe nicht reichen, gehe er fest davon aus, dass die Politik Geld nachschießen werde.

Binnen einer Woche sind nach IHK-Angaben rund 175.000 Anträge gestellt worden. Schmalzl hofft auf weitere Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld. Es solle länger als bislang gewährt und auch für Auszubildende gezahlt werden. Probleme sieht der Stuttgarter IHK-Hauptgeschäftsführer bei der Kreditversorgung. Hier müsse nachgebessert werden: "Unsere Unternehmen spiegeln uns, dass es auf Grund der 90-Prozent-Absicherung oftmals nicht gelingt, schnell einen Kredit zu bekommen."

Kanzlerin und Ministerpräsidenten beraten über Corona-Schutzmaßnahmen

7:38 Uhr

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) berät am Mittwoch erneut mit den Ministerpräsidenten der Länder über den Kampf gegen die Corona-Pandemie. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) äußert sich dazu am Nachmittag in einem Pressestatement, das der SWR per Livestream auf seiner Website und auf Facebook übertragen wird.

Bei der Telefonkonferenz soll die aktuelle Entwicklung der Neuinfektionen in Deutschland bewertet werden. Eine weitere Verschärfung der Corona-Auflagen wird es aber voraussichtlich nicht geben. Allerdings könnten sich Bund und Länder flächendeckend auf Einschränkungen bis nach Ostern festlegen. In ihrer Telefonkonferenz wollen Kanzlerin und Ministerpräsidenten auch darüber beraten, wie der sonst übliche Osterreiseverkehr möglichst stark eingeschränkt werden kann. Bund und Länder wollen außerdem über die Wirksamkeit der bisherigen Maßnahmen beraten. Des Weiteren soll es um die regionale Versorgung mit Intensivbetten und die Situation in Senioren- und Pflegeheimen gehen.

7:15 Uhr

Die Opposition im baden-württembergischen Landtag kritisiert die Landesregierung, weil alle Sitzungen bis auf Weiteres abgesagt wurden. Sie will wenigstens die wichtigsten Ausschüsse tagen lassen. Die Krise sei zwar die Stunde der Regierung, so SPD-Fraktionschef Andreas Stoch, doch eine Beteiligung des Parlaments sei zwingend notwendig. Das schreibt er in einem Brief an andere Fraktionsvorsitzende, der dem SWR vorliegt. Manche Informationen erhalte er nur über die Medien oder "mit erheblicher zeitlicher Verzögerung", kritisiert Stoch die Landesregierung. Deshalb schlägt er vor, dass die Ausschüsse für Soziales, Wirtschaft und Inneres jeweils in Sondersitzungen per Videokonferenz zusammenkommen. Das sieht auch die FDP so, die außerdem eine Sondersitzung des Finanzausschusses will. Die AfD und ein weiterer Abgeordneter wollten sogar eine Landtagssitzung erzwingen - und zwar mit Klage und Eilantrag beim Verfassungsgericht. Doch die Anträge wurden als unzulässig zurückgewiesen.

Esken für einmalige Vermögensabgabe zur Corona-Finanzierung

6:48 Uhr

SPD-Bundeschefin Saskia Esken hat zur Bewältigung der finanziellen Belastungen der Corona-Krise eine einmalige Vermögensabgabe ins Spiel gebracht. "Wir werden eine faire Lastenverteilung brauchen - und die kann für die SPD nur so aussehen, dass sich die starken Schultern in Deutschland auch stark beteiligen", sagte die Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Calw/Freudenstadt der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" (Mittwochsausgabe). "Ich halte eine einmalige Vermögensabgabe für eine der Möglichkeiten, die Staatsfinanzen nach der Krise wieder in Ordnung zu bringen." Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch hatte eine solche Vermögensabgabe vor einigen Tagen bereits gefordert. Das Grundgesetz sehe im Artikel 106 ein solches Mittel vor. Eine einmalige "Corona-Abgabe" auf große private Vermögen sei geboten. Der Bundestag hatte in der vergangenen Woche zur Finanzierung der Corona-Folgen einen Nachtragshaushalt beschlossen, der neue Schulden in Höhe von 156 Milliarden Euro vorsieht.

6:40 Uhr

Die Ausgangsbeschränkungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus haben offenbar positive Auswirkungen auf die öffentliche Sicherheit in Baden-Württemberg. Nach einem strategischen Lagebild des Landeskriminalamts sind Straftaten wie Diebstahlsdelikte, Sexualstraftaten oder Körperverletzungen in den vergangenen Wochen verglichen mit dem Vorjahreszeitraum stark gesunken. Dafür warnen Experten vor neuen Maschen von Trickbetrügern, die die Notlage ausnutzten, um Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen.

Mittwoch, 1.4.2020