Die Zahl der Infizierten am neuartigen Coronavirus steigt weiter. Das Virus stellt die Baden-Württemberger vor völlig neue Herausforderungen. Lesen Sie die neuesten Entwicklungen in unserem Live-Blog.

Das ist am Dienstag passiert im Land:

Corona-Ticker: Was sonst noch passierte am Dienstag:

Landeselternbeirat ruft zu Gelassenheit auf

21:01 Uhr

Der Vorsitzende des baden-württembergischen Landeselternbeirats, Carsten Rees, hat Eltern angesichts der wegen des Coronavirus geschlossenen Schulen zu Gelassenheit aufgerufen. Viele wendeten sich an ihn wegen zu viel Lehrstoff. Einige wollten unbedingt, dass Abschlussprüfungen ausfallen, andere wollten das nicht. Rees rief in einem offenen Brief zu einer besseren Kommunikation zwischen Lehrkräften und Eltern auf. Wenn Eltern über die Menge an Stoff überrascht seien, handele es sich oft um ein Missverständnis: Es gehe nicht nur um Hausaufgaben, sondern auch um die Inhalte, die normalerweise in der Schule durch genommen würden. Rees rechnet damit, dass die Abschlussprüfungen in Baden-Württemberg ab dem 18. Mai stattfinden können.

19:55 Uhr

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg ist am Dienstag um 1.065 auf 13.313 gestiegen. Das teilte das baden-württembergische Gesundheitsministerium mit. Am Montag hatte die Zahl der Neu-Infektionen bei 721 gelegen. Außerdem gab es am Dienstag 33 weitere Todesfälle. Damit sind in Baden-Württemberg insgesamt 196 Menschen nachweislich an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Mindestens 627 Personen sind inzwischen von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen.

Erste Patienten mit Plasma von Genesenen behandelt

18:50 Uhr

Am Universitätsspital Basel sind die ersten Corona-Patienten mit Blut-Plasma eines genesenen Covid-19-Patienten behandelt worden. Die Uniklinik Basel ist damit schweizweit das erste und europaweit eines der ersten Gesundheitszentren, das diese Therapiemöglichkeit testet. Den zwei Patienten am Universitätsspital Basel sei Plasma aus dem Blut eines genesenen Patienten verabreicht worden, heißt es in einer Mitteilung. Im Plasma seien vor allem Abwehrstoffe gegen Krankheitserreger vorhanden. Somit fänden sich im Plasma geheilter Personen nach durchgemachter Erkrankung auch spezifische Abwehr-Eiweiße gegen diesen Erreger. Es bestehe die Hoffnung, dass mit dieser Behandlung die Schwere der Krankheit und deren Dauer reduziert werden könne. Bedingung für eine Transfusion ist eine Blutgruppenverträglichkeit zwischen Spender und Empfänger. Eine enge Zusammenarbeit mit anderen Schweizer Zentren ist geplant.

Busunternehmen in der Krise erhalten früher Geld

16:43 Uhr

Wegen der Corona-Krise will die Landesregierung in Baden-Württemberg jetzt Busunternehmen mit Geldern aus dem ÖPNV-Gesetz helfen, deren Auszahlung eigentlich erst später geflossen wäre. Wie ein Sprecher des Verkehrsministeriums am Dienstag erklärte, sollen die Landkreise in Baden-Württemberg statt zur Jahresmitte bereits am 1. April eine erste Zahlung von 100 Millionen Euro erhalten, um schnellstmöglich den Busunternehmen unter die Arme zu greifen. Eine zweiter Betrag aus demselben Topf soll voraussichtlich im Juni statt wie üblich im Oktober ausgezahlt werden. Die jährliche Summe von 200 Millionen Euro ist als Bestandteil des ÖPNV-Gesetzes des Landes für den Transport von Schülern vorgesehen.

16:30 Uhr

Corona-Infizierte sollen in Stuttgart Altglas und Pfandverpackungen bis zur Aufhebung der Quarantäne lagern. Auch Elektro- und Elektronikabfälle, Batterien und Schadstoffe sollen nach Angaben vom Dienstag so lange im Haushalt aufbewahrt werden. Der Abfall aus Haushalten, in denen positiv getestete Menschen in Quarantäne leben, muss in der Landeshauptstadt seit vergangener Woche als Restmüll entsorgt werden. Dies gelte insbesondere für Taschentücher, Aufwischtücher, Hygieneartikel, Schutzkleidung und Abfälle aus Desinfektionsmitteln. Anschließend sollten die Müllsäcke fest zugeknotet werden. Falls die Sammelmülltonnen voll sind, dürfen die Säcke nicht daneben gestellt werden. Stattdessen müssen sie bis zur nächsten Abholung an einem möglichst kühlen Ort gelagert werden. Auf diese Weise werden Familienmitglieder, Mitbewohner, Nachbarn sowie Mitarbeiter der Abfallwirtschaft Stuttgart besser vor Ansteckung geschützt.

Verstöße melden: Strobl verteidigt seine Forderung

16:11 Uhr

An die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus halten sich in Baden-Württemberg nicht alle: Von Freitag bis Sonntag seien rund 3.000 Ordnungswidrigkeiten und Straftaten im Land zur Anzeige gebracht worden. Darunter seien 2.000 Verstöße gewesen, bei denen sich mehr als zwei Menschen im öffentlichen Raum getroffen hätten. In diesem Zusammenhang äußerte Innenminister Thomas Strobl (CDU) Sorge, dass mit Blick auf die Osterfeiertage und schönerem Wetter mehr Menschen Treffen in größeren Gruppen anstreben. Die Polizei werde hier weiterhin streng im öffentlichen Raum kontrollieren. Sich mit mehreren zu treffen, wie in der Shisha-Bar in Stuttgart-Zuffenhausen am Wochenende, sei kein Kavaliersdelikt.

Strobl hatte in einem Interview mit der "Bild" die Bürger dazu aufgerufen, Verstöße gegen die Infektionsschutzverordnung der Polizei zu melden. "Beim Einbruch werben wir seit Jahren dafür, dass Nachbarn wachsam sind. Klar, jetzt werden Sie sagen, das ist ein Unterschied. Ja, das ist ein Unterschied. Aber: Beim Einbruch geht es um Sachen. Bei Corona geht es am Ende des Tages um Menschenleben", verteidigte Strobl am Dienstag seine Haltung.

16:00 Uhr

Die baden-württembergische Landesregierung hat am Dienstag angekündigt, dass die Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen in den nächsten Wochen durch neue Mittel und Materialien entlastet würden. Mit einem Hersteller habe man eine Kooperation getroffen. Porsche, Daimler und Zulieferer der Automobilbranche seien zudem sehr wichtige Partner bei Beschaffung und Logistik. Bei dem "wichtigen industriellen Partner", der Baden-Württemberg bei der Beschaffung von 30 Millionen Atemschutzmasken unterstützt, handelt es sich nach SWR-Informationen um die Firma Porsche. Bis zum 7. April soll die erste Tranche mit drei Frachtflugzeugen ankommen.

Stuttgarter Zoo "Wilhelma": Ausfall in Millionenhöhe

15:49 Uhr

Die Komplettschließung von Zoos als vorsorgliche Infektionsschutzmaßnahme in der Corona-Pandemie bringt diese an den Rand des Ruins. Der Verband der Zoologischen Gärten (VdZ) hat daher am Dienstag in Stuttgart und Berlin an Bund und Länder appelliert, eine Soforthilfe von 100 Millionen Euro zu leisten. Der Stuttgarter Zoo "Wilhelma" rechnet vor, dass im vergangenen Jahr zwischen 17. März und Ende der Osterferien 270.000 Besucher ein Ticket lösten. Dieses Jahr ist die Wilhelma während dieser Zeit zu. "Damit geht der finanzielle Ausfall bereits in die Millionen Euro", heißt es. Der Fehlbetrag würde sich verdoppeln, wenn die Schließung bis Mitte Juni fortgesetzt wird. Dabei bleiben die Ausgaben konstant.

Nicht nur für die Zoobesucher, sondern auch für den Erhalt bedrohter Tierarten wäre fatal, wenn Zoos aufgegeben werden müssten. Erhaltungszuchtprogramme seien darauf angewiesen, Tiere zwischen den Zoos weitergeben zu können, um die genetische Vielfalt der Zuchtgruppen zu sichern und Inzucht zu vermeiden, erläutern die Experten.

Beschaffung von Schutzausrüstungen für "einen hohen zweistelligen Millionenbetrag"

15:30 Uhr

Die baden-württembergische Landesregierung berichtet von Problemen bei der Beschaffung von Schutzausrüstungen, Materialien und Ingredienzien für Tests. Das liege am internationale Wettbewerb, bei dem es nicht immer fair zugehe. "Es ist ein bisschen Wild West", so Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne). Vor allem der Präsident der Vereinigten Staaten Donald Trump, würde, auch wenn er es bisher nicht zugäbe, "alles aufkaufen, was er kriegen kann". Bis jetzt habe die Landesregierung "einen hohen zweistelligen Millionen-Betrag" ausgegeben, um Schutzausrüstungen, Materialien und Geräte zu bekommen. Den genauen Betrag könne man nicht nennen, weil man sich dann in diesem Prozess automatisch unbeabsichtigt an der Preisbildung beteilige.

15:10 Uhr

Mehr als 70.000 Firmen in Baden-Württemberg haben seit dem Beginn der Coronavirus-Krise Kurzarbeit angemeldet. Etwa ein Drittel davon komme aus dem Gastgewerbe und dem Handel, sagte der Leiter der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, Christian Rauch, am Dienstag in Stuttgart. Die große Mehrheit habe zudem weniger als 100 Mitarbeiter, etwa jede zweite Firma sogar weniger als zehn Beschäftigte. "Das ist eine absolut untypische Verteilung", sagte Rauch. Sehr viele der Betriebe hätten zudem zum ersten Mal überhaupt Kurzarbeit angemeldet und keinerlei Erfahrung damit. Rauch sagte, er rechne damit, dass die Zahl der Firmen, die Kurzarbeit anmeldeten, im April noch einmal deutlich steigen werde.

Heidelberg: Erstes Kombi-Testzentrum für Autofahrer, Fußgänger und Radler

15:02 Uhr

In Heidelberg können sich jetzt Autofahrer sowie Fußgänger und Radler im ersten Kombizentrum in Baden-Württemberg auf Corona testen zu lassen. Der Landkreis Rhein-Neckar hat damit eine dritte Anlaufstelle nach der Kreisklinik in Sinsheim und dem Drive-in-Angebot in Schwetzingen eingerichtet. Der Kreis wollte nach Angaben einer Sprecherin vom Dienstag auch Menschen, die nicht mit dem Auto anreisen, eine unkomplizierte Möglichkeit zum Testen bieten. Davon machten seit der Öffnung Ende in der vergangenen Woche auch viele Besucher der Zentrums auf dem Messegelände mit Fahrrad oder zu Fuß Gebrauch. Insgesamt wurden dort bislang 550 Tests vorgenommen. In Schwetzingen waren es in den vergangenen zwei Wochen rund 1500.

Das Verfahren läuft so: Die Menschen schildern vor dem Besuch der Zentren ihre Symptome dem Gesundheitsamt über eine Hotline und erhalten von der Behörde im Fall eines Verdachts auf Infektion einen Testtermin. Um Staus zu vermeiden, bekommen sie ein minutengenaues Zeitfenster für den Abstrich. Nach 48 Stunden werden sie über ihr Ergebnis informiert.

14:45 Uhr

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) würde eine freiwillige App zur Nachverfolgung der Ausbreitung des Coronavirus befürworten. "Wir müssen wissen, wem die infizierten Menschen begegnet sind, um Kontaktpersonen warnen zu können", sagte er am Dienstag in Stuttgart. Eine App, die Bewegungen von Menschen festhalten könnte, solle jedoch erstmal freiwillig genutzt werden. "Kein Mensch käme in normalen Zeiten auf die Idee, so etwas zu machen", sagte er zu der Frage nach dem Schutz der Persönlichkeitsrechte. "Wir haben auch nicht vor, für solche Dinge Tür und Tor zu öffnen." Es seien aber keine normalen Zeiten. Kretschmann wolle die Idee auch auf Bundesebene unterstützen.

Auch Innenminister Thomas Strobl (CDU) unterstützte die Idee. Seit Tagen wird in Deutschland über den möglichen Einsatz von Handydaten diskutiert, um Kontaktpersonen von Infizierten zu finden und zu warnen.

SPD regt Ausschuss-Sondersitzungen wegen Corona an

14:15 Uhr

Die grün-schwarze Landesregierung gibt nach Ansicht der oppositionellen SPD zu wenig Informationen zur Corona-Krise. SPD-Landtagsfraktionschef Andreas Storch regte daher öffentliche Sondersitzungen der drei Landtagsausschüsse Inneres, Soziales und Wirtschaft für diese Woche an. Das formulierte er am Dienstag in einem Schreiben an die Fraktionschefs von Grünen, CDU und FDP.

Laut Stoch verfügt die SPD-Landtagsfraktion "nur über die Informationen, die wir aus den Medien beziehungsweise mit erheblicher zeitlicher Verzögerung von Seiten der Landesregierung erhalten." Von zentraler Bedeutung sei zum Beispiel die Frage, wie die Landesregierung sicherstellen wolle, dass das Personal in Krankenhäusern, Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen und bei Rettungsdiensten genug Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel hat und wie Engpässe künftig vermieden werden könnten.

Klinikverbund verlängert Maßnahmen und weitet Besuchsverbot aus

14:08 Uhr

Der Klinikverbund Südwest verlängert seine Schutzmaßnahmen wegen der Coronavirus-Pandemie bis zum 1. Juni. Dazu gehöre auch das Verschieben aller nicht zwingend notwendigen Eingriffe und Sprechstunden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Der Klinikverbund Südwest betreibt Krankenhäuser in Böblingen, Calw, Herrenberg, Leonberg, Nagold und Sindelfingen. Auch das Besuchsverbot werde noch einmal ausgeweitet. Zum Schutz der Mütter und ihrer Neugeborenen sowie des Pflegepersonals vor einer Ansteckung gelte das Besuchsverbot auf den Wochenstationen in Böblingen, Leonberg, Herrenberg und Calw nun für alle, also auch für Väter. Die Anwesenheit der Väter bei der Geburt im Kreißsaal sei nach derzeitigem Stand jedoch weiter möglich. Voraussetzung sei, dass der Vater gesund ist und keinen Kontakt zu einer an Covid-19 erkrankten Person hatte.

Das Corona-Update für den Südwesten

Droht der Pflegenotstand wegen fehlender Arbeitskräfte aus Osteuropa? Wird Mundschutz im Supermarkt bald Pflicht? Und wie geht es weiter mit der Bundesliga? Mehr dazu im Corona-Update für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

13:18 Uhr

Polizisten in Baden-Württemberg sollten beim direkten Kontakt mit den Bürgern nach Auffassung der Deutschen Polizeigewerkschaft Schutzmasken tragen. "Ich halte für unabdingbar", sagte Landeschef Ralf Kusterer der Deutschen Presse-Agentur. "Unsere Kollegen sind zu nah dran an den Menschen - man kann einen Personalausweis nicht aus zwei Meter Abstand kontrollieren." Allerdings fehlten Schutzmasken für die Polizei. "Wir sehen uns nicht in Konkurrenz zu den Pflegeberufen, Ärzten und medizinischem Personal. Deren Bedarf ist unumstritten", sagte Kusterer. Die Polizei habe aber zusätzlichen Bedarf. Rund 10.000 Beamte seien im operativen Dienst unterwegs im Land - für die Beamten brauche es mindestens eine Maske am Tag.

"Der Schutz sei gewährleistet", sagte Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) dazu bei einer Pressekonferenz in Stuttgart. Das Sozialministerium kümmere sich um einen Nachschub an Schutzmaterial für alle relevanten Bereiche. "Umso mehr wir zur Verfügung haben, umso mehr können wir zur Verfügung stellen", sagte Strobl.

Strobl: Rund 3.000 Verstöße gegen Corona-Maßnahmen

13:01 Uhr

Eine Reihe von Menschen hält sich nach den Worten von Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) nicht an die Maßnahmen, um die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Von Freitag bis Sonntag seien rund 3.000 Ordnungswidrigkeiten und Straftaten in Baden-Württemberg zur Anzeige gebracht worden, sagte Strobl am Dienstag in Stuttgart. Darunter seien 2.000 Verstöße gewesen, bei denen sich mehr als zwei Menschen im öffentlichen Raum getroffen hätten.

12:39 Uhr

Laut Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ist es "auf absehbare Zeit" nicht geplant, das Tragen eines Mundschutzes in Baden-Württemberg zur Pflicht zu machen. "Wir brauchen hochwertiges Schutzmaterial für den medizinischen Bereich, für Pflege, für Menschen in wichtigen Institutionen. Es wäre ganz falsch, hier noch Knappheit zu erzeugen", sagte der Ministerpräsident. Es sei aber sinnvoll, selbst genähte Masken als Spuckschutz zu gebrauchen. Auf Länderebene werde darüber diskutiert. In der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch werde das besprochen, so Kretschmann.

Kretschmann hält Exit-Debatte für unseriös

12:32 Uhr

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat vor einer voreiligen Debatte über eine Exit-Strategie aus den strengen Ausgangsbeschränkungen gewarnt. "Die Lage ist unverändert ernst", mahnte er am Dienstag bei einer virtuellen Pressekonferenz in Stuttgart. Er könne nachvollziehen, wenn sich viele Menschen eine schnelle Rückkehr zum normalen Leben wünschten. Aber jetzt sei nicht der Zeitpunkt für eine Debatte über eine Lockerung der Maßnahmen. Das sei unseriös. "Wir sind immer noch am Beginn der Krise", so der Ministerpräsident.

Auch BW-Innenminister Thomas Strobl (CDU) hält eine solche Debatte für falsch. "Ich bin froh, dass wir nicht über weitere Verschärfungen reden müssen. Wir haben in Baden-Württemberg eine gute Linie und die halten wir", sagte Strobl.

Live: Landesregierung gibt Auskunft über aktuelle Lage

11:32 Uhr

Halten sich die Baden-Württemberger an die Kontakt-Einschränkungen? Wie steht es um die Schutzausrüstung, die dringend in Kliniken gebraucht wird? Zu diesen Themen will sich die Landesregierung ab 12 Uhr äußern. Verfolgen Sie die Pressekonferenz im Livestream.

11:26 Uhr

Weil in den Kliniken im Land Schutzausrüstung gegen das Coronavirus Mangelware ist, will die baden-württembergische Landesregierung Hilfsangebote bei einer zentralen Hotline sammeln. Wer spenden möchte oder Ideen zu Beschaffung und Herstellung habe, könne sich künftig bei einer zentralen Hotline der Landesregierung melden. Von dort aus werde alles an bedürftige Stellen weitergegeben, so ein Sprecher des Sozialministeriums in Stuttgart.

11:07 Uhr

Zwei Baden-Württemberger klagen beim Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim mit Eilanträgen gegen die Corona-Verordnung der Landesregierung. Einer der Kläger, der Mitglied der Evangelischen Landeskirche in Württemberg ist, sehe sich in seiner grundgesetzlich garantierten Religionsfreiheit verletzt, weil derzeit Veranstaltungen in Kirchen untersagt sind. Der zweite Kläger ist Besitzer eines Fitnessstudios. Dieser klage, weil das von der Landesregierung angeführte Infektionsschutzgesetz aus seiner Sicht keine ausreichende Rechtsgrundlage für die Betriebsstilllegung sei, so das Gericht. Die Stilllegung verletze seine grundgesetzlich garantierte Berufsausübungsfreiheit. Eine Entscheidung in beiden Fällen werde bis spätestens Mitte April erwartet.

Audi verlängert Kurzarbeit bis Mitte April

10:30 Uhr

In den Audi-Werken Ingolstadt und Neckarsulm (Kreis Heilbronn) wird die Kurzarbeit verlängert. Sie besteht seit dem 23. März und soll jetzt bis zum 12. April dauern. Den Angaben zufolge betrifft dies im Werk Neckarsulm rund 6.500 Mitarbeiter. Es werde geprüft, ob weitere Bereiche kurzarbeiten sollen, so ein Sprecher.

Ostertraditionen wegen Pandemie abgesagt

10:00 Uhr

Die Osterbrunnen in Schechingen (Ostalbkreis) und in Oberstadion (Alb-Donau-Kreis), an denen Jahr für Jahr rund 10.000 bunt bemalte Eier angebracht werden, werden in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht geschmückt. Auch das in vielen Orten traditionelle Maibaum-Aufstellen wird es in der Region um Biberach 2020 nicht geben, wie das dortige Landratsamt jetzt mitteilte.

Rund 12.800 bunte Eier verzierten 2019 den Osterbrunnen in Schechingen (Ostalbkreis). In diesem Jahr muss das Event, welches viele tausend Besucher anlockt, aufgrund des Coronavirus entfallen. dpa Bildfunk Picture Alliance

Auch VW-Holding Porsche SE verschiebt Hauptversammlung

9:30 Uhr

Auch die VW-Dachgesellschaft Porsche SE verschiebt wegen der Coronavirus-Pandemie ihre Hauptversammlung. Das Aktionärstreffen war ursprünglich für den 19. Mai in Stuttgart geplant. Jetzt werde abhängig vom Verlauf der Pandemie ein neuer Termin gesucht, teilten die Verantwortlichen am Vormittag mit. Die Porsche SE, die von den Familien Porsche und Piëch kontrolliert wird, hält gut 53 Prozent der Stimmrechte an Volkswagen und ist damit der größte Anteilseigner des Wolfsburger Autobauers.

7:38 Uhr

Die Hochschulen in Baden-Württemberg bereiten sich auf ein "digitales Sommersemester" vor. Wie die Landesrektorenkonferenz mitteilte, soll ein größerer Teil der Studienleistungen auch online erbracht werden können, falls die Hochschulen über den 20. April hinaus geschlossen bleiben. Die Hochschulen würden versuchen, so viele Veranstaltungen wie möglich digital abzuhalten.

7:23 Uhr

Die Polizei muss sich erneut mit einer sogenannten Corona-Attacke auseinandersetzen. Ein unbekannter Mann hat in einem Supermarkt im Mannheimer Einkaufszentrum Q6/Q7 zwei Frauen beleidigt, bespuckt und angehustet. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall schon am vergangenen Freitagabend. Der Unbekannte hatte die beiden Asiatinnen auch angeschrien, laut "Corona" gerufen und dann eine der Frauen geschlagen. Ein Mitarbeiter des Supermarktes ging dazwischen. Daraufhin flüchtete der Mann unerkannt. Die Polizei sucht dringend Zeugen. In den vergangenen Tagen hatte es bereits vier ähnliche Vorfälle in Heidelberg, Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) und Mannheim gegeben.

Dienstag, 31.3.2020