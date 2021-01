Die Zahl der Infizierten am neuartigen Coronavirus steigt weiter. Das Virus stellt die Baden-Württemberger vor völlig neue Herausforderungen. Lesen Sie die neuesten Entwicklungen in unserem Live-Blog.

Das ist am Sonntag passiert im Land:

Zusammengefasst: Ereignisse am Sonntag

21:31 Uhr

Das Land Baden-Württemberg hat einen Bußgeldkatalog für Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen veröffentlicht. Zur sogenannten kritischen Infrastruktur gehören jetzt weitere Bereiche, so etwa sozialpsychiatrische Einrichtungen. Was am Sonntag außerdem wichtig war:

19:52 Uhr

Das baden-württembergische Sozialministerium hat aktualisierte Fallzahlen für das Coronavirus veröffentlicht. Nach aktuellem Stand weisen in Baden-Württemberg 11.536 Menschen eine bestätigte Infektion auf. Damit ist die Zahl um 717 Fälle (6,6 Prozent) gegenüber dem Vortag gestiegen. Der Landkreis Ludwigsburg verzeichnete den größten Anstieg zum Vortag (+114). Das Durchschnittsalter der Infizierten betrage 48 Jahre. Das Alter der Gestorbenen liege zwischen 41 und 98 Jahren, so die Behörde weiter. 66 Prozent waren 80 Jahre oder älter.

Bußgeldkatalog für Verstöße gegen Corona-Verordnung

15:06 Uhr

"Unsere Landespolizei überwacht die Einhaltung der Corona-Verordnung intensiv und mit starken Kräften", so der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU). Verstöße gegen die Corona-Verordnung werden als Ordnungswidrigkeit bestraft, das hat die Landesregierung beschlossen.

Demnach können die Behörden ein Bußgeld von 100 bis 1.000 Euro pro Person verhängen, wenn sich mehr als zwei Personen im öffentlichen Raum aufhalten. Wer eine eigentlich geschlossene Einrichtung wie beispielsweise einen Friseursalon oder eine Bar weiterbetreibt, dem drohen 2.500 bis 5.000 Euro Bußgeld. Personen, die ein Krankenhaus oder Pflegeheim betreten, das eigentlich für Besucher geschlossen ist, riskieren ein Bußgeld von 250 bis 1.500 Euro. Bei wiederholten Verstößen gegen die Corona-Verordnung stehen Bußgelder bis zu 25.000 Euro im Raum.

14:38 Uhr

Die Corona-Soforthilfen in Baden-Württemberg sollen nun doch ohne Prüfung des privaten Vermögens ausbezahlt werden, so Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) in einer Mitteilung am Sonntag. Die Entscheidung gelte auch rückwirkend für alle Anträge seit dem Start der Soforthilfen am vergangenen Mittwoch. Konkret müsse der Antragsteller nun versichern, dass er durch die Corona-Pandemie in wirtschaftliche Schwierigkeiten beziehungsweise in einen Liquiditätsengpass geraten und dadurch in seiner Existenz bedroht sei, heißt es beim Wirtschaftsministerium. Dieser Fall liege dann vor, wenn die fortlaufenden Einnahmen aus dem Geschäftsbetrieb des Betreffenden nicht ausreichen, um die Verbindlichkeiten der nächsten drei Monate zu zahlen, etwa Mieten, Pacht oder Leasing-Verträge. "Für uns hatte oberste Priorität, schnell Gelder auszahlen zu können", so die Wirtschaftsministerin. In den folgenden Wochen werde es noch weitere Modifizierungen geben.

14:17 Uhr

Die baden-württembergische Landesregierung hat ihre Corona-Verordnung geändert: Seit Sonntag gehören auch ambulante Einrichtungen und Dienste der Wohnungslosenhilfe, gemeindepsychiatrische und sozialpsychiatrische Einrichtungen sowie Drogen- und Suchtberatungsstellen zur sogenannten "kritischen Infrastruktur". Der Katastrophenschutz kann ebenfalls weiterarbeiten, und auch Pflegeschulen und Ausbildungsstätten für medizinische und pharmazeutische Assistenten müssen nicht geschlossen werden, teilte das Land auf seiner Internetseite mit. Zudem soll die Notbetreuung für Kinder, deren Eltern in systemkritischen Berufen arbeiten, auch in den Osterferien fortgesetzt werden. Paketdienste und Poststellen dürfen ihren Betrieb nun nur noch aufrechterhalten, wenn ihr Angebot nicht in einer anderen Einrichtung betrieben wird, wo der Postumsatz nur eine untergeordnete Rolle spielt. Damit wollen die Behörden verhindern, dass über solche Dienste etwa Friseure, Massagestudios, Kosmetikstudios oder Bordelle wieder öffnen.

12:56 Uhr

Die Bundeswehr holt weitere Covid-19-Patienten aus dem Ausland zur Behandlung nach Deutschland. Zwei Infizierte werden am Sonntag von Straßburg nach Stuttgart ausgeflogen. Die schwer erkrankten Franzosen würden anschließend im Bundeswehrkrankenhaus in Ulm versorgt werden, hieß es aus dem Bundesverteidigungsministerium. "Frankreich braucht jetzt unsere Hilfe. Und natürlich stehen wir unseren Freunden bei", sagte Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU). Sie habe deshalb mit ihrer französischen Amtskollegin Florence Parly die Übernahme der Patienten vereinbart. Das Elsass ist von der Corona-Pandemie besonders schwer betroffen und gilt laut Robert-Koch-Institut als Risikogebiet. Im Uniklinikum in Straßburg sollen dramatische Zustände herrschen, das wurde diese Woche bekannt.

12:06 Uhr

Landwirtschaftliche Betriebe können wegen der Corona-Krise ab nächster Woche ebenfalls in vollem Umfang Soforthilfen beantragen. Das teilte das baden-württembergische Landwirtschaftsministerium mit. Bisher sei nur der gewerbliche Teil der Landwirtschaft für Hilfen in Frage gekommen, doch das werde sich ändern, sagte Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU). "Alle landwirtschaftlichen Betriebe und die gesamte Wertschöpfungskette der Ernährung, gerade die Betriebe mit Sonderkulturen wie zum Beispiel Winzer und Obstbau, können bald die Soforthilfen beantragen", so Hauk. Gerade sie stünden derzeit vor großen Herausforderungen. Mit dem Schritt helfe man nicht nur den Bäuerinnen und Bauern, man leiste auch einen Beitrag dazu, dass die Versorgung mit Lebensmitteln im Land sichergestellt sei.

10:52 Uhr

"Wir haben viele besorgte Rückmeldungen zu den Soforthilfen bekommen, die ich sehr ernst nehme", sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in einer Mitteilung auf Twitter. Er habe nun die Wirtschaftministerin gebeten, die Corona-Wirtschaftshilfen, die seit Mittwochabend online beantragt werden können, für Kleinunternehmen zu überprüfen. Laut Kretschmann müsse nun geklärt werden, ob und inwiefern die Privatvermögen der Antragsteller berücksichtigt werden müssen. Der Ministerpräsident fordert in diesem Zusammenhang eine schnelle, gemeinsame Linie von Bund und Ländern. "Es geht darum, den bedrohten Unternehmen, die von der Krise besonders hart getroffen sind, so schnell und unbürokratisch wie möglich zu helfen, um die bedrohten Existenzen abzusichern", so Kretschmann auf Twitter.

9:28 Uhr

Nachdem Online-Angebote wie Yogaklassen, Tanzkurse und Fitnessstunden während der Corona-Krise nur so boomen, haben jetzt auch zahlreiche Winzer aus verschiedenen Weinbauregionen das Internet für sich entdeckt. Für die digitalen Weinproben werden Probierpakete an die Kunden versendet. Anschließend verabreden sich die Weinliebhaber mit den jeweiligen Winzern per Livestream zur Weinbesprechung. "Man ist da momentan sehr kreativ und sehr rührig", sagt der Sprecher des Deutschen Weininstituts in Bodenheim bei Mainz. Gute Beispiele für Online-Verkostungen würden sich bereits in Baden-Württemberg, Franken, Sachsen und der Mosel finden.

Corona-Krise trifft deutsche Wirtschaft ins Mark

8:00 Uhr

Deutschland stehen aufgrund der Corona-Pandemie schwere wirtschaftliche Zeiten bevor. Die Volkswirte führender deutscher Finanzorganisationen sagen einen herben Einbruch der Wirtschaftsleistung um rund fünf Prozent voraus. Dabei gehen sie allerdings in ihren Rechenmodellen davon aus, dass Anfang Mai wieder weitgehend gearbeitet werden kann. Auch Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) sieht die Lage kritisch: "Es wird runtergehen, aber wir wissen nicht, wie weit." Nach Abklingen der Pandemie werde die Industrie in Deutschland voraussichtlich nicht im selben Tempo hochfahren, wie sie jetzt runterfährt. Denn die Industrie sei international stark vernetzt und abhängig von funktionierenden Lieferketten, so der LBBW-Volkswirt.

7:40 Uhr

Nach den Erfahrungen im Umgang mit der Corona-Krise fordert der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) ein gemeinsames europäisches Management für länderübergreifende Gesundheitsgefahren. "Wichtig ist zum Beispiel eine eigenständige europäische Arzneimittel- und Medizinprodukterichtlinie", so Lucha. Angesichts der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, dass Deutschland und Europa insgesamt zu abhängig von Importen wichtiger medizinischer Güter, wie beispielsweise Schutzkleidung und Atemschutzmasken, sind. "Wir dürfen uns nicht mehr abhängig machen von volatilen Regierungen oder von unanständigen Interessen Dritter, die aus solchen Notlagen Profit schlagen wollen, egal um was es geht", so der Gesundheitsminister. Er selbst hat seine Quarantäne mittlerweile wieder verlassen. Nachdem er Kontakt zu einer infizierten Person hatte, begab er sich freiwillig in häusliche Isolation.