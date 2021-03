Die Zahl der Infizierten am neuartigen Coronavirus steigt immer weiter. Das Virus stellt die Baden-Württemberger vor völlig neue Herausforderungen. Lesen Sie die neuesten Entwicklungen in unserem Live-Blog.

Das ist am Montag passiert im Land:

18:50 Uhr

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gibt zu, dass man die Gefahr durch das Coronavirus am Anfang etwas unterschätzt habe. Inzwischen sei das Land aber gut vorbereitet, sagte er im SWR. Die große Schwierigkeit sei weiterhin abzuwägen, wann welche Maßnahmen geboten seien. "Die Maßnahmen werden ja nur dann befolgt, wenn sie auch einleuchtend sind", so Kretschmann. "Kommen sie zu früh, dann hält sich gar niemand daran." Inzwischen habe die Bevölkerung allerdings verstanden, dass die tiefen Eingriffe in die Grundrechte nötig seien, um die Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Das ganze Gespräch mit Winfried Kretschmann hören sie am Dienstag ab 10 Uhr bei SWR1 Baden-Württemberg.

18:25 Uhr

Das zuständige Ministerium in Baden-Württemberg hat aktualisierte Fallzahlen für das neuartige Coronavirus veröffentlicht. Nach aktuellem Stand sind in Baden-Württemberg 5.333 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Damit ist die Zahl um 1.033 Fälle (24,0%) gegenüber dem Vortag gestiegen. Besonders deutlich fiel die Veränderung in Stuttgart (Stadtkreis) und Heidelberg (Stadtkreis) aus. In Stuttgart stiegen die Zahlen auf 441 um 91 Infizierte, in Heidelberg stieg die Infiziertenrate um 84 positiv getestete Patienten auf 89. Am Abend meldete das Gesundheitsministerium vier weitere Todesfälle. Damit steigt die Zahl der Covid-19-Todesfälle im Land auf 31 an.

Ministerpräsident Kretschmann bittet Automobilwirtschaft um Hilfe

18:06 Uhr

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat die Automobilwirtschaft im Land um Hilfe in der Corona-Krise gebeten. Er bittet die Unternehmen, Teile für medizinische Geräte herzustellen, heißt es in einem Brief, der dem SWR vorliegt. Die Firmen prüfen das zurzeit. Daimler könne eventuell mit 3D-Druckern aushelfen, sagte eine Sprecherin dem SWR. Welche Bauteile sie konkret herstellen könnten, ist aber noch unklar. Außerdem hat der Autobauer angeboten, dass die Ulmer Klinik zwei Daimler-Gebäude in Ulm für die Notfallversorgung nutzen könne.

Sechs Patienten aus dem Elsass in Baden-Württemberg eingetroffen

18:05 Uhr

In Baden-Württemberg sind inzwischen sechs schwerstkranke Covid-19-Patienten aus dem benachbarten Elsass eingetroffen. Zwei Patienten würden in Freiburg behandelt, drei in Karlsruhe und einer in Ulm, teilt das Regierungspräsidium Freiburg mit. Vier weitere Kranke würden in Mannheim, Heidelberg und Ulm erwartet.

Gesundheitsminister Manfred Lucha in häuslicher Quarantäne

17:28 Uhr

Der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) hat sich am Wochenende in häusliche Quarantäne begeben. Das teilte der Sprecher des Ministeriums für Soziales und Integration am Montag mit. Lucha habe am Wochenende erfahren, dass eine Person aus seinem persönlichen Umfeld positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. "Er ist symptomfrei und geht seinen Dienstgeschäften vollumfänglich von zu Hause aus nach", sagte der Sprecher. Der Test von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) fiel hingegen negativ aus. Sie befindet sich seit Sonntagabend in Quarantäne.

Landwirtschaftsministerium: Großes Interesse an Erntehilfe-Plattform

17:27 Uhr

Laut Landwirtschaftsministerium Baden-Württemberg besteht großes Interesse an der neuen Erntehilfe-Plattform daslandhilft.de, die am Montag an den Start gegangen ist. In der Landwirtschaft drohen wegen der Corona-Krise und den damit einhergehenden Grenzschließungen Erntehelferinnen und -helfer auszugehen. Die Job-Plattform soll jetzt Abhilfe schaffen. Laut einer Sprecherin des Stuttgarter Landwirtschaftsministeriums interessieren sich in den sozialen Netzwerken bereits Tausende für den Aufruf – vor allem Menschen, die wegen der Corona-Krise bald von Kurzarbeitergeld leben müssen. Dazu passend hat das Bundeskabinett heute beschlossen: Wer Kurzarbeitergeld bekommt, darf in der systemrelevanten Landwirtschaft zusätzlich Geld verdienen.

Landesregierung plant Zuschüsse für Bahn- und Busunternehmen

17:23 Uhr

Die Landesregierung will verhindern, dass Nahverkehrsunternehmen während der Corona-Pandemie Pleite gehen. Sie plant Zuschüsse für Bahn- und Busunternehmen, appelliert aber auch an die Fahrgäste. Seit Tagen werden in Bussen keine Fahrkarten mehr verkauft, Ticketkontrollen gibt es nicht mehr – um die Corona-Ansteckungsgefahr zu verringern. Alleine den Busunternehmen gehen dadurch vier Millionen Euro im Monat verloren. Auch der Schülerverkehr fällt aus. Die Folge: Hunderte mittelständische Busunternehmen im Land sind in Finanznot. Die für den Busverkehr zuständigen Landkreise und Großstädte wollen helfen, das Landesverkehrsministerium auch. Eine Arbeitsgruppe berät seit heute, wer mit wie viel Geld einspringt. Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) bittet auch die Fahrgäste um Hilfe: Sie sollten Schüler- und Zeitkarten nicht kündigen, damit die Verluste der Nahverkehrsunternehmen nicht noch größer würden. Für den Schienennahverkehr hat die Landesregierung schon zugesagt, die vollen Fördermittel weiterzuzahlen – obwohl seit heute 40 Prozent weniger Züge unterwegs sind.

Polizeigewerkschaft kritisiert Mangel an Infektionsschutz für Beamte

17:10 Uhr

Die Corona-Pandemie stellt die Polizeibeamten im Land aus Sicht der Deutschen Polizeigewerkschaft vor unzumutbare Herausforderungen. Die Schutzausrüstung sei völlig unzureichend, kritisierte Landeschef Ralf Kusterer am Montag. "Kollegen sind bei Kontrollen immer nah am Menschen", sagte Kusterer. "Man kann nicht zwei Meter Abstand halten, wenn man einen Personalausweis kontrolliert."

Die Kollegen seien für die Krise zu schlecht ausgerüstet, hätten vor allem zu wenig Atemschutzmasken. Kusterer wirft der Landesregierung Versäumnisse vor. Man habe zu Beginn der Krise in China nicht frühzeitig erkannt, dass man Schutzmasken, Handschuhe und Desinfektionsmittel für die Polizei beschaffen müsse.

Standesämter reagieren auf Corona-Pandemie

17:05 Uhr

Die Standesämter der Stadt Stuttgart reagieren auf die von der Bundesregierung im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus ausgegebenen Maßnahmen vom Wochenende. Man setze die Verfügung um und führe Trauungen ab sofort nur noch mit dem Paar selbst und ohne weitere Gäste durch, wie die Verantwortlichen am Montag mitteilten. Auch an anderen Orten hat die Corona-Pandemie massive Auswirkungen auf die Heiratswilligen: So würden und werden beispielsweise in Friedrichshafen alle Paare gefragt, ob ihre Trauung verschoben werden könne, so eine Sprecherin der Stadt auf SWR-Anfrage. Das akzeptierten auch die Allermeisten. Laut einer Verordnung des Kultusministeriums zu religiösen Angelegenheiten dürfen bei nicht aufschiebbaren Zeremonien nur noch der engste Familien- und Freundeskreis teilnehmen und die Teilnehmerzahl ist auf maximal fünf beschränkt.

MVZ Labor Ravensburg: Coronavirus-Proben doch verwertbar

16:38 Uhr

Das MVZ Labor Ravensburg widersprach der Meldung vom Wochenende, dass rund 2.000 ihrer Coronavirus-Proben nicht mehr verwertbar seien. "Alle bei uns eingelieferten Proben werden wir schnellstmöglich untersuchen", teilte das Labor am Montag mit. Das Gesundheitsministerium und die betroffenen Landkreise Tübingen, Biberach, Ravensburg und der Bodenseekreis hatten am Sonntag mitgeteilt, dass das Labor wegen fehlender Chemikalien rund 2.000 Proben nicht rechtzeitig analysieren habe können und die Tests deshalb zu einem Teil nicht mehr verwertbar seien.

Anmerkung der Redaktion: Um 17:44 teilten die Behörden mit, dass es bei den Nachtests bleibe: Wer zwischen dem 14. und dem 18. März in den genannten Landkreisen eine Probe abgegeben, kein Ergebnis bekommen und zudem jetzt noch grippeähnliche Symptome und Fieber habe, soll sich bei seinem jeweiligen Gesundheitsamt melden, um einen weiteren Test zu veranlassen.

Schlagersängerin Andrea Berg stellt ihr Hotel für Patienten zur Verfügung

16:00 Uhr

Die Sängerin Andrea Berg nimmt in ihrem Hotel "Sonnenhof" in Aspach Patienten aus der Rems-Murr-Klinik auf. dpa Bildfunk picture alliance/Christoph Schmidt/dpa (Archivbild)

Schlagersängerin Andrea Berg möchte zur Entlastung der Rems-Murr-Kliniken beitragen. Deshalb stellt sie in ihrem Hotel "Sonnenhof" in Aspach (Rems-Murr-Kreis) bis zu 100 Betten für Patienten zur Verfügung, die nicht mit dem Coronavirus infiziert sind. Dort sollen vor allem ältere Patienten aus Pflegeheimen unterkommen, die derzeit nach ihrer Behandlung im Krankenhaus nicht dorthin zurückkehren können. Aufgrund des Coronavirus gilt in Senioren- und Altenpflegeeinrichtungen derzeit ein Aufnahmestopp.

Daimler braucht derzeit keine Staatshilfe und schüttet Dividende aus

14:45 Uhr

Der Autobauer Daimler sieht nach den Worten von Vorstandschef Ola Källenius zurzeit wegen der Corona-Krise keinen Bedarf an staatlicher Finanzhilfe. "Daimler benötigt derzeit keine Staatshilfe", sagte Källenius laut "Handelsblatt" am Montag. "Wir sind mit einer hohen Liquidität solide ausgestattet." Der Auto- und Lkw-Bauer Daimler bleibt trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie auch bei seinen Dividendenplänen. Die Krise sei kein Anlass, die Dividendenausschüttung von knapp einer Milliarde Euro an die Aktionäre für das vergangene Geschäftsjahr zu streichen. Neben Europa werde Mercedes-Benz in dieser Woche auch die Produktion im US-Werk in Tuscaloosa (Alabama) zurückfahren. In Deutschland wolle Daimler die Möglichkeit nutzen, für Beschäftigte Kurzarbeit zu beantragen.

Krankenkassen gründen virtuellen Krisenstab

14:30 Uhr

Die Krankenkassen in Baden-Württemberg gründen nach eigenen Angaben einen virtuellen Krisenstab. Dadurch sollen sich die Kassen in Zeiten der Corona-Krise besser austauschen, beispielsweise darüber, wo Geld am dringendsten benötigt wird. Laut der AOK Baden-Württemberg müssen die Versicherten wegen der Pandemie bislang nicht mit Beitragserhöhungen rechnen. Die Kassen seien gut aufgestellt und hätten Rücklagen in Höhe von 20 Milliarden Euro.

Verwirrung um offizielle Corona-Zahlen - Ministerium will nachjustieren

14.00 Uhr

Das baden-württembergische Sozialministerium hat Überlegungen angekündigt, wie es künftig an Wochenenden mit den offiziellen Zahlen der nachgewiesenen Coronavirus-Infizierten umgehen soll. Hintergrund sind Verwirrungen, die am vergangenen Wochenende entstanden waren. Offizielle Behördenangaben hatten nicht der tatsächlichen Lage entsprochen und so den Eindruck vermittelt, die Ausbreitung des Coronavirus hätte sich verlangsamt. Wie die Kurve tatsächlich verläuft - und wie sich die nachgewiesenen Infektionen entwickeln könnten, haben wir hier in einer aufwendigen Datenanalyse aufbereitet:

13:30 Uhr

Das Land Baden-Württemberg will Mieten und Pachten für landeseigene Liegenschaften ab sofort zinslos stunden, wenn Unternehmen durch die Corona-Pandemie in finanzielle Not geraten. Für viele zähle jetzt jeder Euro, mit dem sie zahlungsfähig bleiben können, so Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne). Zu den Pächtern des Landes gehören etwa Gastronomiebetriebe in staatlichen Schlössern, Unternehmen in Büroräumen, Pächter von landwirtschaftlichen Grundstücken wie Einzelhändler in Immobilien der Baden-Württemberg-Stiftung.

Man werde bei Pächtern des Landes pragmatische Lösungen suchen, wenn sich die wirtschaftliche Lage für sie weiter verschärfe, die Stundung nicht mehr ausreiche und Förderprogramme nicht griffen. Die Stundungsmöglichkeit soll auch für private Mieter in Landesgebäuden gelten, wenn sie etwa durch vom Arbeitgeber verordnete Kurzarbeit die Miete derzeit nicht zahlen könnten.

"Jetzt sind Instrumente gefragt, mit denen alle Zeit gewinnen können. Ich hoffe, dass neben dem Land auch private Vermieterinnen und Vermieter Mieten stunden oder erlassen, sofern es ihnen möglich ist." Edith Sitzmann (Grüne), Finanzministerin Baden-Württemberg

Bundeskabinett beschließt beispielloses Hilfspaket

12:46 Uhr

Zur Rettung von Arbeitsplätzen und Unternehmen in der Corona-Krise hat das Bundeskabinett am Montag ein beispielloses Hilfspaket beschlossen. Dafür will sich der Bund in diesem Jahr mit der Rekordsumme von rund 156 Milliarden Euro neu verschulden. Zudem sollen Mieter entlastet, Hartz-IV-Anträge erleichtert und Kliniken unterstützt werden.

12:41 Uhr

Der Vorsitzende des Landeselternbeirates Baden-Württemberg, Carsten Rees, zieht nach den Schulschließungen vor einer Woche wegen des Coronavirus eine gemischte Bilanz. Vor allem mit dem digitalen Unterricht gebe es Probleme, sowohl auf Seiten der Lehrerinnen und Lehrer, als auch auf Seiten der Eltern, sagte Rees im SWR: "Die Lehrerinnen und Lehrer sind gerade in extremster Weise herausgefordert, kreativ zu sein." Es gebe Lehrer, die ihren Aufwand möglichst gering halten wollen. Gleichzeitig liefen andere aber zu pädagogischen Höchstleistungen auf, so Rees. Der Vorsitzende des Landeselternbeirates äußerte seine Skepsis darüber, dass an den Schulen nach Ostern wieder der normale Schulbetrieb aufgenommen werden kann. "Ich glaube nicht, dass wir vor Mai zu Normalität zurückkehren werden", sagte Rees.

11:30 Uhr

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron bedankte sich für die grenzübergreifende Unterstützung anderer Länder im Kampf gegen das Coronavirus. "Vielen Dank an unsere europäischen Nachbarn", schrieb Macron am Montag auf Twitter mit Blick auf die Aufnahme-Angebote für französische Notfallpatienten aus der Region Grand Est aus den Bundesländern Baden-Württemberg, Saarland und Rheinland-Pfalz sowie aus der Schweiz und Luxemburg. "Europäische Solidarität rettet Leben", schrieb er.

Probleme in Ulm bei der Aufnahme von Corona-Patienten aus Frankreich

10:30 Uhr

Die Universitätsklinik Ulm und das Bundeswehrkrankenhaus haben zugesagt, drei schwerkranke Corona-Patienten aus Frankreich aufzunehmen. Den Patienten im Elsass gehe es allerdings so schlecht, dass sie nicht transportfähig seien, erklärte die Sprecherin der Uniklinik am Montagmorgen. Auch das Wetter spielt nicht mit. Wegen des starken Windes sei es im Moment nicht möglich, Patienten mit dem Hubschrauber einzufliegen. Es sei unklar, ob überhaupt noch Coronapatienten aus dem Elsass nach Ulm überstellt werden. Das Städtische Klinikum Karlsruhe hat inzwischen drei mit dem Coronavirus infizierte Patienten aus Straßburg übernommen, die intensivmedizinisch behandelt werden. Und auch das Uniklinikum Freiburg hilft den französischen Nachbarn.

Übersicht: Was hat noch offen und was nicht?

10:00 Uhr

Die drastischen Einschränkungen der Bundes- und Landesregierung zum Schutz gegen das Coronavirus haben massive Auswirkungen auf Läden, Geschäfte und Betriebe in Baden-Württemberg. Wer noch geöffnet hat - und wer schließen musste? Eine aktuelle Übersicht.

Eingeschränkter Bahnverkehr in Baden-Württemberg

7:50 Uhr

Im Regionalverkehr in Baden-Württemberg verkehren die Züge ab sofort nur noch jede Stunde. Wenn möglich, werden in der morgendlichen Stoßzeit mehr Züge eingesetzt. Auf jeder Strecke soll mindestens ein Stundentakt an allen Tagen der Woche angeboten werden, teilweise enden die Fahrten am Abend früher als üblich. Dies gilt im Wesentlichen auch für alle Strecken der S-Bahn Rhein-Neckar einschließlich der S6 zwischen Mainz, Worms und Mannheim. Auch die Verbindungen der privaten Bahnanbieter werden teils reduziert. Auch im Nahverkehr der Städte kommt es zu weiteren Einschnitten. In Karlsruhe beispielsweise wird jetzt das Netz der Stadtbahnlinien ausgedünnt. So fahren die S1 und S11 weniger. Ab Dienstag verkehren die S-Bahnen in Stuttgart nur noch im Halbstundentakt.

7:05 Uhr

Die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) will Unternehmen im Land schnell helfen. Gegenüber dem SWR hat die Ministerin zugesichert, es stünden genügend Kredite für die von der Corona-Krise betroffenen Unternehmen zur Verfügung. Geld dürfe jetzt keine Rolle spielen. Die Unternehmen müssten unterstützt werden, damit sie nach der Krise wieder den Aufbau leisten könnten. Sie sagte zu, dass Baden-Württemberg Kleinunternehmen und Solo-Selbstständige mit bis zu 30.000 Euro unterstützen wolle - je nach Größe des Unternehmens. Damit sollten die Unternehmen über die nächsten Wochen kommen. Antragsformulare sollen nächste Woche bereitliegen. Das Land hatte bereits fünf Milliarden Euro für Soforthilfen angekündigt.