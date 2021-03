Die Zahl der Infizierten am neuartigen Coronavirus steigt immer weiter. Das Virus stellt die Baden-Württemberger vor völlig neue Herausforderungen. Lesen Sie die neuesten Entwicklungen in unserem Live-Blog.

Ansprache des Ministerpräsidenten auf Englisch, Türkisch, Arabisch und Farsi:

Ansprache des Ministerpräsidenten in Gebärdensprache:

Alle Neuigkeiten zu den aktuellen Entwicklungen im Corona-Ticker

22:00 Uhr

+++ Abschlussprüfungen an Schulen werden verschoben +++ Porsche und Bosch stellen Produktion ein +++ Das Blühende Barock in Ludwigsburg bleibt vorerst geschlossen +++ Corona-Appell von Schlager-Sängerin Andrea Berg +++

Baden-Württemberg baut die Notversorgung aus

21:57 Uhr

Die Sorge bei Ärzten und Krankenhauspersonal im Land ist groß. Aber auch die Zuversicht, dass die Krankenhäuser diese Herausforderung irgendwie meistern. Denn mit dem was, man aus anderen Risikogebieten lernen kann, versucht man sich so gut wie möglich, hier auf eine noch schnellere Ausbreitung der Pandemie vorzubereiten. Beispiele aus dem Kreis Tübingen und Sigmaringen:

Um Corona-Patienten mit schwerer Lungenerkrankung und Atemnot auch in großer Zahl behandeln zu können, versucht Baden-Württemberg, die Anzahl der Intensivbetten zu verdoppeln.

In Corona-Zeiten: Wie Lebensmittellieferer für genug Essen sorgen

21:48 Uhr

In unserer Serie "Für euch da - #zusammenhalten" erzählen wir schöne Geschichten in diesen Corona-Zeiten. Heute sind wir zu Gast bei denen, die jeden Tag dafür sorgen, dass wir genug Essen auf dem Tisch haben.

SWR-Rechtsexperte: "Freiburg geht einen Schritt weiter als Baden-Württemberg"

21:30 Uhr

In Freiburg gibt es schon eine Ausgangssperre, landesweit noch nicht. SWR-Rechtsexperte Kolja Schwartz erklärt die neuen Maßnahmen gegen das Coronavirus. Und ja: Grundrechte dürfen gesetzlich eingeschränkt werden.

Betretungsverbote in Bretten und Kronau

20:43 Uhr

In Baden-Württemberg haben einige Gemeinden Regelungen erlassen, die über die Anordnungen der Landesregierung hinausgehen. Diese sogenannten Allgemeinverfügungen untersagen ähnlich wie in Freiburg das Betreten öffentlicher Bereiche. Es gibt sie unter anderem in Kronau und Bretten (beide Kreis Karlsruhe).

Daimler will Schutzmasken spenden und fährt US-Produktion herunter

20:38 Uhr

Daimler will der baden-württembergischen Landesregierung etwa 110.000 Masken aus dem konzerninternen "Pandemiebestand" für Kliniken und Arztpraxen übergeben. "Wir möchten damit unseren Teil dazu beitragen, um das öffentliche Gesundheitswesen zu unterstützen", hieß es. Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus stellt der deutsche Autokonzern außerdem den US-Betrieb weitgehend ein. Im Mercedes-Benz-Werk in Tuscaloosa im Bundesstaat Alabama werde die Produktion für zunächst zwei Wochen gestoppt, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Auch bei der Tochter Vans in Charleston, South Carolina, stehen die Bänder vorübergehend still.

Das "SWR Extra" - Solidarität im Südwesten

20:21 Uhr

Im Südwesten sorgen viele Alltagsheldinnen und -helden dafür, dass das Leben trotz des Coronavirus weitergeht. Und wie stellt sich der SWR auf die Krise ein? Intendant Kai Gniffke steht Rede und Antwort.

SWR-Experte Pfalzgraf: "Sehr tiefe Eingriffe in die Grundrechte aller Menschen"

20:15 Uhr

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat am Freitag "sehr tiefgreifende Maßnahmen" verfügt, meint Markus Pfalzgraf, SWR-Redeaktion Landespolitik. Vielleicht drohten sogar noch härtere Maßnahmen.

19:50 Uhr

In seiner Ansprache hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) die Maßnahmen für Baden-Württemberg verschärft. Neben Restaurants, Gartenwirtschaften und Gaststätten werden im Land außerdem auch die Friseure ab Mitternacht schließen. Außerdem dürfen sich nicht mehr als drei Personen auf öffentlichen Plätzen versammeln.

Kultusministerin Eisenmann fordert Ausgangssperren

19:25 Uhr

Für die CDU-Spitzenkandidatin und Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) gehen die Maßnahmen nicht weit genug. Sie fordert die sofortige Umsetzung von Ausgangssperren. "Zum Schutz der Bevölkerung glaube ich, dass es wichtig wäre, das Thema Ausgangssperre konkret zu benennen und diese anzuordnen", sagte sie im SWR-Interview. Nach Eisenmanns Ansicht soll die Wohnung nur noch aus wichtigen Gründen verlassen werden dürfen - etwa wenn man zur Arbeit, zum Arzt, zum Supermarkt oder zur Apotheke muss.

19:03 Uhr

In Baden-Württemberg sind am Freitag insgesamt sechs weitere Menschen infolge einer Infizierung mit dem Coronavirus gestorben. Das teilte das Landes-Gesundheitsministerium am Freitag mit. Damit steige die Zahl der Corona-Todesfälle im Land auf 17 an (Landkreise Emmendingen (4), Esslingen (2), Göppingen, Heilbronn (2), Hohenlohekreis, Ortenaukreis (2), Rems-Murr, Reutlingen, Rottweil, Sigmaringen und Waldshut. Nach Zahlen des Sozialministeriums haben sich außerdem 917 Personen mit dem Coronavirus neu infiziert. Die Zahl stieg von 2.748 (Donnerstag) auf 3.665.

Ministerpräsident Kretschmann mahnt: Samstag ist entscheidender Tag

18:34 Uhr

"Wir müssen unser Land jetzt herunterfahren - bis fast auf Null", sagt Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in Hinblick auf die Ausbreitung des Coronavirus. "Nur so können wir Menschenleben retten." In seiner Ansprache appelliert er außerdem an die Bevölkerung, sich an die Vorgaben zu halten und Kontakte auf das absolute Minimum zu reduzieren. "Falls nicht, werden wir zu noch drastischeren Maßnahmen greifen müssen. Der morgige Samstag wird dafür entscheidend sein." Außerdem dankt Kretschmann all denjenigen, die "in vorderster Linie stehen und unsere Gesellschaft am Laufen halten".

Bosch fährt Produktion in Deutschland weitgehend herunter

17:52 Uhr

Der weltgrößte Autozulieferer Bosch fährt seine Produktion in Deutschland wegen der Coronavirus-Krise weitgehend herunter. Betroffen seien rund 35 Standorte der Mobilitätssparte sowie diverse Zentralbereiche, teilte der Konzern am Freitag mit. Bosch reagiere damit auf die drastisch sinkende Fahrzeugnachfrage insbesondere in Europa und die damit verbundenen Produktionsstopps der Automobilhersteller. Das Herunterfahren soll am Mittwoch kommender Woche beginnen, an einigen Standorten auch schon am Montag. Die betroffenen Mitarbeiter sollen zunächst ihre Zeitkonten abbauen oder Urlaub nehmen. Spätestens vom 5. April an will Bosch dann Kurzarbeit einführen.

17:22 Uhr

In Baden-Württemberg sind von Donnerstag auf Freitag drei weitere Menschen infolge einer Infizierung mit dem Coronavirus gestorben. Dies teilte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) auf einer Pressekonferenz an diesem Freitag mit. Außerdem haben sich weitere 800 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Damit sind in Baden-Württemberg insgesamt nun 14 Menschen am Coronavirus gestorben.

FDP-Landtagsabgeordneter positiv auf das Coronavirus getestet

17:05 Uhr

Ein FDP-Landtagsabgeordneter ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke bestätigte auf Anfrage, dass es ich um den Abgeordneten Stephen Brauer aus dem Wahlkreis Schwäbisch Hall handelt. Landtagsdirektor Berthold Fries hatte am Freitag in einem internen Schreiben über den Fall informiert, ohne einen Namen zu nennen. Fries schrieb, dass die betreffende Person zuletzt am 12. März im Parlament gewesen sei und am 15. März erste krankheitstypische Symptome an sich wahrgenommen habe. "Laut einer ersten Einschätzung des Landesgesundheitsamtes liegt damit der letzte Kontakt im Landtag mehr als 48 Stunden vor dem Eintreten der Symptome, und eine Ansteckung anderer Personen ist sehr unwahrscheinlich", heißt es in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart vorliegt.

BW will Frankreich offenbar im Kampf gegen Coronavirus helfen

16:45 Uhr

Baden-Württemberg will Frankreich einem "Zeit"-Bericht zufolge im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie helfen. "Herr Ministerpräsident (Winfried) Kretschmann hat die Unterstützung Baden-Württembergs zugesagt", zitiert die Zeitung aus einem vom Donnerstag datierten internen Schreiben der Landesregierung. Demnach seien die baden-württembergischen Krankenhäuser aufgefordert, beatmungspflichtige Patienten aus Frankreich aufzunehmen. Baden-Württemberg grenzt an das Elsass, das zu den am stärksten von der Krankheit betroffenen Gebieten in Frankreich gehört.

Sind Ausgangssperren rechtmäßig?

16:38 Uhr

Ausgangssperren greifen tief in persönliche Freiheiten ein. Unter welchen Voraussetzungen dürfen sie verordnet werden? Sicher kann das niemand sagen.

11.000 Firmen in BW melden Kurzarbeit an

15:40 Uhr

Mehr als 11.000 Firmen in Baden-Württemberg haben in den vergangenen Tagen wegen der Coronavirus-Krise Kurzarbeit angemeldet. Auch bundesweit berichtete die Bundesagentur für Arbeit am Freitag von einem starken Anstieg der Zahlen. Baden-Württemberg gehöre aber zu den Regionen mit der stärksten Nachfrage. Die Anzeigen kämen nahezu aus allen Branchen, überwiegend aber aus Transport und Logistik, dem Hotel- und Gaststättengewerbe sowie dem Messebau und dem Tourismus.

14:30 Uhr

Baden-Württemberg schränkt das öffentliche Leben wegen des Coronavirus weiter ein. Menschenansammlungen auf öffentlichen Plätzen mit mehr als drei Personen sind nicht mehr erlaubt, wie Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Freitag in Stuttgart sagte. Ausnahmen gebe es für Familien und Paare. Gaststätten und Restaurants werden nach Kretschmanns Worten von Samstag an schließen. Essen zum Mitnehmen sei aber weiter erlaubt. Man müsse auf die Schwächsten in der Gesellschaft Rücksicht nehmen, das seien die chronisch Kranken und die Älteren.

13:05 Uhr

Baden-Württemberg verschiebt wegen des Coronavirus die anstehenden Abschlussprüfungen an den Schulen. Das teilte das Kultusministerium am Freitag in Stuttgart mit. "Wir müssen davon ausgehen, dass die Schülerinnen und Schüler aufgrund der Schulschließungen ohne eine Verschiebung der anberaumten Prüfungstermine nicht über die nötigen Voraussetzungen für die Prüfung verfügen", sagte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU).

Heidelberg verfügt eingeschränkte Ausgangssperre

12:10 Uhr

Nun hat auch die Stadt Heidelberg eine eingeschränkte Ausgangssperre verfügt. Demnach sind Ansammlungen und sonstige örtliche Zusammenkünfte im öffentlichen Raum, zum Beispiel in Schulhöfen oder öffentlichen Grünflächen, mit über fünf Personen untersagt. Bei Ansammlungen unter fünf Personen ist ein Abstand von mindestens 1,5 Metern einzuhalten. Zudem wird der Betrieb von Gastronomieeinrichtungen aller Art untersagt. Gaststätten sowie sonstige Gastronomieeinrichtungen und Personalrestaurants und Kantinen dürfen nur für den externen Publikumsverkehr geöffnet werden, wenn ausschließlich ein Take-Away-Service/ Mitnahme-Service für Speisen und/oder Getränke eingerichtet wird.

Konfirmationen im Land werden verschoben

10:45 Uhr

Die baden-württembergischen Konfirmanden werden in diesem Frühjahr nicht feiern können. Wegen des Corona-Virus verschieben die württembergische und die badische Landeskirche die Konfirmationen, teilten die beiden evangelischen Kirchen am Freitag mit. Ersatztermine stehen noch nicht fest, Feiern könnten aber frühestens nach dem 15. Juni 2020 stattfinden. Bis dahin hat das Land Zusammenkünfte in Kirchen verboten.

10:30 Uhr

Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund Baden-Württemberg zeigt sich angesichts zur Neige gehender Schutzausrüstung in den Kliniken alarmiert. Besonders Schutzmasken und Schutzbrillen würden immer knapper, teilte die Gewerkschaft mit. "In vielen Krankenhäusern ist absehbar, dass die Vorräte an Schutzmasken in den nächsten Tagen erschöpft sein werden." Das sei sowohl für die Mitarbeiter der Krankenhäuser wie auch für die Patienten ein nicht tragbarer Zustand. Wenn sich Helfer infizierten und den Virus weiterverbreiteten, dann schwäche das das Gesundheitssystem insgesamt. Die Landesregierung müsse ihre Bemühungen intensivieren, um die Vorräte an Schutzausrüstung aufzustocken. Beispielsweise durch Eigenproduktionen von Unternehmen im Land.

Handelsverband: Mitarbeiter in Supermärkten sind zu wenig geschützt

10:10 Uhr

Um das Infektionsrisiko einzudämmen, hat der Handel umfangreiche Schutzmaßnahmen beschlossen. Doch die können zum Teil nicht umgesetzt werden, weil Desinfektionsmittel und Schutzmasken fehlen, beklagt der Handelsverband Baden-Württemberg.

Da die Mittel hier ausverkauft seien, habe man auch versucht "über ausländische Staaten da ranzukommen", so Hauptgeschäftsführerin Sabine Hagmann. Zudem habe man erneut die baden-württembergische Landesregierung gebeten, zu helfen. Von dort habe man jedoch noch keine Antwort bekommen.

9:30 Uhr

Zur Eindämmung der Corona-Krise plant Baden-Württemberg ein Niederlassungsverbot für Gruppen auf öffentlichen Plätzen. Dies hat der SWR aus Regierungskreisen erfahren. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will nach SWR-Informationen eine Reihe von Verschärfungen auf den Weg bringen, die vom Landeskabinett im Umlaufverfahren beschlossen werden sollen. Dazu gehört das Verbot für Gruppen, sich auf öffentlichen Plätzen niederzulassen. Das Justizministerium prüft derzeit, wie die Gruppengröße juristisch definiert werden kann.

Daneben soll auch die Außengastronomie untersagt werden. Ebenso Fahrten aus einem vom Robert-Koch-Institut erklärten Risikogebiet durch Baden-Württemberg. Ziel sei es, die Sozialkontakte zu verringern und eine Ausgangssperre zu vermeiden, heißt es dazu aus dem Staatsministerium. Allerdings würden auch Regelungen für eine Ausgangssperre vorbereitet, falls die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten der Länder dies am Sonntag beschließen sollten.

Verdi fordert Schließung von Friseur-Geschäften

8:15 Uhr

Die Gewerkschaft Verdi fordert, Friseur-Geschäfte zu schließen, da die Gesundheit der Beschäftigen und Kunden bedroht sei. Verdi-Vorstandsmitglied Christine Behle erklärte, es sei schlicht nicht möglich, als Friseur den gebotenen Abstand zum Kunden einzuhalten. Es gebe keinen ausreichenden Schutz.

Behle betonte, die Gewerkschaft habe zahlreiche Hilferufe von Friseur-Angestellten erhalten, die für eine Schließung plädierten. Allerdings zeige die Erfahrung der vergangenen Tage auch, dass Beschäftige bei Geschäftsschließungen ohne staatliche Hilfen oft sofort entlassen würden. Um das zu verhindern, fordert Verdi unbürokratische Hilfen für Ladenbesitzer, um laufende Kosten zu finanzieren und die Angestellten bezahlen zu können. Der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks plädiert für eine schnelle Unterstützung in Form eines Zuschusses, nicht als Kredit. Viele Betriebe in Deutschland hätten aufgrund von Verdachtsfällen oder infizierten Mitarbeitern bereits geschlossen.

Züge in die Schweiz fahren nur noch bis Basel

6:30 Uhr

Nach der Einführung von Grenzkontrollen im Kampf gegen das Coronavirus müssen Bahnreisende in die Schweiz mit größeren Einschränkungen rechnen. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, enden die Züge im Fernverkehr vorzeitig an der Station Basel Badischer Bahnhof. Dies betrifft die Verbindungen von Berlin nach Interlaken Ost, von Kiel bzw. Hamburg nach Chur sowie von Dortmund nach Basel SBB. Auch der Regionalverkehr ist demnach betroffen. Andere internationale Verbindungen fallen ganz aus - etwa Züge nach Paris und die Nachtzüge der Österreichischen Bundesbahnen.