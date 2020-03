Die Zahl der Infizierten am neuartigen Coronavirus steigt immer weiter. Das Virus stellt die Baden-Württemberger vor völlig neue Herausforderungen. Lesen Sie die neuesten Entwicklungen in unserem Live-Blog.

21:48 Uhr

Das baden-württembergische Gesundheitsministerium hat am Donnerstagabend 564 neue bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus mitgeteilt. Damit steigt die Zahl der Infizierten im Land auf 2.748 an. Von den 2.737 Fällen mit Angaben zum Geschlecht waren 56 Prozent männlich. Das Durchschnittsalter beträgt 47 Jahre bei einer Spannweite von 0 bis 94 Jahren.

Alle Neuigkeiten zu den aktuellen Entwicklungen im Corona-Ticker

21:39 Uhr

+++ Konstanz erlässt Versammlungsverbot für mehr als fünf Personen +++ Cem Özdemir (Grüne) an Covid 19 erkrankt +++ Friedrichshafen stellt Notfallbetten auf +++ Flüchtlingsrat fordert Unterbringung für Flüchtlinge in Hotels +++ Heidelberg eröffnet Kunstausstellung trotz Coronavirus +++ Spontankonzert vor Seniorenheim +++

Bundesregierung legt fest, welche Grenzübergänge offen bleiben

21:01 Uhr

Die Bundesregierung hat Orte festgelegt, an denen ein Grenzübertritt nach Deutschland unter anderem aus der Schweiz und Frankreich noch möglich sein soll. Alle anderen Grenzübergänge sollen von diesem Freitag an wegen der Corona-Krise geschlossen bleiben.

Von Frankreich nach Baden-Württemberg bleiben demnach folgende Grenzübergangsstellen offen:

Altenheim-Pflimlin-Brücke

Kehl-Europabrücke

Kehl-Eisenbahnbrücke

Rheinau-Freistett

Iffezheim

Weil am Rhein Palmrainbrücke

Neuenburg am Rhein Autobahn

Breisach

Von der Schweiz nach Baden-Württemberg bleiben offen:





Konstanz-Autobahn - Kreuzlingen Autobahn

Bietingen - Thayngen Straße

Friedrichhafen Hafen

Singen Bahnhof

Flughafen Friedrichshafen

Konstanz Kreuzlinger Tor - Kreuzlingen

Rielasingen - Ramsen

Gailingen West - Dörflingen Pünt

Konstanz - Schweizerischer Personenbahnhof

Weil am Rhein - BAB Basel

Basel Bad. Personenbahnhof - Basel

Weil Friedlingen - Hitalingerstr.

Weil Otterbach - Freiburgerstr.

Rheinfelden - Warmbach

Lörrach Stetten - Riehen

Rheinfelden - Rheinfelden

Erzingen - Trasadingen

Lottstetten - Rafz Solgen

Jestetten - Neuhausen

Grenzach-Wyhlen

Laufenburg - Laufenburg

Waldshut - Koblenz

Bad Säckingen - Stein

20:47 Uhr

Die Stadt Freiburg erlässt ein Betretungsverbot für öffentliche Orte von zwei Wochen: von Samstag, 21. März bis zum Freitag, 3. April. Mit dieser einschneidenden Maßnahme will die Stadt Freiburg die Ausbreitung des Corona-Virus eindämmen. Diese Entscheidung hatte Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) am Donnerstag getroffen. Anlass sei die dramatische Lage der angrenzenden Region Grand-Est, zu der auch das Elsass gehört. Freiburg und die Region liegen in einer besonders gefährdeten Region, auch die benachbarte Schweiz ist stark betroffen. Das Vorgehen der Stadt Freiburg sei im Vorfeld mit den beiden Ministern Thomas Strobl (CDU) und Manfred Lucha (Grüne) abgesprochen worden.

Das Betretungsverbot bedeutet konkret, dass öffentliche Orte nicht mehr betreten werden dürfen. Das Haus oder die Wohnung soll nur noch für dringende Angelegenheiten verlassen werden. Und wer sich im Freien aufhalten möchte, darf das nur allein, zu zweit oder mit den Personen, die im eigenen Haushalt leben. Von allen anderen Personen ist ein Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten. Personen können aber weiterhin zur Arbeit oder zum Arzt gehen sowie Lebensmittel einkaufen.

So wollen Baden-Württemberger in der Corona-Krise helfen

20:17 Uhr

Zu Hause bleiben, Kurzarbeit, Geschäftsschließungen - für viele Menschen in Baden-Württemberg wird die Corona-Krise auch zur Existenzkrise. Doch viele wollen helfen. Mit Nachbarschaftshilfen oder anderen Projekten zeigen sie Solidarität.

Kretschmann: Ministerpräsidenten beraten am Sonntag über Ausgangssperren

18:55 Uhr

Nach Angaben des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) wird am Sonntag in einer Telefonkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und seinen Amtskollegen aus den anderen Bundesländern über Ausgangssperren entschieden. "Es hängt von der Bevölkerung ab, ob wir noch schärfere Maßnahmen ergreifen müssen wie eine Ausgangssperre. Ob wir das machen müssen, können wir heute noch nicht sagen", so Kretschmann.

Coronavirus-Maßnahmen: Kretschmann appelliert erneut an Bürger Trotz drastischer Maßnahmen gegen das Coronavirus bleiben viele Menschen in Baden-Württemberg nicht wie gefordert zu Hause. Deshalb hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) erneut an die Bürger appelliert - es drohe eine Ausgangssperre.

Polizei in Stuttgart kontrolliert verstärkt Einhaltung von Verordnungen

18:15 Uhr

Um die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus besser durchzusetzen, will die Stadt Stuttgart die Einhaltung der Verordnungen von nun an intensiver durch die Polizei überwachen lassen. Das gelte vor allem in Hinblick auf untersagte Veranstaltungen und Versammlungen. Kontrolliert werde vor allem auf Straßen, Plätzen, Anlagen und sonstigen Treffpunkten - wie etwa geschlossenen Sport- und Spielplätze, schreibt die Stadt Stuttgart am Donnerstag in einer Mitteilung. Darin wird auch kritisiert, dass an einigen öffentlichen Orten wie am Schlossplatz, am Marienplatz oder am Max-Eyth-See nach wie vor viele Menschen zu wenig Abstand voneinander halten würden. "Wer sich nicht an die Verhaltensregeln hält, wer jetzt noch in Gruppen die Plätze oder Parks bevölkert, handelt sehr fahrlässig und gefährdet unser Ziel, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und die Ansteckungsketten zu unterbrechen", so Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne).

Auch dieser Spielplatz in Stuttgart wurde wegen der Corona-Krise abgesperrt. SWR Franziska Weigelt

Online-Nutzer können simulieren, wie sich das Virus ausbreitet

17:05 Uhr

Ein in Baden-Württemberg entwickelter Online-Simulator zeigt Internet-Nutzern, wie die Ausbreitung des Virus sich unter verschiedenen Voraussetzungen entwickeln kann. Mithilfe des Tools solle jeder und vor allem Entscheidungsträger wissen können, was bestimmte Eindämmungs-Maßnahmen für Folgen haben können, erklärte Mitentwickler Martin Eichner. Bei einer anderen Online-Software von drei Stuttgarter Entwicklern können die Internetnutzer ihren eigenen "pandemischen Fußabdruck" erstellen.

Milliardenschweres Hilfsprogramm für Unternehmen kommt

16:40 Uhr

Das Land hilft kleinen und mittelgroßen Unternehmen in der Corona-Krise mit einem milliardenschweren Hilfsprogramm. Das Parlament gab am Donnerstag in Stuttgart grünes Licht dafür, dass das Land in der Corona-Krise Kredite von bis zu fünf Milliarden Euro aufnehmen darf. Dazu weicht Baden-Württemberg von der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse ab. Diese sieht vor, dass die Bundesländer eigentlich keine neuen Kredite aufnehmen dürfen. Das Parlament stimmte aber zu, die Corona-Krise als Naturkatastrophe zu bezeichnen. Dann ist die Aufnahme von Krediten möglich.

Corona: Bodensee-Airport stellt Flugbetrieb ein

16:35 Uhr

Der Flughafen Friedrichshafen (Bodenseekreis) stellt aufgrund der Corona-Krise den Linien- und Charterflugbetrieb vorübergehend ein. Für einen Großteil der 90 Mitarbeiter sei Kurzarbeit angemeldet, heißt es in einer Mitteilung. Aufgrund der immer restriktiveren Einreisebestimmungen und Reisewarnungen hätten alle Fluggesellschaften, die den Bodensee-Airport anfliegen, ihre Flüge bis Mitte April ausgesetzt. Kurzfristig notwendige Ambulanz- sowie Fracht- und Versorgungsflüge mit wichtigen Gütern für die Region könnten nach Voranmeldung abgefertigt werden. Das sehe eine Vereinbarung zwischen Flughafen und Flugsicherung vor.

Textilunternehmen Trigema aus Burladingen produziert Mundschutz

16:30 Uhr

Die Mitarbeiter von Trigema in Burladingen (Zollernalbkreis) nähen seit Donnerstag auch Mundschutz und Schutzkittel. Man habe zahlreiche Anfragen von Kliniken, Händlern und Institutionen bekommen sagte Trigema-Chef Wolfgang Grupp dem SWR. Auch Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) habe sich direkt an das Unternehmen gewandt, mit der Bitte um Unterstützung. Zunächst sollen 10.000 Mundschutzmasken für das Zollernalb Klinikum entstehen. Bis kommende Woche will das Unternehmen die Kapazitäten steigern und 100.000 Masken in der Woche nähen.

15:18 Uhr

In Baden-Württemberg sind am Donnerstag drei weitere Menschen infolge einer Infizierung mit dem Coronavirus gestorben. Das teilte das Landes-Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Damit steige die Zahl der Covid-19-Todesfälle in Baden-Württemberg auf elf an (Landkreise Emmendingen (2), Esslingen (2), Göppingen, Heilbronn, Hohenlohekreis, Ortenaukreis, Rems-Murr, Rottweil und Sigmaringen). Bei den Toten handelt es sich um einen über 80-Jährigen aus dem Kreis Sigmaringen, eine über 90-Jährige aus dem Kreis Esslingen und einen über 90-Jährigen aus dem Kreis Emmendingen.

Kretschmann droht im Landtag mit Ausgangssperre

15:00 Uhr

In einer Sondersitzung des Landtags hat Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) an die Bürger appelliert, sich an die Einschränkungen zur Eindämmung des grassierenden Coronavirus zu halten - und schärfere Maßnahmen bei Zuwiderhandlung in Aussicht gestellt.

Kretschmann: Alle müssen ihr Verhalten "grundlegend umstellen" Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat an die Bevölkerung appelliert, sich an die Einschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus zu halten. Geschehe das nicht, müsse man härtere Maßnahmen ergreifen.

Zu wenig Abstand: Strobl zeigt sich verständnislos

14.55 Uhr

Nach Einschätzung des baden-württembergischen Innenministeriums halten noch immer zu wenige Menschen den nötigen Abstand zur Eindämmung des Coronavirus ein. Die Polizei habe im Land auch bereits mehrere "Corona-Partys" auflösen müssen. "Das ist seit gestern geltendes Recht. Verstöße dagegen sind keine Kinkerlitzchen, sondern eine rechtswidrige Tat. Wer gegen die Vorschriften zur Eindämmung des Coronavirus verstößt, gefährdet letztendlich Menschenleben", sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU).

Sozialministerium bedankt sich bei Daimler

14:40 Uhr

Das baden-württembergische Sozialministerium hat sich bei Daimler für die Spende von 110.000 Schutzmasken bedankt.

Jugendherbergen im Land schließen

14:30 Uhr

Der DJH-Landesverband Baden-Württemberg hat aufgrund der Corona-Krise beschlossen, die 47 Jugendherbergen in Baden-Württemberg zu schließen. Diese Entscheidung erfolge auch in Abstimmung mit dem DJH-Hauptverband sowie den anderen Landesverbänden, teilte der Landesverband in einer Mitteilung am Donnerstag mit. Die Schließung der Jugendherbergen stelle das DJH mit seinen fast 900 Mitarbeitern vor massive wirtschaftliche Probleme. "Als gemeinnützige Organisation verfügen wir über keine Gewinnrücklagen", erklärt der Geschäftsführer des DJH-Landesverbandes, Jörg Hoppenkamps. Daher sei man nun auf politische Unterstützung und die Solidarität unserer Mitglieder angewiesen.

Erster Landkreis fordert Amtshilfe der Bundeswehr an

13.50 Uhr

Wegen der Coronakrise hat der erste Landkreis in Baden-Württemberg Amtshilfe bei der Bundeswehr angefragt. Das teilte das Landeskommando Baden-Württemberg der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag mit. Dabei wurden Sanitätsgerätschaften und Personal bei der Truppe angefordert - konkret eine niedrige zweistellige Zahl an Ärzten, Pflegern und Sanitätssoldaten sowie zehn Beatmungsgeräte. Der Amtshilfeantrag sei an das Kommando Territoriale Aufgaben der Bundeswehr in Berlin weitergeleitet worden, das darüber entscheide. Materialbeschaffung dieser Art laufe aber auch abgestimmt mit dem Bundesgesundheitsministerium zentral über das Beschaffungsamt der Bundeswehr.

13:30 Uhr

Baden-Württemberg weicht von der Schuldenbremse ab, um in der Coronakrise milliardenschwere Kredite aufnehmen zu können. Der Landtag beschloss am Donnerstag mit den Stimmen der Opposition, die Coronakrise als Naturkatastrophe anzusehen. Eigentlich darf das Land wegen der Schuldenbremse grundsätzlich keine Kredite aufnehmen. Für Naturkatastrophen gibt es aber eine Ausnahme, die jetzt genutzt wird. Die Parlamentarier wollten am Donnerstag in Stuttgart zudem die Weichen für einen fünf Milliarden Euro schweren Rettungsschirm für kleine und mittelgroße Firmen stellen, um diese bei hohen Umsatzeinbußen vor der Insolvenz zu bewahren.

Konstanz verbietet Menschenansammlung mit mehr als fünf Personen

13:20 Uhr

Die Stadt Konstanz verbietet wegen der Corona-Krise ab sofort Ansammlungen mit mehr als fünf Personen. Auf Twitter erklärte Oberbürgermeister Uli Burchardt (CDU), die Anweisung gelte für das ganze Stadtgebiet. Die Polizei sei um Unterstützung gebeten worden, diese Anweisung umzusetzen.

Land bereitet Kreditaufnahme wegen Coronakrise vor

13:05 Uhr

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat den Landtag um grünes Licht zur Kreditaufnahme in der Coronakrise gebeten. Es sei notwendig, sie als Naturkatastrophe zu betrachten, damit das Land Kredite aufnehmen könne, sagte Kretschmann am Donnerstag in Stuttgart. Man bereite zum Beispiel ein Hilfsprogramm für die Wirtschaft mit Direkthilfen in Milliardenhöhe vor, um Insolvenzen zu verhindern. Eigentlich muss Baden-Württemberg die Schuldenbremse einhalten und darf keine neuen Schulden machen. Eine Ausnahme ist aber möglich, wenn der Landtag Kretschmanns Vorschlag zustimmt, die Coronakrise als Naturkatastrophe zu betrachten. Kretschmann sagte, in wenigen Tagen könnten betroffene Kleinunternehmen Hilfen beantragen. Man lasse sie nicht im Stich.

Autohändler fürchten Milliardenschäden

12:35 Uhr

Die Autohändler in Baden-Württemberg fürchten einen Milliardenschaden als Folge der Coronavirus-Krise. Um die Schließung der Autohäuser im Land zu überstehen, sei dringend ein Überbrückungsprogramm notwendig, forderte der Verband des Kfz-Gewerbes am Donnerstag. "Wir brauchen erstens eine Sofortauszahlung, um die Liquidität der Betriebe zu sichern, und zweitens ein Zuschussprogramm auf der Basis der jetzt durch die Coronamaßnahmen wegbrechenden Umsätze", forderte Hauptgeschäftsführer Carsten Beuß. Kredite allein reichten nicht. Autowerkstätten dürfen nach Angaben der Landesregierung zwar weiterhin öffnen, der Autohandel aber nicht. Allein bis Mitte des Jahres werde das die Betriebe, gemessen an den Vorjahreszahlen, mindestens 3,3 Milliarden Euro Umsatz kosten, so der Verband.

11:37 Uhr

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat erneut eindringlich an die Bürger appelliert, sich an die Einschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus zu halten - und schärfere Maßnahmen bei Zuwiderhandlung in Aussicht gestellt. "An die Vorgaben muss sich jeder halten", sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag bei einer Sondersitzung des Landtags. Ob man in Zukunft ein Ausgangsverbot erteilte, wisse man nicht. Man wolle ein solches Verbot vermeiden. Aber wenn sich die Bürger nicht an die neuen Regelungen hielten, werde es wohl kommen: "Wenn nicht alle ihr Verhalten grundlegend umstellen, dann kommen wir um härtere Maßnahmen und Sanktionen nicht herum."

Cem Özdemir positiv auf Coronavirus getestet

10:50 Uhr

Der Grünen-Politiker Cem Özdemir, Bundestagsabgeordneter für Stuttgart, hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das hat er am Donnerstagvormittag in einem Video auf Twitter bekannt gegeben. Der 54-Jährige sagte, es gehe ihm "sehr gut". Er wolle seine Ansteckung öffentlich machen, "um deutlich zu machen, dass sich jede und jeder von uns anstecken kann". Der Bundestagsabgeordnete rief dazu auf, zu Hause zu bleiben und die Lage ernst zu nehmen. "Es geht jetzt darum, alle anderen zu schützen", sagte er. "Bitte bleibt zu Hause." Er selbst habe sich schon vor dem Testergebnis freiwillig weitgehend in Quarantäne begeben und müsse jetzt nicht mehr viel ändern.

Auch ich bin vom #coronavirus betroffen. Mit geht es gut & um mich muss sich niemand sorgen. Bleibe weiter daheim in #Quarantäne & folge den Anweisungen der Behörden. Sorgt Euch um die, die es härter treffen kann & macht unbedingt mit bei #wirbleibenzuhause! https://t.co/c89rgGiRCm Cem Özdemir, Twitter, 19.3.2020, 10:23 Uhr

Dehoga: Betriebe im Land stehen "am Abgrund"

10:37 Uhr

Die wirtschaftliche Lage der Gaststätten und Hotels, aber auch der Catering-Branche in Baden-Württemberg spitzt sich angesichts der Corona-Krise dramatisch zu. So warnte der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga am Donnerstag, dass die bisherigen Maßnahmen zur Rettung der Betriebe nicht ausreichten. "Wir bitten die Landesregierung mit höchster Dringlichkeit um die sofortige Einrichtung eines Hilfsfonds, der unseren Betrieben hilft, diese extrem schwierige Zeit zu überleben", sagte Verbandschef Fritz Engelhardt. Der Verband wandte sich in seiner Mitteilung auch an die Banken: Man appelliere, dass die Institute ihrer Verantwortung in der Krise gerecht würden. Viele Inhaber kleiner Familienbetriebe im Land und auch viele Beschäftigte seien verzweifelt. "Sie wissen nicht, wie es weitergehen soll, weil ihre finanziellen Reserven vielfach bereits aufgebraucht sind", sagte Engelhardt. Die Branche mit ihren mehr als 30.000 Betrieben und mehr als 135.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Land stehe am Abgrund.

Kurzarbeit bei Audi: Produktion in Neckarsulm wird heruntergefahren

10:24 Uhr

Der Autobauer Audi hat für seine Standorte Ingolstadt und Neckarsulm (Kreis Heilbronn) Kurzarbeit beantragt. Das Unternehmen bestätigte entsprechende Meldungen. Die Kurzarbeit soll am Montag beginnen. Als Grund werden eine weltweit sinkende Nachfrage und bevorstehende Lieferengpässe bei Autobauteilen genannt.

9:49 Uhr

Die Lufthansa streicht ihr Flugprogramm noch stärker zusammen als bislang bekannt. Bis zum 19. April finden nur rund fünf Prozent der geplanten Flüge statt. Das teilte der Konzern bei der Präsentation der Jahresbilanz in Frankfurt mit. Demnach bietet Lufthansa Fernverbindungen vorerst nur noch ab Frankfurt und dreimal pro Woche mit der Tochter Swiss ab Zürich an. Die Maschinen sollen vorwiegend Deutsche aus dem Ausland zurückholen. Eine Prognose für das Jahr wollte Vorstandschef Spohr nicht abgeben. Er sagte aber: Je länger die Krise andauere, desto wahrscheinlicher werde, dass die Luftfahrt in Zukunft nicht ohne staatliche Hilfe auskomme.

Grenzkontrollen jetzt auch auf Vorarlberger Seite zu Deutschland

9:35 Uhr

Die Grenze zwischen Deutschland und Österreich wird seit Mitternacht auch von österreichischen Grenzbeamten kontrolliert, und somit auch zwischen Bregenz und Lindau. Von deutscher Seite gibt es an den Übergängen bereits seit Montagmorgen Grenzkontrollen. Die Grenze dürfen nur noch Berufspendler und Lieferwagen passieren.

8:03 Uhr

Die baden-württembergische Landesregierung hat wegen der Corona-Pandemie am Mittwochabend weitere Einschränkungen angeordnet. So ist der Betrieb von Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege ab sofort verboten. Ausnahmen sind allerdings möglich. Tagespflege und Nachtpflege bedeutet, dass pflegebedürftige Personen im Laufe des Tages für eine bestimmte Zeit in einer Pflegeeinrichtung betreut werden. Die Tagespflege wird in der Regel von Pflegebedürftigen in Anspruch genommen, deren Angehörige tagsüber berufstätig sind. Die Pflegebedürftigen werden meist morgens abgeholt und nachmittags nach Hause zurückgebracht. Auch Werkstätten für Menschen mit Behinderungen sind ab sofort geschlossen. Auch hier gibt es aber Ausnahmen.

7:31 Uhr

Wegen der Corona-Krise sind etliche Kliniken im Land nach Einschätzung der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft in ihrer Existenz bedroht. Es brauche einen sofortigen finanziellen Schutzschirm für alle Krankenhäuser, sagte Hauptgeschäftsführer Matthias Einwag der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. "Wenn der nicht kommt, werden wir Insolvenzen sehen." Die Kliniken hätten derzeit viele Kosten zu tragen, weil sie Kapazitäten ausbauten, Personal aufstockten, Ausrüstung anschafften. Gleichzeitig fielen in bedeutendem Umfang Erlöse für die Krankenhäuser weg, weil planbaren Eingriffe und Behandlungen aufgeschoben werden.





6:53 Uhr

Der baden-württembergische Landtag kommt am Vormittag zu einer Sondersitzung zusammen, um Weichen zur Bekämpfung des Coronavirus zu stellen. Das Parlament soll die Voraussetzungen dafür schaffen, dass das Land in der Corona-Krise Kredite aufnehmen kann. Dafür muss ein Antrag zur Abweichung von der Schuldenbremse beschlossen werden. Die Schuldenbremse sieht vor, dass Bundesländer eigentlich keine neuen Kredite aufnehmen dürfen. Außerdem soll heute ein Nachtragsetat beschlossen werden. Damit will die Regierung sicherstellen, dass sie in der Corona-Krise notfalls auf eine millionenschwere Rücklage im Landeshaushalt zurückgreifen kann. Ende 2019 betrugen die Rücklagen für Haushaltsrisiken laut Finanzministerium rund 853 Millionen Euro.

Die baden-württembergische Landesregierung hat auf ihrem Portal eine Informationsseite rund um das Coronavirus und Covid-19 erstellt. Hier finden sich alle aktuellen Informationen der einzelnen Ministerien sowie die wichtigsten Links.