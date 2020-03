Die Zahl der Infizierten am neuartigen Coronavirus steigt. Das Virus hat auch Auswirkungen auf das Leben in Baden-Württemberg. Im Live-Blog informieren wir Sie über die wichtigsten Entwicklungen.

Ministerin: Studienbetrieb in Baden-Württemberg eingeschränkt

21:40 Uhr

Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) hat am Montagabend auf Twitter geschrieben, dass nun auch der Studienbetrieb inklusive Prüfungen an den Hochschulen im Land ausgesetzt werden muss. Demnach wurden in einer Telefonschalte die betroffenen Rektoren informiert, erklärte die Ministerin auf ihrem Twitter-Kanal:

Wir müssen nicht nur den Vorlesungsbetrieb aussetzen, sondern weite Teile des Studienbetriebs - inkl. Prüfungen. In einer Telefonschalte haben wir die Rektorinnen und Rektoren informiert. Jetzt gilt es, Härten zu vermeiden und kreative Lösungen zu finden. #hochschulen #studium https://t.co/ocGI22OmlM Ministerin Theresia Bauer, Twitter, 16.3.2020, 19:48 Uhr

Frankreich verhängt Ausgangssperre

20:15 Uhr

Im Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus schränkt Frankreich die Bewegungsfreiheit seiner Bürger stark ein. Die Menschen dürfen ihre Häuser nur noch verlassen, um einzukaufen oder zum Arzt oder zur Arbeit zu gehen, sagte Staatschef Emmanuel Macron am Montagabend in einer TV-Ansprache. "Wir sind im Krieg", sagte er. Diese Einschränkungen betreffen auch die Grenzgebiete zu Baden-Württemberg, wie zum Beispiel das Elsass.

19:30 Uhr

Im SWR-Interview schloss Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) das Verhängen einer Ausgangssperre momentan aus. "Wenn sich die Menschen an die Maßnahmen halten, die wir jetzt vorschlagen und verordnen, dann wird es wahrscheinlich auch nicht nötig sein. Aber sicher kann man das heute noch nicht sagen", so Kretschmann am Montag. Die Ansteckungsrate mit dem Coronavirus werde noch eine gewisse Zeit ansteigen, bis die verordneten Maßnahmen Wirkung zeigen, sagte Kretschmann weiter.

Dauer 4:12 min Sendezeit 18:15 Uhr Sender SWR Fernsehen Kretschmann: "Haben im Moment nicht vor, Ausgangsperren zu verhängen" Alle bislang von der Landesregierung verhängten Maßnahmen gegen das Coronavirus würden mit Zeitverzögerung wirken, so Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) im Interview. Derzeit sollen keine Ausgangssperren verhängt werden. Video herunterladen (10,1 MB | MP4)

Curevac bekommt bis zu 80 Millionen Euro für Corona-Impfstoff

18:30 Uhr

Die Europäische Kommission will die Tübinger Impfstoff-Firma Curevac bei der Entwicklung eines Mittels gegen das Coronavirus unterstützen. "Die EU hat deren Forschung früh unterstützt und wird nun wieder finanziell helfen." Das teilte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag in Brüssel mit, nachdem sie und Forschungskommissarin Mariya Gabriel mit Curevac telefoniert hatten. Es gehe darum, so schnell wie möglich einen Impfstoff zu finden, "der der ganzen Welt hilft". Am Wochenende hatte es Berichte gegeben, wonach die USA exklusiv die Rechte an einem Impfstoff gegen das Coronavirus von Curevac erwerben wollten.

Regierung will Nachtragsetat im Eiltempo durch den Landtag bringen

17:55 Uhr

Die grün-schwarze Landesregierung will wegen des Coronavirus schnellstmöglich einen Nachtragsetat durchs Parlament bringen, um notfalls auf millionenschwere Rücklagen zurückgreifen zu können. Die Regierung habe um eine Sondersitzung des Parlamentes möglichst bis zum Freitag gebeten, sagte eine Sprecherin der Landtagsverwaltung am Montag in Stuttgart. Ein Sprecher des Staatsministeriums bestätigte dies ebenfalls. Das Landtagspräsidium will an diesem Dienstag über die Sondersitzung entscheiden.

17:45 Uhr

Die Zahl der Personen in Baden-Württemberg, die mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sind, ist am Montagabend auf 1.105 Fälle gestiegen. Das Sozialministerium meldete demnach 128 neue Coronavirus-Fälle im Land. Laut Ministerium handelt es sich bei den Fällen überwiegend um solche mit nachvollziehbaren Infektionsketten.

Wie hoch die Infektionsrate der Bevölkerung ist, stellt unsere neue Karte, sortiert nach Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, dar. Sie zeigt die amtlich bestätigten Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner. Zusätzlich werden wie bisher die Corona-Fallzahlen der einzelnen Stadt- und Landkreise angegeben.

Bahnanbieter Abellio reduziert Nahverkehrsangebot

17:30 Uhr

Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat auch Auswirkungen auf den Regionalverkehr in Baden-Württemberg. Auf einigen Strecken werde das Angebot von Dienstag an reduziert, teilte der Bahnanbieter Abellio am Montag mit. Betroffen sind zunächst auf der Regionalbahnlinie 17 mehrere Fahrten zwischen Bruchsal und Bretten sowie zwischen Pforzheim und Bietigheim-Bissingen. Außerdem entfallen einige Regionalexpress-Fahrten zwischen Heilbronn und Mosbach-Neckarelz. Ziel sei, den Bahnverkehr stabil zu halten, hieß es.

17:06 Uhr

Nach den Schulen, Kitas und Grenzen sollen nun auch bundesweit Geschäfte und Spielplätze dicht machen. So müssen etwa Restaurants spätestens um 18 Uhr schließen und dürfen frühestens um 6 Uhr öffnen. Es soll keine Übernachtungsangebote für Touristen mehr geben, auch Gottesdienste, Treffen in Vereinen und Busreisen werden verboten und Spielplätze geschlossen. Das geht aus einem Beschluss der Bundesregierung und der Regierungschefs der Länder vom Montag hervor.

Die Beschlüsse sind in enger Abstimmung zwischen der Bundesregierung und den Ministerpräsidenten der Länder passiert. Die Länder werden sich deshalb auch daran halten. In weiten Teilen seien sie auch deckungsgleich, mit dem was Baden-Württemberg beschlossen hat. Einige Dinge würden laut einem Sprecher der Landesregierung am Freitag noch abgestimmt: Dazu gehören die Schließungen von Geschäften. Und weitere Einschränkungen für Gaststätten.

16:32 Uhr

Trotz des Coronavirus soll der Betrieb an den Flughäfen in Baden-Württemberg nicht vollends zum Erliegen kommen. Das teilte das Verkehrsministerium am Montag mit. Urlaubern und Geschäftsreisenden werde die Rückkehr ermöglicht, teilte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) mit. Der Luftfrachtverkehr werde fortgesetzt: "Eine Grundversorgung im Flugverkehr wird in jedem Fall aufrechterhalten." Wer aus Risikogebieten über den Flughafen einreise, soll zu Hause 14 Tage in Isolation gehen. Eine vollständige Schließung der Flughäfen sei derzeit nicht geplant, da sie auch für Rettungsdienste und Hilfsorganisationen gebraucht würden.

Immer mehr Einrichtungen im Land müssen schließen

15:53 Uhr

Aufgrund der stark steigenden Zunahme von Corona-Infektionen hat die Landesregierung eine Rechtsverordnung nach dem Infektionsschutzgesetz beschlossen. Viele dieser Regelungen gelten in den einzelnen Kommunen bereits seit einigen Tagen, nun sind sie mit sofortiger Wirkung landesweit einzuhalten. Die Verordnung regelt neben der Schließung von Kinderbetreuungseinrichtungen, Schulen und Hochschulen noch weitere Betriebsverbote für Einrichtungen im Land. Auch Veranstaltungen in geschlossenen Räumen und unter freiem Himmel mit mehr als 100 Teilnehmern sind verboten. Darüber hinaus gilt grundsätzlich die dringende Empfehlung, alle Veranstaltungen, die nicht unbedingt notwendig sind, abzusagen – auch Familienfeiern mit weniger als 100 Gästen. Für welche Einrichtungen die landesweite Verordnung gilt und was diese sonst noch beinhalten, lesen Sie hier.

Wertheim: Gericht weist Eilantrag gegen Verbot von Late-Night-Shopping zurück

15:33 Uhr

Wegen der Corona-Krise dürfen einer Gerichtsentscheidung zufolge Städte auch sogenannte Late-Night-Shoppings verbieten. Das Verwaltungsgericht Stuttgart lehnte nach Angaben einer Sprecherin einen Eilantrag gegen die Stadt Wertheim (Main-Tauber-Kreis) ab, die eine solche für den vergangenen Samstagabend geplante Veranstaltung untersagt hatte. Die Stadt habe das Verbot "aller Voraussicht nach zu Recht ausgesprochen". Das Verbot des Late-Night-Shoppings in einem Einkaufszentrum stelle eine notwendige Schutzmaßnahme im Sinne des Infektionsschutzgesetzes dar, befanden die Richter.

Besuchsverbot in Gefängnissen verhängt

15:22 Uhr

In Baden-Württemberg herrscht jetzt Besuchsverbot in Gefängnissen, wie Justizminister Guido Wolf (CDU) am Montag mitteilte. Außerdem werden nicht unbedingt notwendige Gerichtsverfahren verschoben. Wichtige Verhandlungen müssen jedoch auch weiter öffentlich stattfinden.

Dauer 1:09 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Coronavirus hat Auswirkungen auf die Justiz Auch für die Justiz hat Corona weitreichende Folgen. In den Gerichten sollen nur unbedingt notwendige Prozesse stattfinden und Besuche in Gefängnissen sind ab sofort verboten. Video herunterladen (2,8 MB | MP4)

Baden-württembergische CDU sagt alle Veranstaltungen ab

15:14 Uhr

Die CDU im Land sagt wegen des Coronavirus alle ihre Veranstaltungen ab oder verschiebt sie. Das habe der Landesvorstand am Montag in einer telefonischen Sitzung beschlossen, teilte eine Parteisprecherin mit: "Wir empfehlen allen unseren Parteigliederungen und Vereinigungen diejenigen Veranstaltungen, die keine hohe Dringlichkeit haben und nicht zwingend jetzt stattfinden müssen, zu verschieben." Stattdessen empfehle man Telefon- oder Video-Konferenzen.

Verband: Land muss Regeln für funktionierende Logistik lockern

15:08 Uhr

Die Logistiker in Baden-Württemberg können laut dem Verband Spedition und Logistik (VSL) Baden-Württemberg die Logistikketten auch angesichts der Corona-Pandemie aufrechterhalten - wenn die Politik entsprechende Regelungen schafft. Die Regierung müsse dafür jedoch Restriktionen bei Arbeitszeitregelungen, Quarantäne und Lenkzeiten lockern, heißt es beim VSL. "Wenn sich alle streng an die Vorgaben halten, dann muss ein Fahrer, der in Risikogebiete fährt, anschließend 14 Tage in Quarantäne", sagte der Geschäftsführer des Verbands, Andrea Marongiu, am Montag in Stuttgart. Im Ernstfall hieße dies, dass es bald kaum mehr Fahrer gebe und wichtige Güter nicht mehr transportiert werden könnten.

Dauer 1:49 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Lieferketten der Supermärkte laut Einzelhandel sichergestellt Viele Regale in den Supermärkten sind in diesen Tagen leer,

weil offensichtlich viele Menschen befürchten, dass es bald nichts mehr zu kaufen gibt. Video herunterladen (4,3 MB | MP4)

Krankenhäusern fehlt Personal im Kampf gegen das Virus

14:39 Uhr

Durch Maßnahmen wie Grenz-, Schul- und Flughafenschließungen bereitet sich die Landesregierung auf weiter steigende Corona-Fallzahlen vor. Schätzungen gehen davon aus, dass zehn Prozent der Corona-Erkrankungen einen schweren Verlauf haben werden. In Baden-Württembergs Krankenhäusern fehlen aber schon jetzt rund 1.500 Pflegekräfte und 400 Ärzte. Um Corona-Patienten zu versorgen, sollen pensionierte Ärzte reaktiviert werden. Es wird auch erörtert, ob geschlossene Kliniken kurzzeitig wieder in Betrieb gehen können. Die Krankenhäuser bereiten sich bereits auf zukünftige Corona-Patienten vor: Sie halten sich Kapazitäten frei und verschieben planbare Operationen.

Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart abgesagt

14:28 Uhr

Auch das wichtigste deutsche Damen-Tennisturnier in Stuttgart, der Porsche Tennis Grand Prix 2020, fällt aufgrund der Coronavirus-Pandemie aus. Eine Durchführung der hochklassig besetzten Sandplatz-Veranstaltung vom 20. bis 26. April galt bereits als unwahrscheinlich. Am Montag bestätigten die Veranstalter die Absage, nachdem zuvor bereits die "Bild"-Zeitung darüber berichtet hatte. Für das WTA-Turnier hatten Topspielerinnen wie Angelique Kerber (Kiel), Julia Görges (Bad Oldesloe), Simona Halep (Rumänien), Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin (USA) sowie Vorjahressiegerin Petra Kvitova und Karolina Pliskova (beide Tschechien) zugesagt.

Schlösser, Klöster und Burgen schließen ab Dienstag

13:59 Uhr

Nach den Museen und Theatern werden ab Dienstag auch alle Schlösser, Klöster, Burgen und andere Denkmäler der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Frühestens zum Ende der Osterferien würden die "Monumente des Landes" wieder geöffnet, kündigten die Organisatoren am Montag an. Die großen historischen Gärten des Landes - die Schlossgärten in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis), Weikersheim (Main-Tauber-Kreis), Rastatt und Heidelberg - dürften aber noch betreten werden.

Stuttgart schließt Spielhallen, Spielbanken und Wettbüros

12:41 Uhr

Die Landeshauptstadt untersagt ab sofort auch den Betrieb von Spielhallen, Spielbanken und Wettbüros. Das gelte bis zum Widerruf, teilte die Verwaltung am Montag mit. Damit solle verhindert werden, dass sich das Coronavirus durch engen Kontakt der Besucher weiterverbreite. Oberstes Ziel bleibe es, die Infektionsketten zu unterbrechen und die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.

Kabinett will virtuell tagen

11:30 Uhr

Die Kabinettssitzung der baden-württembergischen Landesregierung am Dienstag soll virtuell stattfinden. Die Ministerriege will sich nicht persönlich treffen, sondern sich zusammenschalten, wie ein Regierungssprecher am Montag mitteilte. Es sei aber noch nicht klar, ob per Telefon oder Videokonferenz. Statt der allwöchentlichen Regierungspressekonferenz im Anschluss an die Kabinettssitzung will sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) dann per Livestream den Fragen der Journalisten stellen.

Baden-Württemberg will Flugverkehr stoppen

11:05 Uhr

Die baden-württembergische Landesregierung will den Betrieb an allen Flughäfen des Landes einstellen. Reisende aus dem Ausland würden aber noch zurückgeholt. Wer aus einer Krisenregion komme, müsse in Quarantäne. Der Beschluss muss am Dienstag noch durch das Kabinett und soll dann im Lauf der Woche in Kraft treten.

Porsche gibt Mitarbeitern frei

10:50 Uhr

Um die Betreuung ihrer Kinder organisieren zu können, dürfen viele Porsche-Mitarbeiter ab Dienstag zu Hause bleiben. Die Regelung gelte für Beschäftigte in Baden-Württemberg, die nicht mobil arbeiten können, sagte ein Sprecher des Autobauers am Montag in Stuttgart. Um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus einzudämmen, sind von Dienstag an Schulen und Kitas geschlossen. Eltern müssen sich dann selbst um die Betreuung kümmern. Für alle Porsche-Beschäftigten, die ihren Job auch mobil erledigen können, gilt ohnehin seit Montag, dass sie bis auf Weiteres nicht an ihren Arbeitsplatz kommen und von zu Hause oder unterwegs arbeiten sollen. Dienstreisen seien grundsätzlich zu vermeiden, hieß es weiter. Die Produktion werde aufrechterhalten.

Jobcenter in Baden-Württemberg reduzieren persönliche Kontakte

10:45 Uhr

Die Arbeitsagenturen und Jobcenter in Baden-Württemberg werden während der Pandemie nicht schließen, wollen sich aber vor allem auf die Bearbeitung und Bewilligung von Geldleistungen konzentrieren. Daher werden Telefon- und Online-Zugänge ausgebaut und intensiviert sowie persönliche Kontakte abgebaut, heißt es in einer Mitteilung. "Die Möglichkeit zum persönlichen Kontakt in unseren Dienststellen bleibt für Notfälle bestehen." Eine Arbeitslosmeldung könne telefonisch erfolgen, Anträge auf Grundsicherung könnten formlos in den Hausbriefkasten der jeweiligen Dienststelle geworfen werden. Weiter heißt es: "Alle persönlichen Gesprächstermine entfallen ohne Rechtsfolgen." Die Termine müssten nicht abgesagt werden, auch nicht telefonisch. "Es entstehen Ihnen keine Nachteile, wenn Sie nicht persönlich vorsprechen. Bitte kommen Sie wirklich nur im Notfall in die Dienststelle", appelliert die Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit. Die Anträge auf Arbeitslosengeld I finden Sie hier, die Anträge für die Grundsicherung auf dieser Webseite der Agentur.

10:35 Uhr

Am Morgen haben in Baden-Württemberg noch einmal Schulen und Kitas geöffnet, um laut Kultusministerin eine "geordnete Übergabe" zu schaffen. Im SWR sprach Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) von einer "absoluten Notsituation". Man müsse nun verhindern, dass "Kinder in ein Loch fallen."

Karin Maag: Es geht auch darum, jetzt schnell Medikamente zu finden

10:15 Uhr

Der wirtschaftspolitische Streit zwischen den USA und Deutschland um einen möglichen Impfstoff gegen das Coronavirus, an dem derzeit das Tübinger Unternehmen Curevac arbeitet, hat vor allem in Baden-Württemberg und in Berlin hohe Wellen geschlagen. Die Entwicklung eines möglichen Impfstoffes in Deutschland oder wenigstens in Europa zu halten, ist für die Stuttgarter Bundestagsabgeordnete und gesundheitspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Karin Maag (CDU), unerlässlich. Mehr noch "muss es am Ende der Krise darum gehen, dass wir darüber sprechen, wie wir auch eine Antibiotika-Produktion wieder nach Europa holen können", sagte sie dem SWR. Dass ein Impfstoff gegen das Coronavirus bereits im Sommer massenweise verfügbar ist, sei vermutlich eher unwahrscheinlich. "Deswegen gibt es auch die andere Schiene, dass wir auch nach Medikamenten zur Behandlung von Covid-19 suchen. Da gibt es auch schon sehr vielversprechende Ansätze beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte." Zwei Studien dazu seien in Vorbereitung und könnten vermutlich im April starten.

9:15 Uhr

Seit 8 Uhr werden wie geplant die baden-württembergischen Grenzen zu Frankreich und der Schweiz kontrolliert. Menschen brauchen für die Fahrt in die beiden Länder nun einen guten Grund. Der Warenverkehr soll aufrechterhalten werden und auch Berufspendler sollen passieren können, wie ein Sprecher der Bundespolizei in Stuttgart sagte. Auch an den Grenzen zu Luxemburg, Österreich und Dänemark gibt es seit dem Morgen Kontrollen.

Dauer 2:09 min Kontrollen wegen Corona: Grenzgebiete stehen vor neuer Herausforderung Wegen des sich ausbreitenden Coronavirus macht Baden-Württemberg seine Grenzen teilweise dicht. Seit Montagmorgen 8 Uhr kontrolliert die Polizei den Verkehr. Wer keinen triftigen Grund hat, nach Deutschland einzureisen, muss draußen bleiben. Ausgenommen sind Berufspendler und der Lieferverkehr. SWR-Reportel Daniel Günther war am Grenzübergang in Iffezheim (Kreis Rastatt) vor Ort.

8:50 Uhr

Die baden-württembergische Landesregierung will vorerst keinen Katastrophenfall ausrufen. Das sagte Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) gegenüber dem SWR. Auch Ausgangssperren ziehe man bis auf weiteres nicht in Betracht. Baden-Württembergs Landesregierung will im Laufe des Tages die angekündigten Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie formell beschließen.

Bayern hat als erstes Bundesland angekündigt, den Katastrophenfall ausrufen. Unter anderem sollen auch Läden, die nicht der Grundversorgung dienen, geschlossen werden.

Schorndorfs Oberbürgermeister Klopfer infiziert

7:45 Uhr

Unter den Infizierten in Baden-Württemberg ist auch der Oberbürgermeister von Schorndorf (Rems-Murr-Kreis), Matthias Klopfer (SPD). Die Schorndorfer Stadtverwaltung teilte am Sonntagabend mit, Klopfer befinde sich in häuslicher Quarantäne, es gehe ihm gut. Weitere Details sollen im Laufe des Tages bei einem Pressegespräch bekannt gegeben werden. Dabei werde Klopfer live zugeschaltet sein. Zuvor war bekannt geworden, dass der 52-Jährige nach einem Aufenthalt in Tirol von zu Hause arbeiten werde.

6:45 Uhr

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen, sind die meisten Grenzübertritte von und nach Frankreich und in die Schweiz sowie nach Österreich, Luxemburg und Dänemark ab 8 Uhr vorläufig nicht mehr erlaubt. Der Warenverkehr soll aber aufrecht erhalten werden und auch Berufspendler haben freie Fahrt. "Es können nur Menschen über die Grenze, die das notwendigerweise müssen", so Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne):

Dauer 0:32 min Coronavirus in BW: Für wen die Grenzsperrungen gelten Die Grenzen zu Frankreich, Österreich, Dänemark und der Schweiz werden ab Montag teilweise geschlossen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) war telefonisch bei dieser Absprache am Sonntag dabei.

"Deutsche Staatsangehörige haben selbstverständlich das Recht, wieder in ihr Heimatland einzureisen", erklärte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Das Gleiche gelte auch für Ausländer mit Aufenthaltsberechtigung und Wohnsitz in Deutschland.

Die baden-württembergische Landesregierung hat auf ihrem Portal eine Informationsseite rund um das Coronavirus und Covid-19 erstellt. Hier finden sich alle aktuellen Informationen der einzelnen Ministerien sowie die wichtigsten Links.