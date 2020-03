Die Zahl der Infizierten am neuartigen Coronavirus steigt. Das Virus hat auch Auswirkungen auf das Leben in Baden-Württemberg. Im Live-Blog informieren wir Sie über die wichtigsten Entwicklungen.

SWR extra: "Corona im Südwesten – Wie das Virus unser Leben verändert"

22:00 Uhr

Die Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus steigen. Die Maßnahmen der Politik zur Eindämmung der Pandemie werden drastischer. Aktuelles zum Coronavirus für den Südwesten:

Die Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus im Südwesten steigen. Die Maßnahmen der Politik zur Eindämmung der Pandemie werden drastischer. Aktuelles zum Coronavirus für den Südwesten.

Schulschließungen in Baden-Württemberg - und jetzt?

20:50 Uhr

Ab Dienstag bleiben Schulen und Kitas in Baden-Württemberg geschlossen. Welche Möglichkeiten Eltern jetzt haben, erklärt SWR-Rechtsexperte Kolja Schwartz:

Die meisten Arbeitnehmer hätten das Recht, zur Überbrückung der Kinderbetreuung ein paar Tage zuhause zu bleiben, sagt SWR-Rechtsexperte Kolja Schwartz. Danach müsse man Urlaub nehmen, zur Not unbezahlt.

Eisenmann: "Wir brauchen einen geordneten Übergang"

20:40 Uhr

Mit der Entscheidung, die Schulen in Baden-Württemberg erst am Dienstag zu schließen, wolle man einen geordneten Übergang ermöglichen, sagt Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) im SWR-Interview. Die Lehrkräfte sollen am Montag noch Hausaufgaben geben.

"Wir brauchen einen geordneten Übergang", so Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU). Das sei der Grund, warum die Schulen in Baden-Württemberg erst am Dienstag schließen. Die Lehrkräfte sollen am Montag noch Hausaufgaben geben.

Coronavirus versetzt Baden-Württemberg in Ausnahmezustand

20:20 Uhr

Die Zahl der Corona-Todesfälle in Baden-Württemberg ist am Freitag auf drei gestiegen. Die Zahl der nachweislich Infizierten liegt im Land am Abend bei 569. Und das Coronavirus nimmt zunehmend Einfluss auf das öffentliche Leben:

Die Zahl der Corona-Todesfälle in Baden-Württemberg ist am Freitag auf drei gestiegen. Die Zahl der nachweislich Infizierten liegt im Land am Abend bei 569. Und das Coronavirus nimmt zunehmend Einfluss auf das öffentliche Leben.

Ostalbkreis richtet Drive-in-Corona-Testzentren ein

19:45 Uhr

Aalen (Ostalbkreis) hat ein Drive-in-Testzentrum für mögliche Corona-Infektionen eingerichtet. Ein weiteres soll in Schwäbisch Gmünd folgen. Testen lassen können sich Anwohner, die sich zuvor telefonisch beim Gesundheitsamt gemeldet haben.

Daimler verschiebt Hauptversammlung

19:10 Uhr

Der Stuttgarter Autobauer Daimler verschiebt seine für den 1. April in Berlin geplante Hauptversammlung. Die Gesundheit der Aktionäre und aller anderen Beteiligten und Gäste habe oberste Priorität, teilte der Konzern am Freitag mit. Wann die Veranstaltung nachgeholt wird, steht noch nicht fest. Man strebe - abhängig vom weiteren Verlauf der Pandemie - einen Termin Anfang Juli an, hieß es.

Laut Aktiengesetz muss die Hauptversammlung innerhalb von acht Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres stattfinden, also bis Ende August. Die Daimler-Aktionäre müssen unter anderem über die Auszahlung der Dividende, das künftige Vergütungssystem für den Vorstand sowie den geplanten Einzug von Telekom-Chef Tim Höttges in den Aufsichtsrat des Autobauers entscheiden.

Kommentar: "Die Landesregierung handelt - na endlich!"

19:00 Uhr

"Die Landesregierung handelt entschlossen und konsequent, na endlich" - Nachdem Baden-Württemberg wie viele andere Bundesländer lange gezögert hat, wird es plötzlich ganz brutal, kommentiert Edda Markeli aus der SWR-Redaktion Landespolitik:

Pfarrgemeinderatswahlen im Erzbistum Freiburg nur per Brief oder online

18:52 Uhr

Die Katholiken im Erzbistum Freiburg müssen bei der Wahl der Kirchengemeinderäte am 22. März ihre Stimmen per Brief oder online abgeben. Damit reagiere die Diözese auf die zunehmende Ausbreitung des Coronavirus, hieß es in Freiburg. Ursprünglich war eine Präsenzwahl geplant. Die Frist zur Abgabe der Briefwahlunterlagen wurde bis zum Wahltag um 12 Uhr verlängert.

18:20 Uhr

Die Zahl der bestätigten Infektionen stieg im Laufe des Freitags um mindestens 115 Fälle auf 569 Kranke. "Bei den in Baden-Württemberg bislang aufgetretenen Fällen handelt es sich fast ausschließlich um solche mit nachvollziehbaren Infektionsketten", teilte das Gesundheitsministerium mit. Acht Patienten werden laut dem Landesgesundheitsamt derzeit auf Intensivstationen betreut.

17:45 Uhr

"Wir befinden uns in einer Ausnahmesituation", sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Freitag in einer Rede an die Bürgerinnen und Bürger des Landes. Angesichts der Coronavirus-Krise rief er zu Solidarität und Mithilfe auf. Sozialkontakte wenn möglich zu vermeiden sei jetzt "erste Bürgerpflicht".

Angesichts der Coronavirus-Krise ruft Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann zu Solidarität auf. Sozialkontakte wenn möglich zu vermeiden sei jetzt "erste Bürgerpflicht".

Die Rede finden Sie hier auch noch einmal mit Gebärdensprache.

17:20 Uhr

Der Landkreis Göppingen hat dem Gesundheitsministerium am Freitag einen weiteren Corona-Todesfall gemeldet. Es handelt sich um einen Mann aus dem Kreis Göppingen, der am Donnerstag positiv auf das Virus getestet worden war. Er ist 1935 geboren. Damit steigt die Zahl der Corona-Todesopfer in Baden-Württemberg auf drei. Die anderen beiden Todesopfer kommen aus dem Rems-Murr-Kreis und dem Kreis Esslingen.

Ministerpräsident Kretschmann hält Ansprache an Baden-Württemberger

16:51 Uhr

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus will sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zur Ausnahmesituation in Baden-Württemberg äußern.

Das Video sehen Sie hier ab 17:45 Uhr, das SWR Fernsehen zeigt die Ansprache um 19:55 Uhr.

16:42 Uhr

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) stellt den Spielbetrieb im Zuge der Corona-Pandemie vorerst ein. Die Maßnahme gilt auch für den kompletten 26. Spieltag der 1. und 2. Bundesliga, der am Freitag beginnen sollte. Dies teilte die DFL am Freitag mit. Damit fallen auch die Spiele des VfB Stuttgart, des SC Freiburg und des Karlsruher SC aus.

Bundespräsident kommt nicht zur Hölderlin-Ausstellung nach Marbach

16:28 Uhr

Wegen der Corona-Pandemie wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Hölderlin-Ausstellung im Literaturmuseum der Moderne in Marbach (Kreis Ludwigsburg) nicht eröffnen. Er sollte dort eigentlich am kommenden Donnerstag zum Auftakt der Ausstellung "Hölderlin, Celan und die Sprachen der Poesie" zu Gast sein. Auch der Besuch Steinmeiers in der Azteken-Ausstellung in Stuttgart am Freitag kommender Woche ist nach Angaben des Linden-Museums abgesagt worden.

Kretschmann sagt Reise nach Asien wegen Coronavirus ab

16:25 Uhr

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat seine für Ende Mai geplante Delegationsreise nach Japan und Südkorea abgesagt. Die Bekämpfung der weiteren Ausbreitung des Coronavirus habe in den kommenden Wochen oberste Priorität, teilte die Gesellschaft Baden-Württemberg International am Freitag in Stuttgart mit.

Land will Notfallbetreuung von Kindern sicherstellen

15:40 Uhr

Das Land will nach den flächendeckenden Schulschließungen die Betreuung von Kindern sicherstellen, deren Elternteile beide bei Polizei, Feuerwehr oder in Krankenhäusern arbeiten. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) sagte am Freitag in Stuttgart, dass es eine Notfallbetreuung geben solle, wenn beide Elternteile zur Aufrechterhaltung kritischer Infrastruktur benötigt würden. Dazu zählten Polizei, Feuerwehr, der medizinische und pflegerische Bereich, die Lebensmittelproduktion, der Lebensmittelhandel sowie die Energie- und Wasserversorgung. "Ich rufe alle Beteiligten dazu auf, in dieser Notsituation konstruktiv mitzuarbeiten", sagte Eisenmann. Sie forderte insbesondere Lehrer auf, bei der Kinderbetreuung zu helfen, da Lehrer in der Zeit der Schulschließungen nicht offiziell im Urlaub seien.

Kretschmann: "Alle müssen Verantwortung übernehmen"

15:15 Uhr

"Alle müssen Verantwortung für sich und andere übernehmen", mahnt Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) angesichts der zugespitzten Lage um das sich ausbreitende Coronavirus. "Jüngere müssen auch an Ältere denken."

"Alle müssen Verantwortung für sich und andere übernehmen", mahnt Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) angesichts der zugespitzten Lage um das sich ausbreitende Coronavirus. "Jüngere müssen auch an Ältere denken."

Kapazität in Krankenhäusern soll aufgestockt werden

15:00 Uhr

In den Krankenhäusern in Baden-Württemberg soll mehr Raum zur Behandlung von Coronavirus-Patienten geschaffen werden. Bislang gebe es 3.000 Intensivbetten im Land, sagte Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) am Freitag nach einer Sondersitzung des Kabinetts. Man habe beschlossen, dass man diese Kapazitäten aufbauen wolle - etwa zur Beatmung von Patienten. Man denke auch daran, in bereits geleerten Krankenhäusern Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, um sie zur Behandlung des Virus zu nutzen.

Strobl will Grenzkontrollen verstärken

14:39 Uhr

Baden-Württemberg will die Grenze zu Frankreich strenger überwachen. "Es gehört jetzt auch dazu, dass wir dort, wo es notwendig ist, den internationalen Grenzverkehr stärker kontrollieren", sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU) bei der Pressekonferenz. "Insbesondere an der Grenze zu Frankreich werden die Bundespolizei und die Landespolizei Baden-Württemberg die Grenzkontrollen verstärkt intensivieren." Es werde Einschränkungen im Grenzverkehr geben - das sei eine "zwingend notwendige Maßnahme".

Eisenmann: Geordneter Übergang für Schulen und Kindertagesstätten

14:30 Uhr

Schulen und Kindertagesstätten sollen erst ab Dienstag geschlossen werden, damit es einen geordneten Übergang für Schüler und Eltern gibt. Am Montag sollen es in den Schulen und Kitas Informationen geben, auch über Hausaufgaben und anstehende Prüfungen, so Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) bei der Pressekonferenz. Auch Schulen in freier Trägerschaft müssen ab Dienstag schließen.

Keine Besuche in Krankenhäusern

14:23 Uhr

Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) kündigte außerdem an, dass Besuche in den Krankenhäusern im Land generell untersagt werden. Auch in Alten- und Pflegeheimen solle die Besuchszeit deutlich eingeschränkt werden, vermutlich auf eine Stunde pro Besucher am Tag. Zudem solle jeder Einzelne seine Sozialkontakte um 50 Prozent reduzieren, so der Minister.

14:10 Uhr

Ab kommenden Dienstag bis Ende der Osterferien bleiben alle Schulen und Kindertagesstätten in Baden-Württemberg geschlossen. Das hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bei einer Pressekonferenz in Stuttgart bekanntgegeben. Zudem werden öffentliche Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern untersagt.

Schnelle Hilfskredite für Firmen in Baden-Württemberg

13:25 Uhr

Um die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie aufzufangen, sollen betroffene Unternehmen in Baden-Württemberg so schnell wie möglich umfassende Hilfe bekommen. Das ist das Ergebnis eines Spitzengesprächs im Stuttgarter Wirtschaftsministerium. Daran waren Vertreter von Arbeitgebern und Gewerkschaften, Kammern und Verbänden sowie der Arbeitsagentur beteiligt. Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) sagte, es gelte, sich einer drohenden Welle von Insolvenzen entgegenzustellen. Sie will sich dafür einsetzen, dass Steuern gestundet werden und das Insolvenzrecht gelockert wird, Firmen also mehr Schulden machen können. Die Förderbanken sollen künftig flexibler reagieren und mehr Geld zur Verfügung stellen können. Darüber will die Wirtschaftsministerin mit dem Finanzministerium sprechen.

13:03 Uhr

Im Kampf gegen das Coronavirus zieht die Stadt Stuttgart die Notbremse und fährt das öffentliche und gesellschaftliche Leben weitgehend auf Null. Neben sämtlichen Veranstaltungen in Kultur, Sport und Freizeit werde "mit sofortiger Wirkung" auch der Betrieb von Clubs, Bars, Museen, Kinos und Bädern untersagt, teilte ein Sprecher der Landeshauptstadt am Freitag mit. Restaurants seien von dem Verbot ausgenommen. Für Alten- und Pflegeheime sowie für Krankenhäuser war ein weitgehendes Besuchsverbot bereits erlassen worden.

13:00 Uhr

Das Landratsamt Esslingen hat dem Ministerium für Soziales und Integration am Freitag mitgeteilt, dass am Donnerstag ein 80-jähriger Mann aus Kirchheim unter Teck in einer Klinik verstorben ist, der zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Dabei handelt es sich um den zweiten Todesfall in Baden-Württemberg, der im Zusammenhang mit Corona steht.

Bahn stellt Fernverkehr nach Italien ein

11:50 Uhr

Wegen des Coronavirus stellt die Deutsche Bahn den Fernverkehr nach Italien ein, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die regelmäßig fahrenden Eurocity-Express-Züge (ECE) von Frankfurt am Main über Offenburg und Freiburg nach Basel und Mailand fallen ab sofort aus. Direktverbindungen nach Italien seien nun nicht mehr möglich. Die Bahn reagiere damit auf entsprechende Anordnungen der Behörden. Diese gelten voraussichtlich bis zum 3. April. Betroffen sind auch Fernverkehrsverbindungen nach Italien von Bayern aus, diese enden nun in Österreich.

Innenminister Strobl fordert schärfere Grenzkontrollen

11:40 Uhr

Zur Eindämmung des Coronavirus fordert Innenminister Thomas Strobl (CDU) schärfere Kontrollen an den Grenzen zu Frankreich und der Schweiz. Zu den Maßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung des Virus gehöre aus seiner Sicht zwingend eine Intensivierung der Grenzkontrollen, schreibt Strobl in einem Brief an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) vom Freitag, der der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart vorliegt. Baden-Württemberg sei durch die direkten Grenzen zu beiden Ländern besonders betroffen. Ihm sei bewusst, dass es bei der Bundespolizei zu personellen Engpässen kommen könne. "Deshalb ist es selbstverständlich, dass wir die Grenzschutz-Aktivitäten des Bundes mit Beamtinnen und Beamten der Landespolizei unterstützen", schreibt Strobl.

11:35 Uhr

Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) hat im Vorfeld der Kabinettssitzung erklärt, dass es ab sofort keine Besuche in Pflegeheimen und Krankenhäusern geben soll. "Wir rechnen mit steigenden Infektionszahlen, da müssen die Intensivstationen unbedingt arbeitsfähig bleiben", so ein Sprecher des Ministeriums gegenüber dem SWR. Sonst drohten auch in Baden-Württemberg italienische Verhältnisse.

Besuchsverbot in Heimen und Krankenhäusern deutet sich an

11:20 Uhr

Neben der landesweiten Schließung aller Schulen und Kindergärten deutet sich ein weitgehendes Besuchsverbot für Alten- und Pflegeheime sowie für Krankenhäuser an. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wird sich das baden-württembergische Kabinett auf seiner Sondersitzung am Freitagmittag entsprechend abstimmen. Seit Freitag gilt in Stuttgart bereits als erster deutscher Großstadt fast flächendeckend ein Besuchsverbot in Krankenhäusern. Betroffen sind das Klinikum Stuttgart, das Robert-Bosch-Krankenhaus, das Marienhospital, das Diakonieklinikum und die SANA-Krankenhäuser.

Schulschließungen in BW immer wahrscheinlicher

11:05 Uhr

Die flächendeckende Schließung von Schulen und Kitas wird auch in Baden-Württemberg immer wahrscheinlicher. Wie der SWR aus Regierungskreisen erfahren hat, werden sie voraussichtlich bis Ostern geschlossen bleiben. Die Lehrergewerkschaft GEW mahnt an, dass die Betreuung von besonders kleinen Kindern und Kindern mit Behinderung sichergestellt werden müsse. Nach SWR-Informationen sollen dafür Notfallpläne erarbeitet werden, ebenso für die Unterbringung von Kindern, deren Eltern in Gesundheitsberufen oder bei der Polizei arbeiten.

10:45 Uhr

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) will den Spielbetrieb in der Bundesliga und der 2. Liga vom kommenden Dienstag an bis zum 2. April unterbrechen. Damit fallen unter anderem das Heimspiel des SC Freiburg gegen Werder Bremen und das Auswärtsspiel der TSG Hoffenheim in Paderborn zunächst aus. Der Spieltag an diesem Wochenende solle aber so weit möglich weiter ohne Zuschauer in den Stadien stattfinden, teilte die DFL mit.

Kehl schließt Schulen und Kitas

10:35 Uhr

In Kehl (Ortenaukreis) bleiben wegen des Coronavirus vom kommenden Montag an alle städtischen Kindertageseinrichtungen sowie allgemeinbildenden Schulen zunächst für zwei Wochen geschlossen. Die Stadt kann den Betrieb nicht mehr aufrechterhalten, weil viele Beschäftigte in den vergangenen zwei Wochen im Elsass waren. Das Robert-Koch-Institut hatte die elsässische Region Grand Est zum Corona-Risikogebiet erklärt. Auch die Kehler Hochschule ist bis 20. April geschlossen.

Freiburger Unibibliothek wegen Corona-Fall bis auf Weiteres geschlossen

10:15 Uhr

Eine Mitarbeiterin der Universitätsbibliothek Freiburg (UB) ist am Donnerstagabend positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Rektorat der Universität Freiburg hat deshalb entschieden, die UB bis zur Einschätzung der Situation durch die zuständigen Gesundheitsbehörden vorerst zu schließen.

10:00 Uhr

Die baden-württembergische Landesregierung will am Freitag bei einer Sondersitzung des Kabinetts über allgemeine Schulschließungen im ganzen Land bis Ostern entscheiden. Die Sitzung findet um 12 Uhr statt und soll eventuell per Videoschalte durchgeführt werden. Dort sollen Maßnahmen beschlossen werden, um das Virus einzudämmen und die Ausbreitung zu verlangsamen. Um 14 Uhr soll es eine Pressekonferenz geben.

Gesundheitsminister Lucha bestätigt: allgemeine Schulschließungen möglich

6:45 Uhr

Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) bestätigte die Ankündigung, allgemeine Schul- und Kitaschließungen in Betracht zu ziehen: "Diese können ein wichtiger Baustein sein, um soziale Kontakte, die auch immer die Gefahr von Ansteckungen mit sich bringen, auf ein notwendiges Minimum zu reduzieren." Es stünden jetzt sehr einschneidende Entscheidungen an, um das Land gut durch die Krise zu steuern, so Lucha. Die Landesregierung will am Freitag bei einer Sondersitzung des Kabinetts über landesweite Schulschließungen bis Ostern entscheiden. Einige Schulen im Land, beispielsweise in Stuttgart oder in Tübingen, wurden bereits geschlossen.

Teilweise kein Fahrkartenverkauf in Bussen

6:30 Uhr

Das Coronavirus hat auch Auwirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr in Baden-Württemberg, beispielsweise in Konstanz oder in Stuttgart. Dort werden in den Bussen zum Schutz der Busfahrer keine Fahrkarten mehr verkauft. Außerdem sollen die Fahrgäste über die hinteren Türen ein- und aussteigen, teilte etwa der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH (VVS) mit.