per Mail teilen

Die Zahl der Infizierten am neuartigen Coronavirus steigt. Das Virus hat auch Auswirkungen auf das Leben in Baden-Württemberg. Im Live-Blog informieren wir Sie über die wichtigsten Entwicklungen.

Mannheimer Maimarkt kann nicht stattfinden

20:15 Uhr

Der Mannheimer Maimarkt wird nach SWR-Informationen wegen der Corona-Infektionen 2020 nicht stattfinden. Der Sprecher der Mannheimer Ausstellungsgesellschaft, Walter Schmich, sagte: "Wir rechnen damit, dass der Maimarkt abgesagt werden muss." Die Ankündigung des baden-württembergischen Gesundheitsministers Manfred Lucha (Grüne), mit einer bindenden Verordnung Großveranstaltungen mit über 1.000 Teilnehmern zu verbieten, lasse nichts anderes erwarten. "Das tut uns sehr weh", aber Gesundheit gehe vor, sagte Schmich. Der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) begrüßte die Ankündigung des Landes: "Rechtssicherheit und Einheitlichkeit des Vorgehens sind für diese weitreichenden Eingriffe notwendig. Eine Verordnung in dieser Frage ist von den Kommunen gewünscht."

Zahl der Corona-Infizierten steigt auf 277

18:30 Uhr



In Baden-Württemberg sind am späten Dienstagnachmittag 45 weitere Corvid-19-Fälle gemeldet worden. Von den bestätigten Corona-Infektionen betroffen sind nach Angaben des Sozialministeriums Menschen in den Landkreisen Böblingen (1 Fall), Calw (4 Fälle), Esslingen (5 Fälle), Freudenstadt (1 Fall), Göppingen (1 Fall), Karlsruhe (2 Fälle), Ludwigsburg (3 Fälle), Rastatt (1 Fall), Ravensburg (3 Fälle), Reutlingen (1 Fall), Sigmaringen (2 Fälle), Tübingen (2 Fälle), der Bodenseekreis (1 Fall), der Rems-Murr-Kreis (1 Fall), der Rhein-Neckar-Kreis (1 Fall), der Zollernalbkreis (4 Fälle) sowie den Städten Ulm (1 Fall), Karlsruhe (2 Fälle) und Stuttgart (9 Fälle).