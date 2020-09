Sonntag, 6. September 2020

Das war der Sonntag in Baden-Württemberg

Kultursommer in Bruchsal: Mit Mozart aus der Corona-Pause

20:18 Uhr

Klassische Musik vor klassischer Kulisse: Zehnmal wird im Kultursommer vor dem Bruchsaler Schloss (Kreis Karlsruhe) aufgespielt - Corona-konform unter freiem Himmel. Mit der kostenlosen Konzertreihe melden sich lokale Künstler aus der erzwungenen Corona-Pause zurück.

17:48 Uhr

Das Landesgesundheitsamt hat 169 neue Corona-Infektionen für Baden-Württemberg gemeldet. Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 43.584 Menschen mit dem Virus infiziert. Das Gesundheitsamt schätzt, dass mittlerweile 38.148 Menschen wieder genesen sind - 174 mehr als gestern. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt unverändert bei 1.864. Damit sind aktuell schätzungsweise noch 3.572 Menschen infiziert. Der 7-Tages-R-Wert, also die Anzahl der Personen, die ein Infizierter statistisch gesehen ansteckt, wird mit 1,02 angegeben.

Gegen Corona-Regeln verstoßen: Heilbronner Flohmarkt geschlossen

17:14 Uhr

Der Flohmarkt auf der Theresienwiese in Heilbronn wurde am Samstagnachmittag vorzeitig geschlossen. Grund waren Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen. Laut Polizei waren zu viele Menschen auf dem Gelände, weswegen die Abstandsregeln nicht eingehalten werden konnten. Außerdem hätten viele Menschen keine Maske getragen, so die Stadt Heilbronn.

Messen Stuttgart und Karlsruhe brauchen Finanzhilfen

16:15 Uhr

Die Messen in Stuttgart und Karlsruhe brauchen als Folge der Corona-Pandemie eine Finanzspritze ihrer Eigner. "Wir werden im nächsten Jahr Zuschüsse benötigen", sagte der Messe-Geschäftsführer Roland Bleinroth den "Stuttgarter Nachrichten" und der "Stuttgarter Zeitung" (Montag). Die Stuttgarter Messe gehört je zur Hälfte dem Land Baden Württemberg und der Stadt Stuttgart. "In diesem Jahr kommen wir mit unserer eigenen Liquidität über die Runden. Dann sind unsere Reserven aufgebraucht", sagte Bleinroth. Er rechnet mit etwa 145 Millionen Euro weniger Umsatz. Die Messe in Karlsruhe benötigt dem Bericht zufolge bereits in diesem Jahr finanzielle Hilfen ihrer Eignerin, der Stadt Karlsruhe, wie Messe-Geschäftsführerin Britta Wirtz dem Bericht zufolge sagte. Auch für 2021 werde das Ergebnis schlechter ausfallen, als man es in den Planungen vor Corona kalkuliert habe, erläuterte sie. Die Messeplätze dürfen nach einem Beschluss der Landesregierung von Mitte Juli seit 1. September wieder große Messen veranstalten, unter strengen Auflagen zur Eindämmung des Coronavirus.

Pharmabetrieb in Illertissen will Corona-Impfstoff produzieren

15:58 Uhr

Der russische Pharmakonzern "R-Pharm" will an seinem Standort in Illertissen im Kreis Neu-Ulm einen Impfstoff gegen das Coronavirus herstellen. Denn R-Pharm kooperiert mit dem britischen Pharma-Konzern AstraZeneca, der wiederum mit der britischen Oxford-Universität an dem Corona-Impfstoff "AZD1222" forscht. Der Impfstoff wird aktuell an Tausenden Freiwilligen in Großbritannien, Südafrika, Brasilien und den USA getestet (Phase III). Sollten die Tests erfolgreich sein und der Impfstoff zugelassen werden, könnte die Produktion in Illertissen bereits im ersten Quartal 2021 starten, sagte Standortleiter Ivan Semenov der "Südwest Presse". In die neue Produktionsanlage würden demnach mehr als 20 Millionen Euro investiert.

Wissing: Demonstranten nicht pauschal als rechtsextrem abstempeln

15:26 Uhr

Am letzten Augustwochenende ist es erneut zu Protesten gegen Corona-Maßnahmen gekommen. Der designierte FDP-Generalsekretär Volker Wissing warnt nun davor, die Demonstranten gegen die Corona-Politik der Bundesregierung pauschal in die rechte Ecke zu stellen.

Landespresseball fällt aus - Kleinere Gala im Gespräch

12:38 Uhr

Der im November geplante 61. Landespresseball in Stuttgart fällt wegen Corona aus. Stattdessen könne möglicherweise am 13. November ein Gala-Dinner mit musikalischer Begleitung und Tombola in einem deutlich kleineren Rahmen stattfinden, teilte Rainer Lang von der Pressestiftung Baden-Württemberg mit. Details waren zunächst unklar. Die Planung hänge von der Entwicklung der Pandemie ab. Der Ball gilt als ein gesellschaftlicher Höhepunkt in der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Die Einnahmen aus dem Presseball kommen der Pressestiftung und karitativen Zwecken zugute.

12:02 Uhr

Der Städte- und Gemeindebund ist dagegen, wegen der Corona-Krise Weihnachtsmärkte vorschnell abzusagen. Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg sagte der Funke-Mediengruppe, man müsse die Situation vor Ort berücksichtigen und flexibel reagieren. Er sei zuversichtlich, dass es auch im Winter Städte mit niedrigen Infektionszahlen geben werde. Dort könnten Weihnachtsmärkte dann mit Schutzkonzepten stattfinden. In Baden-Württemberg wurden bereits unter anderem die Weihnachtsmärkte in Forchtenberg und Schöntal sowie der "Advent am Schloss" in Künzelsau (alle Hohenlohekreis) abgesagt. Ähnlich sieht es in Lörrach und Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) aus, wo man aber noch auf kleinere Alternativen wie überschaubare Adventsmärkte setzten will. Größere Städte wie etwa Stuttgart und Karlsruhe sind noch unentschlossen.

9:10 Uhr

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rät den Bürgern, ihren Herbst- und Winterurlaub in Deutschland zu verbringen. Man habe gesehen, dass "zumindest bestimmte Arten von Reisen und Urlaub" Risiken mit sich bringen und "Infektionen zurück nach Deutschland bringen", sagte Spahn in Berlin. "Das haben wir mit großem Aufwand aber jetzt für diese Reiserückkehrer-Situation gut in den Griff bekommen", so der Minister. Außerdem sagte er, wenn die Menschen in Deutschland blieben, mache es das allen - auch den Gesundheitsämtern vor Ort - einfacher.

Sonntag, 6. September 2020