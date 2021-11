Live-Blog zum Coronavirus in BW: Samstag, 30. Oktober 2021

Lauterbach für Öffnung der Impfzentren

22:15 Uhr

Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach findet, dass die Impfzentren wieder öffnen sollten. Bei den Impfungen gehe es nicht schnell genug voran, schrieb Lauterbauch auf Twitter. Wichtig seien aktuell wieder schnelle Impfungen für Ältere. Ein Wiederöffnen der Impfzentren wäre ideal, so Lauterbach weiter. Die meisten Impfzentren haben ihren Betrieb Ende September eingestellt.

Spahn: Alle haben Anspruch auf Corona-Booster

20:35 Uhr

Das Bundesgesundheitsministerium und die Hausärzte sind uneins über die Dritt-Impfungen. Das Ministerium wies auf Twitter darauf hin, dass alle Bürgerinnen und Bürger grundsätzlich Anspruch auf eine dritte Corona-Impfung haben. Die Auffrischungsimpfungen seien für einige Personengruppen besonders sinnvoll - etwa für Menschen ab 60 oder Menschen mit einer Immunschwäche. Ärztevertreter hatten zuvor Kritik an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geübt. Er schüre Erwartungen, dass die Dritt-Impfungen für alle möglich seien, sagte ein Vertreter des Hausärzteverbands dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Hausärzte würden sich aber an die Empfehlung der Ständigen Impfkommission halten. Diese empfiehlt Auffrischungs-Impfungen derzeit nur für über 70-Jährige und wenige andere Gruppen.

17:36 Uhr

Die Zahl der Covid-19-Patientinnen und -Patienten auf den Intensivstationen in Baden-Württemberg ist nach Angaben des Landesgesundheitsamtes (Stand Samstag, 16 Uhr) auf 259 gestiegen. Am Tag zuvor lag der Wert bei 258. Liegt die Zahl am kommenden Werktag - dem Dienstag - erneut bei oder über 250, würden am Mittwoch mit der Warnstufe landesweit strengere Corona-Regeln in Kraft treten - wie etwa Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. Die sogenannte Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz liegt aktuell bei 4,1 (Vortag: 4,6). Außerdem meldete das Landesgesundheitsamt 3.123 neue Corona-Infektionen im Land. Die Sieben-Tage-Inzidenz erhöht sich auf 187,8 (Vortag: 181,2). Weitere sechs Menschen starben in Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung.

G20: Corona-Impfstoffverteilung soll gerechter werden

15:12 Uhr

Die reichen Industrieländer - wie auch Deutschland - sollen mehr für die gerechte Verteilung von Corona-Impfstoffen tun. Das fordert Italiens Ministerpräsident Mario Draghi. Er ist gerade Gastgeber beim sogenannten G20-Gipfel in Rom. Bis Mitte 2022 sollten 70 Prozent aller Menschen weltweit gegen das Virus geimpft sein, fordert die Weltgesundheitsorganisation.

Mobile Impfteams in Konstanz und Bad Saulgau

12:45 Uhr

Ob Erstimpfung oder Booster-Auffrischung: Über das lange Wochenende bieten mobile Impfteams in der Region Bodensee-Oberschwaben Termine an. Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 16 Uhr können sich Impfwillige ohne Anmeldung ihren Piks gegen das Coronavirus in Konstanz im Bürgersaal am Stephansplatz abholen. Drei Impfstoffe gibt es zur Auswahl. Das Impfteam ist an den Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz angedockt und auch zuständig für mobile Impftermine im Bodenseekreis und im Kreis Tuttlingen. An Allerheiligen ist ein mobiles Impfteam der Oberschwabenklinik von 10 bis 16 Uhr in Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen), in der Multifunktionshalle am Walter Knoll-Schulverbund. Viele weitere Termine landesweit unter dranbleiben-bw.de.

PCR-Pooltests in der Warnstufe nicht gültig

11:48 Uhr

Sollte in den nächsten Tagen in Baden-Württemberg die Corona-Warnstufe in Kraft treten, so müssen Ungeimpfte, die nicht nachweislich eine Corona-Infektion überstanden haben, für den Besuch vieler öffentlicher Veranstaltungen, Museen, Theater, Kinos oder Restaurants einen negativen PCR-Test vorweisen. Dabei sind PCR-Pooltests nicht gültig, wie der SWR auf Nachfrage vom Landesgesundheitsministerium erfuhr.

Neue kleine Impfzentren in Stuttgart

11:05 Uhr

Nach der Schließung der Impfzentren in Stuttgart will die Stadt nun das Impfangebot ausbauen und öffnet zwei kleine Impfzentren - in der leeren BW-Bank-Filiale in der Klettpassage und im Einkaufszentrum Milaneo. Geimpft wird an sechs Tagen in der Woche - zunächst bis Ende des Jahres. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Merkel äußert sich besorgt über Todeszahlen und Hospitalisierungswerte

11:00 Uhr

Die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ruft die Bevölkerung zu mehr Entschlossenheit im Kampf gegen das Coronavirus auf. Die aktuelle Entwicklung der Hospitalisierungswerte und der Todeszahlen "bereitet mir große Sorgen", sagte sie der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". "Sie sollte uns allen Sorgen bereiten." Derzeit mache sich "schon wieder eine gewisse Leichtfertigkeit breit". Es stimme sie sehr traurig, dass noch zwei bis drei Millionen Deutsche im Alter von über 60 Jahren nicht geimpft seien.

9:01 Uhr

Nach eineinhalb Jahren Pandemie steigt die Reiselust in Deutschland wieder. Fast die Hälfte der Menschen (44 Prozent) ist laut einer Umfrage der Unternehmensberatung PwC Deutschland in diesem Jahr bereits verreist. Gut ein Drittel (34 Prozent) plant dies für die kommenden sechs Monate. "Nach 18 anstrengenden Monaten der Pandemie haben die Deutschen das Bedürfnis, dem Alltag zu entfliehen. Dazu gehören für viele Menschen wieder Urlaubsreisen im In- und Ausland", so der PwC-Experte Ingo Bauer. Rund 90 Prozent der Befragten, die 2021 bereits im Urlaub waren, gaben an, dass sie sich sowohl bei der Hin- und Rückreise als auch in ihrer Unterkunft am Urlaubsort tendenziell sicher gefühlt hätten und wieder reisen wollten. Besonders Pauschalreisen in das europäische Ausland hätten in den Augen der Menschen wieder an Attraktivität gewonnen. Zwei Drittel der Befragten könnten sich eine solche Reise in den kommenden sechs Monaten vorstellen - elf Prozentpunkte mehr als noch im Frühjahr.

100 Millionen Impfdosen für ärmere Länder

8:17 Uhr

Deutschland hält am Ziel fest, bis Jahresende 100 Millionen Impfstoffdosen an ärmere Länder abzugeben. "Dieses Versprechen halten wir auch", sagte eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums der "Welt am Sonntag". Bislang hat die Bundesrepublik 17,6 Millionen Dosen des Herstellers AstraZeneca an Drittstaaten abgegeben. Die größten Empfängerländer sind Vietnam mit 2,6 Millionen Dosen und die Ukraine, Ägypten und Ghana mit jeweils 1,5 Millionen Dosen. Genügend Vakzine für Drittimpfungen in Deutschland seien dennoch vorhanden. 2022 erhält Deutschland laut Ministerium insgesamt 256 Millionen Dosen von allen zugelassenen Herstellern.

Lehrerverband und Ethikrat warnen vor Lockerungen

5:44 Uhr

Angesichts stark steigender Corona-Zahlen haben Lehrerverband und Ethikrat davor gewarnt, mit einer Politik des Augen-zu-und-durch die Gesundheit vieler Schülerinnen und Schüler zu gefährden. Die Politik setze Lockerungen durch zu einem Zeitpunkt, an dem Gesundheitsschutzmaßnahmen eher zu intensivieren seien, kritisierte der Chef des Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, mit Blick auf die Aufhebung der Maskenpflicht im Unterricht in einigen Bundesländern - wie beispielsweise in Baden-Württemberg. Die Vize-Vorsitzende des Ethikrats, Susanne Schreiber, sagte, ebenfalls in der Düsseldorfer "Rheinischen Post": "Auch, wenn schwere Verläufe bei Kindern seltener auftreten, werden bei starkem Infektionsgeschehen Hunderte von Kindern von Komplikationen betroffen sein." Und: "Eine Augen-zu-und-durch-Mentalität reicht hier nicht aus."

5:31 Uhr

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut deutlich angestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Morgen mit 145,1 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 139,2 gelegen, vor einer Woche bei 100,0. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 21.543 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert bei 15.145 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 90 Todesfälle verzeichnet (vor einer Woche: 86). Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patientinnen und -Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - den für eine mögliche Verschärfung der Corona-Beschränkungen wichtigsten Parameter - hatte das RKI am Freitag mit 3,50 angegeben (Donnerstag: 3,31, Mittwoch: 3,07). Am Samstag und Sonntag wird der Wert nicht veröffentlicht. Bei dem Indikator muss berücksichtigt werden, dass Krankenhausaufnahmen teils mit Verzug gemeldet werden.

Kritik an Spahn-Aussage zu möglicher Auffrischimpfung für alle

3:26 Uhr

Ärztevertreter haben Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für dessen Hinweis, nicht nur Risikogruppen, sondern jeder könne eine Corona-Auffrischungsimpfung bekommen, kritisiert. "Wir sind verärgert, dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Erwartungen schürt, Booster-Impfungen seien für alle möglich", sagte das Vorstandsmitglied des Hausärzteverbands, Armin Beck, dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland" (RND). Die Hausärzte folgten der Empfehlung der Ständigen Impfkommission, die aktuell Drittimpfungen nur für über 70-Jährige und wenige andere Gruppen empfehle, so Beck. Durch Spahns Äußerungen werde nun aber der Aufklärungs- und Diskussionsbedarf in den Praxen größer. Wenn die Ständige Impfkommission (STIKO) ihre Empfehlung ausweite, würden die Hausärzte auch diese Personengruppen impfen, kündigte er an. Ärztepräsident Klaus Reinhardt sagte dem RND: "Für die Notwendigkeit von Auffrischimpfungen für Menschen jeglichen Alters gibt es bisher keine ausreichende wissenschaftliche Evidenz."

G20-Gipfel: Corona-Pandemie im Fokus

2:25 Uhr

In Rom beginnt heute der G20-Gipfel. Am ersten Konferenztag steht die Corona-Pandemie im Fokus. Die zwanzig wichtigsten Wirtschaftsmächte streben eine weltweite Impfquote von 70 Prozent bis Mitte nächsten Jahres an. Die Finanz- und Gesundheitsminister der G20 haben bereits gestern zugesagt, für dieses Ziel die Versorgung mit Impfstoffen zu verbessern und Liefer- und Finanzierungsprobleme zu beseitigen. Nichtregierungsorganisationen fordern aber deutlich konkretere Zusagen, etwa die Aufhebung des Patentschutzes für Impfstoffe. Denn nach Schätzungen von Entwicklungsorganisationen sind in den reichen Industrieländern bereits über 60 Prozent der Menschen gegen das Coronavirus geimpft. In den armen Ländern hingegen nur etwa zwei bis vier Prozent.

Samstag, 30. Oktober 2021