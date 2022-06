Das war der Montag in Baden-Württemberg

Ansturm auf Pforzheimer Kreisimpfzentrum

23:01 Uhr

Nach Angaben der Stadt hat sich die Zahl der Impfwilligen im Kreisimpfzentrum in der St.-Maur-Halle in Pforzheim mehr als verdoppelt. Als Grund wird die neue Corona-Landesverordnung vermutet, die ab heute gilt. Danach müssen nicht-geimpfte Personen mit zahlreichen Einschränkungen rechnen. Nachdem wochenlang täglich nur rund 200 Interessenten für eine Impfung ins Pforzheimer Impfzentrum kamen, wollten sich bereits am vergangenen Samstag über 560 Menschen impfen lassen. Auch heute herrschte nach offiziellen Angaben großer Andrang. Es kann wieder zu Wartezeiten kommen. In Spitzen-Zeiten erfolgten im Pforzheimer Kreisimpfzentrum täglich bis zu 800 Impfungen.

WHO vermisst Tempo beim Kampf gegen Corona

21:41 Uhr

Die Bekämpfung der Corona-Pandemie verläuft nach Ansicht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) immer noch zu schleppend. Die Testraten in weiten Teilen der Welt seien zu niedrig, insbesondere in Ländern mit geringem Einkommen. Ein Großteil der Welt sei blind für die Entwicklung der Krankheit und anfällig für neue Varianten. Die nun in vielen Ländern wegen der ansteckenderen Delta-Variante wieder belasteten Gesundheitssysteme bräuchten schnelle Hilfe. Allein in den nächsten Monaten seien mehrere Milliarden Dollar für die Anti-Corona-Strategie nötig. Angesichts von mehr Covid-19-Fällen in den ersten fünf Monaten des Jahres 2021 als im gesamten Jahr 2020 befinde sich die Welt immer noch in der akuten Phase der Pandemie - trotz hoher Impfraten in einigen Ländern.

21:14 Uhr

Auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln sollen die geltenden nächtlichen Versammlungsbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie mindestens bis zum 15. September verlängert werden. Der heute veröffentlichte Beschluss der Regierung der spanischen Region muss jedoch erneut vom balearischen Oberlandesgericht gebilligt werden. Bereits seit dem 22. Juli darf man auf den Mittelmeer-Inseln zwischen 1 Uhr und 6 Uhr nur mit Menschen des eigenen Haushalts zusammen sein. Das gilt sowohl drinnen als auch draußen, in privaten und in öffentlichen Räumen. Mit dieser Einschränkung der Versammlungsfreiheit wollen die Behörden in erster Linie die großen Partys in Vergnügungslokalen und in Privathäusern sowie am Strand unterbinden, die als hauptverantwortlich für den starken Anstieg der Infektionszahlen betrachtet werden, der schon im Juni, vor allem aber im Juli verzeichnet worden war.

Was bedeutet die Impf-Empfehlung für Kinder?

21:10 Uhr

Die Ständige Impfkommision (Stiko) empfiehlt nun auch eine Impfung von Kindern und Jugendlichen zwischen zwölf und 17 Jahren. Die Impfung bleibt freiwillig. Antworten auf wichtige Fragen:

So bewerten die Menschen die neue Corona-Verordnung

20:02 Uhr

Die neue Corona-Verordnung für Baden-Württemberg bringt Erleichterungen für Geimpfte und Genesene. Für Ungeimpfte dagegen wird es schwerer, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen - zumindest ohne negativen Test.

Biontech/Pfizer mit ersten Daten zur Auffrischungsimpfung

19:31 Uhr

Die Unternehmen Biontech und Pfizer haben erste Daten für die Zulassung einer Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eingereicht. In den kommenden Wochen sollten diese Daten einer Phase-1-Studie auch bei der Europäischen Arzneimittelagentur EMA und weiteren Behörden eingereicht werden, teilten die Unternehmen mit. Weitere Daten sollen folgen. Die Teilnehmenden der Phase-1-Studie hätten acht bis neun Monate nach der zweiten Dosis eine Auffrischungsimpfung erhalten. Im Vergleich zu einer zweifachen Impfung hätten bei den Menschen mit Auffrischungsimpfung "signifikant höhere neutralisierende Antikörpertiter" nachgewiesen werden können - sowohl gegen das ursprüngliche Virus als unter anderem auch gegen die Delta-Variante.

Auch Paralympics finden ohne Publikum statt

19:22 Uhr

Die Paralympics in Tokio finden wie erwartet weitgehend ohne Publikum statt. Das haben die Organisatoren beschlossen. Wie schon bei den Olympischen Spielen ist der Grund die steigende Zahl an Corona- Infektionen - in Tokio und fünf anderen Präfekturen Japans gilt deshalb der Notstand. Die Paralympics beginnen am Dienstag kommender Woche. Rund 4.400 Athleten aus etwa 160 Ländern nehmen teil.

Impfbus im Kreis Tübingen unterwegs

18:53 Uhr

Seit heute Mittag ist ein Impfbus im Kreis Tübingen unterwegs, in dem man sich spontan impfen lassen kann. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) organisiert die Impfbus-Tour. Wer sich spontan impfen lassen will, kann zwischen dem Impfstoff von Biontech/Pfizer und Johnson und Johnson wählen. Beide hat das DRK-Team in Kühlboxen dabei. Mit dem Impfbus erweitert das Landratsamt sein Impfangebot bis 30. September. Dann werden voraussichtlich nur noch Hausärzte, Betriebsärzte und wenige mobile Teams impfen, so die Verantwortlichen.

Fitnessstudios befürchten weiteren Mitgliederschwund

18:12 Uhr

Die neuen Corona-Regelungen für Baden-Württemberg bringen Vorteile für Geimpfte, Genesene und Getestete. Ein Fitnessstudio-Betreiber sieht dennoch große Probleme auf sich zukommen.

18:00 Uhr

Nachdem die neue Corona-Verordnung die Inzidenz-Werte als maßgebliche Einheit für den Umgang mit dem Infektionsgeschehen in den Hintergrund gedrängt hat, hat das Landesgesundheitsamt einen weiteren Wert in die Corona-Analyse aufgenommen - die Hospitalisierungsinzidenz. Die Behörde gibt den Wert (Stand: 16 Uhr) aktuell mit 1,06 an. Diese Kenngröße bezieht sich auf die Krankenhauseinweisungen je 100.000 Einwohner in Baden-Württemberg innerhalb von sieben Tagen. Wie bislang auch wird die Zahl der belegten Intensivbetten in die Analyse miteinbezogen. Demnach sind derzeit 408 der 2.357 betreibbaren Betten im Land verfügbar, wie das Landesgesundheitsamt unter Berufung auf das sogenannte Divi-Intensivregister mitteilte. Der Wert ist wichtig, um die Auslastung des Gesundheitssystems beurteilen zu können. Er soll eine größere Rolle bei der Analyse der Corona-Lage spielen. Solche Betten werden aber nicht nur für Covid-19-Patienten mit schweren Verläufen gebraucht, sondern auch für Menschen mit anderen Erkrankungen. Auch die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz soll weiterhin eine Rolle spielen. Sie wird derzeit mit 29,7 angegeben (Vortag: 30,0, vergangenen Montag: 17,3). Inzwischen sind insgesamt 10.437 Menschen in Baden-Württemberg in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben (+1 seit gestern).

Kinderarzt begrüßt Entscheidung der Stiko

17:24 Uhr

Jochen Meyburg, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin am RKH Klinikum Ludwigsburg, begrüßt die Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren. Nachdem Kinder und Jugendliche zu Beginn der Pandemie weniger schwer von Corona betroffen schienen, habe sich das Bild mit der Delta-Welle verändert. Und nach 1,5 Jahren habe man nun auch Langzeitnebenwirkungen und -beobachtungen von Kindern, die Corona gehabt haben. "Und da sieht das Bild dann doch anders aus", so der Kinderarzt. "Die Einschätzung, dass Kinder nicht schwer an Covid erkranken, ist so nicht zu halten." Deshalb begrüße man die Entscheidung der Stiko, so Meyburg.

Abkehr von der Inzidenz: "Es bleibt ein mulmiges Gefühl"

17:14 Uhr

In Baden-Württemberg verliert die Inzidenz ihre Bedeutung. Das ist erstmal positiv, doch der neue Weg birgt Risiken, kommentiert Knut Bauer aus der SWR Redaktion Landespolitik.

Eppingen schließt kommunales Schnelltestzentrum

17:01 Uhr

Die Stadt Eppingen (Kreis Heilbronn) schließt zum Monatsende ihr kommunales Schnelltestzentrum. Der Betreiber sehe keinen Bedarf mehr, sagte eine Sprecherin auf Anfrage. Sollte der Bedarf steigen, könnten die Salzl Apotheken, die das kommunale Zentrum noch bis Monatsende betreuen, den Betrieb schnell wieder hochfahren.

Neue Corona-Verordnung: Diese Regeln gelten für den Sport

16:58 Uhr

Die neue Corona-Verordnung in Baden-Württemberg unterscheidet sich deutlich von der bisherigen Regelung. Geimpfte und Genesene können nun uneingeschränkt am organisierten Sportbetrieb teilnehmen. Auch die Zuschauerreglungen für Sportveranstaltungen sind klar geregelt.

EMA prüft Einsatz von Roche-Arznei

16:43 Uhr

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA will den Einsatz des Arthritismedikaments Actemra von Roche zur Behandlung schwer erkrankter Covid-19-Patienten in einem beschleunigten Verfahren prüfen. Mit der entzündungshemmenden Arznei sollen Erkrankte behandelt werden, die bereits Kortikosteroide erhalten und Sauerstoff oder eine künstliche Beatmung benötigen. Das Ergebnis der Begutachtung, die sich auf vier klinische Studien stützt, soll bis Mitte Oktober vorliegen.

Curevac mit schlechter Halbjahresbilanz

16:25 Uhr

Das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac hat im ersten Halbjahr dieses Jahres einen Verlust von rund 264 Millionen Euro verbucht. Als Grund werden vor allem die Kosten für Forschung und Entwicklung des Coronavirus-Impfstoffs genannt. Im Juli wurde bekannt, dass der Curevac-Impfstoff nur zu 48 Prozent wirksam ist. Für ihn strebt Curevac weiter die Zulassung bei der Europäischen Arzneimittelbehörde an. Außerdem arbeitet das Tübinger Pharmaunternehmen bereits an einem Impfstoff der zweiten Generation. Dieser soll, so Curevac, bis Ende des Jahres in die klinische Testphase gehen.

Impfungen: "Bei manchen ist Hopfen und Malz verloren"

16:02 Uhr

Mehrere zentrale Imfzentren sind in Baden-Württemberg geschlossen worden. Gegen das Coronavirus kann man sich jetzt insbesondere bei Haus- oder Betriebsärzten impfen lassen. Doch die Nachfrage sei auch hier nur noch sehr gering, beklagt der zweite Vorsitzende des baden-württembergischen Hausärzteverbandes, Frank-Dieter Braun. Er hofft, dass sich die Quote durch den Wegfall der kostenfreien Corona-Tests wieder erhöht, so Braun im SWR. Allerdings könne man nicht alle Menschen überzeugen, sich impfen zu lassen. Bei manchen Menschen würden auch keine guten Argumente für eine Impfung helfen. "Bei denen ist Hopfen und Malz verloren", sagt Braun.

Hoffnung und Skepsis rund um Einführung der 3G-Regel

15:41 Uhr

In Baden-Württemberg bestimmt jetzt nicht mehr die Inzidenz, sondern die 3G-Regel das private und öffentliche Leben. Viele hoffen auf ein leichteres Leben.

15:32 Uhr

Feiernde müssen vielleicht doch keine Masken in Clubs und Diskotheken tragen. Zwar gelte für Innenräume laut der Corona-Verordnung grundsätzlich eine Maskenpflicht, so das baden-württembergische Sozialministerium. Allerdings würden in der Begründung der Verordnung, die morgen veröffentlicht werden solle, Details zu Ausnahmen aufgenommen. "Da in Clubs die 3G-Regel durch einen verpflichtenden PCR-Test verschärft ist, könnte hier unter Umständen von der Maskenpflicht auf der Tanzfläche Abstand genommen werden", teilte eine Behördensprecherin mit. Außerdem hätten Club-Betreiber von sich aus angeboten, künftig nur noch Geimpfte oder Genesene einzulassen und dafür die Auslastung etwas herunterzufahren. "Wir werden den Clubs für diese Woche noch Gespräche anbieten und sind zuversichtlich, dass wir hier zu einer sicheren, guten Lösung kommen", sagte die Ministeriumssprecherin weiter.

Gesundheitsminister begrüßt Votum der Stiko

15:26 Uhr

Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) hat es begrüßt, dass sich die Ständige Impfkommission (Stiko) nun für Corona-Impfungen für alle Kinder ab zwölf Jahren ausgesprochen hat. "Wir sind der festen Überzeugung, dass die Impfung auch für die 12- bis 17-Jährigen eine große Chance ist", sagte der Grünen-Politiker am Montag. Im Moment liege die Impfquote für Erstimpfungen in dieser Gruppe in Baden-Württemberg bei 23,9 Prozent. Die Impfung für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren werde nun grundsätzlich in allen Impfzentren möglich sein. Dort seien bereits Impfungen in der Regel ohne Termin und bei vielen Vor-Ort-Impfaktionen auch direkt im eigenen Stadtteil, am Freibad oder beim Einkaufen möglich.

15:21 Uhr

Nach der Corona-Impfempfehlung für 12- bis 17-Jährige durch die Ständige Impfkommission (Stiko) hat die Bundesregierung betont, dass damit für diese Altersgruppe kein Zwang zur Impfung verbunden ist. "Die Impfung bleibt freiwillig und darf nicht zur Voraussetzung für den Schulbesuch gemacht werden", teilte Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht (SPD) mit. Ähnlich hatte sich zuvor auch Regierungssprecher Steffen Seibert geäußert.

Zahl der Minijobber wächst

15:03 Uhr

Mit der Lockerung vieler coronabedingter Einschränkungen ist die Zahl der Minijobber in Deutschland zum Sommeranfang wieder deutlich gestiegen. Ende Juni waren mehr als sechs Millionen geringfügig Beschäftigte in gewerblichen Berufen gemeldet, wie die Minijob-Zentrale mitteilte. Damit arbeite rund eine halbe Million Minijobber mehr im gewerblichen Bereich als noch am 31. März. In vielen Bereichen würden aktuell dringend Minijobber gesucht, hieß es. Besonders deutlich sei der Anstieg im Gastgewerbe, das traditionell viele Minijobber beschäftige. Ende Juni 2021 waren in Hotels, Restaurants oder Eissalons fast 587.000 geringfügig Beschäftigte in einem Arbeitsverhältnis - ein Plus von 63,6 Prozent gegenüber Ende März.

Vier von fünf Polizisten geimpft

14:41 Uhr

Die Quote der Corona-geimpften Polizisten in Baden-Württemberg nähert sich 80 Prozent. Damit seien Polizeibeamte in den allermeisten Fällen vor einer schweren Erkrankung geschützt, so Innenminister Thomas Strobl (CDU). Das Zusammenspiel der Corona-Maßnahmen mit einer noch steigenden Impfbereitschaft sei in der aktuellen Situation der Schlüssel zum Erfolg, so der CDU-Politiker.

14:27 Uhr

Am vergangenen Wochenende hatten die Verantwortlichen kaum Probleme mit Personen in Baden-Württemberg, die die Corona-Regeln nicht eingehalten haben. Innenminister Thomas Strobl (CDU) sah dies als Zeichen dafür, "dass die Vernunft in immer mehr Köpfen sich durchsetzt", wie er in einer Mitteilung seines Ministeriums zitiert wird. Mit der Anpassung der Corona-Verordnung komme weiter ein Stück Normalität zurück, "aber das bringt auch neue Herausforderungen mit sich", so Strobl weiter. "Wir dürfen jetzt erst recht nicht nachlassen - weder im achtsamen Umgang miteinander, noch beim Impfen."

SPD fordert Schulimpfungen für Kinder ab zwölf Jahren

14:23 Uhr

Nach dem neuen Votum zu Corona-Impfungen für alle Kinder ab zwölf Jahren fordert die SPD Schulimpfungen. Mobile Impfteams müssten großflächig und auch an den Schulen eingesetzt werden und Termine anbieten, schlug SPD-Fraktionschef Andreas Stoch am Montag in Stuttgart vor. "Der Impfstoff muss dorthin, wo sich Kinder und Jugendliche tummeln: an die Schulen", sagte er. Die Landesregierung müsse dafür sorgen, dass allen Schülerinnen und Schüler im Land umgehend eine Covid-19-Impfung angeboten werde.

Auswirkungen der Pandemie spiegeln sich in Leitstelle

13:59 Uhr

Am Höhepunkt der Pandemie sind kaum Anrufe bei der Integrierten Leitstelle in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) eingegangen. Jetzt holen die Menschen vieles nach - und die Notfallanrufe nehmen wieder zu. Die Leitstelle habe sich so als Spiegel des gesellschaftlichen Lebens entwickelt, so die Verantwortlichen.

Briefwahlunterlagen werden ausgegeben

13:52 Uhr

In Zeiten der Coronavirus-Pandemie wollen viel mehr Menschen ihre Stimme per Briefwahl abgeben - das hat schon die Landtagswahl in Baden-Württemberg im März gezeigt. Auch bei der bevorstehenden Bundestagswahl am 26. September werden mehr Briefwahlstimmen erwartet als bei früheren Parlamentswahlen in Deutschland. In dieser Woche sollen die Wahlbenachrichtigungen verschickt werden.

Killesbergbahn in Stuttgart nimmt wieder Fahrt auf

13:33 Uhr

Mit der Killesbergbahn geht es in Stuttgart während der Sommerferien wieder durch den Höhenpark. Unter Berücksichtigung der Corona-Regeln und des Infektionsgeschehens soll die Bahn bis Allerheiligen fahen.

3G-Regel: Baden-Württemberg geht keinen Sonderweg

13:17 Uhr

Geimpft, genesen, getestet - seit Montag gilt in Baden-Württemberg die 3G-Regel. Für ein unkompliziertes Leben müsse man sich gegen Corona impfen lassen, so die Botschaft von Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne). Baden-Württemberg gehe dabei keinen Sonderweg. "Wir setzen die Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz konsequent um", so Lucha im SWR. Man setze die Verordnungsänderung, die sowieso in einer Woche anstehen würde, nur jetzt schon um, damit die Bürgerinnen und Bürger Klarheit hätten.

Impfzentrum Rot am See geschlossen: Leiter zieht Bilanz

13:08 Uhr

Am Sonntag sind landesweit die acht zentralen Impfzentren geschlossen worden - darunter auch das in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall). Mehr als 260.000 Menschen habe man mit dem Impfangebot erreicht, so der Leiter des Impfzentrums, David Schneider. Die vergangenen Wochen habe es aber, wie vielerorts, einen starken Rückgang an Impfwilligen gegeben.

Bund stößt erste Lufthansa-Anteile ab

12:44 Uhr

Noch ist die schlimmste Krise in der Luftfahrtgeschichte nicht ganz überwunden. Doch allmählich erholen sich die Fluggesellschaften von den Einbrüchen im Passagiergeschäft, die Buchungen ziehen wieder an - auch bei der Lufthansa. Die Bundesregierung sieht das als guten Zeitpunkt, sich nach und nach bei der teilverstaatlichten Airline wieder zurückzuziehen. Am Vormittag hat der Bund angekündigt, sich von Anteilen der Lufthansa zu trennen. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF), der in der Corona-Krise zur Rettung von Unternehmen eingerichtet worden war, will in den kommenden Wochen seine Beteiligung um maximal ein Viertel auf 15 Prozent senken.

Testzentren vor ungewisser Zukunft

12:41 Uhr

Beim Friseur, in der Bar oder Apotheke - erst gab es überall Stationen für Corona-Schnelltests. Doch dann sanken Vergütung und Inzidenzen. Welche Folgen haben nun die 3G-Regel und das baldige Ende kostenloser Tests? Beispiele aus Baden-Württemberg zeigen, dass die Situation für viele keine leichte ist.

Tübinger Impfzentrum gibt Impfdosen zurück

12:32 Uhr

In Tübingen lagern 10.000 Astrazeneca-Dosen, die Ende Oktober und Ende November verfallen. Laut dem Mediziner Martin Holderried von der Tübinger Uniklinik hatte das Sozialministerium eine Abfrage bei allen Impfzentren gemacht, welche Impfdosen noch gebraucht werden. Die nicht mehr benötigten Impfstoffe werden nun an das Zentrallager des Landes zurückgegeben und im nächsten Schritt weiterverteilt. Wie in vielen Impfzentren wird Astrazeneca in Tübingen nicht so stark nachgefragt wie andere Vakzine.

12:24 Uhr

Die Corona-Impfungen in Deutschland und Baden-Württemberg gehen weiter vor allem mit Zweitimpfungen voran. Laut aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Institus (Stand: 9:45 Uhr) sind deutschlandweit insgesamt 47,6 Millionen Menschen oder 57,2 Prozent der Bevölkerung voll geimpft. In Baden-Württemberg beträgt der Wert gar 57,3 Prozent. Mehr als 6,3 Millionen Bürgerinnen und Bürger haben den vollständigen Impfschutz erhalten. Mindestens einmal geimpft wurden deutschlandweit 52,6 Millionen Menschen oder 63,2 Prozent aller Einwohner. In dieser Statistik liegt Baden-Württemberg mit 61,0 Prozent unter dem Bundesschnitt (gesamt: 6.775.584 Menschen).

12:13 Uhr

Welche Lehren können aus der Corona-Krise für die Zukunft gezogen werden? Sollen Gutverdienende und Vermögende höhere Steuern zahlen, um die Folgen der Pandemie finanziell schultern zu können? Diese und weitere Fragen hab wir allen baden-württembergischen Kandidatinnen und Kandidaten zur Bundestagswahl 2021 geschickt. Die Antworten und weitere Informationen finden Sie im SWR Kandidatencheck:

Freilichtspiele Schwäbisch Hall erhöhen Zuschauerkontingent

12:08 Uhr

Die Freilichtspiele Schwäbisch Hall erhöhen ihr Zuschauerkontingent vor der Großen Treppe. Damit reagieren sie auf die neue Corona-Verordnung, die jetzt in Baden-Württemberg gilt. Bei allen verbleibenden Vorstellungen werden zwei Reihen neu geöffnet - unter anderem für das Musical "Sister Act". Das Musical sei bereits seit Wochen ausverkauft, heißt es in der Mitteilung der Freilichtspiele. Für die Vorstellungen gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet). Außerdem bestehe eine Maskenpflicht auch während der Vorstellung, so die Freilichtspiele.

11:20 Uhr

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt Corona-Impfungen für Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren. Das hat das unabhängige medizinische Beratergremium in Berlin mitgeteilt. Es aktualisiert damit seine vorherige Empfehlung von Anfang Juni, derzufolge in Deutschland zunächst nur Jugendliche mit Vorerkrankungen gegen das Coronavirus geimpft werden sollten.

Gastronomie am Bodensee fehlt Personal

10:45 Uhr

Hotels und Gaststätten in der Region Bodensee-Oberschwaben kämpfen ausgerechnet in der derzeitigen Hauptsaison mit verschärftem Personalmangel. Viele Köchinnen und Köche haben wegen des langen Lockdowns ebenso ihre Jobs aufgegeben wie viele Kellnerinnen und Kellner. In manchen Betrieben gibt es deshalb zusätzliche Ruhetage.

10:18 Uhr

Landessozialminister Manfred Lucha (Grüne) hat die ab heute geltenden 3G-Regeln verteidigt. Man könne Menschen, die vollständig geimpft sind, die Teilhabe am öffentlichen Leben und Freiheitsrechte nicht mehr verwehren, sagte Lucha dem SWR. Zu der Kritik, dass die geforderten PCR-Tests für Discos und Clubs sehr teuer seien, sagte Lucha: "Es geht nicht um die Tests, sondern wer geimpft ist, hat ein unkompliziertes Leben. Das ist die Botschaft hinter der Botschaft: Lassen Sie sich impfen und alle Fragen um die Tests sind irrelevant."

9:37 Uhr

Die Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar begrüßt die neuen Corona-Regeln, die von heute an in Baden-Württemberg gelten. Sie sieht aber bei den 3G-Regeln noch Verbesserungsbedarf. So stelle die Überprüfung dieser Regel Ladenbetreiber vor große Herausforderungen. Vor allem die Kontrolle der Ausweise oder Tests komme einer Einlasskontrolle gleich. Die IHK schlägt vor, dass Kunden mit der Angabe ihrer Daten beim digitalen oder analogen Einchecken auch die Bestätigung geben, geimpft, genesen oder getestet zu sein. Das würde die Betriebe entlasten.

DGB: Armutsrisiko so hoch wie nie

8:49 Uhr

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) sieht das Armutsrisiko in Deutschland so hoch wie noch nie. Einer aktuellen DGB-Analyse zufolge hat das Armutsrisiko 2019, also im Jahr vor der Pandemie, trotz insgesamt guter Lage am Arbeitsmarkt einen neuen Höchststand erreicht. DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel sprach in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" von einem Alarmsignal. "Im reichen Deutschland nimmt das Armutsrisiko vieler Menschen zu, obwohl Wirtschaft und Arbeitsmarkt, zumindest bis vor Corona, gebrummt haben. Das ist ein deutliches Zeichen, dass andere politische Leitplanken gebraucht werden", so Piel. Eine der wichtigsten Ursachen sei, dass jeder vierte bis fünfte Beschäftigte für einen Niedriglohn arbeite. Der DGB rechnet damit, dass sich die Situation durch die Corona-Pandemie noch gespitzt hat.

Kreisimpfzentrum nun neue Anlaufstelle in Tübingen

7:54 Uhr

Auch für das Zentrale Impfzentrum in der Tübinger Paul-Horn-Arena war gestern Abend Schluss. Gegen 21 Uhr wurde dort die letzte Spritze gesetzt. Seit heute morgen ist nun das Kreisimpfzentrum auf dem Unigelände in der Alten Archäologie zentrale Anlaufstelle für die Corona-Schutzimpfungen in Tübingen.

Neue Regeln für Landesgartenschau in Überlingen

7:27 Uhr

Mit der seit heute geltenden Corona-Verordnung in Baden-Württemberg ändern sich auch einige Regeln auf der Landesgartenschau in Überlingen. Wie die Veranstalter mitteilten, gilt für Innenräume und Eventbereiche nun ein sogenannter 3G-Nachweis. Dadurch kann unter anderem die Tribüne vor der Bühne jetzt voll belegt werden. Im Uferpark soll eine Teststation eingerichtet werden. Für den regulären Besuch der Gartenschau am Bodensee sei weiterhin keine Anmeldung und kein Test notwendig, so Veranstalter.

Karliczek: Recht auf Unterricht auch für ungeimpfte Kinder

5:38 Uhr

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) schließt Einschränkungen für ungeimpfte Kinder und Jugendliche in den Schulen aus. "Für mich und auch die Kultusministerinnen und Kultusminister der Länder ist klar, dass es an Schulen keine sogenannte 2G-Regelung geben kann. Auch wer sich nicht impfen lassen kann oder will, hat ein Anrecht auf Zugang zum Unterricht", sagte sie der "Rheinischen Post".

5:13 Uhr

In Baden-Württemberg gilt seit heute die neue Corona-Verordnung. Maßgebend für alle Maßnahmen ist nun nicht mehr allein der Inzidenzwert. Für Geimpfte und Genesene gibt es weitreichende Lockerungen. Ungeimpfte müssen dagegen jetzt wesentlich häufiger als bisher negative Antigen-Schnelltests vorweisen.

4:47 Uhr

Nicht nur in Baden-Württemberg, auch deutschlandweit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz. Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt den Wert heute mit 36,2 an. Am Sonntag lag er noch bei 35,0. Vor einer Woche hatte die Sieben-Tage-Inzidenz 23,1 betragen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 2.126 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 1.183 neue Fälle. Außerdem starben innerhalb von 24 Stunden vier weitere Menschen an oder mit dem Coronavirus.

Montag, 16. August 2021