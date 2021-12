Live-Blog zum Coronavirus in BW: Freitag, 24. Dezember 2021

Freitag, 24.12.2021

Corona-Neuinfektionen: Frankreich vermeldet Höchstwert

22:34 Uhr

Auch Frankreich vermeldet mit der Ausbreitung der Omikron-Variante erneut einen Höchstwert bei der Zahl der Corona-Neuinfektionen. Die Behörden verzeichneten 94.124 neue Fälle, knapp 3.000 mehr als gestern.

Schlange stehen für den Corona-Test vor Heiligabend

20:37 Uhr

Kurz vor dem Weihnachtsfest im Familien- oder Bekanntenkreis lassen sich viele Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg zur Sicherheit auf das Coronavirus testen. Die Nachfrage kurz vor Heiligabend war groß in den Teststationen.

Geschenkestress vor Heiligabend: Weihnachtsshopping in Karlsruhe

20:19 Uhr

Ein paar letzte Einkäufe erledigen oder noch ein Weihnachtsgeschenk besorgen: Am 24. Dezember herrscht meistens Stress an den Kassen im Einzelhandel. Doch wegen Corona ist vieles anders - auch an Weihnachten. So lief es für die Einzelhändler sowie Kundinnen und Kunden in Karlsruhe:

Weltweit mehr als 2.000 Flüge ausgefallen

18:54 Uhr

Weltweit sind heute mehr als 2.000 Flüge ausgefallen. Allein ein Viertel der stornierten Flüge betraf die USA, wie Daten der Website Flightaware.com zeigten. Von der Nachrichtenagentur AFP kontaktierte Fluggesellschaften begründeten die Ausfälle vor allem mit Krankmeldungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Weltweit fielen den Flightaware-Daten zufolge 2.118 Flüge aus, bei mehr als 5.700 weiteren kam es zu Verspätungen. Allein die US-Fluggesellschaft United musste den Angaben zufolge mehr als 170 Flüge streichen - und damit rund neun Prozent der vorgesehenen Flüge. "Der landesweite Anstieg bei den Omikron-Fällen in dieser Woche hatte direkte Auswirkungen auf unsere Besatzungen und die Menschen, die unseren Betrieb aufrechterhalten", erklärte United.

Krippenspiel unter freiem Himmel

17:48 Uhr

Wegen der angespannten Corona-Lage haben einige Kirchengemeinden ihre Krippenspiele an Heiligabend ins Freie verlegt. In Weingarten (Kreis Ravensburg) führten etwa zehn Kinder die Weihnachtsgeschichte nicht in der Basilika, sondern auf der Treppe davor auf. "Dort kann der nötige Abstand zwischen den einzelnen Besuchern eingehalten werden", sagte die katholische Gemeindereferentin Monika Gröber. Der Vorplatz der Barock-Kirche aus dem 18. Jahrhundert sei auch "klasse als Kulisse". Ein Gottesdienst im Freien sei außerdem niederschwelliger für kirchenferne Besucher. "Allerdings ist man natürlich auch dem Wetter ausgeliefert", sagte Gröber. Davon lasse man sich aber nicht abhalten: "Der Gottesdienst findet bei jedem Wetter statt." Und das Krippenspiel sei wichtig, "weil so auch den Kindern die Weihnachtsbotschaft leichter übermittelt werden kann".

Lauffener Gemeinde bietet Impfung nach Weihnachtsgottesdienst

17:39 Uhr

Mit einer Impfaktion nach dem Weihnachtsgottesdienst will die evangelische Kirchengemeinde in Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) unentschlossene Gläubige zum besseren Schutz gegen das Coronavirus motivieren. Ein mobiles Impfteam soll nach den Plänen der Kirche am Samstag ab elf Uhr bis zu 100 Kirchenbesucherinnen und -besucher immunisieren. "Wir sind selbst sehr gespannt, wie viele kommen werden", sagte Vikar Wolfram Theo Dünkel im Vorfeld. Auf die Idee für das Angebot habe ihn sein Arzt gebracht - beim Boostern.

Bundesministerin für Forschung gegen Freigabe von Impfstoff-Patenten

17:17 Uhr

Die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Bettina Stark-Watzinger, hat in den Zeitungen der "Funke Mediengruppe" eine Freigabe von Impfstoffpatenten abgelehnt. "Damit würden wir die Impfstoffentwicklung gefährden", warnte die FDP-Politikerin. Sie verwies auf die langen Forschungen, in die Unternehmen viel investieren würden. Das drohe durch eine Freigabe der Patente verloren zu gehen.

15:46 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg ist erneut gesunken. Laut Landesgesundheitsamt liegt der Wert bei 252,9 (Stand: 14 Uhr). Am Vortag wurde die landesweite Inzidenz noch mit 274,1 angegeben. Das Landesgesundheitsamt meldete zudem 3.424 Corona-Neuinfektionen. Darunter sind auch weitere Neuinfektionen mit der Omikron-Variante. Bislang gab es im Land 493 bekannte Infektionsfälle mit der neuen Corona-Mutante, nun sind es insgesamt 662, das sind 169 mehr als am Vortag. Die Zahl der Patientinnen und Patienten, die in Baden-Württemberg wegen Corona auf Intensivstationen behandelt werden, ist um einen Fall gestiegen und liegt bei 584. Es gab 27 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Damit stieg die Zahl der Verstorbenen seit Pandemie-Beginn auf insgesamt 12.781.

Mihambo fordert Ideen für Kinder in Pandemie

15:27 Uhr

Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo sorgt sich um die Kinder und Jugendlichen, deren Freizeitgestaltung unter der Corona-Pandemie leidet. "Wir müssen uns etwas einfallen lassen, um diese Folgen abzumildern", sagte die Sportlerin des Jahres in mehreren Zeitungsinterviews. "Es ist die Aufgabe der Gesellschaft, alle Mitglieder mit in ein Boot zu holen." Für Kinder sei es "noch mal schwieriger, auf den Sport und soziale Kontakte zu verzichten. Diesen Verlust müssen wir auffangen, um bleibende Schäden zu vermeiden." Die in Heidelberg geborene Mihambo (27) bemüht sich mit dem Verein "Malaikas Herzsprung" seit Sommer 2020 um die sportliche und soziale Ausbildung von Kindern. Sie wolle "so vielen Grundschulkindern wie möglich die finanziellen Rahmenbedingungen für eine Mitgliedschaft im Leichtathletikverein ermöglichen".

Kinderschutzbund: Schulen und Kitas müssen 2022 offen bleiben

14:23 Uhr

Der Deutsche Kinderschutzbund hat gefordert, Schul- und Kitaschließungen im neuen Jahr zu vermeiden. "Das Wichtigste ist, im Jahr 2022 die Schulen und Kitas offen zu halten", sagte Präsident Heinz Hilgers dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (RND). "In vielen Regionen in Deutschland haben, auch wenn kein bundesweiter Lockdown herrschte, Schulschließungen stattgefunden", kritisierte er. "Oft waren Lehrkräfte und auch viele Schülerinnen und Schüler in Quarantäne, weswegen Klassen nicht unterrichtet werden konnten." Kinder seien in einer schwierigen Lage, weil Erwachsene sich Freiheiten erlaubt hätten. "Fußballspiele mit Publikum, Partys in Bars und Clubs waren möglich zum Vergnügen der Erwachsenen und Kinder haben darunter gelitten", sagte Hilgers und forderte: "Ältere müssen sich zurücknehmen."

12:07 Uhr

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat allen Beschäftigten im Gesundheitswesen für ihre Arbeit gedankt. "Nun ist es schon das zweite Weihnachten in der Pandemie. Wir hatten es uns gewünscht, ja, wir hatten es uns erhofft, dass es anders verlaufen würde. Es ist aber nicht so gekommen", sagte der SPD-Politiker in einer Videobotschaft, in der er sich direkt an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wendet. Die andauernde Pandemie bedeute leider auch eine andauernde Belastung für die Beschäftigten im Gesundheitswesen, etwa im Krankenhaus, in der Arztpraxis, in der Pflegeeinrichtung oder im Gesundheitsamt. Lauterbach betonte: "Wir stecken tief in Ihrer Schuld." Die außerordentlichen Belastungen würden von ihm wahrgenommen. "Ich werde alles tun, was ich kann, Ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern", kündigte der Gesundheitsminister an.

Montgomery kritisiert unklare Corona-Datenlage

11:58 Uhr

Der Chef des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery, kritisiert die lückenhafte Erfassung der Corona-Infektionszahlen zum Jahreswechsel. Es sei ihm vollkommen unverständlich, warum man eine unklare Datenlage habe, sagte er der Zeitung "Die Welt". Mit Blick auf die Omikron-Variante hätte man sich hier anders aufstellen müssen. Die Daten, die es in den nächsten Wochen geben werde, könnten zu falschen Interpretationen führen, so Montgomery. Hintergrund seiner Kritik sind die Gesundheitsämter, die wegen Personalmangels mit dem Melden neuer Corona-Infektionszahlen in Verzug sind.

Schwäbisch Hall verbietet "Montagsspaziergänge"

11:43 Uhr

Die Stadt Schwäbisch Hall untersagt unangemeldete Versammlungen gegen die Corona-Maßnahmen. Die Verfügung tritt Heiligabend in Kraft. Damit sind sogenannte Montagsspaziergänge oder organisierte "Spaziergänge" verboten. Hintergrund sind mehrere unangemeldete Versammlungen in der Innenstadt in den vergangenen Tagen, bei denen gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie demonstriert wurde. Bei den Protesten wurden Ge- und Verbote der Corona-Verordnung, beispielsweise Abstandsregeln oder Maskenpflicht, missachtet. Wer trotz des Verbotes an einer solchen Versammlung teilnimmt, muss nun mit einem Bußgeld rechnen. Die Leitung, Werbung oder die Aufforderung zur Teilnahme an einer solchen Versammlung kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe geahndet werden.

Kontaktverfolgung Corona-Infizierter nicht mehr gesichert

11:37 Uhr

Ein großer Teil der Gesundheitsämter in Deutschland kann die Kontaktverfolgung bei Corona-Infizierten wegen Personalmangels nicht mehr gewährleisten. "Eine flächendeckende Nachverfolgung findet im Moment fast gar nicht mehr statt", sagte die Bundesvorsitzende der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD), Ute Teichert, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Mehrere Länder hätten sogar komplett die Suche nach Kontaktpersonen ausgesetzt, zum Beispiel Baden-Württemberg, Berlin und Hamburg. Die Lage sei sehr angespannt, weil die Gesundheitsämter schon lange über dem Limit arbeiteten. Folge der Überlastung sei eine immer größere Personalnot, so die BVÖGD-Vorsitzende.



Kinderimpfungen nächste Woche auch im SWR-Impfzentrum

11:23 Uhr

Im Impfzentrum im SWR-Funkhaus in Stuttgart werden ab nächster Woche auch Kinder gegen das Coronavirus geimpft. Nach Angaben des Impfteams können Fünf- bis Elfjährige am Mittwoch, den 29. Dezember '21, und am Samstag, den 1. Januar '22 (Neujahr), geimpft werden. Aktuell stünden 200 Impfdosen für die Kleinen zur Verfügung. An allen anderen Tagen können sich Erwachsene impfen lassen - mit einer Ausnahme: An Heiligabend ist geschlossen. An den anderen Feiertagen wird auch ohne Termin geimpft.

10:58 Uhr

Im SWR-Interview sagte Jochen Cornelius-Bundschuh, die Kirche versuche den Menschen, die in der Corona-Pandemie verzweifelt und frustriert seien, Mut zu machen. Sie seien nicht alleine in dieser Pandemie unterwegs, so der badische evangelische Landesbischof. Es gebe die große Hoffnung, dass Christus mit uns gehe und Gott bei uns sei. Das zeichne Weihnachten aus: dass Gott bei uns sein wolle und uns in allen Sorgen und Widrigkeiten unterstütze. Angesichts des Hasses und der Aggression in der Corona-Pandemie versuche die Kirche zu versöhnen und mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Cornelius-Bundschuh verteidigte im SWR-Interview, dass es an Weihnachten Gottesdienste ohne Zugangsbeschränkungen gibt. Es sei wichtig, dass es Gottesdienste gebe, zu denen alle kommen könnten. Es könne zur Versöhnung beitragen, dass Ungeimpfte nicht überall ausgeschlossen werden. In allen Gottesdiensten gebe es strenge Corona-Maßnahmen, strenger als vom Staat verlangt, betonte der badische evangelische Landesbischof.

9:32 Uhr

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist weiter zurückgegangen und beträgt aktuell rund 266. Am Donnertsag lag der Wert bei gut 280. Das Robert Koch-Institut meldet etwas mehr als 35.400 Corona-Neuinfektionen - etwa 15.000 Fälle weniger als vor einer Woche

Gottesdienste an Heiligabend unter Corona-Bedingungen

8:26 Uhr

Am heutigen Heiligabend besuchen viele Menschen einen Gottesdienst. Wegen der Corona-Pandemie gelten vielerorts besondere Regeln.

Kritische Infrastruktur auf mögliche Omikron-Welle vorbereitet

8:07 Uhr

Experten warnen, dass sich die Omikron-Variante des Coronavirus auch in Deutschland massiv ausbreiten könnte. Im Rhein-Neckar-Raum sollen die Bereiche der kritischen Infrastruktur darauf vorbereitet sein.

Booster-Impfungen für Pflegeeinrichtungen im Neckar-Odenwald-Kreis

8:02 Uhr

Im Neckar-Odenwald-Kreis soll Anfang Januar ein mobiles Team speziell den Bewohnern und Bewohnerinnen in Alten- und Pflegeheimen Auffrischungs-Impfungen anbieten. Das plant die Kreisverwaltung. Nach aktuellen Zahlen seien derzeit zwischen 60 und 70 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner dieser Einrichtungen ein drittes Mal geimpft. Die neue Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) könnte nach Einschätzung der Kreisverwaltung dazu führen, dass die Zahl der Dreifach-Geimpften in diesen Einrichtungen jetzt deutlich steige.

Steinmeier ruft zu Zusammenhalt auf

7:27 Uhr

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ruft in seiner Weihnachtsansprache dazu auf, in der Corona-Pandemie zusammenzuhalten. Natürlich gebe es Unsicherheiten und Ängste - Steinmeier spricht von Frust, Gereiztheit, Entfremdung und offener Aggression - aber man müsse sich auch nach der Pandemie noch in die Augen schauen können. Die oft stille Mehrheit handele seit Monaten umsichtig und verantwortungsvoll, so Steinmeier. Die Ansprache wird am 1. Weihnachsfeiertag um 20:10 Uhr im ARD Fernsehen ausgestrahlt.

6:33 Uhr

Die Omikron-Variante des Coronavirus ist mittlerweile in allen Bundesländern angekommen. Auch wenn der überwiegende Anteil der Infektionen nach wie vor von der Delta-Variante des Coronavirus verursacht wird, ist die Zahl der nachgewiesenen Omikron-Fälle in den letzten Wochen deutlich angestiegen, schreibt das Robert Koch-Institut in seinem Wochenbericht.

BW bereitet sich auf Engpässe durch Omikron vor

6:10 Uhr

Baden-Württemberg bereitet sich wegen Omikron auf mögliche Personalausfälle bei Feuerwehren und Rettungsdiensten vor. Es gibt bereits Notfallpläne beim Innenministerium.

5:28 Uhr

Direkt nach Weihnachten werden die Corona-Regeln in Baden-Württemberg erneut verschärft. Doch auch die Feiertage sind durch die Pandemie beeinflusst. Welche Empfehlungen und Regeln in BW gelten:

Freitag, 24. Dezember 2021