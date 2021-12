Montag, 6. Dezember 2021

Das war der Montag in Baden-Württemberg

Booster-Befreiung von 2G plus nicht nur in BW?

21:41 Uhr

Die Befreiung von verpflichtenden Corona-Tests für Menschen mit Booster-Impfung soll möglicherweise von bislang drei Bundesländern auf andere ausgeweitet werden. Bayerns Ressortchef Klaus Holetschek (CSU) kündigte nach einer Konferenz der Gesundheitsminister am Montag an, dass der Freistaat diese Möglichkeit prüfen werde. Auch der designierte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) habe bei der Konferenz einen entsprechenden Hinweis gegeben. In Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gilt eine entsprechende Regelung bereits seit Samstag.

Handwerker bauen Corona-Testzentren in Oberschwaben auf

21:34 Uhr

Corona-Testzentren aus dem Boden stampfen - die perfekte Aufgabe für Handwerker. Davon sind zumindest zwei Männer aus Oberschwaben überzeugt.

Mit Boostern durch den Winter? So kann es klappen

21:22 Uhr

Können Booster-Impfungen die vierte Corona-Welle brechen? Forscher sind davon überzeugt. Es gibt nur eine wichtige Voraussetzung.

Impfende Tierärzte? Das sagen die Mediziner dazu

21:17 Uhr

Impfen beim Tierarzt - das ist ein neuer Plan der Berliner Ampel-Koalition. Die Veterinärmediziner in Baden-Württemberg haben dazu bereits eine Meinung.

Mangel an Impfstoff - Lucha schreibt Brandbrief

21:03 Uhr

Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) hat in einem Brandbrief beim Bund zusätzlichen Impfstoff eingefordert. Die Planbarkeit der Impfkampagne im Land sei sonst gefährdet. Die derzeitigen Kürzungen bei den mRNA-Impfstoffen würden die Planbarkeit behindern, das Impftempo verlangsamen und bei den Menschen für Frust sorgen.

EU spendet mehr als 350 Millionen Impfdosen

20:59 Uhr

Die EU-Staaten haben bislang mehr als 350 Millionen Dosen Corona-Impfstoff an andere Länder gespendet. Der Staatenbund sei damit der größte Spender weltweit, sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Ein Großteil - rund 300 Millionen Dosen - sei an die UN-Initiative "Covax" gegangen. "Covax" verteile sie nun an Länder mit niedrigen und mittleren Einkommen.

Kretschmann verurteilt Fackelzug in Sachsen

20:19 Uhr

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat den Fackelzug zum Privathaus der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) vom Wochenende scharf kritisiert: So etwas habe "die SA erfunden" - die paramilitärische Sturmabteilung der nationalsozialistischen NSDAP - "Das geht gar nicht", sagte Kretschmann bei SWR1 Leute. Impfskeptiker, die nichts gegen den Staat hätten, blieben "unsere Nachbarn und Bürger". Aber: "Die, die wie Aasgeier die Pandemie benützen, um gegen den Staat vorzugehen, denen gegenüber werden wir uns als wehrhafte Demokratie erweisen."

Kretschmann verteidigt Schließung der Impfzentren

20:14 Uhr

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat die Entscheidung verteidigt, die Impfzentren nach dem Sommer zu schließen. Er zeigt sich zuversichtlich, dass bis Jahresende in Baden-Württemberg über drei Millionen Menschen ihre Booster-Impfung erhalten würden. Mehr mobile und stationäre Impfangebote, gerade auch am Wochenende, machten dies möglich, so Kretschmann bei SWR1 Leute. Dass sich dennoch viele Menschen teilweise mit langer Wartezeit in der Kälte um eine Impfung bemühen müssen, sei ärgerlich - doch der "Ansturm auf das Boostern" sei unvermeidlich gewesen.

Kretschmann bei SWR1 Leute emotional wegen Impfskeptikern

20:13 Uhr

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat sich bei der Aufzeichnung für die Sendung SWR1 Leute emotional beim Thema Impfskeptiker gezeigt. Dem Argument Impfen sei Privatsache und der Staat habe eine Ablehnung zu akzeptieren, widersprach Kretschmann: "Das ist nicht so! Der Ungeimpfte gefährdet auch andere, insofern ist es keine Privatangelegenheit mehr." Er habe keinerlei Erklärung dafür, dass sich einige Menschen immer noch einer Corona-Schutzimpfung verweigern. "Das beschwert mich mental unglaublich", so der Ministerpräsident. Die Politik habe den Sommer nicht "verschlafen", sei aber leichtsinnig gewesen, als die Infektionszahlen weit unten waren. Nun müsse die Impfpflicht kommen, "damit wir dieses Hin und Her, dieses Schlamassel, diese Pest hinter uns lassen können".

Winfried Kretschmann zu Gast bei SWR 1 Leute (Ausstrahlung Dienstag, 7.12., zwischen 10 und 12 Uhr)

Gefälschte Impfpässe aus der Region Stuttgart angeboten

19:50 Uhr

Im Großraum Stuttgart werden über Social-Media-Dienste wie Telegram gefälschte Impfpässe angeboten. Die Ausweise haben laut Polizei Stempel von Einrichtungen aus Stuttgart oder Ludwigsburg. Insgesamt seien bisher in Stuttgart gefälschte Impfpässe im unteren dreistelligen Bereich entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Meistens würden die Fälschungen in Apotheken entdeckt werden. Die Benutzung eines gefälschten Impfpasses sei ein Betrugsdelikt. Außerdem geht die Polizei davon aus, dass auch der illegale Handel mit digitalen Impfzertifikaten zunimmt. Daher rät die Polizei: Wem zum Beispiel über Telegram ein gefälschter Impfpass angeboten wird, sollte zur Sicherheit ein Bildschirmfoto machen und damit bei der Polizei Anzeige erstatten.

Mannheim: 12- bis 17-Jährige bekommen Impfung im Zirkuszelt

19:40 Uhr

Immer montags können sich 150 Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren nach vorhergehender Anmeldung in ungewöhnlicher Umgebung impfen lassen: Dann heißt es Impfaktion statt Ruhetag im Varieté-Zelt Palazzo Mannheim. Zirkusumgebung und Unterhaltung statt Schlangestehen in der Kälte sollen den Piks für Kinder und Jugendliche erträglicher machen.

18:16 Uhr

In Baden-Württemberg ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages um 4.533 Fälle gestiegen (Stand: 16 Uhr). Das teilte das Landesgesundheitsamt (LGA) mit. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner und Woche liegt demnach aktuell bei 516,7 (Vortag: 533,2). Vor einer Woche betrug die Inzidenz 511,4. Derzeit werden auf den Intensivstationen im Land 658 Covid-19-Erkrankte behandelt. Das sind zwei mehr als am Sonntag und 36 mehr als am vergangenen Montag. 60 weitere Menschen sind in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben. Die höchste Inzidenz in Baden-Württemberg verzeichnet laut LGA jetzt der Landkreis Tuttlingen mit einem Wert von 989,5. Gestern registrierte noch der Schwarzwald-Baar-Kreis die landesweit höchste Inzidenz. Derzeit liegt sie dort bei 933,9. Den niedrigsten Inzidenzwert vermeldet weiterhin der Stadtkreis Heidelberg mit 341,4. Bislang wurden 13 Fälle der Omikron-Variante (B.1.1.529) aus Baden-Württemberg an das Landesgesundheitsamt übermittelt.

Viele Corona-Fälle im Kreis Heilbronn

17:30 Uhr

Im Kreis Heilbronn ist die Sieben-Tage-Inzidenz zuletzt sprunghaft auf 775 angestiegen. Das dortige Gesundheitsamt sucht nach Erklärungen. Das Infektionsgeschehen sei diffus, so Amtsleiter Thomas Schell.

Heilbronn-Franken: Zahnärzte wollen Corona-Impfungen durchführen

17:00 Uhr

In der Region Heilbronn-Franken wollen sich Zahnärztinnen und Zahnärzte an Impfaktionen gegen das Coronavirus beteiligen und auch kurzfristig einsteigen. Noch aber sind die Voraussetzungen dafür nicht geklärt. In der vergangenen Woche war beschlossen worden, dass zur Eindämmung der Corona-Pandemie bundesweit unter anderem auch Zahnmediziner, Tierärzte sowie Apothekerinnen und Apotheker Impfungen gegen das Virus durchführen dürfen, sofern sie entsprechend geschult sind.

AfD-Bundestagsabgeordnete klagen wegen 2G-Regel in Hotels in Berlin

15:46 Uhr

Elf Bundestagsabgeordnete der AfD ziehen gegen die 2G-Regel in Berliner Hotels vor das Bundesverfassungsgericht. Wie ein Gerichtssprecher in Karlsruhe bestätigte, ging bereits am vergangenen Freitag eine entsprechende Verfassungsbeschwerde ein. Die Abgeordneten wollen außerdem eine Eilentscheidung vom Karlsruher Gericht: Die Regelung erschwere ihre Teilnahme an der für Mittwoch geplanten Wahl des Bundeskanzlers, so die Argumentation. Wegen der langen Anfahrt aus den Heimatorten seien sie auf eine Hotelübernachtung in Berlin angewiesen, erklärte der Abgeordnete Gereon Bollmann. In Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in Berlin dürfen seit Inkrafttreten der neuen Infektionsschutzverordnung nur noch Geimpfte und Genesene übernachten. Ein Termin für eine Entscheidung aus Karlsruhe ist noch nicht bekannt.

DEHOGA kritisiert "heilloses Durcheinander" bei 2G-Plus-Ausnahmeregelungen

15:41 Uhr

Der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Baden-Württemberg hat die Landesregierung wegen der kurzfristigen Änderungen bei Besuchsregelungen für die Gastronomie scharf kritisiert. "Es war ein heilloses Durcheinander", sagte Fritz Engelhardt, Vorsitzender des DEHOGA Baden-Württemberg und Hotelier in Pfullingen (Kreis Reutlingen), dem SWR. Nicht nur Gastronominnen und Gastronomen sondern auch die Gäste seien verunsichert gewesen.

Landesgesundheitsministerium: Verkündung neuer Corona-Regeln war nicht optimal

15:19 Uhr

Das baden-württembergische Gesundheitsministerium hat nach dem Hin und Her bei den neuen Corona-Regeln Fehler eingeräumt. Es sei nicht optimal gelaufen, sagte ein Sprecher des Ministeriums der Deutschen Presse-Agentur. Gleichzeitig bat er um Verständnis für die drängenden Abläufe des Verfahrens. Es sei sehr schwer gewesen, nach dem Bund-Länder-Gespräch und den dortigen Beschlüssen vom Donnerstag innerhalb von 24 Stunden eine rechtssichere Verordnung abzustimmen. Der Sprecher betonte, dass eine Verordnung auch erst zum Zeitpunkt ihrer Notverkündung gelte. "Also dann, wenn alle Änderungen der beteiligten Ressorts eingearbeitet sind", so der Sprecher.

Ärzteverbände gratulieren Lauterbach zur Nominierung als Gesundheitsminister

14:29 Uhr

Ärzteverbände haben die Nominierung von Karl Lauterbach (SPD) für die Leitung des Gesundheitsressorts in der neuen Bundesregierung begrüßt. "Die Berufung von Karl Lauterbach zum neuen Gesundheitsminister ist die richtige Antwort auf die Herausforderungen der Corona-Pandemie", erklärte der Vorsitzende des Verbands der niedergelassenen Ärzte, Dirk Heinrich. "Die Wissenschaft ist der natürliche Feind des Populismus, deshalb werden wir die Pandemie nur faktenbasiert und mit entschlossenem Handeln besiegen", hob Heinrich weiter hervor. Auch der geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat seinem designierten Nachfolger Karl Lauterbach "viel Erfolg und eine glückliche Hand" gewünscht.

Lieber @Karl_Lauterbach, herzlichen Glückwunsch zu dieser wichtigen und schwierigen, doch auch sehr schönen Aufgabe. Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg und eine glückliche Hand. Denn es geht um unser Land. Die Bewältigung dieser Pandemie bleibt eine Gemeinschaftsaufgabe. https://t.co/s8RnPpg1Sc

Immer mehr Impfangebote in den Kreisen Tübingen und Reutlingen

14:11 Uhr

In der Region Neckar-Alb werden immer mehr Möglichkeiten angeboten, sich impfen zu lassen. Neben "Pop-up-Impforten" mit Terminvergabe gibt es auch Impfaktionen ohne Termin. Hier ein Überblick.

Gedrückte Stimmung beim Abbau des Karlsruher Weihnachtsmarktes

14:06 Uhr

In Karlsruhe geht der Abbau des Weihnachtsmarktes weiter. Der Frust bei den Schaustellern ist hoch, die Stimmung mies. Ein Schausteller berichtet von einem beklemmenden Gefühl, auch wegen der finanziellen Aussichten für ihn und seinen Betrieb.

13:32 Uhr

Die Landesregierung von Baden-Württemberg steht wegen mehrerer kurzfristiger Änderungen der neuen Corona-Verordnung in der Kritik. Unter anderem geht es um die 2G-Plus-Regel. SPD und FDP sprechen von "Hühnerhaufen" und "Salamitaktik". Der Hotel- und Gaststättenverband Baden-Württemberg (DEHOGA) kritisiert bei den Zutrittsregelungen das "Hin und Her" der grün-schwarzen Landesregierung.

Main-Tauber-Kreis: Solidarität mit Beschäftigten nach Impfgegner-Demo vor Krankenhaus

13:03 Uhr

In Bad Mergentheim, Tauberbischofsheim und Wertheim (Main-Tauber-Kreis) haben am Montag Mitglieder verschiedener Parteien und Organisationen vor den Krankenhäusern Schokoladen-Nikoläuse an die Mitarbeiter verteilt. Die Solidaritätsaktion sei ein Zeichen der Anerkennung für die Leistung des Krankenhauspersonals in der Pandemie, so der Organisator Thomas Tuschhoff. Am Tag zuvor waren laut Polizei rund 250 Menschen bei einer AfD-Demonstration vor dem Caritas-Krankenhaus in Bad Mergentheim zusammengekommen, um gegen die Coronapolitik zu protestierten und öffentlich zur Verweigerung der Corona-Impfung aufzurufen.

Empörung in Bruchsal: Zettel mit "Judensternen" in Schaufenstern

12:25 Uhr

In Bruchsal (Kreis Karlsruhe) ermittelt die Polizei, nachdem an mehreren Schaufenstern im Einzelhandel Zettel mit "Judensternen" aufgetaucht sind. Darüber steht "Ungeimpfte sind hier unerwünscht". Die 14 betroffenen Einzelhändler zeigen sich empört über diese Aktion.

Erster Landkreis in BW mit Inzidenz über 1.000

12:04 Uhr

Der Schwarzwald-Baar-Kreis ist der erste Landkreis in Baden-Württemberg, in dem die Sieben-Tage-Inzidenz auf über 1.000 gestiegen ist. Der Inzidenzwert lag am Sonntag bei 1.030.

11:55 Uhr

Im Kreis Emmendingen ist der erste Fall der Coronavirus-Variante Omikron nachgewiesen worden. Eine in Südafrika lebende Person ist laut Landratsamt aus privaten Gründen über den Flughafen Frankfurt in den Landkreis eingereist. Die Person hatte demnach leichte Symptome. Sie habe sich nach einem positiven Schnelltest und der Abnahme für eine PCR-Untersuchung sofort in Quarantäne begeben. Es habe kein vollständiger Impfschutz vorgelegen, so das Landratsamt Emmendingen in einer Mitteilung weiter. Es wird befürchtet, dass die Virus-Variante Omikron noch ansteckender ist als die in Deutschland verbreitete Delta-Variante.

Fast 14 Millionen Menschen mit Auffrischungsimpfungen

11:49 Uhr

Bei den Corona-Impfungen haben in Deutschland bereits 13,9 Millionen Menschen eine zusätzliche Auffrischungsdosis erhalten. Das entspricht 16,7 Prozent der Bevölkerung, wie aus Daten des Bundesgesundheitsministeriums hervorgeht. Insgesamt wurden am Wochenende etwa 942.000 Impfungen vorgenommen, 738.000 am Samstag und 204.000 am Sonntag. Den vollständigen Grundschutz mit der meist nötigen zweiten Spritze haben demnach nun mindestens 57,4 Millionen Menschen oder 69,0 Prozent der Bevölkerung. Mindestens eine erste Impfung haben 59,9 Millionen Menschen oder 72,0 Prozent aller Einwohner erhalten. Bund und Länder haben das Ziel von bis zu 30 Millionen Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen bis Jahresende ausgegeben - ausgehend vom Stand der Impfungen bei der vorangegangenen Bund-Länder-Runde am 18. November.

FDP bezweifelt Amtsfähigkeit von Gesundheitsminister Lucha

11:09 Uhr

Die oppositionelle FDP kritisiert die Landesregierung für das Hin und Her mit den Ausnahmeregelungen für Corona-Geimpfte. Sie sprach von einer "Salamitaktik der übelsten Sorte" und stellte die Amtsfähigkeit von Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) infrage. Lucha sei vollkommen überfordert, sagte FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke. "Es bleibt abzuwarten, wie lange der Ministerpräsident noch dem Treiben des Dilettanten Lucha zuschaut", sagte er weiter. Das Hin und Her rund um die Corona-Verordnung habe die Gastronomie und die Kultur verunsichert. "Der Eindruck, dass die eine Hand nicht weiß, was die andere macht, wäre noch geschmeichelt", kritisierte Rülke die grün-schwarze Landesregierung. Diese hatte die Corona-Verordnung zunächst erst am späten Freitagabend veröffentlicht und die Ausnahmen von der Testpflicht dann am Wochenende zweimal geändert.

10:59 Uhr

Die ständigen Änderungen der Corona-Verordnung durch die Landesregierung sorgen auch bei der Gastronomie in Reutlingen für Kritik. Die Kurzfristigkeit sei respektlos der Branche und ihrem Personal gegenüber, sagte der Pfullinger Hotelier Fritz Engelhardt, der auch Vorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA Baden-Württemberg ist. Die landesweiten Zutrittsregeln für die Gastronomie waren am Wochenende zweimal geändert worden.

Feldberg: Liftbetreiber entschuldigen sich für Wartezeiten beim Check-in

10:42 Uhr

Der Liftverbund Feldberg hat sich für lange Wartezeiten beim Corona-Check-in am ersten Wochenende der Saison entschuldigt. "Die mehrfachen Anpassungen der Corona-Verordnung der letzten Tage konnten in der Kürze der Zeit noch nicht technisch reibungslos umgesetzt werden", sagte der Liftverbundvorsitzende Adrian Probst in einer Mitteilung. Die Landesregierung hatte erst am Freitagabend die neue Verordnung verkündet, die zunächst vorsehen sollte, dass alle Geimpften und Genesenen einen aktuellen Test brauchen (2G Plus). Noch am Freitagabend wurde die Pflicht für Menschen mit Auffrischungsimpfung gekippt, im Laufe des Wochenendes dann für Menschen, deren Grundimmunisierung oder Corona-Infektion nicht länger als sechs Monate her sind.

Sprachinstitut präsentiert neue Wörter rund um die Corona-Pandemie

10:18 Uhr

Das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS) hat neue Wörter rund um die Corona-Pandemie vorgestellt, die in sein Neologismenwörterbuch einziehen könnten, wenn sie weiterhin im Sprachgebrauch sind. Rund 2.000 Beiträge haben die IDS-Fachleute von "Abflachen der Kurve" bis zum "Zweitimpfling" im Bereich der Pandemie bereits zusammengestellt. Letzterer ist "eine Person, die sich durch wiederholte Vakzination gegen einen bestimmten Erreger vollständig immunisieren lässt". Ein Abflachen der Kurve wünscht man sich bei steigenden Corona-Infektionszahlen. Neologismen zum Beispiel sind bereits bestehende Wörter, die in einem anderen Kontext umgedeutet werden oder Wortschöpfungen, die häufig genutzt werden.

Karl Lauterbach soll neuer Bundesgesundheitsminister werden

9:58 Uhr

Der Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach (SPD) soll neuer Bundesgesundheitsminister werden. Das teilte die SPD am Vormittag in Berlin mit. Die SPD benannte als letzte der drei Parteien der geplanten Ampel-Koalition ihre Ministerinnen und Minister. Der 58-jährige Gesundheitsexperte Lauterbach soll mitten in der Hochphase der vierten Corona-Welle den Posten vom scheidenden Amtsinhaber Jens Spahn (CDU) übernehmen. Die weiteren Ministerien besetzt die SPD so: Klara Geywitz (Bauministerium), Nancy Faeser (Innenministerium), Hubertus Heil (Arbeit und Soziales), Svenja Schulze (Entwicklung), Christine Lambrecht (Verteidigung) und Wolfgang Schmidt (Kanzleramt).

Ifo: Stimmung in der Veranstaltungsbranche schlecht

9:35 Uhr

Die Stimmung in der von der vierten Pandemiewelle stark betroffenen deutschen Veranstaltungsbranche ist eingebrochen. Das Barometer fiel im November auf minus 26 Punkte, von minus 2,2 Punkte im Oktober, wie das Münchner Ifo-Institut zu seiner monatlichen Umfrage unter Unternehmen mitteilte. "Die vierte Corona-Welle hat den zaghaften Optimismus der Branche aus den Vormonaten kollabieren lassen", sagte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe. "Der Veranstaltungswirtschaft stehen erneut schwierige Monate bevor." Knapp die Hälfte der Unternehmen beurteilt ihre aktuelle Geschäftslage demnach als schlecht.

Starke Umsatzeinbrüche in Tourismus und Unterhaltung im Jahr 2020

9:31 Uhr

Die Corona-Krise hat im Jahr 2020 zu massiven Umsatzrückgängen im Tourismussektor geführt. Laut einer veröffentlichten Sonderauswertung des Statistischen Bundesamtes verzeichneten Reisebüros, Reiseveranstalter und sonstige Reservierungsdienstleister ein Umsatzminus von 71,4 Prozent gegenüber 2019. In der Luftfahrt sank der Umsatz um 45,8 Prozent und in der Hotellerie und der sonstigen Beherbergung um 41,0 Prozent. Auch die Unterhaltungsbranche erlitt gewaltige Umsatzeinbrüche. Laut Bundesamt wurden mit kreativen, künstlerischen und unterhaltenden Tätigkeiten 39,4 Prozent weniger Umsatz als vor der Krise erzielt. Zum Vergleich: Über alle Wirtschaftsbereiche hinweg nahm der Jahresumsatz 2020 um 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr ab.

Omikron-Variante: Hundert Schüler und Lehrer in Basel in Quarantäne

9:23 Uhr

In Basel sind hundert Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer eines Gymnasiums nach Kontakt zu einem 19- jährigen Omikron-Infizierten in Quarantäne. Viele musizierten mit ihm zusammen im Chor und Orchester der Schule.

8:57 Uhr

Baden-Württemberg hält an dem ursprünglichen Termin für die Weihnachtsferien im Land fest. Das sagte die baden-württembergische Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) im SWR. Sie reagierte damit auf Diskussionen darüber, ob die Ferien wegen der hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen vorgezogen werden sollen. Es handele sich um drei Tage. "Es ist so, dass wir da nicht einfach die Kinder nach Hause schicken können", so Schopper. Eltern könnten nicht ohne Weiteres drei Tage eher Urlaub nehmen. So sei etwa im Einzelhandel vor Weihnachten genau die Zeit, "wo der Bär steppe", sagte Schopper.

Virologe: Nicht auf Omikron-Impfstoff warten

7:23 Uhr

Der Virologe Martin Stürmer hat davor gewarnt, in der derzeitigen Situation in der Impfkampagne darauf zu warten, bis ein neu entwickelter Impfstoff für die neue Variante Omnikron zur Verfügung steht. Im ARD-Morgenmagazin erklärte Stürmer: "Auf gar keinen Fall - das gleiche, wie das Warten auf den Tot-Impfstoff. Wenn ich jetzt gar nichts tue, setze ich mich einem hohen Risiko aus, egal mit welcher Variante mich anzustecken." Unerheblich sei dabei, ob es sich um die Delta-Variante oder um Omnikron handele. "Wir müssen jetzt impfen und boostern, weil der Schutz wird auch da sein. Vielleicht nicht im gleichen Maße wie in Delta, aber nicht so wenig, dass es sich nicht lohnt." Langfristig geht Stürmer davon aus, dass es, ähnlich wie bei Grippeschutzimpfungen, künftig jährlich angepasste Impfungen geben werde.

4:27 Uhr

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet deutschlandweit 27.836 Neuinfektionen. Das sind 1.528 Fälle weniger als am Montag vor einer Woche, als 29.364 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 441,9 von 439,2 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 81 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen eines Tages auf 103.121. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 6,18 Millionen Corona-Tests positiv aus.

Montag, 6. Dezember 2021