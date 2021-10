Sonntag, 3. Oktober 2021

Das war der Sonntag in Baden-Württemberg

Größerer Aufwand als sonst: Einstein-Marathon in Ulm

21:39 Uhr

Der organisatorische Aufwand war größer als sonst beim Einstein-Marathon in Ulm - wegen der Corona-Pandemie. Doch am Ende habe alles reibungslos geklappt, so die Einschätzung eines Mitorganisators.

Nach Corona-Pause: Rund 13.000 Besucher bei Hengstparade in Marbach

20:57 Uhr

Pferderennen wie im 19. Jahrhundert, Wettkämpfe mit Jockeys und Kutschen - Pferde, die Hufball spielen. Die Hengstparade in Marbach im Kreis Reutlingen war so gut besucht wie derzeit möglich. Im vergangenen Jahr war die Veranstaltung wegen Corona komplett ausgefallen.

Unregelmäßigkeit bei Impfung: Tests für Betroffene

19:47 Uhr

Der bayerische Landkreis Donau-Ries hat Patienten einer Wemdinger Arztpraxis angeboten, ihren Covid-Impfschutz zu überprüfen. In der Praxis soll es bei den Corona-Impfungen zu Unregelmäßigen gekommen sein. Die Polizei ermittelt gegen den Arzt, weil er Impfbescheinigungen ausgestellt haben soll, ohne die Patienten geimpft zu haben. Unabhängig von den laufenden Ermittlungen bietet das Gesundheitsamt den möglicherweise Betroffenen nun eine Kontrolle an. Patienten, die sich seit April in der Praxis impfen ließen, können einen Antikörpertest machen.

Ärzte berichten: Kinder holen Erkältungen nach

18:36 Uhr

Viele Kleinkinder kamen ohne die üblichen Erkältungen durch den vergangenen Winter. Der Grund: die Corona-Maßnahmen. Nun stecken sich auffallend viele Kinder und Jugendliche an. Ärzte berichten von Nachholeffekten.

17:46 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg ist erneut etwas gestiegen. Wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart am Sonntag (Stand: 16 Uhr) mitteilte, liegt sie aktuell bei 84,5. Mit 82,9 hatte die Inzidenz am Samstag einen ähnlichen Wert wie auch am Freitag und Donnerstag (beide Tage 82,5). Am niedrigsten liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell mit 26,5 im Stadtkreis Heidelberg, am höchsten im Stadtkreis Pforzheim mit 234,9. Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle beträgt seit Beginn der Pandemie in Baden-Württemberg insgesamt 577.068, das sind 564 mehr als am Vortag. Wie am Tag zuvor sind auch heute keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus im Vergleich zum Vortag (gesamt: 10.691) dazugekommen. Die Zahl der Corona-Patienten in Intensivbehandlung liegt den Angaben zufolge im Land bei 177. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der Corona-Patienten pro 100.000 Einwohner, die innerhalb einer Woche in eine Klinik aufgenommen wurden, beträgt heute 1,97.

Demo in Stuttgart gegen Maskenpflicht für Kinder

16:57 Uhr

In Stuttgart haben am Sonntag verschiedene Initiativen gegen die Maskenpflicht für Kinder demonstriert. Die Regeln für Kinder und Jugendliche seien unverhältnismäßig, so die Veranstalter. Angemeldet waren 50 Personen, nach Angaben der Polizei waren aber deutlich mehr Menschen vor das Sozialministerium gekommen. Die Demonstration sei aber ruhig verlaufen. Die Abschaffung der Maskenpflicht im Unterricht erhitzt aktuell bundesweit die Gemüter. In Baden-Württemberg muss ab dem 18. Oktober am eigenen Platz im Unterricht kein Mund- und Nasenschutz mehr getragen werden. Das hat das Kultusministerium am Freitag gegenüber dem SWR bestätigt. Der Deutsche Lehrerverband und die Bildungsgewerkschaft VBE bewerten das Vorgehen skeptisch.

2022 womöglich Impfstoffanpassung bei Biontech nötig

15:56 Uhr

Die verschiedenen Corona-Impfstoffe müssen womöglich im kommenden Jahr an neue Virusvarianten angepasst werden. Das hat der Chef des Mainzer Medikamenten-Herstellers Biontech, Uğur Şahin, der "Financial Times" gesagt. Im laufenden Jahr sei das unnötig, denn die Impfstoffe wirkten auch gegen die Varianten, die es schon gibt. Mitte 2022 könnte das laut Şahin aber anders aussehen.

14:51 Uhr

Gespannt blickt die Welt am Montag nach Stockholm. Dort wird bekannt gegeben, wer den Medizin-Nobelpreis bekommt. Drei Forscherinnen und Forscher von Biontech werden als heiße Kandidaten gehandelt. Das Mainzer Unternehmen hatte vergangenes Jahr die erste zugelassene mRNA-Impfung gegen Covid-19 entwickelt.

14:46 Uhr

Bei Kontrollen in Clubs und Discos haben sich die Menschen vielerorts in Baden-Württemberg an die Corona-Auflagen gehalten. Die Nächte am Wochenende seien ohne Regelverstöße verlaufen, teilten Polizeisprecher mit. In Stuttgart wurde am Samstagabend kontrolliert - die Menschen hielten sich an die Regeln. Ähnlich war es laut Polizei in Mannheim. Wegen der drohenden vierten Corona-Welle hatte die Landesregierung Schwerpunktkontrollen angekündigt. Da das Infektionsrisiko in Clubs als besonders hoch eingeschätzt werde, sei eine Öffnung nur unter strengen Auflagen möglich. Eine wichtige Rolle bei den Auflagen spielen die Belüftung des jeweiligen Clubs und die Beachtung der 3G-Regel.

Lufthansa fordert Corona-Impfpflicht

12:44 Uhr

Die Flugesellschaft Lufthansa fordert eine Corona-Impfpflicht für ihr Personal in Deutschland. Konzern-Vorstand Detlef Kayser sagte der "Bild am Sonntag", auch die Erfassung der Impfdaten sei nötig. Hongkong habe schon eine Impfung für alle Crew-Mitglieder vorgeschrieben. Kayser geht davon aus, dass die USA und Kanada bald ähnliche Regeln erlassen. Zuletzt hatte die Lufthansa-Tochter Swiss ungeimpftem Flugpersonal mit der Kündigung gedroht.

12:11 Uhr

Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) ruft vor Beginn der Grippe-Saison zur Impfung gegen die Influenza auf. Vor allem in diesem Jahr sei das wichtig, weil im vergangenen Jahr wegen des Corona-Lockdowns sehr wenige Menschen an Grippe erkrankt seien, erläuterte Lucha am Sonntag in einer Mitteilung. Die damaligen Kontakteinschränkungen würden nicht mehr in diesem Umfang benötigt und zugleich sei die Grundimmunität in der Bevölkerung wegen der geringeren Zahl der Infektionen im Jahr 2020 weniger ausgeprägt. In der Grippe-Saison von Oktober 2020 bis Februar 2021 waren nach Ministeriumsangaben nur 48 Influenzafälle aus 19 Stadt- und Landkreisen gemeldet worden. In den Vergleichszeiträumen der vergangenen drei Grippe-Saisons lag die Zahl der registrierten Influenza-Erkrankungen bereits zwischen 8.123 und 13.349 Fällen.

Bundesweite Inzidenz sinkt leicht auf 64,2

4:36 Uhr

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist leicht auf 64,2 zurückgegangen. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Morgen unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter meldete, wurden deutschlandweit binnen eines Tages 6.164 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und neun weitere Todesfälle registriert. Vor einer Woche lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 61,4. Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patientinnen und -Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - den für eine mögliche Verschärfung der Corona-Beschränkungen wichtigsten Parameter - gab das RKI zuletzt am Freitag mit 1,65 an. Der Vergleichswert der Vorwoche ist geringfügig niedriger. Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei rund 15,5.

Lufthansa will Impfpflicht für Flugpersonal

4:09 Uhr

Die Deutsche Lufthansa hat sich für eine Corona-Impfpflicht für Flugpersonal in Deutschland ausgesprochen. "Als weltweit operierende Airline befürworten wir eine verpflichtende Impfung für unsere Crews und brauchen darüber hinaus eine Möglichkeit zur Erfassung der Impfdaten", sagte Lufthansa-Vorstand Detlef Kayser der "Bild am Sonntag". Als Begründung teilte die Lufthansa mit, dass mit Hongkong gerade das erste internationale Flugziel eine Impfung für Pilotinnen und Piloten sowie Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter vorschreibe. Der Konzern rechne damit, dass Kanada und die USA bald ähnliche Regelungen erlassen werden.

Israel: Mehr Druck auf zweifach Geimpfte

3:59 Uhr

Wegen hoher Infektionszahlen erhöht die Regierung in Israel den Druck nun auch auf Menschen, die bereits zweimal gegen das Coronavirus geimpft worden sind. Von heute an gilt dort der sogenannte Grüne Pass, der den Zugang zum öffentlichen Leben erleichtert, nur noch bis zu sechs Monate nach der zweiten Impfung. Danach müssen Betroffene eine dritte Spritze als Auffrischung erhalten. Rund 61 Prozent der rund 9,4 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner Israels sind laut Gesundheitsministerium zweifach geimpft, rund 37 Prozent bereits dreifach. Anfang September registrierte Israel mit mehr als 11.000 die höchste Anzahl von Neuinfektionen pro Tag seit Pandemiebeginn.

Amtsärzte klagen über Personalmangel in Gesundheitsämtern

2:19 Uhr

Die Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, Ute Teichert, hat sich über anhaltende personelle Engpässe in der Corona-Krise in den Gesundheitsämtern beklagt. Es gebe nach wie vor Personalmangel, sagte Teichert den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Sonntag). "In den ersten drei Wellen hatten wir befristet Beschäftigte, die jetzt nicht mehr da sind." Zudem habe auch die Bundeswehr zeitweise ausgeholfen. "Aber es kann nicht sein, dass es nach wie vor keine Lösungskonzepte gibt und die Gesundheitsämter in der Pandemie jedes Mal die Bundeswehr rufen müssen, wenn es eng wird." Zur Verbesserung der Kontaktnachverfolgung sprach sich Teichert zudem dafür aus, dass die Gesundheitsbehörden den Corona-Impfstatus von positiv getesteten Personen mitgeteilt bekommen: "Dann könnten sich die Behörden zunächst auf diejenigen konzentrieren, die ungeimpft sind. Sie sind ja bei den Ansteckungen eine größere Gefahr für andere. Ein solches Vorgehen würde den Ämtern die Nachverfolgung erheblich erleichtern."

1:02 Uhr

Die EU-Länder Rumänien und Litauen gelten von heute an als Corona-Hochrisikogebiete. Wer nicht vollständig geimpft oder genesen ist und von dort einreist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich erst nach fünf Tagen mit einem negativen Test davon befreien. Bisher war Slowenien der einzige Mitgliedstaat der Europäischen Union, der vollständig als Hochrisikogebiet eingestuft ist. Weltweit stehen rund 70 Länder ganz oder teilweise auf der Risikoliste. Neben Rumänien und Litauen kommen heute auch Belarus und El Salvador in Lateinamerika hinzu, wie das Robert-Koch-Institut am Freitag mitgeteilt hatte. Gestrichen wird lediglich Mosambik in Südostafrika. Als Hochrisikogebiete werden Länder und Regionen mit einem besonders hohen Infektionsrisiko eingestuft. Dafür sind aber nicht nur die Infektionszahlen ausschlaggebend. Andere Kriterien sind das Tempo der Ausbreitung des Virus, die Belastung des Gesundheitssystems oder auch fehlende Daten über die Corona-Lage.

Sonntag, 3. Oktober 2021