Sonntag, 22. August 2021

Das war der Sonntag in Baden-Württemberg

Laschet fordert Änderung im Infektionsschutzgesetz

22:12 Uhr

CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet fordert eine schnelle Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Dort sei immer noch eine Inzidenz von 50 erwähnt, sagte er bei "Bild.TV". "Wir brauchen eine Lösung, die die Hospitalisierung ebenfalls misst. Das muss ins Infektionsschutzgesetz rein", so Laschet. Angesichts steigender Infektionszahlen plädierte der CDU-Chef dafür, an der Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler im Unterricht zunächst festzuhalten. Einen Lockdown für Geimpfte schloss er aus.

Günzburg und Neu-Ulm: Strengere Corona-Regeln

21:23 Uhr

In den bayerischen Kreisen Günzburg und Neu-Ulm gelten wieder schärfere Corona-Regeln. Im Kreis Günzburg müssen ab Montag alle, die nicht geimpft oder genesen sind, wieder in vielen Fällen einen Corona-Test vorlegen, so das Landratsamt. Der Grund: Der Inzidenzwert lag im Kreis Günzburg an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 35. Nun ist ein negativer Test Voraussetzung, etwa für den Besuch in Krankenhäusern oder Altenpflegeheimen, aber auch beim Friseur, in Fitnessstudios, bei Kultur- und Sportveranstaltungen oder bei einem Restaurantbesuch. Ausgenommen von der Testpflicht sind Kinder unter sechs Jahren. Im Kreis Neu-Ulm sind die strengeren Regeln schon seit dem Wochenende in Kraft.

Schlosslichtspiele Karlsruhe mit neuem Konzept wegen Corona

19:12 Uhr

Nach einer corona-bedingten Pause sind die Karlsruher Schlosslichtspiele zurück - mit Publikum. Das Hygienekonzept des Veranstalters macht es möglich.

Baerbock schließt Impfpflicht für bestimmte Gruppen nicht aus

18:59 Uhr

Für den Fall einer drastischen Verschlimmerung der Corona-Lage in Deutschland schließt Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen nicht aus. "Eine Impfpflicht ist in unserem Land gesetzlich, rechtlich, juristisch nicht ganz einfach", sagte Baerbock in "Frag selbst", wo sie nach dem ARD-Sommerinterview Zuschauerfragen beantwortete. Es gebe aber Berufszweige etwa bei der Bundeswehr, wo so etwas möglich sei. Es könne dazu kommen, dass man "über die Frage weiterer Impfpflichten in einzelnen Berufsgruppen" sprechen müsse. Die Grünen-Chefin verwies insbesondere auf die Lage in den Schulen und auf Kinder, die wegen ihres jungen Alters noch nicht geimpft werden könnten.

Ende der Bregenzer Festspiele: Ein letztes Mal "Rigoletto"

18:43 Uhr

Heute gehen die Bregenzer Festspiele zu Ende. Die Organisatoren zeigten sich zufrieden: Die Corona-Regeln im österreichischen Vorarlberg ließen sogar eine vollbesetzte Tribüne zu.

17:37 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg ist erneut gestiegen. Heute liegt der Wert laut Landesgesundheitsamt bei 48,2 (Stand: 16 Uhr). Gestern betrug der Wert noch 46,6, vor einer Woche 30,0. Während vor einer Woche noch 157 Neuinfektionen gemeldet wurden, sind es nun 329. Seit Beginn der Pandemie haben sich nachweislich 516.886 Menschen im Land mit dem Coronavirus infiziert, 10.444 starben im Zusammenhang mit Covid-19. Heute wurde dem Gesundheitsamt laut Bericht kein neuer Todesfall gemeldet. Am höchsten liegt die Inzidenz im Landkreis Rottweil mit 94,4 - am niedrigsten im Landkreis Emmendingen mit 24,0.

Nach Absage im Vorjahr: Tausende Besucher bei Fantasy-Festival

16:39 Uhr

Tausende Besucherinnen und Besucher haben sich am Wochenende beim Fantasy-Festival "Annotopia" vor dem Residenzschloss in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) verzaubern lassen. Trotz zeitweisen Regens seien bis zum Sonntagnachmittag bereits rund 6.000 Menschen in die Stadt im Nordosten Baden-Württembergs gekommen, sagte ein Sprecher des Veranstalters. Das Festival sei das größte dieser Art in Deutschland und war das erste Mal in Bad Mergentheim zu Gast. Im vergangenen Jahr war das Festival wegen der Corona-Pandemie ausgefallen.

Das Wrack der Nautilus, Julius Caesar und ein "echter" Drache waren auch unter den Besuchern in Bad Mergentheim. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Schmidt

Altmaier: Wirtschaft Anfang 2022 wieder auf Vorkrisenniveau

16:23 Uhr

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat trotz steigender Corona-Infektionszahlen eine schnelle wirtschaftliche Erholung prognostiziert. Anfang 2022 werde die deutsche Wirtschaft wieder auf Vorkrisenniveau sein, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Und: "Wir werden auch im nächsten Jahr einen deutlichen Aufschwung sehen." Die umfassenden Hilfen der Bundesregierung hätten für Stabilität in schwieriger Lage gesorgt, betonte Altmaier. Seit Beginn der Pandemie habe die Regierung inklusive Kurzarbeitergeld weit über 300 Milliarden Euro bereitgestellt. Nach der Krise müsse Deutschland mit wirtschaftspolitischer Vernunft vorgehen, mahnte er.

Tausende Schulkinder dürfen Paralympics besuchen

11:05 Uhr

Die Organisatoren der Paralympics in Tokio lassen ungeachtet der Corona-Pandemie Tausende von Schulkinder als Zuschauer in die Arenen. "Wir sind absolut bereit, die Schulkinder willkommen zu heißen", sagte der Sprecher des japanischen Organisationskomitees, Masa Takaya. Für ihre Sicherheit werde gesorgt. Tokios Verwaltung erwartet nach eigenen Angaben rund 130.000 Schulkinder zu den Paralympics. Das Internationale Paralympische Komitee (IPC), Tokio, die Zentralregierung sowie Japans Organisatoren hatten kürzlich entschieden, Zuschauer wegen der Pandemie zwar auszuschließen, jedoch mit Ausnahme von Kindern als Teil eines Erziehungsprogramms Japans.

Null-Covid-Strategie in Neuseeland droht zu scheitern

10:16 Uhr

Ein inländischer Corona-Ausbruch lässt die ehrgeizige Null-Covid-Strategie Neuseelands wanken: "Das Ausmaß der Ansteckungen und die Geschwindigkeit, mit der sich das Virus verbreitet hat, hat unser System trotz aller Vorbereitungen unter Druck gesetzt", sagte der mit der Gesundheitspolitik beauftragte Minister Chris Hipkins im neuseeländischen Fernsehen. Der jüngste Ausbruch mit der ansteckenderen Delta-Variante des Virus sei schwierig einzudämmen und werfe "große Fragen" hinsichtlich der Corona-Strategie der Regierung auf. Nach dem Auftreten eines im Inland übertragenen Corona-Falls wurden dem Minister zufolge inzwischen 71 Menschen positiv auf das Virus getestet.

Erste Corona-Fälle bei Paralympics-Sportlern

9:12 Uhr

Zwei Tage vor dem Start die Paralympics in Tokio gibt es die ersten Corona-Fälle unter den Athletinnen und Athleten. Die Organisatoren haben weder Namen noch Nationalitäten der Betroffenen genannt. In Japan steigen die Corona-Zahlen gerade generell stark an. Deshalb soll es voraussichtlich strengere Regeln als bei den Olympischen Spielen geben.

8:20 Uhr

Seit Mitternacht sind fünf beliebte Urlaubsregionen Spaniens als Hochrisikogebiete von der Liste der Bundesregierung gestrichen. Dazu zählen Katalonien mit der Metropole Barcelona, die Kanaren, Valencia, Kastilien-La Mancha und Asturien. In diesen Regionen geht die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus seit Wochen wieder zurück, nachdem Spanien im Juli erneut die höchste Ansteckungszahlen in ganz Europa verzeichnete. Auf den Kanaren ging die Sieben-Tage-Inzidenz binnen drei Wochen von 250 auf 98 zurück, in Katalonien von 413 auf 122, in Valencia von 259 auf 106. Für nicht geimpfte oder nicht genesene Reiserückkehrer aus diesen Gebieten entfällt damit die Pflicht, sich in Deutschland zunächst zehn Tage in Quarantäne zu begeben. Die Isolation kann frühestens nach fünf Tagen mittels eines negativen Corona-Tests beendet werden.

Bundesjustizministerin: Bedenken wegen Freiheiten nur für Geimpfte

7:31 Uhr

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hat Bedenken gegen Pläne einzelner Bundesländer geäußert, im Herbst Freiheiten nur für Geimpfte und Genesene zuzulassen. "Jeder Eingriff in Freiheitsrechte muss gut begründet und verhältnismäßig sein", sagte sie der "Welt am Sonntag". "Ich sehe nicht, wie man eine derart schwerwiegende Beschränkung mit dem Infektionsschutz rechtfertigen könnte." Es mache einen Unterschied, ob ein Gastronom im Rahmen seiner Vertragsfreiheit nur noch Geimpfte und Genesene bedienen wolle, oder ob der Staat so etwas vorgebe. Ein Arbeitgeber dürfe zudem keinen Mitarbeiter entlassen, sollte er sich einer Impfung verweigern. "Aber es ist durchaus vorstellbar, dass der Arbeitgeber diesen ungeimpften Beschäftigten andere Aufgaben zuweisen kann", fügte sie hinzu. Ein weiterer Lockdown oder die Wiederauflage der Bundesnotbremse seien nicht mehr denkbar, sagte die Justizministerin der Zeitung.

Großbritannien will breite Tests auf Antikörper

6:19 Uhr

In der kommenden Woche will Großbritannien damit beginnen, die eigene Bevölkerung in umfassendem Maße auf Corona-Antikörper zu testen. Das berichteten britische Medien. Mit den gewonnenen Daten sollen auch Erkenntnisse über die Immunreaktion des Körpers auf die verschiedenen Mutationen des Erregers gewonnen werden.

5:48 Uhr

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von heute Morgen lag sie bei 54,5 - am Vortag hatte der Wert 51,6 betragen, vor einer Woche 35,0. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 7.050 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 4.728 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden drei Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es ebenfalls drei Todesfälle gewesen.

5:37 Uhr

Versäumnisse im Kampf gegen die Pandemie könnten aus Sicht der SPD erneut zur Schließung von Schulen führen. Drei Wochen vor Ferienende seien die Einrichtungen keinesfalls für den Herbst gewappnet, sagte SPD-Fraktionschef Andreas Stoch der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Selbst einen neuen Schul-Lockdown hält er für möglich.

Altmaier rechnet nicht mit erneutem Lockdown

3:30 Uhr

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) rechnet trotz stark steigender Corona-Infektionszahlen nicht mit einem weiteren generellen Lockdown. "Nach allem, was wir heute wissen, können wir einen neuen Lockdown für Geimpfte und Genesene vermeiden", sagte Altmaier der "Funke-Mediengruppe". Das hieße, Restaurants und Geschäfte könnten im Winter offen bleiben. Zuvor hatten bereits SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) einen weiteren pauschalen Lockdown ausgeschlossen.

Oberschwabenklinik verzeichnet wieder mehr Corona-Patienten

00:50 Uhr

Die Zahl der Corona-Patienten in den Häusern der Oberschwabenklinik OSK steigt wieder an. Laut einem Sprecher starb diese Woche zudem ein Patient im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. In Kliniken in den Städten Ravensburg und Wangen im Allgäu würden aktuell acht Menschen behandelt. Anfang der Woche seien es noch elf gewesen. Die Belegungszahl sei vermutlich doch an die steigenden Infektionszahlen und den Inzidenzwert gekoppelt, heißt es. Auffällig sei, dass alle Patienten mit der Delta-Variante infiziert und fast alle nicht geimpft sind. Die Hälfte der Patienten seien Reiserückkehrer. Vor einem Monat noch lagen in den Häusern der OSK keine Corona-Patienten mehr. Zum Klinikverbund zählen Krankenhäuser in Bad Waldsee, Ravensburg und Wangen im Allgäu.

Sonntag, 22. August 2021