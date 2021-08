Sonntag, 15. August 2021

Das war der Sonntag in Baden-Württemberg

Zentrales Impfzentrum in Tübingen geschlossen

23:45 Uhr

Am Sonntagabend um kurz nach 21 Uhr wurde im Zentralen Impfzentrum in der Tübinger Paul-Horn-Arena ein letztes Mal gegen Corona geimpft. Ab sofort finden die weiteren Immunisierungen auf dem Unigelände in der Alten Archäologie statt. Außerdem stehen mobile Teams des Deutschen Roten Kreuzes mit einem Impfbus für Vor-Ort-Aktionen im Kreis Tübingen bereit. Die 18 Impfbahnen in der Paul-Horn-Arena werden diese Woche abgebaut. Dort wurden seit dem 4. Januar 2021 über 400.000 Impfungen verabreicht. Zu Hochzeiten waren es bis zu 3.500 Impfungen am Tag.

Gemischte Reaktionen auf neue Corona-Verordnung

18:35 Uhr

Ab Montag gelten in Baden-Württemberg neue Regeln zur Eindämmung des Coronavirus. Für das, was erlaubt beziehungsweise verboten ist, sind dann nicht mehr die Inzidenz-Werte entscheidend, sondern die sogenannte 3G-Regel. Die Menschen reagieren auf die Neuerungen unterschiedlich.

Kreisimpfzentrum in Ehingen schließt - so lief der letzte Tag

17:56 Uhr

Das Kreisimpfzentrum in Ehingen hat am Sonntag die letzten Impfungen verabreicht. Zukünftig ist das Zentrum in Ulm für den Alb-Donau-Kreis zuständig. Am letzten Tag gab es viel zu tun.

17:16 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz rund um das Coronavirus steigt in Baden-Württemberg weiter. Der Wert wird aktuell (Stand: 16 Uhr) mit 30,0 angegeben. Am Vortag hatte der Wert 29,3 betragen, am vergangenen Sonntag lag er bei 17,3. Laut Landesgesundheitsamt kamen im Vergleich zum Vortag 157 Fälle hinzu, weitere Todesopfer in Zusammenhang mit Covid-19 sind in Baden-Württemberg nicht zu beklagen. Die Regionen unterscheiden sich indes deutlich: Während der Stadtkreis Mannheim mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 59,2 landesweiter Spitzenreiter ist, beträgt der Wert beim Schlusslicht dieser Statistik, dem Kreis Emmendingen, lediglich 13,2. Die vier Inzidenzstufen, die bisher für Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Baden-Württemberg entscheidend waren, fallen allerdings ab morgen weg. Dann greift die neue Corona-Verordnung, die die Landesregierung jüngst veröffentlicht hat.

16:36 Uhr

Für viele Bereiche gilt ab Montag in Baden-Württemberg die 3G Regel - geimpft, genesen, getestet. Doch es gibt ein paar Ausnahmen. So brauchen beispielsweise Kinder bis einschließlich fünf Jahre und ungeimpfte Schülerinnen und Schüler keinen Testnachweis, wenn sie Krankenhäuser, Museen oder Restaurants besuchen wollen. Eine weitere Ausnahme sind gottesdienstliche Veranstaltungen. Auch bei einigen Sportveranstaltungen wie Reha-Sport, Sport zu dienstlichen Zwecken, Spitzen - oder Profisport ist demnach ein Testnachweis für Ungeimpfte nicht nötig.

16:19 Uhr

FDP-Chef Christian Lindner fordert, Geimpfte und Genesene von der Pflicht zu befreien, in Geschäften eine Schutzmaske zu tragen. "Bei Geimpften und Genesenen halte ich die Maskenpflicht für überflüssig", sagte Lindner dem "Tagesspiegel". Von diesen Gruppen gehe keine Gefahr mehr aus. "Also sollte der Staat nicht zum Maskentragen verpflichten." Ausnahmen solle es nur noch bei "ganz wenige Gelegenheiten im öffentlichen Verkehr" geben, wo es aus praktischen Gesichtspunkten nicht möglich sei, sich von jedem einen Impfnachweis zeigen zu lassen. Lindner griff die Union und ihren Kanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU) scharf an. "Die Union findet nicht aus dem Ausnahmezustand heraus. Das Pandemiegeschehen hat sich in den letzten 18 Monaten deutlich verändert, die Pandemiepolitik indessen nicht." Die vulnerablen Gruppen seien durch Impfungen geschützt, zudem steige die Impfquote. "Für Geimpfte und Genesene darf es deshalb keine Freiheitsbeschränkungen mehr geben", forderte der FDP-Vorsitzende.

15:33 Uhr

Der Landkreis Dillingen bereitet sich auf die ersten Auffrischungsimpfungen für Senioren und weitere durch das Coronavirus besonders gefährdete Gruppen vor. Das Impfzentrum soll so schnell wie möglich mit den Drittimpfungen beginnen, teilte ein Sprecher des Landratsamtes mit. Neben den Bewohnern von Seniorenheimen und Behinderteneinrichtungen sollen auch die dort Beschäftigten die dritte Impfung bald erhalten. Voraussetzung ist, dass der vollständige Impfschutz älter als sechs Monate ist. Senioren und gefährdete Patienten, die nicht in Einrichtungen leben, sollen ihre dritte Impfung beim Hausarzt bekommen. Das Impfzentrum in Wertingen soll die Hausärzte aber flexibel unterstützen und auch nach Ende September in modifizierter Form weiterbetrieben werden.

Altmaier schlägt Hinweis wie "Corona tötet" bei Impfeinladungen vor

12:35 Uhr

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will der Öffentlichkeit die "grausame Realität" von Corona deutlicher machen und so die Impfkampagne beschleunigen. "Jedem muss klar sein: Wenn ich mich nicht impfen lasse, bin ich in Lebensgefahr", sagte er dem Nachrichtenportal "t-online". Er wolle dem Bundesgesundheitsminister keine Vorschläge machen. Aber er denke, so ähnlich, wie dies auch auf Zigarettenpackungen schon heute der Fall sei, sollten die Risiken deutlich benannt werden. Als Beispiel nannte er einen Hinweis wie "Corona tötet", der mit der Impfeinladung verschickt werden könnte.

Folgen der Lockdowns: Gastgewerbe sucht Kellner und Köche

11:31 Uhr

Nach monatelangen Lockdowns fehlen im Gastgewerbe viele Fachkräfte. Etwa 15 Prozent der Beschäftigten hätten sich nach Jobs in anderen Bereichen umgesehen, sagte die Hauptgeschäftsführerin des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga, Ingrid Hartges. Konkret habe das Gastgewerbe im Mai rund 162.000 sozialversicherungspflichtige Jobs weniger gezählt als im Mai vor zwei Jahren vor der Krise. Dazu zählten vor allem Köche, Kellner und Hotelfachleute. Einige hätten sich im Einzelhandel oder der Logistik nach Alternativen umgesehen, so Hartges. Der Fachkräftemangel im Gastgewerbe mit seinen rund 1,8 Millionen Beschäftigten sei auch für Gäste spürbar. Manche Restaurants hätten Mittagstische eingestellt oder öffneten erst am frühen Abend, weil ihnen Mitarbeiter fehlten. Andere hätten zwangsläufig Ruhetage einführt.

11:09 Uhr

Ab Montag bestimmt nicht mehr die Inzidenz den Alltag in Baden-Württemberg - sondern die 3G-Regel. Für Ungeimpfte bedeutet das eine Testpflicht in vielen Bereichen. Die neue Verordnung im Überblick:

Land schließt Impfzentren

7:01 Uhr

In Baden-Württemberg stellen die insgesamt acht zentralen Impfzentren heute den Betrieb ein - Ende September ist dann auch in den Kreisimpfzentren Schluss. Das Land begründet die Schließung mit dem Fortschritt der Impfungen. Derzeit seien rund zwei Drittel der Menschen in Baden-Württemberg mindestens einmal geimpft - und mehr als die Hälfte vollständig, sagte Sozialminister Manfred Lucha (Grüne). Man könne den Betrieb der Zentren daher mit gutem Gewissen einstellen.

Inzidenz in Deutschland steigt weiter

4:25 Uhr

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntagmorgen lag sie bei 35,0 - am Vortag hatte der Wert 32,7 betragen, vor einer Woche 22,6. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 4.728 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 3.127 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden drei Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es vier Todesfälle gewesen.

Kinder-Impfungen: Kinderärzte verweisen auf psychosoziale Auswirkungen

2:45 Uhr

Die deutschen Kinderärzte appellieren an die Ständige Impfkommission, in der Debatte über eine Impfempfehlung für 12- bis 17-jährige auch psychosoziale Auswirkungen zu berücksichtigen. "Die Stiko orientiert sich allein am individuellen Nutzen einer Impfung im Verhältnis zur Gefährlichkeit einer Erkrankung", sagte der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Thomas Fischbach, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Da sind Kollateralschäden bei der psychosozialen Entwicklung der Kinder und Jugendlichen nicht berücksichtigt." Bisher hat die Stiko Corona-Impfungen für 12- bis 17-jährige nicht generell empfohlen.

2:30 Uhr

Wegen steigender Corona-Infektionszahlen gelten die USA seit Mitternacht in Deutschland als Hochrisikogebiet. Einreisende aus den Vereinigten Staaten, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen für fünf bis zehn Tage in Quarantäne. Dieselbe Regelung gilt jetzt auch für Israel, Kenia, Montenegro, Vietnam sowie für zwei französische Überseegebiete. Portugal wird dagegen mit Ausnahme der bei Touristen besonders beliebten Küstenregion Algarve und der Hauptstadt Lissabon von der Risikoliste gestrichen. Vollständig geimpfte und genesene Einreisende aus Hochrisikogebieten sind von der Quarantänepflicht befreit. Alle anderen müssen sich nach der Einreise selbst isolieren und können sich davon erst nach fünf Tagen mit einem negativen Test befreien.

Sonntag, 15. August 2021