Samstag, 7. August 2021

Das war der Samstag in Baden-Württemberg

Mediziner: Wieder etwas mehr Covid-Patienten auf Intensivstation

22:20 Uhr

Nach einer deutlichen Zunahme an gemeldeten Corona-Neuinfektionen steigt nun auch die Zahl der Corona-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung etwas. "Wir sehen zum ersten Mal seit Wochen wieder eine echte Zunahme der Zahl der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen bei ausreichenden Kapazitäten", schrieb der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin (DGIIN), Christian Karagiannidis, auf Twitter. Es sei wichtig, die Impfquote zu erhöhen.

Wir sehen zum ersten Mal seit Wochen wieder eine echte Zunahme der Zahl der #COVID19 Patienten auf den #Intensivstationen bei ausreichenden Kapazitäten. Der Vergleich mit dem 7.8.2020 zeigt, dass uns #Delta Probleme bereiten wird, und wie wichtig die Erhöhung der #Impfquote ist! https://t.co/dUDdQxW5T3

Fußball nur für Geimpfte? Vorschlag sorgt für Diskussionen

22:15 Uhr

Dürfen künftig nur noch geimpfte Menschen ins Fußballstadion? Darüber hat Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) laut nachgedacht. Kurz darauf wurde diese Position vom Ministerium zwar zurechtgerückt, die Rede war dann von Geimpften und Getesteten. Dennoch ließ die Überlegung des Ministers den einen oder anderen aufschrecken.

Bad Krozingen sammelt Spenden für Luftfilter

20:00 Uhr

Viele Kommunen beklagen hohe Kosten für Luftfilter für die Schulen - trotz des Förderprogramms der baden-württembergischen Landesregierung. Bad Krozingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) setzt deshalb auf Crowdfunding.

17:00 Uhr

Die Zahl der Neuinfektionen in Baden-Württemberg steigt weiter an. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz betrug heute (Stand: 16 Uhr) 17,0, wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart mitteilte. Am Vortag hatte der Wert bei 15,8 gelegen. Die Behörde verzeichnete 390 neue Infektionen und einen neuen Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus. In Baden-Württemberg haben sich bislang 507.925 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Virus beträgt mittlerweile 10.430. Keiner der 44 Stadt- und Landkreise im Südwesten liegt über der politisch relevanten Schwelle von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in einer Woche. Am höchsten ist der Inzidenzwert derzeit im Kreis Lörrach mit 31.

54,5 Prozent aller Deutschen vollständig geimpft

13:15 Uhr

Mehr als 45 Millionen Menschen in Deutschland sind mittlerweile vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Das entspricht einer Quote von 54,5 Prozent, wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auf Twitter schrieb. Insgesamt 51,8 Millionen Menschen oder 62,3 Prozent haben mindestens eine erste Impfung bekommen.

STIKO-Chef kritisiert Aktionismus

13:00 Uhr

Der Chef der Ständigen Impfkommission (STIKO), Thomas Mertens, hat der Politik Aktionismus in der Impfdebatte vorgeworfen. "Der Aktionismus in der Politik trägt sicher nicht zur Beruhigung der Menschen bei", sagte Mertens der "Augsburger Allgemeinen". "Ich weiß gar nicht genau, warum das so gemacht wird. Für die Wahrnehmung in der Bevölkerung wäre es besser, wenn die Dinge etwas ruhiger und überlegter angegangen würden", sagte Mertens zu der Diskussion um die Impfung von Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 18 Jahren.

11:50 Uhr

Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, ist dafür, dass alle Reiserückkehrer aus dem Ausland einen negativen Coronatest vorlegen müssen. Diese Pflicht solle auch für Geimpfte und von Covid-19 Genesene gelten, sagte Montgomery den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Ein solcher Schritt sei zumutbar. Zur Begründung verwies der Mediziner auf die steigende Zahl sogenannter Impfdurchbrüche, also Erkrankungen trotz Impfungen. Bislang gilt die Testpflicht nur für Menschen, die nicht geimpft oder genesen sind.

Wieder Corona-Proteste in Frankreich erwartet

11:15 Uhr

In Frankreich werden das vierte Wochenende in Folge Massenproteste gegen die Verschärfung der Corona-Regeln erwartet. Landesweit werde mit rund 200.000 Demonstranten gerechnet, berichten französische Medien und berufen sich auf Polizeikreise. Besonders in der Kritik stehen eine Impfpflicht für das Gesundheitspersonal und eine Ausweitung des sogenannten Gesundheitspasses.

Lauterbach will PCR-Tests für Ungeimpfte

9:05 Uhr

Der SPD-Gesundheits-Politiker Karl Lauterbach will eine PCR-Testpflicht für Ungeimpfte, wenn es viele Corona-Neuansteckungen gibt. Lauterbach hat der "Rheinischen Post" gesagt, dass die Antigen-Schnelltests zu ungenau sind. Sie lieferten in 40 Prozent der Fälle falsch-negative Ergebnisse. Nicht erkannte Infektionen seien bei der Delta-Variante noch gefährlicher, weil schwere Krankheitsverläufe häufiger sind.

Disney verpflichtet Mitarbeiter zur Impfung

8:22 Uhr

In den USA verpflichtet Walt Disney seine Mitarbeiter zur Corona-Impfung. In einer Mitteilung gibt Disney bekannt, dass Mitarbeiter, die noch nicht geimpft seien, 60 Tage Zeit hätten, um ihre Impfungen zu vervollständigen. Disney folgt damit den Ankündigungen großer Unternehmen wie Google, Uber und Facebook, die Anfang der Woche ihren Mitarbeitern ähnliche Anweisungen erteilten. In den USA ist die Zahl der Neuinfektionen zuletzt wieder gestiegen.

RKI: Inzidenz steigt in Deutschland auf 21,2

6:45 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland steigt weiter. Das Robert-Koch-Institut gibt den Wert aktuell mit 21,2 an - etwas höher als gestern (20,4). Die Gesundheitsämter haben dem RKI 3.206 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Das sind gut 800 mehr als vor einer Woche. 24 weitere Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.

Frauenärzte raten Schwangeren zur Impfung

4:34 Uhr

Der Berufsverband der Frauenärzte rät Schwangeren zu einer Impfung gegen das Coronavirus. Die inzwischen verbreitete Delta-Variante gehe nach internationalen Berichten auch bei Schwangeren mit einer erhöhten Erkrankungsrate einher, sagte Verbandspräsident Christian Albring dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Deshalb sei eine Impfung vor und in der Schwangerschaft sowie im Wochenbett und in der Stillzeit sinnvoll. Die Ständige Impfkommission will bis Ende des Monats über eine generelle Impfempfehlung für Schwangere entscheiden.

Samstag, 7. August 2021