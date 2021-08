Sonntag, 18. Juli 2021

Das war der Sonntag in Baden-Württemberg

Corona-Fälle im Olympischen Dorf

21:45 Uhr

Wenige Tage vor Beginn der Olympischen Spiele in Japan sind erste Corona-Infektionen bei Athleten vor Ort bekannt geworden. Auch ein Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees musste in Quarantäne. Die Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag, Dagmar Freitag, sagte, es sei eine Misere mit Ansage. Insgesamt seien bereits 55 Corona-Fälle registriert worden und es sei erst ein Bruchteil der Athleten im Olympischen Dorf in Tokio angekommen. Das deutsche Olympia-Team mit rund 400 Sportlern ist derzeit unterwegs nach Japan.

17:30 Uhr

In Baden-Württemberg steigt die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz weiter an. Aktuell liegt der Wert laut Landesgesundheitsamt bei 9,9 (Stand 16 Uhr). Gestern lag die Inzidenz bei 9,7, vergangenen Sonntag bei 6,4. Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 26,4 weist der Landkreis Heidenheim den höchsten Wert auf, der Kreis Sigmaringen mit 0,8 den geringsten. Zudem wurden den Behörden 48 weitere Fälle mit dem Coronavirus gemeldet (gesamt: 502.911). Meldungen zu weiteren Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 gab es laut Landesgesundheitsamt nicht. Der geschätzte Sieben-Tage-R-Wert liegt, bei 1,34 (Vorwoche: 1,09). Der Wert gibt an, wie viele Menschen eine infizierte Person im Durchschnitt ansteckt.

VfB Stuttgart vermeldet Millionenverluste

13:29 Uhr

Besonders fehlende Zuschauereinnahmen durch die Corona-Pandemie haben den VfB Stuttgart finanziell schwer belastet, dennoch ist der Fußball-Bundesligist bisher vergleichsweise gut durch die Krise gekommen. Wie der Interims-Finanzvorstand der VfB AG, Tobias Keller, am Sonntag auf der Mitgliederversammlung mitteilte, lag das coronabedingte Gesamtminus der in eine Aktiengesellschaft ausgegliederten Fußballabteilung zwischen März 2020 und Juni 2021 bei etwa 56 Millionen Euro. Dem liege ein Umsatzeinbruch in dieser Zeit von rund 74 Millionen Euro zugrunde, der vor allem durch Heimspiele ohne Zuschauer zustande kam. Andererseits habe der Club aber 18 Millionen Euro beispielsweise durch einen Gehaltsverzicht der Spieler und geringere Kosten im Stadion eingespart. Dank hoher Transfereinnahmen in diesem Sommer rechnet die VfB Stuttgart 1893 AG für die Saison 2020/2021 bei einem Umsatz von 140,4 Millionen Euro aber nur noch mit einem Verlust von 12,2 Millionen. Allerdings stehen diese Zahlen noch nicht abschließend fest.

Wieder schärfere Regeln im Kreis Heidenheim

13:11 Uhr

Im Kreis Heidenheim gelten wieder schärfere Corona-Regeln. Da die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen den Schwellenwert von 10 Neuinfektionen überschritten hat, gilt seit Sonntag die Inzidenzstufe 2, so das Landratsamt. Deshalb dürfen sich jetzt nur noch maximal 15 Menschen aus vier Haushalten treffen. Diskotheken müssen wieder schließen. Bei privaten Veranstaltungen im Freien und in geschlossenen Räumen sind maximal 200 Personen erlaubt. Für die Gastronomie und Kultureinrichtungen ändert sich nichts.

11:09 Uhr

Vor dem Supermarkt oder beim Biergarten gegen Corona impfen lassen: Das soll für Menschen in Heilbronn vom 28. Juli an in einem Impfbus der Stadt möglich sein. Das weiße Fahrzeug sei dazu bis Ende September angemietet und solle verschiedene Stationen im Stadtgebiet ansteuern, teilte die Stadt heute mit. Eine Terminvereinbarung sei für die Impfung nicht nötig. Mitbringen müssten Interessierte nur Personalausweis, Impfpass und Krankenkassenkarte. Das Angebot ist den Angaben zufolge kostenlos.

Dreyer dringt auf neuen bundesweiten Corona-"Warnwert"

10:11 Uhr

Vor dem Hintergrund sprunghaft steigender Corona-Inzidenzen hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer einen neuen Maßstab zur Beurteilung der pandemischen Lage gefordert. "Wir schauen natürlich auch mit Sorge auf diese Zahlen", sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Dennoch möchte ich sagen, dass die Inzidenz heute viel weniger über die Gefahr einer Erkrankung und die mögliche Belastung des Gesundheitssystems aussagt, als das noch vor einem halben Jahr der Fall war - einfach deshalb, weil immer mehr Menschen geimpft werden." Deswegen müssten sich die Bundesländer mit der Bundesregierung auf einen "neuen Warnwert verständigen. Die Ministerpräsidentin schlug vor, die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner mit der Lage in den Krankenhäusern zu verknüpfen: "Wer wird eingeliefert, wer muss auf die Intensivstation?" Konkret empfahl sie ein Ampelsystem nach dem Vorbild Mecklenburg-Vorpommerns.

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 10,0

4:25 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Deutschland auf einen zweistelligen Wert gesprungen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab den Wert am Morgen mit 10,0 an (Vortag: 9,4 - vor einer Woche 6,2). Binnen eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland dem RKI 1.292 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 745 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden drei Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es sechs Tote gewesen.

2:29 Uhr

Wegen stark steigender Corona-Infektionszahlen gelten die Niederlande, Griechenland und Teile Dänemarks seit Mitternacht für die deutschen Behörden als Risikogebiete. Nach der bereits am Freitag veröffentlichten Mitteilung des Robert Koch-Instituts rät das Auswärtige Amt von touristischen Reisen in diese Länder und Regionen ab. Für die Niederlande und die dänische Hauptstadtregion um Kopenhagen ergeben sich daraus auch praktische Folgen: Wer von dort auf dem Landweg nach Deutschland einreist und nicht geimpft oder genesen ist, muss wieder einen Corona-Test machen. Auch die zum dänischen Königreich zählenden Färöer-Inseln sind jetzt Risikogebiet. Die Niederlande sind das erste der neun Nachbarländer Deutschlands, das wieder ganz als Risikogebiet eingestuft wird. Ausgenommen sind zum Königreich gehörende Überseegebiete.

Wirtschaftsminister Altmaier schließt weiteren Lockdown aus

0:34 Uhr

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat einen erneuten Lockdown ausgeschlossen. "Wir müssen und werden einen neuen Lockdown verhindern. Er wäre für viele Geschäfte und Restaurants, die bereits monatelang geschlossen waren, verheerend", sagte Altmaier der "Bild am Sonntag". Aktuell sieht der Minister auch keinen Bedarf für weitere Maßnahmen. "Solange keine Überlastung des Gesundheitssystems droht, gibt es keinen Grund für neue Maßnahmen oder gar einen Lockdown." Geimpfte oder Jüngere hätten bei einer Infektion meist gar keine Symptome, die Intensivbetten-Kapazität in Deutschland sei weit von ihrer Auslastungsgrenze entfernt.

Sonntag, 18. Juli 2021