Freitag, 30. September 2022

Rheinfelden: Corona-Ausbruch in Krankenhaus

18:35 Uhr

Im Kreiskrankenhaus in Rheinfelden (Kreis Lörrach) haben sich 13 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Wie die Lörracher Kreiskliniken als Träger mitteilten, sind die betroffenen acht Patientinnen und Patienten auf eine Isolierstation im Kreiskrankenhaus Lörrach verlegt worden. Fünf infizierte Beschäftigte befinden sich demnach im Krankenstand. Die Infektionen seien bei Routinetestungen festgestellt worden. "Zusammenhänge zwischen den Infektionen sind nur vereinzelt erkennbar", heißt es in der Mitteilung. Die Testmaßnahmen vor Ort seien verschärft worden. Eine Station nehme keine neuen Patientinnen und Patienten mehr auf. Die Klinikleitung appelliere an Besucherinnen und Besucher, sich an geltende Regeln zum Testen und Tragen einer Maske zu halten.

16:48 Uhr

In Baden-Württemberg ist die Sieben-Tage-Inzidenz erneut gestiegen. Laut Landesgesundheitsamt (LGA) liegt sie heute bei 460,8. Wie gestern beziehen sich die tagesaktuellen Daten des LGA wegen technischer Störungen auch heute auf den Stand von 12:30 Uhr anstatt wie sonst üblich auf den Stand von 16 Uhr. Vor einer Woche betrug der Inzidenzwert noch 240,1. Somit hat sich der Wert innerhalb einer Woche beinahe verdoppelt. Die Zahl der Neuinfektionen nahm ebenfalls deutlich zu. Innerhalb eines Tages wurden dem LGA demnach 10.912 Corona-Neuinfektionen gemeldet. In den Kliniken im Land werden derzeit 96 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung auf Intensivstationen behandelt (Vorwoche: 67). 13 weitere Menschen sind an oder mit einer Corona-Infektion gestorben.

14:45 Uhr

Das baden-württembergische Gesundheitsministerium hat die Regeln für Entschädigungen bei coronabedingten Verdienstausfällen verschärft. Wer wegen einer Covid-19-Erkrankung nicht arbeiten kann, erhält diese künftig nur noch, wenn er drei Corona-Impfungen oder zwei Impfungen plus eine Infektion nachweisen kann. Bisher reichten zwei Impfungen aus. Das Ministerium begründete die Änderung mit einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission. "Wer auf Kosten der Allgemeinheit eine Entschädigung aus Steuergeldern möchte, der sollte ebenfalls seinen - kleinen - Teil zur Solidarität beitragen und sich impfen lassen", erklärte Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne). Ausnahmen bestehen weiterhin für Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können.

Falsche Corona-Atteste: Deutschlandweite Razzien

13:24 Uhr

Wegen des Verdachts auf Erstellung falscher Gesundheitszeugnisse in der Corona-Pandemie hat die Polizei 84 Objekte in mehreren Bundesländern durchsucht. Baden-Württemberg war nicht darunter. Die Anfangsermittlungen der Staatsanwaltschaft Dresden richten sich bei der Aktion laut Polizei gegen eine Ärztin aus Sachsen.

Viele Regionen in BW trotz Corona zukunftsfähig

13:19 Uhr

Mehrere Städte und Landkreise in Baden-Württemberg haben laut einer Studie des Forschungs- und Beratungsunternehmens Prognos trotz der Corona-Pandemie großes Wachstumspotential für die Zukunft. Langfristige Wachstumsmuster seien auch durch die Corona-Krise nicht zerstört worden, erläutern die Wirtschaftsforscherinnen und Wirtschaftsforscher. "Ökonomisch leistungsfähige Regionen wachsen auch nach der Krise wieder stärker." Ein Grund dafür sei, dass ihre Wirtschaft auf Wachstumsbranchen ausgerichtet sei. Bei den Top-Wachstumsregionen liegt beispielsweise Böblingen auf Platz sechs, Stuttgart auf Platz acht und der Landkreis Heilbronn auf Platz zehn. Schwierigkeiten hätten hingegen Kreise, in denen sich die Corona-Krise und strukturelle Probleme überlagern. Diese liegen oft in Ostdeutschland.

13:01 Uhr

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sieht eine neue Corona-Welle im Anmarsch, zeigt sich aber optimistisch, dass diese zu bewältigen ist. "Wir befinden uns ganz klar am Beginn einer Herbst- und Winterwelle", sagte der Politiker heute in Berlin. Er versicherte aber: "Wir werden die Welle im Griff haben." Deutschland sei besser vorbereitet als im vergangenen Herbst. Ähnlich äußerte sich der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler. Er rief zur Wachsam- und Achtsamkeit auf, sagte aber, er habe eigentlich keine "riesige Sorge".

7:21 Uhr

Die Temperaturen sinken und damit halten sich die Menschen in Baden-Württemberg wieder weniger im Freien auf. In Innenräumen steigt aber auch die Gefahr sich mit dem Coronavirus anzustecken. Welche Entwicklung erwarten die Bürgerinnen und Bürger in den kommenden Wochen und Monaten?

4:11 Uhr

In Deutschland steigt nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) die Zahl der bekannten Corona-Infektionen um 96.367 auf über 33,31 Millionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 466,0 von 409,6 am Vortag. Das RKI meldet 140 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Die bekannte Gesamtzahl liegt damit bei 149.948.

Freitag, 30. September 2022