Das war der Sonntag in Baden-Württemberg

19:29 Uhr

Nach mehr als zweijähriger Schließung wegen der Corona-Pandemie öffnet der überwiegende Teil der philippinischen Schulen am Montag wieder für den Präsenzunterricht. Wegen der Pandemie waren sie im März 2020 geschlossen worden, von da an fand in dem Inselstaat in Südostasien nur noch Online-Unterricht statt. In kaum einem anderen Land waren die Schulen wegen der Corona-Pandemie so lange geschlossen.

15:56 Uhr

Die Verteidiger des in Untersuchungshaft sitzenden "Querdenken"-Initiators Michael Ballweg wollen zeitnah Haftbeschwerde einlegen. Damit müsse sich erstmals das Landgericht Stuttgart mit der Angelegenheit befassen, teilte einer von Ballwegs Anwälten am Sonntag mit.

14:25 Uhr

Telekom-Chef Timotheus Höttges hat vorgeschlagen, aus der Corona-Warn-App eine Gesundheits-App zu machen. Angesichts der inzwischen dreistelligen Millionenkosten für das Projekt sollten deren Funktionen deutlich ausgebaut werden, sagte Höttges der "Augsburger Allgemeinen" (Montagsausgabe). So sollte die App künftig universell für die Digitalisierung des Gesundheitssystems genutzt werden: "Sie wegzuwerfen wäre schade." Höttges kann sich nach eigenen Worten zufolge vorstellen, etwa eine digitale Alternative zum gelben Impfpass zu schaffen und alle Impfzertifikate auf einer solchen App zu hinterlegen. "Über die App könnten Medizinerinnen und Mediziner uns Rezepte für Medikamente digital zur Verfügung stellen, die wir dann in der Apotheke oder im Internet einlösen." Der Datenschutz sei gewährleistet. Denn die Informationen sähen nur die Ärzte und die jeweiligen Patienten, so Höttges.

Sonntag, 21. August 2022