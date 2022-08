Samstag, 20. August 2022

per Mail teilen

Das war der Samstag in Baden-Württemberg

Nach Corona-Pause: Veranstaltungen mit Feuerwerk in der Kritik

20:24 Uhr

Nach einer langen coronabedingten Pause finden wieder viele Veranstaltungen statt, bei denen auch Feuerwerke gezündet werden. Viele Besucherinnen und Besucher freuen sich. Doch es gibt Kritik von Experten. Laut dem Landesverband Baden-Württemberg kann Pyrotechnik ganze Landschaftsbrände auslösen.

15:46 Uhr

Erstmals seit Anfang Juli ist die Zahl der Schwerkranken, die auf Intensivstationen in Deutschland mit Covid-19 behandelt werden, wieder unter 1.000 gefallen. Das geht aus dem Tagesreport des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) hervor. Demnach lagen heute bundesweit 988 Covid-19-Patientinnen und -Patienten auf Intensivstationen - 54 weniger als am Vortag. 363 von ihnen wurden invasiv beatmet. Zuletzt hatte die Zahl der Covid-Intensivpatientinnen und -patienten am 2. Juli dieses Jahres unter 1.000 gelegen.

Niedersachsens Ministerpräsident kritisiert geplante Corona-Regel für Veranstaltungen

14:27 Uhr

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat sich dafür ausgesprochen, dass sich im Herbst und Winter alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Veranstaltungen auf Corona testen müssen - auch die, die frisch geimpft sind. "Ich halte es nicht für klug, dass eine Impfung drei Monate lang dazu berechtigen soll, Veranstaltungen ohne Maske und ohne aktuellen Test zu besuchen", sagte Weil den Zeitungen der "Funke Mediengruppe". Die Pläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) für das neue Infektionsschutzgesetz sehen bisher vor, dass die geplante Maskenpflicht bei Freizeit, Kultur oder Sport sowie in der Gastronomie entfällt, wenn ein negatives Testergebnis vorgelegt wird oder die letzte Impfung nicht länger als drei Monate zurückliegt. Diese geplanten Ausnahmen sorgten unter anderem bei den Ländern für viel Kritik.

13:30 Uhr

In Deutschland liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von heute Morgen bei 302,9 (gestern: 312,5, Vorwoche: 342,2). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI demnach zuletzt 36.295 Corona-Neuinfektionen. Außerdem wurden innerhalb eines Tages im Zusammenhang mit dem Virus 121 weitere Todesfälle verzeichnet. Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Vergleiche der Daten sind wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich.

Corona-Warn-App wird wohl teurer

8:40 Uhr

Die Corona-Warn-App wird offenbar noch einmal teurer. Die "Welt am Sonntag" berichtet, dass die zusätzlichen Kosten für den Bund bis zum Jahresende bei 70 Millionen Euro liegen werden, 20 Millionen mehr als bisher geplant - und beruft sich auf das Bundesgesundheitsministerium. Grund für die gestiegenen Kosten seien unter anderem die Anbindung weiterer Teststellen und eine verbesserte Anzeige des Status-Nachweises. Insgesamt liegen die Kosten für die App laut einer Sprecherin demnach bei rund 160 Millionen Euro.

Samstag, 20. August 2022