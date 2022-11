Die wichtigsten Entwicklungen rund um das Coronavirus für Baden-Württemberg - hier im Live-Blog zusammengefasst.

17:59 Uhr Steinmeier: Chinesische Regierung soll Demonstrationen zulassen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Verständnis für die Protestwelle in China wegen der rigorosen Corona-Beschränkungen gezeigt. In einem Interview der Deutschen Welle appellierte er am Montag zugleich an die Regierung in Peking, die Demonstrationen zuzulassen. Alle erinnerten sich noch daran, wie sehr die Maßnahmen im Kampf gegen Corona auch in Deutschland viele Menschen belastet hätten, sagte Steinmeier. "Wir können nur erahnen, wie groß die Last für die Menschen in China ist, in der die Maßnahmen ja viel strikter, viel langanhaltender sind, bis heute reichen." Deshalb habe er Verständnis dafür, dass die Menschen ihre Ungeduld auf den Straßen zeigten.

17:35 Uhr Corona-Zahlen in BW: 16 weitere Menschen gestorben In Baden-Württemberg sind 16 weitere Menschen an oder mit Corona gestorben. Das geht aus dem Tagesbericht des Landesgesundheitsamts (Stand 16:00 Uhr) hervor. Aktuell befinden sich 88 Menschen mit Covid-19 auf den Intensivstationen in Baden-Württemberg, das sind 19 mehr als in der Vorwoche. Auf den Normalstationen sind 2.014 Patientinnen und Patienten mit Corona infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Land ist gesunken und liegt momentan bei 121,5 (Vorwoche: 137,9). Seit Freitag sind 146 weitere Menschen in Baden-Württemberg grundimmunisiert.

16:01 Uhr Lehrerverband kritisiert Ende der Isolationspflicht in RLP Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) hat den Wegfall der Isolationspflicht für Menschen mit Corona-Infektionen kritisiert und vor negativen Folgen für den Schulbetrieb in Rheinland-Pfalz gewarnt. Gerade unter den jüngeren Schülerinnen und Schülern sei die Impfquote nicht besonders hoch, sagte der Landesvorsitzende des VBE Rheinland-Pfalz, Lars Lamowski. Es gebe keine Möglichkeit mehr, in den Schulen zu testen, auch fehle es weiterhin an einer flächendeckenden Ausstattung mit Raumluftfilteranlagen, erklärte er. Am Wochenende war die Isolationspflicht für Infizierte auch in Rheinland-Pfalz abgeschafft worden. Zuvor hatte bereits Baden-Württemberg neben Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein die Regelung einer mindestens fünftägigen Isolation bei einer Corona-Infektion aufgehoben.

12:19 Uhr BioNTech-Impfstoff für China? Die Bundesregierung steht mit China in Kontakt zur Frage des Einsatzes vom BioNTech-Impfstoff gegen das Coronavirus in dem Land. Das bestätigten heute sowohl Regierungssprecher Steffen Hebestreit und ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Berlin. Beim Besuch von Kanzler Olaf Scholz (SPD) in Peking war vereinbart worden, dass der BioNTech-Impfstoff in China zumindest für die dort lebenden Ausländer eingesetzt werden kann. Von BioNTech war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. In China gibt es seit Tagen Proteste gegen strikte Kontakteinschränkungen, die ganze Stadtteile betreffen können. Die Zahl der Infektionen steigt dennoch seit Tagen.

10:12 Uhr Ethikrat: Mehr Therapieangebote für junge Menschen nötig Kinder und Jugendliche brauchen nach Ansicht des Deutschen Ethikrats in Folge der Corona-Pandemie eine bessere Versorgung mit Beratungs-, Therapie- und Hilfsangeboten. Personal müsse geschult werden, um frühzeitig die seelischen Nöte der jungen Generation zu erkennen und Hilfsangebote vermitteln zu können, heißt es in heute veröffentlichten Empfehlungen. Auch an Fachkräften fehle es. Bei der Pandemiebekämpfung habe es einen "fast ausschließlichen Fokus auf Gesundheit im Sinne körperlicher Unversehrtheit" gegeben. Das habe dazu geführt, dass aus psychischen Belastungen "manifeste Erkrankungen" geworden seien, die ohne Therapie nicht mehr zu bewältigen seien. Der Deutsche Ethikrat ist ein unabhängiges Expertengremium, das zu gesellschaftlichen Themen Stellung nimmt.

3:07 Uhr Proteste gegen Null-Covid in China dauern an Die größte Protestwelle seit Jahrzehnten in China hält an. Die Demonstrationen vom Wochenende in vielen Städten setzten sich auch in der Nacht zum Montag fort. Sie richten sich gegen die strikten Maßnahmen der chinesischen Null-Covid-Politik wie wiederholte Lockdowns, Massentests und Zwangsquarantäne. Eine unbekannte Zahl von Demonstranten wurde festgenommen. Noch in den frühen Morgenstunden ging ein Großaufgebot der Polizei in der Hauptstadt Peking gegen Hunderte protestierende Menschen nahe dem Diplomatenviertel vor.

16:26 Uhr Corona-Proteste in China Aus Protest gegen die strengen Corona-Maßnahmen der chinesischen Regierung sind in der Provinz Xinjiang im Nordwesten des Landes Hunderte Menschen auf die Straßen gegangen. In chinesischen Online-Medien waren heute auf mehreren Videos aus der Millionenstadt Ürümqi zu sehen, wie Menschen Lockdown-Metallzäune durchbrechen und protestieren. Einige schreien: "Beendet den Lockdown!". Große Teile der Region Xinjiang und der dortigen Hauptstadt Ürümqi sind bereits seit mehr als 100 Tagen abgeriegelt. Auch in der Hauptstadt Peking, in dem etliche Wohnanlagen ebenfalls im Lockdown sind, kam es zu Protestaktionen, wie Videos zeigen.

7:59 Uhr Landkreis Tuttlingen stellt Corona-Dashboard ein Tuttlingen informiert auf seiner Webseite nicht mehr über die aktuelle Corona-Situation. Das Landratsamt teilte mit, dass Interessierte die aktuellen Fallzahlen im Kreis immer noch auf den Internetseiten des Landes oder des Robert Koch-Instituts finden könnten. Grund sei, dass sich die Corona-Lage entspannt habe.

7:52 Uhr Isolationspflicht in RLP endet Heute endet die Corona-Isolationspflicht in Rheinland-Pfalz. Wer positiv auf Corona getestet wurde, muss laut Gesundheitsministerium nun nicht mehr zu Hause bleiben. Allerdings müssen die Infizierten bei Kontakt mit anderen Menschen eine Maske tragen - das gilt für fünf Tage. Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein haben die fünftägige Isolationspflicht vergangene Woche aufgehoben. Das Saarland will im Dezember entscheiden.

5:04 Uhr RKI registriert bundesweit 24.687 Neuinfektionen Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Samstagmorgen mit 189,5 angegeben. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 5 Uhr wiedergeben. Am Vortag hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 190,8 gelegen (Vorwoche: 192,0; Vormonat: 528,0). Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 24.687 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 25.328) und 107 Todesfälle (Vorwoche: 203) innerhalb eines Tages. Vergleiche der Daten sind auch hier wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich.

2:09 Uhr Kindermedizingesellschaft warnt vor hoher Belastung Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ) hat vor einer wachsenden Belastung der Kinderkliniken durch Atemwegserkrankungen gewarnt. "Wir sehen aktuell eine deutliche Zunahme der Atemwegsinfektionen", sagte DGKJ-Präsident Jörg Dötsch den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstag). Dabei sei das Coronavirus nur eines von vielen Viren. Den größten Anteil würden derzeit Infektionen mit dem Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) ausmachen. "An einem Großteil der Tage sind die Kliniken so voll, dass keine Kinder mehr aufgenommen werden können und neue Fälle in andere Kliniken verlegt werden müssen", warnte Dötsch. Eltern müssten sich auf lange Wartezeiten, Verlegungen oder Absagen von verschiebbaren Behandlungen einstellen. Ein Grund für die hohen Infektionszahlen ist laut Dötsch ein "Aufholeffekt" bei den RSV-Infektionen nach den Corona-Schutzmaßnahmen.

17:52 Uhr Zahl der Corona-Fälle auf Intensivstationen geht zurück 2.195 neue Corona-Infektionen wurden dem Landesgesundheitsamt (LGA) seit gestern gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell (Stand: 16 Uhr) bei 129,2 - am Freitag vor einer Woche lag der Wert noch bei 143,3. Neun weitere Personen sind laut LGA im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. 78 Covid-19-Fälle werden auf den Intensivstationen im Land behandelt - das sind elf weniger als am Freitag der vergangenen Woche. Damit beträgt der Anteil der Corona-Patientinnen und -Patienten auf den Intensivstationen laut DIVI-Intensivregister 3,9 Prozent.

15:51 Uhr Bundesärztekammer: Mehr Eigenverantwortung bei Corona Die Bundesärztekammer hat zu mehr Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger in der Corona-Krise aufgerufen. Präsident Klaus Reinhardt sagte am Freitag, dass die Zahl der Infektionen zurückgehe, aber man dennoch noch lange Zeit mit dem Virus leben müsse. "Wir müssen deshalb von den bisherigen Notstandsregelungen wegkommen und hinkommen zu einem eigenverantwortlichen Umgang mit Infektionsrisiken. Wer Symptome hat, soll zu Hause bleiben." Jede und jeder Einzelne müsse Verantwortung übernehmen. "Dann besteht die Chance, dass wir alle gemeinsam gut durch die möglicherweise letzte Phase der Pandemie kommen", so Reinhardt. Der Ärztepräsident betonte zugleich: "Der Zeitpunkt für eine vollständige Rückkehr zur Normalität ist noch nicht gekommen." Reinhardt forderte außerdem einen Ausbau der Forschung zum Krankheitsbild Post-Covid.