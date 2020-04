Nach fast vier Wochen werden erste Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus in Deutschland gelockert. Wie diese in Baden-Württemberg ausgestaltet werden sollen, will die Landesregierung gegen Mittag bekannt geben.

Die grobe Richtung ist vorgegeben, nun müssen die Details ausgearbeitet werden: Nach den ersten schrittweisen Lockerungen der coronabedingten Beschränkungen können die meisten Geschäfte und Teile der baden-württembergischen Schulen mit den Vorbereitungen für einen Neustart nach der Zwangspause beginnen. Viele andere dagegen - darunter Kitas, Hochschulen, gastronomische Betriebe und Zoos - müssen weiter darauf warten, bis auch sie in die Normalität zurückkehren können.

Dauer 5:43 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW So erläutert Ministerpräsident Kretschmann die Maßnahmen "Wir vertrauen darauf, dass das klappen wird", so Kretschmann im Interview mit dem SWR. Man sei an die Grenzen gegangen. Video herunterladen (13,8 MB | MP4)

Das baden-württembergische Kabinett berät am Donnerstag über die konkrete Ausgestaltung der Beschlüsse. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will im Anschluss an den Termin gegen 12:30 Uhr gemeinsam mit Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU), Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) und Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) die Öffentlichkeit per Videostream über die Lage informieren und das Vortasten des Landes in den Alltag erläutern.

Lob und Kritik an Maßnahmenpaket

Die ersten Reaktionen auf die getroffenen Maßnahmen ließen nicht lange auf sich warten. Vor allem die Wirtschaft zeigte Verständnis für die Entscheidungen, nur vorsichtige Schritte zur Lockerung einzuleiten. "Es ist gut, dass erste Perspektiven für eine wirtschaftliche Öffnung aufgezeigt werden", lobte der Präsident des Industrie- und Handelskammertages Baden-Württemberg (BWIHK), Wolfgang Grenke. Es gelte das Primat der Politik, und es sei wichtig, dass medizinische Überlegungen dabei die Grundlage seien.

Dauer 0:52 min Corona: Geschäfte öffnen mit strengen Hygienemaßnahmen Christian Klemp, Inhaber des Modehauses Zinser aus Tübingen, freut sich, dass er nach den Corona-Schließungen nun wieder öffnen darf - wenn auch nur unter strengen Hygieneauflagen.

Allerdings wurden Details der neuen Regelungen auch kritisiert: "Nicht nachvollziehbar ist, weshalb nur der Einzelhandel bis 800 Quadratmetern Verkaufsfläche und einige unabhängig von der Verkaufsfläche ausgewählte Sortimentsbereiche öffnen dürfen", sagte Manfred Schnabel, der Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar. Es sei "ungerecht und schmerzhaft", dass sich viele Betriebe bis mindestens zum 4. Mai gedulden müssten und damit Wettbewerbsverzerrungen verschärft würden. Der Gastronomie oder Hotellerie fehle nach wie vor eine klare Perspektive, sagte Schnabel. In einer ersten Reaktion forderte der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) ein sofortiges Rettungspaket für das Gastgewerbe.

+++ Nach Verlängerung der Corona-Maßnahmen: DEHOGA fordert sofortiges Rettungspaket für das Gastgewerbe +++ https://t.co/dvkOs0xRQC DEHOGA Bundesverband, Twitter, 15.4.2020, 19:08 Uhr

Während viele kleinere und mittlere Geschäfte in Baden-Württemberg von der kommenden Woche an unter strengen Auflagen öffnen dürfen, gehen Gastronomen und Hotels noch leer aus. Kretschmann sagte am Mittwochabend, der "Sog in die Innenstädte und Shopping-Center" würde zu groß und das Risiko einer erneuten Infektionswelle zu hoch werden, öffnete die Regierung alles gleichzeitig. "Wir fahren auf Sicht, weil es solch eine Pandemie ja noch nie gab."

Schulen, Hochschulen und Kitas bleiben weitestgehend geschlossen

Nach den Planungen von Bund und Ländern bleiben die Schulen in Baden-Württemberg für die meisten Klassen sowie die Hochschulen und Kindergärten geschlossen. Vom 4. Mai an beginnt der Unterricht stark eingeschränkt und schrittweise mit den Klassen aller allgemeinbildenden Schulen, bei denen in diesem oder im nächsten Jahr die Abschlussprüfungen anstehen, sowie mit den Abschlussklassen der beruflichen Schulen. In einem nächsten Schritt sollen die Viertklässler an die Grundschulen zurückkehren. Ein Datum nannten Kretschmann und Eisenmann nicht.

Die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Baden-Württemberg, Doro Moritz, begrüßte die Beschlüsse. Es sei richtig, dass der erste Schritt darin bestehe, Schüler, die in diesem Schuljahr Abschlüsse machen, zur Prüfungsvorbereitung in die Schule zu holen. Für Kinder in der 4. Klasse wäre das zu früh, so Moritz.

So ist der Verlauf der Infektionen im Südwesten

Für Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg können Sie hier nachvollziehen, wie stark sich die Fallzahlen der festgestellten Coronavirus-Erkrankungen im Verhältnis zur Bevölkerung erhöhen. Diese Grafik wird täglich aktualisiert. Die Kurve zeigt den 7-Tage-Trend. Das heißt, es werden für jeden Tag die Infektionen der vergangenen sieben Tage im Verhältnis zur Bevölkerung dargestellt (Inzidenz). Wichtig ist dabei: Der Verlauf der Fallzahlen, die uns bekannt werden, ist nicht immer aussagekräftig. Verläuft die Linie flacher, gehen die Neuinfektionen im Trend der vergangenen sieben Tage zurück. Allerdings zeigt sich dieser Effekt oftmals auch kurzfristig durch geringeren Meldungen an den Wochenenden. Niedrigere Fallzahlen am Wochenende bedeuten aber nicht, dass sich die Lage entspannt.