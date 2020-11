Was soll mit Menschen passieren, die trotz Anordnung einfach nicht in Corona-Quarantäne bleiben? Die grün-schwarze Koalition streitet über das Verfahren für mögliche Zwangseinweisungen.

Die Diskussion über den Umgang mit Quarantäne-Verweigerern geht weiter. Am Mittwoch hatte das Sozialministerium eine Vorlage zunächst zurückgezogen. Für die Sitzung des Corona-Lenkungskreises am Nachmittag wollte es sich um einen Kompromissvorschlag bemühen. Auf jeden Fall solle es weitere Gespräche zwischen Sozial- und Innenministerium geben.

In der Vorlage hatte Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) vorgeschlagen, sogenannte Quarantäne-Verweigerer auch in das Justizvollzugskrankenhaus Hohenasperg (Kreis Ludwigsburg) zwangseinzuweisen. Darüberhinaus sei eine Unterbringung in Krankenhäusern, Kasernen oder Hotels denkbar. Geflüchtete, die sich nicht an die Auflage halten, könnten in Landeserstaufnahmeeinrichtungen gebracht werden.

Justizministerium wegen Lucha-Vorstoß "sehr verwundert"

Das vom Koalitionspartner CDU geführte Justizministerium zeigte sich jedoch von der Idee des Grünen-Ministers wenig begeistert. Ein Sprecher von Justizminister Guido Wolf (CDU) sagte: Eine Unterbringung von sogenannten Quarantäne-Verweigerern im Justizvollzugskrankenhaus auf dem Hohenasperg sei völlig ausgeschlossen. "Dass das Sozialministerium ihn unterbreitet, ohne zuerst mit dem zuständigen Ministerium das Gespräch zu suchen, hat uns sehr verwundert", sagte der Sprecher. Die 100 Plätze für die 6.500 Gefangenen im Land seien voll ausgelastet. Das Krankenhaus sei auf Patienten ausgelegt, die länger bleiben. Eine räumliche Trennung für Menschen, die aufgrund ihrer Quarantäne nur wenige Tage bleiben, sei nicht vorgesehen, so der Sprecher des Justizministeriums weiter.

Sozialminister Lucha ist auch in der Frage einer dezentralen oder zentralen Unterbringung mit dem Koalitionspartner uneins. Lucha plädiert für eine dezentrale Zwangseinweisung, die von den Stadt- und Landkreisen durchgesetzt werden müsse. Sie müssten die notwendigen Räume, Einrichtungen und Transportmittel sowie das erforderliche Personal für die Unterbringung bereitstellen.

Innenminister hält an zentraler Unterbringung fest

Im Gegensatz dazu favorisiert Innenminister Thomas Strobl (CDU) eine zentrale Unterbringung. Er hält eine ehemalige leerstehende Lungenfachklinik in St. Blasien aufrund der wenigen Fälle für geeignet. Der Vorschlag Luchas sei der "Entwurf eines Berichtes zum Thema, aber noch keine Lösung des Problems", heißt es aus dem Innenministerium. Die Kreise und Kommunen, auch die Ortspolizeibehörden und die Landespolizei, dürften mit diesem Problem nicht allein gelassen werden.

An der Idee des Innenministers hatte es Kritik gegeben. Mehr dazu im SWR Aktuell Video aus der Sendung vom 07. November:

Infektionsschutzgesetz gestattet Zwangseinweisungen

Zwangseinweisungen sind nach dem Infektionsschutzgesetz möglich, wenn Personen, die unter Quarantäne stehen, die Quarantäneauflagen mehrfach missachten. Nach Angaben des Gemeindetags Baden-Württemberg handelt es sich bei hartnäckigen Quarnatäne-Verweigerern zwar um Einzelfälle. Allerdings könnten Ordnungsämter in allen größeren Städten im Land von solchen Fällen berichten.