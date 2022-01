Coronavirus: Inzidenz in BW steigt über 600 - weniger Patienten auf Intensiv

per Mail teilen

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg steigt weiter und hat erstmals eine bestimmte Grenze überschritten. Gute Nachricht: Die Zahl der Intensivpatienten ging leicht zurück.

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg hat am Mittwoch (Stand 16 Uhr) erneut einen Rekordwert erreicht. Laut aktuellen Daten des Landesgesundheitsamts ist der Wert auf 616,9 gestiegen (Vortag: 575,6). Die 600er-Marke hatte die Inzidenz seit Pandemiebeginn noch nie überschritten. Insgesamt gab es am Mittwoch 16.890 Infektionen mehr als Vortag.

Gleichzeitig sank allerdings erneut die Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen im Land um 4 auf 326. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz stieg dagegen um 0,1 auf jetzt 3,5. Sie gibt an, wie viele Corona-Infizierte innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner in eine Klinik gebracht werden.

17 weitere Menschen (gesamt: 13.480) starben in Zusammenhang mit Covid-19 in Baden-Württemberg.

Unterdessen steigt die Zahl der Menschen in Baden-Württemberg mit einer Boosterimpfung weiter an. Laut aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) (Stand: 19.1., 10:30 Uhr) haben mittlerweile etwa 5,4 Millionen Menschen im Land (48,8 Prozent der Bevölkerung) eine Auffrischungsimpfung erhalten. Damit liegt Baden-Württemberg über dem Bundesschnitt (48,3 Prozent).

Quote vollständig Geimpfter deutlich schlechter

Gleichzeitig befindet sich das Bundesland bei der Quote vollständig geimpfter Personen (71,3 Prozent der Bevölkerung, 7,9 Millionen Menschen) weiter deutlich hinter dem Bund (72,9 Prozent). Nur vier Bundesländer weisen in dieser Statistik einen noch schlechteren Wert auf. Nach RKI-Angaben wurden deutschlandweit allein am Dienstag 589.000 Impfdosen verabreicht.