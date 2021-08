per Mail teilen

Kommt schon bald die Auffrischungsimpfung zum Schutz vor Corona? Darüber beraten die Gesundheitsminister am Montag. Baden-Württembergs Minister Lucha fordert einen schnellen Start.

Bund und Länder wollen ab September mit Auffrischungsimpfungen für Risikogruppen beginnen. Das geht aus einer Beschlussvorlage für die Gesundheitsministerkonferenz am Montag hervor, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Studien hätten gezeigt, dass der Infektionsschutz auch bei vollständig Geimpften allmählich nachlasse - gerade bei Hochbetagten, Pflegebedürftigen und Menschen mit geschwächtem Immunsystem.

Die Auffrischungsimpfungen sollen mit einem der beiden mRNA-Impfstoffen erfolgen, also Biontech oder Moderna. Unerheblich sei dabei, mit welchem Impfstoff die Personen vorher geimpft worden seien, heißt es in dem Papier. Möglich gemacht werden soll das unter anderem mit mobilen Impfteams.

Außerdem soll allen schon vollständig geimpften Bürgerinnen und Bürgern, die mit Astrazeneca oder Johnson & Johnson geimpft wurden, eine weitere Impfung mit Biontech angeboten werden. Passieren soll das in den Impfzentren der Länder, bei Hausärztinnen oder Betriebsärzten. Außerdem sollen - auch das steht in dem Beschlussentwurf - alle 12- bis 17-Jährigen ein Impfangebot bekommen.

Auch Baden-Württemberg will bald mit dritter Corona-Impfung starten

Für Auffrischungsimpfungen ab September will sich auch Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) bei der Konferenz einsetzen, wie er bereits zuvor ankündigte. Die vierte Welle rolle an, gleichzeitig gebe es freie Kapazitäten in den Impfzentren im Land. Bis zu ihrer Schließung Ende September könnte man sie noch nutzen.

Lucha hatte eine schnelle Empfehlung durch die Ständige Impfkommission gefordert. Dann könnten zuerst besonders gefährdete Gruppen eine dritte Impfung bekommen - also über 70-Jährige und Menschen mit Vorerkrankungen.

Anderer Orientierungswert für Corona-Beschränkungen?

Diskutiert wird auf der Gesundheitsministerkonferenz auch, ob die Corona-Beschränkungen künftig an einem anderen Wert als dem Inzidenzwert ausgerichtet werden sollen. Denkbar wäre, nicht nur die Infektionszahlen, sondern auch die Zahl der Erkrankten in Krankenhäusern einzubeziehen. Die Konferenz will dazu einen Vorschlag erarbeiten und den wiederum den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten vorlegen.