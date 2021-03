Bund und Länder haben sich nach langen Verhandlungen auf eine Strategie zur weiteren Eindämmung des Coronavirus geeinigt. Am Donnerstag konkretisierte Regierungschef Kretschmann die Beschlüsse und die Auswirkungen für Baden-Württemberg.

Bund und Länder haben sich auf ein umfassendes Konzept zum weiteren Verlauf in der Coronavirus-Pandemie verständigt. Die grün-schwarze Koalition in Baden-Württemberg muss die Beschlüsse aber noch für das Land umsetzen. Am Donnerstag konkretisierte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) den weiteren Fahrplan. Mit den Beschlüssen sei er persönlich "ganz zufrieden", sagte Kretschmann dem SWR. Man habe in den Gesprächen eine mittlere Linie gefunden, "wie wir das immer hinbekommen haben".

Ab kommender Woche soll es in Baden-Württemberg weitere Öffnungsschritte geben, erklärte der Grünen-Politiker. So könnten die Bürgerinnen und Bürger nach Terminvereinbarung einzeln in Geschäften einkaufen ("Terminshopping") oder kulturelle Einrichtungen wie Galerien besuchen. "Des Weiteren werden wir die Baumärkte öffnen, weil die Nachbarn in Bayern das bereits gemacht haben", sagte der Ministerpräsident. Die Baumarkt-Öffnungen waren bereits vor dem Bund-Länder-Treffen bekannt geworden.

Gastronomie und Hotellerie muss weiter warten

Dagegen müssen Gastronomie und Hotellerie weiter warten. "Gastronomie kann erst der übernächste Schritt sein, vorausgesetzt, die Inzidenz erlaubt das", sagte Kretschmann dem SWR. "Da muss ich noch um Geduld bitten". Allerdings könnten "körpernahe Dienstleistungen" eingeschränkt ermöglicht werden - unter Vorlage eines negativen Corona-Testergebnisses. "Man sieht, das sind kleinere Öffnungsschritte, die wir da machen", so Kretschmann.

Allgemein sollen künftig die Testkapazitäten ausgebaut werden. Ab Montag soll sich jeder einmal die Woche kostenlos in Arztpraxen, Apotheken oder Schnelltestzentren auf Corona testen lassen können. "Das Versprechen ist gegeben und wir werden jetzt mal sehen, wie viele das wahrnehmen", sagte der Ministerpräsident. Er zeigte sich jedoch von der mangelnden Unterstützung bei der Bereitstellung der Schnelltests vonseiten des Bundes enttäuscht. Das Testangebot sei in Baden-Württemberg nur möglich, weil das Land Schnelltests "Gott sei Dank" vorbestellt habe. Kretschmann sprach von einer Größenordnung von etwa sieben Millionen Schnelltests. Künftig könnten die Tests aber über eine neugegründete Plattform des Bundes bestellt werden, dies sei auch preiswerter. Darüber hinaus werde das kostenlose Testangebot durch im Handel verfügbare Selbsttests ergänzt.

Öffnungsschritte bei Schulen

Ab 15. März soll es ebenfalls Öffnungsschritte bei Grundschulen und Fünft- und Sechstklässlern geben. Das System aus Notbetreuung und Wechselunterricht habe sich nicht bewährt, so Kretschmann. Daher würden die Schülerinnen und Schüler wieder in einen "eingeschränkten Regelbetrieb" zurückkehren. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) würde hierzu noch ein konkreteres Konzept vorstellen, so Kretschmann.

Zudem hatte Kretschmann vorab verkürzte Schulferien ins Spiel gebracht, um Wissenslücken nach der langen Schließung der Schulen zu beheben. Am Mittag ruderte Kretschmann - auch nach der Kritik verschiedener Interessensvertreter - dann etwas zurück. Zunächst müsse man die Betroffenen, Eltern und Lehrkräfte, intensiv befragen und die Idee mit anderen Möglichkeiten abwägen. "Da habe ich laut gedacht. Das sollte man als Ministerpräsident übrigens nie machen", sagte er.

Landesregierung will Lockerungen unter 50er-Inzidenz

Bereits vor Kretschmanns Statement war bekannt geworden, dass der Lockdown zur Bekämpfung der Corona-Pandemie angesichts weiter hoher Infektionszahlen und der Gefahr durch Virusvarianten grundsätzlich bis zum 28. März verlängert wird. Die Entscheidung der Bund-Länder-Runde für regionale Lockerungen des Corona-Lockdowns ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50 wolle die Landesregierung mittragen, hieß es in der Nacht auf Donnerstag.

Bund und Länder haben weitere Öffnungsschritte in der Corona-Krise beschlossen. So sieht der weitere Fahrplan aus. Bundesregierung

Mit der 50er-Marke zeigte sich Kretschmann am Donnerstag zufrieden. "Das ist in Ordnung." Jedoch warnte er auch vor zu hohen Infektionszahlen. Die Lockerungen bezeichnete er mit Blick auf die wieder ansteigenden Inzidenzwerte als einen "Ritt auf der Rasierklinge". Ab einem Wert von mehr als 100 würde eine Art Notfallsystem in Kraft treten, das den heutigen Stand wiederherstelle. "Dann muss auch wieder geschlossen werden", sagte Kretschmann. Man stehe derzeit nicht auf sicherem Boden. Am Freitag wird Ministerpräsident Kretschmann den Landtag über die Ergebnisse der Bund-Länder-Runde informieren. Er erwarte "heftige Debatten".