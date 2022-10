5:10 Uhr Bundesweite Inzidenz erneut gesunken Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist noch einmal gesunken. Das Robert Koch-Institut gibt sie mit 493,4 an (Stand 5 Uhr). Am Vortag lag sie noch bei 528,0, am Donnerstag vor einer Woche bei 661,3. Bundesweit starben 196 weitere Menschen an oder mit dem Coronavirus. Außerdem meldeten die Gesundheitsämtern 78.905 Corona-Neuinfektionen.

0:10 Uhr Regionalligist VfR Aalen meldet Insolvenz an Fußball-Regionalligist VfR Aalen hat bereits zum zweiten Mal beim Amtsgericht einen Insolvenzantrag gestellt. Der Verein teilte gestern mit, er habe auf eine Rückkehr zum normalen Geschäft auf "Vor-Corona-Niveau" gehofft. So hätten auch die Finanzplanungen für das laufende Jahr ausgesehen. Aber die Effekte von Ukraine-Krieg, steigenden Energiepreisen und Inflation hätten gegen den Verein gearbeitet. Trotz massiven Sparens sei es unmöglich gewesen, neben den laufenden Kosten noch Schulden "im mittleren sechsstelligen Bereich" zurückzuzahlen. Die stammen teilweise noch aus der letzten Insolvenz im Jahr 2017.

18:35 Uhr 176 Menschen in BW mit Corona auf Intensivstationen Aktuell befinden sich in Baden-Württemberg 176 Patientinnen und Patienten mit Covid-19 auf den Intensivstationen, gestern waren es noch 180, eine Woche zuvor 159. Das geht aus dem Tagesbericht des Landesgesundheitsamts (Stand 16 Uhr) hervor. Demnach starben 32 weitere Menschen an oder mit dem Coronavirus. Auf den Normalstationen sind 2.014 Patientinnen und Patienten mit Corona infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist um 39,7 gefallen und liegt jetzt bei 446,2. 14.590 Personen mehr haben in Baden-Württemberg ihre zweite Auffrischungsimpfung und damit ihre vierte Impfung gegen das Coronavirus erhalten.

17:20 Uhr Katar verlangt von WM-Gästen keine Corona-Tests mehr Besucherinnen und Besucher der Fußball-WM in Katar müssen vor ihrem Abflug keinen negativen Coronatest mehr vorweisen. Das teilte das Gesundheitsministerium des Landes mit. Die neue Regelung gilt ab dem 1. November. Die WM vom 20. November bis zum 18. Dezember wird weltweit das erste große Sportereignis seit Beginn der Pandemie Anfang 2020 sein, bei dem Fans in den Stadien ohne Einschränkung erlaubt sind. Insgesamt werden mehr als eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet. Bislang galt, dass Reisende entweder einen negativen PCR-Test vorweisen müssen, der maximal 48 Stunden alt ist, oder einen negativen Antigen-Schnelltest, der bei Abflug höchstens 24 Stunden alt sein darf. Ein Impfnachweis ist in Katar ebenfalls nicht erforderlich.

12:48 Uhr Sportvereine finden Energiekrise bedrohlicher als Corona Die Energiekrise ist für die deutschen Sportvereine aus heutiger Sicht deutlich bedrohlicher, als es die Corona-Pandemie gewesen ist. Dies geht aus einer heute veröffentlichten bundesweiten Umfrage des Instituts für Sportstättenentwicklung (ISE) im Auftrag des Deutschen Olympischen Sportbundes hervor. Danach erwarten mehr als 40 Prozent der Vereine durch die explodierenden Energiepreise starke Auswirkungen, rund sechs Prozent befürchten eine akute Existenzbedrohung - nämlich die Auflösung des Vereins. Im Rückblick auf die Corona-Krise sahen sich nur 26 Prozent der Vereine starken Auswirkungen ausgesetzt, für knapp zwei Prozent sei sie existenzbedrohend gewesen, hieß es in der Mitteilung. Beteiligt haben sich an der Umfrage zur Lage in der Energiekrise bis zum 23. Oktober 5.696 Sportvereine aus allen 16 Bundesländern. Im DOSB sind rund 87.000 Sportvereine organisiert.

11:50 Uhr Menschen in BW schlafen immer schlechter In Baden-Württemberg gibt es immer mehr Menschen, die unter Schlafstörungen leiden. Das ergeben Daten der KKH Kaufmännische Krankenkasse. Die Zahl der Diagnosen nicht organisch bedingter Schlafstörungen stieg von 2011 auf 2021 um mehr als 90 Prozent, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Vom Vor-Corona-Jahr 2019 auf das zweite Corona-Jahr 2021 verzeichnet die KKH in Baden-Württemberg allein ein Plus von fast 14 Prozent. Zuletzt seien davon rund 180.000 Menschen betroffen gewesen. Dies sei einer der Spitzenwerte im Bundesländervergleich. Nur in Sachsen und Thüringen gab es einen noch stärkeren Anstieg während der Pandemie. Bundesweit waren zuletzt rund 1,2 Millionen Menschen betroffen, wie eine KKH-Hochrechnung zeigt. Laut KKH wird die Zeitumstellung am kommenden Wochenende vor allem Menschen mit Schlafstörungen belasten. Zu den nicht organisch bedingten Schlafstörungen zählen laut KKH Einschlaf- und Durchschlafstörungen sowie Alpträume und Angsttraumstörungen, wie sie unter hohen psychischen Belastungen entstehen können. Die Auswertung beruht laut Mitteilung auf Arztdiagnosen.

11:09 Uhr Krankschreibungen wegen Atemwegsinfekten verdreifacht In Baden-Württemberg haben sich die Krankschreiburgen wegen Atemwegsinfekten innerhalb eines Monats verdreifacht. Vom 2. bis 8. Oktober seien rund 368 Menschen je 10.000 Krankengeld-Anspruchsberechtigte arbeitsunfähig gewesen, teilte die Barmer Krankenkasse in Karlsruhe mit. Analysiert wurden den Angaben zufolge alle Krankschreibungen von Versicherten aufgrund von typischen saisonalen Atemwegsinfekten. Dazu zählten auch Corona-, Grippe- und Pneumonie-Fälle. Corona-Krankschreibungen machten von allen Atemwegs-Krankschreibungen gut 32 Prozent aus, so Philipp Geisberger, Barmer-Geschäftsführer in Karlsruhe. In der ersten Oktoberwoche (40. Kalenderwoche) seien in Baden-Württemberg je 10.000 Anspruchsberechtigte 117 mit einer Corona-Infektion krankgeschrieben gewesen. Vier Wochen zuvor seien es dagegen nur 55 gewesen, wie aus der Analsye der Arbeitsunfähigkeitsdaten von mehr als 336.000 baden-württembergischen Versicherten der Barmer hervorgeht.

7:25 Uhr Alb-Fils-Kliniken führen wieder planbare Operationen durch An den Alb-Fils-Kliniken im Kreis Göppingen können geplante Operationen wieder stattfinden. Insgesamt fünf Tage lang waren dort verschiebbare Eingriffe abgesagt worden. Die Corona-Lage und damit auch die Personalsituation habe sich wieder etwas entspannt, sagte ein Sprecher des Klinikums dem SWR. Hintergrund ist, dass die Hauptursache für die Absage geplanter Operationen zahlreiche Krankheitsfälle vor allem in der Pflege waren.

7:18 Uhr Hechingen bietet mehr Impftermine an Die Stadt Hechingen im Zollernalbkreis bietet ab sofort mehr Impftermine gegen das Coronavirus an. Zu dem bisherigen Angebot an Sonntagvormittagen kommen nun noch Termine mittwochnachmittags - jeweils im Zentrum am Fürstengarten. In den letzten Wochen habe die Nachfrage nach Impfungen wieder deutlich zugenommen, schreibt die Stadt.

4:27 Uhr Mehrheit der Menschen ab 60 zu vierter Impfung bereit Eine Mehrheit der Menschen über 60 Jahren, die bereits dreimal gegen Corona geimpft sind, können sich einer Umfrage zufolge auch eine vierte Corona-Impfung vorstellen. Die Hälfte der Befragten gab an, auf jeden Fall zu einer zweiten Booster-Impfung bereit zu sein, wie aus einer Umfrage des Civey-Instituts im Auftrag des Verbands der Privaten Krankenversicherung hervorgeht. 16 Prozent der Umfrageteilnehmer gaben auf die Frage nach ihrer Impfbereitschaft "eher ja" an. Für ein Fünftel der Befragten kommt die vierte Impfung dagegen auf keinen Fall oder "eher nicht" in Betracht.