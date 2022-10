Live-Blog zum Coronavirus in BW: Donnerstag, 29. September 2022

Das war der Donnerstag in Baden-Württemberg

In einem eindringlichen Appell haben sich Hunderte von baden-württembergischen Sportvereinen gemeinsam an ihre Landesverbände gewandt und vor einem Vereinssterben wegen der stark steigenden Gas- und Stromkosten gewarnt. Die Lage sei bedrohlicher als die Folgen der Corona-Pandemie, heißt es in dem bereits versandten und am Donnerstag veröffentlichten Schreiben an die drei Präsidenten des Badischen Sportbundes Freiburg und Nord sowie des Württembergischen Landessportbunds. Vielen Vereinen seien von ihren Energieversorgern teils massive Preiserhöhungen angekündigt worden. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis ein Verein seinen Betrieb erheblich einschränke oder seine Sportstätten ganz schließe, schreibt Link im Namen der Vereine. "Welche gesundheitlichen und sozialen, welche gesellschaftlichen und persönlichen Folgen ein solcher 'kalter Lockdown' im organisierten Sport hätte, wissen wir aus den beiden vergangenen schweren Corona-Jahren nur zu genau", schreibt Harald Link, Vizepräsident des Schwäbischen Turnerbunds.

"Grottenschlecht" und "außerhalb jeder Realität": Sozialverbände und Pflegeeinrichtungen kritisieren das neue Covid-19-Schutzgesetz und fordern eine Aufhebung der Maskenpflicht.

RKI: Wachsendes Ansteckungsrisiko

Atemwegsinfektionen wie Covid-19 breiten sich nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) in Deutschland derzeit zunehmend aus. "Der Infektionsdruck nimmt jetzt im Herbst in allen Altersgruppen der Allgemeinbevölkerung wieder deutlich zu", bilanziert das RKI in seinem Covid-19-Wochenbericht vom Abend. Neben Sars-CoV-2 gehören demnach derzeit Rhinoviren zu den vorherrschenden Viren, die zu Besuchen etwa bei Hausärzten führen. Bei schwer verlaufenden Erkrankungen der Atemwege - gemeint sind Krankenhausbehandlungen -, sei aber noch kein deutlicher Anstieg zu verzeichnen, hält das RKI mit Blick auf die vergangene Woche fest. Aufgrund der Jahreszeit muss laut Bericht auch in der nächsten Zeit mit einer weiteren Zunahme solcher Erkrankungen gerechnet werden. Das größte Risiko dabei hätten ältere Menschen. Weil sich Menschen im Herbst wieder vermehrt drinnen aufhalten, erinnert das RKI: "Regelmäßiges richtiges Lüften (Stoßlüften) mit hohem Luftaustausch und geringem Wärmeverlust" sei sehr wichtig, um das Risiko von Ansteckungen zu verringern.

Baden-Württemberg schlittert weiter in eine erste Herbstwelle. Zahlreiche dafür relevante Kenngrößen stiegen im Wochenvergleich teilweise stark an. So werden aktuell 93 Covid-19-Fälle auf den Intensivstationen im Land behandelt - das sind 15 mehr als am Vortag und ebenfalls 15 mehr als am Donnerstag der vergangenen Woche. Aufgrund technischer Störungen beziehen sich die tagesaktuellen Daten des Landesgesundheitsamts auf die Zeit bis 12:30 Uhr. Um 107 Patientinnen und Patienten im Vergleich zum Vortag nahm die Zahl der Fälle auf den Normalstationen zu - im Wochenvergleich um 207. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Baden-Württemberg wird mit 412,1 angegeben und damit fast doppelt so hoch wie am Donnerstag der Vorwoche (224,4). Fünf weitere Menschen sind in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben. Damit beläuft sich die Zahl der Todesfälle im Land auf 17.295 seit Pandemiebeginn. 5.813 Neuinfektionen wurden den Behörden seit dem Vortag gemeldet.

Neue Impfangebote für Kinder in Stuttgart und Winnenden

Das Klinikum Stuttgart weitet sein Impfangebot am Mittwoch und Donnerstag für Kinder aus. In Winnenden (Rems-Murr-Kreis) gibt es seit Montag ein weiteres Kinderimpfzentrum.

Scholz nach Corona-Infektion auf dem Weg der Besserung

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht sich nach seiner Corona-Infektion auf dem Weg der Besserung. Er habe heute erstmals wieder ein negatives Testergebnis erhalten, teilte Scholz am Donnerstag bei einer Pressekonferenz mit. Insofern sei zu hoffen, dass seine Quarantäne nicht mehr lange anhalte, so Scholz, der per Video aus seiner Dienstwohnung im Kanzleramt zugeschaltet war. Der Bundeskanzler zeigte sich zuversichtlich, dass wie geplant am 4. Oktober gemeinsame Beratungen mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder stattfinden können. Er freue sich auf die Fortsetzung des Gesprächs. Bereits am Vortag hatte eine Ministerpräsidentenkonferenz zur Energiepreiskrise stattgefunden - allerdings ohne den Kanzler wegen dessen Corona-Infektion.

Etwas weniger Verpackungsverbrauch in 2020

Die Corona-Pandemie hat im Jahr 2020 zu einem leichten Rückgang des Verbrauchs von Verpackungen geführt. In Deutschland fielen 18,8 Millionen Tonnen Verpackungsmüll an - das waren 0,7 Prozent weniger als 2019, wie das Umweltbundesamt (UBA) am Donnerstag mitteilte. Pro Kopf entsprach der Rückgang 1,7 Kilogramm auf 225,8 Kilogramm. In den Privathaushalten stieg der Verpackungsverbrauch demnach allerdings um 1,6 Prozent an. Insbesondere fielen mehr Versand- und Essensverpackungen an. Auch der Trend zum Heimwerken in der Pandemie trug laut UBA dazu bei. So stieg der Verbrauch von Weißblech, das etwa für Farbdosen verwendet wird, um 7,3 Prozent. Demgegenüber stand ein deutlicher Rückgang des Verpackungsverbrauchs im gewerblichen Bereich. Der Verbrauch von Verpackungen aus Stahl sank um zehn Prozent, der von Holz um 6,6 Prozent.

Für die 96 Schülerinnen und Schüler der Hebel-Grundschule in Rielasingen-Arlen (Kreis Konstanz) fällt der Unterricht vorerst aus. Fünf der insgesamt sieben Lehrkräfte hätten sich mit dem Coronavirus infiziert, so Bettina Armbruster, die Leiterin des Staatlichen Schulamtes Konstanz. Eine weitere Lehrerin sei längerfristig erkrankt. Darum sei die Grundschule seit Montag geschlossen und könne voraussichtlich erst Anfang nächster Woche wieder den Betrieb aufnehmen.

Mannheim: Haftstrafe im Prozess um Betrug mit Corona-Testzentren

Zwei Jahre und acht Monate Haft: Am Landgericht Mannheim ist heute das Urteil im Prozess um den Betrug mit Corona-Testzentren verkündet worden. Der 36-jährige Angeklagte hatte laut Gericht 2021 als Betreiber mehrerer Corona-Testzentren in der Rhein-Neckar-Region Tests abgerechnet, die nie durchgeführt wurden. Damit ergaunerte er mehrere hunderttausend Euro. Betroffen waren jeweils ein Testzentrum in Mannheim und in Heidelberg.

Die Kritik an der ab 1. Oktober geltenden gesetzlichen Maskenpflicht in Pflegeheimen reißt nicht ab. Heute haben sich auch Wohlfahrtsverbände, Pflegeeinrichtungen und Caritas ablehnend dazu geäußert, dass Heimbewohnerinnen und Heimbewohner außerhalb ihres Zimmers Maske tragen müssen. "Die Maskenpflicht ist ein massiver Verstoß gegen das Recht auf Selbstbestimmung und soziale Teilhabe der betroffenen Menschen," schreiben der "Paritätische", der Sozialverband VdK sowie verschiedene Einrichtungen in einer gemeinsamen Mitteilung. Manche Menschen in besonderen Wohnformen müssten bis zu 16 Stunden pro Tag eine FFP2-Maske tragen, kritisiert Ursel Wolfgramm, Vorstandsvorsitzende des "Paritätischen" Baden-Württemberg. Die Testpflicht für Betreuungs- und Pflegepersonal sei ein "Misstrauensvotum" gegen die gesamte Branche. Eine weitere Abwanderungswelle von Mitarbeitern sei dann nicht mehr aufzuhalten, befürchtet Wolfgramm.

Die Zahl der Corona-Fälle in Deutschland ist nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) innerhalb eines Tages um 78.863 gestiegen und liegt insgesamt nun bei mehr als 33,21 Millionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 409,6 gestiegen (Vortag: 379,6). Zudem meldet das RKI 94 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.

