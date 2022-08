Samstag, 13. August 2022

Zürich wird wieder zur Techno-Hochburg

Nach zweimaliger Corona-Pause findet in Zürich wieder eine der größten Techno-Partys der Welt statt. Unter dem Motto "Think!" wurden zur 29. Street Parade mehrere Hunderttausend Besucherinnen und Besucher aus der Schweiz und dem Ausland erwartet. Nur wer denke, könne sein Handeln und seine Vorurteile bestätigen, abhaken oder neu justieren, so das Organisationskomitee. Am frühen Nachmittag starteten die ersten der rund 25 Love Mobiles - bunt dekorierte Trucks mit großen Musikanlagen und Tanzenden. Das Fest soll offiziell bis Mitternacht dauern.

Mehrheit laut Umfrage für Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln

Eine deutliche Mehrheit der Menschen in Deutschland befürwortet eine Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln für den kommenden Herbst und Winter. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sprechen sich 63 Prozent für eine solche Verpflichtung im öffentlichen Nahverkehr aus. 58 Prozent unterstützen dies im Fernverkehr der Bahn und im Flugverkehr. Eine Maskenpflicht beim Einkaufen befürworten noch 46 Prozent, für Schulen tun dies jedoch nur noch 29 Prozent. Grundsätzlich gegen eine Maskenpflicht votierten 24 Prozent der Befragten.

Wieder CSD in Mannheim nach zwei Jahren Corona-Pause

Nach zwei Jahren findet der Christopher Street Day (CSD) in Mannheim wieder in seiner gewohnten Form statt. Mit einer Parade demonstrieren die bis zu 5.000 Teilnehmenden für Vielfalt und Freiheit.

Arbeiten trotz Corona: Taugt die Ausnahmeregel für Klinikpersonal?

Klinik- und Heimleitungen ist es im Einzelfall erlaubt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trotz positiven Coronatests wieder arbeiten zu lassen, wenn sie keine Symptome mehr haben. Mit dieser Ausnahmeregel wollte das Sozialministerium in Baden-Württemberg nach eigenen Angaben "unter anderem auf die angespannte Situation in den Kliniken" reagieren. Hat die Ausnahmeregel die Lage in den Kliniken und Pflegeeinrichtungen entspannt?

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter leicht

In Deutschland ist die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag auf 342,2 gesunken (Vortag: 345,9). Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) wurden 45.859 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die tatsächliche Zahl dürfte allerdings deutlich höher sein, weil die meisten Infizierten keinen PCR-Test machen lassen. Nur diese Tests tauchen in der Statistik auf. Das RKI meldete 137 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die bekannte Gesamtzahl liegt damit bei 145.698.

Seenachtfest in Konstanz nach Corona-Pause

Nach zweijähriger Corona-Pause startet heute das Konstanzer Seenachtfest. Höhepunkt ist das laut Veranstalterangaben größte deutsche Seefeuerwerk in Kooperation mit den Schweizer Nachbarn in Kreuzlingen. Die Uferpromenade gleicht einer drei Kilometer langen Freiluftbühne für Akrobaten, Tänzer und Bands. Für Kinder gibt es verschiedene Mitmachangebote.

Wie geht es im Herbst weiter?

Die Corona-Sommerwelle geht zu Ende. Doch im Herbst könnten die Zahlen wieder steigen. Wie gut ist Deutschland diesmal vorbereitet? Was bedeuten die Varianten für die Pandemie? Was ein angepasster Impfstoff?

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) will Schulschließungen im Herbst unter allen Umständen vermeiden - auch falls die Corona-Zahlen wieder steigen sollten. In der "Neuen Osnabrücker Zeitung" hat sie deshalb umfassende Vorbereitungen angekündigt. Jetzt sei die Zeit, die Schulen auf den Winter vorzubereiten, etwa mit CO2-Ampeln, die die Luftqualität in Räumen messen, und guten Kommunikationswegen zu den Eltern, sagte die Ministerin. "Zur Vorbereitung gehören aber auch digitale Stresstests, die zeigen sollen, ob es möglich ist, etwa Kindern in Quarantäne digitalen Unterricht zumindest anzubieten." Sollte es lokal gehäufte Ausfälle bei Lehrkräften geben, könne es punktuell zu Schulschließungen kommen.

