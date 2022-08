Live-Blog zum Coronavirus: Sonntag, 31. Juli 2022

Das war der Sonntag in Baden-Württemberg

19:44 Uhr

In Frankreich werden am Montag sämtliche Corona-Maßnahmen aufgehoben. Nur die Möglichkeit obligatorischer Corona-Tests an den Landesgrenzen bleibt noch bestehen. In Österreich fällt ab Montag die Quarantäne-Pflicht weg. Wer positiv auf das Coronavirus getestet ist, sich aber nicht krank fühlt, darf damit künftig das Haus verlassen. Allerdings müssen positiv Getestete eine FFP2-Maske tragen - außer wenn sie im Freien sind und zu anderen Menschen einen Abstand von zwei Metern einhalten können. Auch Arbeiten mit positivem Test ist demnach möglich - allerdings nur in Berufen, in denen eine Maske getragen werden kann.

19:00 Uhr

US-Präsident Joe Biden ist erneut positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte Präsidentenarzt Kevin O'Connor in einem Schreiben mit, das heute vom Weißen Haus veröffentlicht wurde. Nur wenige Tage nach dem Ende seiner Corona-Isolation war bereits am Samstag ein Antigen-Test des Präsidenten positiv ausgefallen. Sein Arzt hatte erklärt, solch ein "Rückfall" sei bei Patientinnen und Patienten, die mit dem Covid-Medikament Paxlovid behandelt wurden, bereits in seltenen Fällen beobachtet worden. Biden gehe es weiterhin gut, er bleibe in häuslicher Isolation.

13:07 Uhr

Der Deutsche Philologenverband fordert, dass alle Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte ein digitales Endgerät bekommen, mit dem am Online-Unterricht teilnehmen oder ihn abhalten können. Die Verbandsvorsitzende Susanne Lin-Klitzing sagte "Welt Online", weil im Winter es wahrscheinlich wesentlich mehr Corona-Fälle geben werde als jetzt, müsse jede Schule materiell und rechtssicher für einen digital unterstützten Unterricht ausgestattet sein. Außerdem fordert der Verband, das Antragsverfahren zu vereinfachen, mit dem Schulen Geld aus dem Digitalpaket abrufen können.

Chinas Industrietätigkeit schrumpft wegen Null-Covid-Politik

8:33 Uhr

Unter dem Druck der strengen Null-Covid-Maßnahmen in China hat sich die Stimmung in der chinesischen Industrie im Juli unerwartet verschlechtert. Der offizielle Einkaufsmanager-Index (PMI) fiel von 50,2 im Vormonat auf nur noch 49 Punkte, wie das Statistikamt in Peking am Sonntag mitteilte. Ein solcher Wert unter der 50er-Marke auf dem wichtigen Konjunkturbarometer deutet auf einen Rückgang der industriellen Aktivität in China hin. Die Wirtschaft dort leidet seit Monaten unter strengen Lockdowns. Im zweiten Quartal wuchs die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nur noch um 0,4 Prozent. Anvisiert hatte der Regierung in Peking in diesem Jahr 5,5 Prozent.

Sonntag, 31. Juli 2022