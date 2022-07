Hermann für neue Schulden

10:59 Uhr

Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) rüttelt angesichts der wirtschaftlich gravierenden Folgen von Ukraine-Krieg und Corona-Pandemie an der Schuldenbremse. "In dieser Krisensituation, die vom Staat offenkundig viel Schlagkraft verlangt, kann man doch jetzt nicht wie der Bundesfinanzminister sagen, aber jetzt mache ich ernst mit der Schuldenbremse", sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Anspielung auf Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP). Stattdessen müsse massiv in den Umbau der Wirtschaft, den Klimaschutz und die Verkehrswende investiert werden. Lindners Ansatz sei in dieser Situation der falsche.

7:49 Uhr

Deutschland steckt mitten in der Sommerwelle - und trotzdem bleiben die Corona-Regeln locker. Was heißt das für den Herbst? Und wie kann man sich schützen?

Sonntag, 10. Juli 2022