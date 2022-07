Dienstag, 5. Juli 2022

per Mail teilen

Das war der Dienstag in Baden-Württemberg

BioNTech will sich gegen CureVac-Klage verteidigen

18:23 Uhr

BioNTech will sich "entschieden gegen alle Anschuldigungen der Patentverletzung verteidigen". Das erklärte das Mainzer Unternehmen heute in Folge der Klage des Konkurrenz-Konzerns CureVac. Dieser hatte Klage gegen BioNTech eingereicht und forderte eine "faire" Entschädigung für die Verletzung der geistigen Eigentumsrechte aus mehr als zwei Jahrzehnten Forschung an der mRNA-Technologie, die bei der Herstellung und dem Verkauf des Impfstoffs Comirnaty von BioNTech/Pfizer verwendet wurde. BioNTech sagte zu den Anschuldigungen, es sei nicht ungewöhnlich, dass andere Pharmaunternehmen im Zuge des Erfolgs des BioNTech-Vakzins nun behaupteten, der Impfstoff verletze möglicherweise ihre geistigen Eigentumsrechte.

17:27 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg ist im Vergleich zum Montag um den Wert 25,1 gestiegen und liegt nun bei 623,9. Vor einer Woche lag sie noch bei 519,2 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Das Landesgesundheitsamt meldet außerdem 17.655 bestätigte Corona-Neuinfektionen (Stand: 16 Uhr). Derzeit werden 113 Patientinnen und Patienten mit Covid-19 auf den baden-württembergischen Intensivstationen behandelt (vor einer Woche waren es 122). Laut Landesgesundheitsamt sind damit rund fünf Prozent aller verfügbaren Intensivbetten belegt. Zwölf weitere Menschen starben mit oder an dem Coronavirus.

Nach Pandemie: FDP-Bildungsexperte Kern fordert Entlastung für Lehrkräfte

16:55 Uhr

Angesichts von Personalmangel und einer hohen Zahl junger Ukraine-Flüchtlinge schließt Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) auch größere Schulklassen nicht aus. Der FDP-Bildungsexperte Timm Kern bemängelte, Lehrkräfte müssten nach über zwei Jahren Corona-Pandemie entlastet werden. Kretschmann habe das Problem allerdings über Jahre verschlafen. Dass er ausgerechnet in dieser Situation auch noch zusätzlich die dringend benötigten Vertretungslehrkräfte über die Sommerferien in die Arbeitslosigkeit entlasse, setze dem Ganzen noch die Krone auf, so Kern.

14:34 Uhr

Das Tübinger Biotech-Unternehmen CureVac hat in Deutschland eine Klage gegen den Corona-Impfstoff-Hersteller BioNTech SE und zwei Tochterunternehmen eingereicht. Das Unternehmen spricht von Patentrechtsverletzung. Wie CureVac weiter mitteilte, fordert es eine "faire" Entschädigung für die Verletzung einer Reihe der geistigen Eigentumsrechte aus mehr als zwei Jahrzehnten Pionierarbeit in der mRNA-Technologie, die bei der Herstellung und dem Verkauf des Impfstoffs Comirnaty von BioNTech/Pfizer verwendet wurden. Die Klage wurde vor dem Landgericht Düsseldorf erhoben. CureVac strebt nach eigener Aussage keine einstweilige Verfügung an und beabsichtigt auch nicht, rechtliche Schritte einzuleiten, die die Produktion, den Verkauf oder den Vertrieb von Comirnaty behindern könnten.

Steigende Corona-Zahlen: Immer mehr Kliniken schränken Versorgung ein

14:07 Uhr

Der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, hat die Lage an den Kliniken durch coronabedingte Ausfälle als "noch nicht dramatisch“ bezeichnet. Im SWR sagte Gaß aber auch, dass immer mehr Kliniken die Versorgung einschränken und das Personal auf einzelnen Stationen konzentrieren müssten. Zeitweise müssten deshalb auch Notaufnahmen bei den Rettungsleitstellen abgemeldet werden. Im Prinzip passiere das überall dort, wo Großveranstaltungen seien, wie zum Beispiel in Schleswig-Holstein die Kieler Woche Ende Juni, so Gaß.

13:59 Uhr

Der Deutsche Hausärzteverband sieht auch weiter Schwierigkeiten für viele Praxen, nachdem es eine Einigung zur Abrechnung von Corona-Bürgertests gibt. Der Vorsitzende Ulrich Weigeldt sagte: "Die Kassenärztlichen Vereinigungen sind aus dem Schneider, die Ärztinnen und Ärzte vor Ort sind die Gelackmeierten." Das "Bürokratiemonster" bleibe unverändert bestehen. So müssten Praxen eine Barkasse führen und von einigen Patientinnen und Patienten drei Euro eintreiben. Sie sollten außerdem überprüfen, ob jemand anspruchsberechtigt sei. Die Kassenärztlichen Vereinigungen nehmen weiterhin die Abrechnungen der Teststellen entgegen und zahlen die Beträge aus, müssen aber nicht die neuen Anspruchsvoraussetzungen für Bürgertests prüfen.

Was bringen spezielle Reiseversicherungen wegen Corona?

11:44 Uhr

Die Reiselust ist bei vielen Menschen nach über zwei Jahren Corona-Pandemie groß. Trotzdem schwingt oft noch das Unbehagen mit. Damit Reiselustige ihre Corona-Angst überwinden und Urlaub buchen, haben viele Reiseveranstalter sogenannte Flex-Tarife aufgelegt. Doch welche Versicherungen und Tarife lohnen sich wirklich?

11:05 Uhr

Beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart gibt es weitere Corona-Fälle. Nach Angaben des Vereins wurden Trainer Pellegrino Matarazzo und Stürmer Wahid Faghir positiv auf das Virus getestet. Beide befinden sich demnach in häuslicher Isolation. Der VfB war vergangene Woche in die Saisonvorbereitung gestartet und hat seit dem vier positive Corona-Fälle innerhalb des Teams bekannt gegeben.

10:51 Uhr

Der Tourismus im Kreis Reutlingen hat durch die Corona-Pandemie enorme Einbußen erlitten. Das zeigt eine Studie der Tourismusgemeinschaft Mythos Schwäbische Alb. Demnach gab es vergangenes Jahr rund 30 Prozent weniger Übernachtungen in der Hotellerie und bei privaten Vermietern. Dafür aber kamen knapp elf Millionen Tagesgäste - so viele wie nie zuvor.

8:11 Uhr

Die Gastronomie in Baden-Würtemberg kämpft nach wie vor mit den Folgen der Corona-Pandemie. Laut dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) Schwarzwald-Bodensee ist dort das größte Problem die Personalnot.

Studie: Dem südbadischen Einzelhandel fehlen Kunden aus der Schweiz

7:02 Uhr

Die Kundinnen und Kunden aus der Schweiz waren und sind ein zahlungskräftiges Publikum für den Einzelhandel in Südbaden. Doch die Corona-Pandemie hinterlässt auch hier ihre Spuren. Laut einer Studie der Industrie- und Handelskammer (IHK) Hochrhein-Bodensee fehlen dem Handel in den Grenzlandkreisen Konstanz, Lörrach und Waldshut immer noch bis zu 30 Prozent der Schweizer Kundinnen und Kunden.

6:07 Uhr

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat heute die bundesweite Corona-Sieben-Tage-Inzidenz mit 687,7 angegeben. Gestern hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 650,7 gelegen (Vorwoche: 635,8; Vormonat: 257,6). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI 147.489 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 142.329) und 102 Todesfälle (Vorwoche: 113) innerhalb eines Tages. Allerdings liefern die Zahlen kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Außerdem melden nicht alle Bundesländer jeden Tag ihre Daten an das RKI, insbesondere am Wochenende.

Patientenschützer fordern längere Isolation

1:24 Uhr

Patientenschützer fordern mit Blick auf den Herbst die Rückkehr zur zehntägigen Isolationspflicht für Corona-Infizierte. Die Verkürzung auf nur fünf Tage befeuere die unkontrollierte Ausbreitung des Virus, sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, den Zeitungen der Funke Medientruppe (Dienstag). Damit werde es im Herbst für schwerstkranke, pflegebedürftige und chronisch kranke Menschen immer gefährlicher. Die Isolationszeit für Corona-Positive müsse wieder auf zehn Tage verlängert werden, forderte Brysch. Diese solle nur dann verkürzt werden können, wenn ein PCR-Test negativ ausfalle.

0:55 Uhr

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft warnt vor zunehmenden Ausfällen von Ärzten und Pflegekräften durch Corona-Erkrankungen und Quarantäne. Immer öfter müssten Notaufnahmen aus Personalmangel bei den Rettungsleitstellen abgemeldet werden, sagte Vorstandschef Gaß dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das betreffe alle Bundesländer, auch Baden-Württemberg. "Diese Situation besorgt uns erheblich mit Blick auf den bevorstehenden Herbst", so Gaß. Die Zahl der Corona-Patienten überlaste die Kliniken derzeit hingegen noch nicht.

Dienstag, 5. Juli 2022