Mittwoch, 29. Juni 2022

Das war der Mittwoch in Baden-Württemberg

Corona-Tests werden kostenpflichtig

22:30 Uhr

Die kostenlosen Corona-Schnelltests für alle Bürgerinnen und Bürger werden ab morgen, Donnerstag, abgeschafft. Doch es gibt Ausnahmen.

17:41 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg ist am Mittwoch um den Wert 34,4 gestiegen und liegt nun bei 553,6. Vor einer Woche lag sie noch bei 394,1 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Das Landesgesundheitsamt meldet außerdem 15.014 Corona-Neuinfektionen (Stand: 16 Uhr). 108 Patientinnen und Patienten werden derzeit mit Covid-19 auf den baden-württembergischen Intensivstationen behandelt (Vortag: 122). Mit oder an dem Coronavirus starben 9 weitere Menschen.

Dachverband: Corona-Pandemie hat Lage der Frauen verschlechtert

15:26 Uhr

Der Deutsche Frauenrat (DF) fordert die Frauenminister und -ministerinnen der Länder auf, sich für eine gerechte Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern einzusetzen. Sie müssten sich bei ihrer bevorstehenden Konferenz "für die faire Verteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit zwischen Frauen und Männern stark machen", erklärte der Frauenrat gemeinsam mit dem Bündnis Sorgearbeit. Die Corona-Pandemie habe "negative Folgen für die Gleichstellung mit gravierenden Auswirkungen auf Frauen", beklagte der Frauenrat. "Unfreiwilliger Rückzug vom Arbeitsmarkt, Reduzierung der Erwerbsarbeitszeiten und chronische Erschöpfung aufgrund der Mehrfachbelastungen sind Krisenfolgen, die aktuell die Lebenssituation vieler Frauen prägen." Zusammen mit dem Bündnis Sorgearbeit forderte die Dachorganisation der Frauenverbände unter anderem die Einführung von zehn Tagen Freistellung für Väter oder zweites Elternteil rund um die Geburt, und zwar mit vollem Lohnersatz. Nötig seien auch "eine Entgeltersatzleistung für Pflegezeiten" sowie die "Ausweitung der individuellen, nicht übertragbaren Elterngeldmonate".

Lauterbach für verstärkten Corona-Schutz in Pflegeheimen

13:59 Uhr

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) dringt auf einen verstärkten Corona-Schutz in Pflegeheimen schon in der jetzt laufenden Sommerwelle. Er appelliere an die Einrichtungsträgerinnen und -träger, nach Hausrecht das Tragen von FFP2-Masken für alle Besucherinnen und Besucher vorzusehen, zudem sollten alle getestet sein, sagte der SPD-Politiker heute in Berlin. Zugleich solle stärker auf baldige zweite Auffrischimpfungen hingewiesen werden. Derzeit hätten nur 30 Prozent der Pflegebedürftigen eine solche vierte Impfung, die das Sterblichkeitsrisiko deutlich senke, so Lauterbach. Es wäre fahrlässig, hiermit auf neue Impfstoffe im Herbst zu warten, die an die Omikron-Variante angepasst seien.

Psychisch kranke Kinder warten Monate auf Behandlungsplatz

12:37 Uhr

Psychisch kranke Kinder und Jugendliche müssen nach Angaben von Ärztinnen und Ärzten monatelang auf einen Behandlungsplatz warten. Insbesondere durch die Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen habe sich die psychische und psychosoziale Situation bei Kindern und Jugendlichen erheblich verschlechtert. Dies erklärten der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ), Thomas Fischbach, und die stellvertretende Vorsitzende des Bundesverbandes für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie (bkj), Marion Schwarz. "Diese Patienten brauchen schnellstmöglich Hilfe, doch wir wissen nicht, wohin wir sie schicken sollen", klagte Fischbach. Die Versorgungsangebote seien schon vor der Pandemie nicht ausreichend gewesen. Jetzt sei der Mangel dramatisch, warnten Fischbach und Schwarz in einem Appell an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Die Fachleute appellierten an die Gesundheitspolitik, schnell und unbürokratisch für Abhilfe zu sorgen, "um den Versorgungsnotstand abzuwenden".

5:20 Uhr

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute Früh mit 646,3 angegeben. Am Vortag lag dieser Wert noch bei 635,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern und Woche. Auch im Vergleich zur Vorwoche (488,7) und zum Vormonat (196,2) ist der Wert gestiegen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 133.950 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 119.232) und 175 Todesfälle (Vorwoche: 104) innerhalb eines Tages. Allerdings dürften die tatsächlichen Infektionszahlen höher liegen, da nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Doch nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik.

1:50 Uhr

Der Radsport-Weltverband UCI hat die Corona-Regeln kurz vor dem Start der 109. Tour de France gelockert. Vor dem Beginn und an zwei Ruhetagen müssen nun bei allen Fahrern und Teammitgliedern nur noch Antigen-Schnelltests statt PCR-Tests durchgeführt werden. Zudem entfällt die Regel, dass eine Mannschaft aus dem Rennen genommen wird, sobald zwei Fahrer positiv getestet werden. Das teilte die UCI am Dienstag mit. Die Tour de France beginnt am Freitag in Kopenhagen. Sie gilt als größtes Radrennen der Welt.

Mittwoch, 29. Juni 2022