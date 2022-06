Das war der Samstag in Baden-Württemberg

Weniger Menschen spenden Organe

14:54 Uhr

Beim bundesweiten "Tag der Organspende" haben in Mainz Betroffene für mehr Spendebereitschaft geworben. Die zentrale Veranstaltung des bundesweiten Aktionstags findet jedes Jahr in einer anderen Stadt statt, in diesem Jahr bereits zum 40. Mal. Unter dem Motto "Zeit, Zeichen zu setzen" kamen Patienten auf der Warteliste, Organempfänger und Angehörige von Organspendern zu Wort. Zu Beginn dieses Jahres waren die Organspenden in Deutschland eingebrochen. Die Zahl von bundesweit 239 Organspendern in den ersten vier Monaten war um 26 Prozent geringer als im Vorjahreszeitraum, was auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückgeführt wird. Aktuell stehen laut Deutscher Stiftung Organtransplantation (DSO) rund 9.000 Menschen auf der Warteliste.

13:50 Uhr

Seit Samstag müssen Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeheimen Baden-Württembergs bei der Arbeit keine FFP2-Maske mehr tragen, eine medizinische Maske reicht. Das sieht die neue Verordnung des Gesundheitsministeriums vor. Besucherinnen und Besucher müssen allerdings weiter getestet sein und FFP2-Masken aufsetzen.

RKI meldet steigende Sieben-Tage-Inzidenz

6:07 Uhr

In Deutschland ist die Sieben-Tage-Inzidenz gestiegen und liegt aktuell bei 270,3. Das geht aus neuesten Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner und Woche bei 261,3 gelegen (Vormonat: 591,8). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI demnach zuletzt 41.087 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages. 73 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der bundesweit gemeldeten Todesfälle auf insgesamt 139.386.

US-Arzneimittelbehörde besorgt wegen Corona-Impfstoff von Novavax

5:49 Uhr

Die US-Arzneimittelbehörde FDA ist besorgt über ein mögliches Risiko einer Herzmuskelentzündung bei der Verwendung des Corona-Impfstoffs von Novavax. Sie veröffentlichte eine Analyse zu den Daten der klinischen Versuche mit dem neuen Impfstoff "Nuvaxovid". Demnach waren bei Versuchspersonen, die den Impfstoff erhielten, sechs Fälle von Herzmuskelentzündung aufgetreten. Bei der Gruppe, die nur ein Placebo bekam, war es ein Fall. Insgesamt nahmen 40.000 Menschen an den Studien teil. Am Dienstag soll ein unabhängiger Expertenausschuss der FDA zusammentreten und das Risiko des Novavax-Impfstoffs bewerten. "Nuvaxovid" ist bereits in vielen europäischen Ländern zugelassen - auch in Deutschland. Das Vakzin ist proteinbasiert und unterscheidet sich von anderen in der EU zugelassenen Vakzinen, bei denen es sich entweder um sogenannte mRNA- oder Vektorimpfstoffe handelt.

5:35 Uhr

Der Deutsche Städtetag hat eine Anpassung des Infektionsschutzgesetzes noch vor der Sommerpause des Bundestages gefordert, um gegen Corona im Herbst gewappnet zu sein. "Eine Lehre aus der Vergangenheit sollte sein, nicht erst in letzter Minute mit heißer Nadel das Infektionsschutzgesetz zu ändern. Solche Verfahren sind zu fehleranfällig", sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Die Menschen, die Länder und die Kommunen dürften nicht erst im September erfahren, wie der Plan für Herbst und Winter aussehe. Dedy pochte auf eine Rechtsgrundlage für die Maskenpflicht in Innenräumen sowie für Zugangsbeschränkungen wie die 3G- oder 2G-Regeln. Ähnlich äußerte sich Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne). Sie forderte gegenüber dem RND angesichts der anhaltenden Pandemie eine gute Vorbereitung für den Herbst und Bewegung in der Corona-Politik des Koalitionspartners FDP. Die Regierung müsse schon heute auf Vorsorge setzen. Nötig sei daher ein über den 23. September hinaus funktionierendes Infektionsschutzgesetz, so Göring-Eckardt.

Samstag, 4. Juni 2022