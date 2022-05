Donnerstag, 26. Mai 2022

Das war der Donnerstag in Baden-Württemberg

17:35 Uhr

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich über die Erschütterungen und Verwerfungen in der Gesellschaft durch die Corona-Pandemie besorgt gezeigt. "Diese Pandemie hat Spuren hinterlassen", sagte der Bundespräsident bei einer Podiumsdiskussion im Rahmen des Katholikentags in Stuttgart. "Sie hat eine Dynamik entfaltet, mit der ich selbst auch nicht gerechnet habe." Es habe Konflikte und Streit gegeben am Arbeitsplatz, in den Familien und in den Vereinen. Er habe sich angesichts der Dynamik oft gefragt, wie von heute auf morgen und im Umgang mit einer Krankheit eine solche Unversöhnlichkeit in die Sprache hineinkommen könne. Weil die Spuren geblieben und die Wunden noch nicht verheilt seien, müsse das Gespräch gesucht werden mit denen, die man verloren habe, forderte Steinmeier. "Und man muss vielleicht auch manches, was angerichtet worden ist, einander verzeihen", ergänzte der Bundespräsident.

Ärztepräsident mahnt mehr Hilfen für Kinder an

14:15 Uhr

Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, fordert mehr Geld zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, die bis heute unter den Folgen der Corona-Kontaktbeschränkungen leiden. Entwicklungs- und Bildungsdefizite sowie psychische Erkrankungen hätten durch die Einschränkungen zugenommen, sagte Reinhardt am Rande des Deutschen Ärztetages in Bremen. Helfen könnten Förderunterricht oder Aktionen zur Unterstützung des sozialen Miteinanders in Sportvereinen. Bisher seien solche Projekte aber kaum finanziert worden.

RKI registriert 39.705 Neuinfektionen - Inzidenz bei 262,6

6:11 Uhr

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute morgen mit 262,6 angegeben. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 5.00 Uhr wiedergeben. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 281,8 gelegen (Vorwoche: 383,2, Vormonat: 909,1). Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Lauterbach: Im Herbst Möglichkeit für Maskenpflicht schaffen

2:40 Uhr

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will für den Fall einer neuen Corona-Welle im Herbst die Möglichkeit schaffen, wieder eine Maskenpflicht in Innenräumen vorzuschreiben. Derzeit werde erneut am Infektionsschutzgesetz gearbeitet, sagte der SPD-Politiker am Mittwochabend in der ZDF-Sendung "Markus Lanz". "Das läuft ja am 23.9. aus. Und dann wird die Frage erneut zu diskutieren sein, ob zum Beispiel Maskentragen in Innenräumen wieder verpflichtend wird." Das könne wieder kommen, "ich halte das auch für unbedingt notwendig, dass wir uns für den Herbst diese Möglichkeit eröffnen."

Donnerstag, 26. Mai 2022