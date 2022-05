Samstag, 7. Mai 2022

Das war der Samstag in Baden-Württemberg

Forscherin sieht Lage der Mütter schlechter als vor der Pandemie

10:18 Uhr

Die Sozialforscherin Jutta Allmendinger bewertet die Lage der Mütter und Frauen in Deutschland deutlich schlechter als vor dem Beginn der Corona-Pandemie. Anders als bei Vätern habe bei den Müttern der Stress kaum nachgelassen, "die Zufriedenheit ist weiterhin auf niedrigem Niveau", sagte Allmendinger der "Augsburger Allgemeinen" (Samstag) anlässlich des Muttertags am Sonntag. "Um die Gleichstellung der Frauen steht es eindeutig schlechter als vor der Pandemie", sagte die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. "In 20 bis 30 Jahren trifft uns der Bumerang, den wir heute losgeschickt haben: Die Retraditionalisierung wird zu stagnierenden Karriereverläufen und vergleichsweise niedrigen Renten für Frauen führen", warnte Allmendinger. Derzeit sei bei sinkenden Corona-Inzidenzen und aufgehobenen Einschränkungen die Überlastung vieler Mütter nicht mehr so präsent in der Gesellschaft. "Mütter fühlen sich nach wie vor sehr gestresst - viel, viel mehr als vor der Pandemie", sagte Allmendinger.

7:19 Uhr

Seit Beginn der Corona-Pandemie hat die Bundespolizei rund 400 Angriffe auf Polizeibeamte in Zusammenhang mit der Durchsetzung der Maskenpflicht und anderer Schutzbestimmungen registriert. Wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine schriftliche Frage der Abgeordneten Martina Renner (Linke) hervorgeht, wurden bei den 401 Angriffen insgesamt 105 Beamtinnen und Beamte verletzt. Auf Bahnhöfen und in Zügen hat die Bundespolizei demnach 1.309 strafrechtlich relevante Delikte in Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie angezeigt und zur weiteren Bearbeitung an die jeweils zuständige Landesbehörde abgegeben.

7:14 Uhr

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Samstagmorgen mit 544,0 angegeben. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 5 Uhr wiedergeben. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 553,2 gelegen (Vorwoche: 717,4 Vormonat: 1251,3). Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 72.252 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 87.298 registrierte Ansteckungen) und 184 Todesfälle (Vorwoche: 159) innerhalb eines Tages. Vergleiche der Daten sind auch hier wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich.

Samstag, 7. Mai 2022