Das war der Samstag in Baden-Württemberg

Erste Messe nach Impfstützpunkt

22:03 Uhr

Nachdem der Impfstützpunkt auf der Freiburger Messe geschlossen wurde, ist die "Rauch und Gut" die erste Veranstaltung. In der Coronazeit haben viele Menschen Grillzange und -rost wiederentdeckt. 60 Aussteller präsentieren jetzt auf der Messe, was das Herz von Grillfans höher schlagen lässt.

Doch kein Corona? PCR-Test fällt bei Habeck negativ aus

21:59 Uhr

Ein PCR-Test auf das Coronavirus ist bei Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nach dessen Angaben negativ ausgefallen. Das sagte Habeck beim kleinen Parteitag der Grünen am Samstag in Düsseldorf, wo er digital zugeschaltet war. Habeck war am Freitag zunächst positiv auf das Coronavirus getestet worden und deshalb nicht vor Ort in Düsseldorf dabei. Drei Schnelltests verschiedener Hersteller seien positiv ausgefallen, sagte Habeck. "Ich hab also keine Ahnung, ob ich jetzt Corona hab oder nicht. Es steht drei zu eins." Er warte nun auf das Ergebnis eines weiteren Tests.

Nach zwei Jahren Pause: Flottensternfahrt auf dem Bodensee absolviert

16:58 Uhr

Als Zeichen der Freundschaft der Länder am Bodensee haben Schiffe aus Deutschland, Österreich und der Schweiz nach zwei Jahren coronabedingter Pause wieder eine Sternfahrt zelebriert. Dabei bildeten die Schiffe der sogenannten Weißen Flotte der Bodenseeschifffahrt vor Lindau eine Sternformation. Am Treffpunkt wurden Sektflaschen übergeben. Mit dem Manöver soll die grenzübergreifende Freundschaft bekräftigt werden, wie ein Sprecher der Bodensee-Schiffsbetriebe in Konstanz mitteilte. Die Weiße Flotte war am 10. April in die neue Saison gestartet. Sie bringt regelmäßig Touristen und Einheimische ans andere Ufer.

14:51 Uhr

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat heute in Ludwigsburg 23 Frauen und Männer mit dem Landesverdienstorden ausgezeichnet - darunter zwei Schauspielerinnen und einen Olympia-Medaillengewinner. In seiner Rede betonte Kretschmann unter anderem, dass die Bürgerinnen und Bürger im Land in den vergangenen Jahren der Corona-Pandemie Verantwortung, Disziplin und Hilfsbereitschaft gezeigt, Rücksicht genommen und Solidarität gelebt hätten. Der Ministerpräsident sprach von einer großen Gemeinschaftsleistung.

Ohne Corona-Beschränkungen: Erste Freibäder öffnen in BW

10:44 Uhr

In Baden-Württemberg starten an diesem Wochenende die ersten Freibäder in die Saison. Zwei Sommer gab es deutliche Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie. Nachdem es nun kaum noch Corona-Einschränkungen gibt, hoffen sie auf einen nahezu normalen Betrieb. Ab heute sind zum Beispiel das Solefreibad in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) und das Freibad in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) geöffnet. Startschuss für die Freibadsaison Saison ist morgen auch in Bad Friedrichshall, Bad Rappenau, Güglingen oder Gundelsheim (alle Kreis Heilbronn) und in Hemsbach, Brühl und Sinsheim (alle Rhein-Neckar-Kreis). In Stuttgart öffnen an diesem Wochenende das Killesbergbad und das Freibad Möhringen.

Kürzere Corona-Isolation: Die wichtigsten Fragen und Antworten

9:03 Uhr

Baden-Württemberg will die Isolationsdauer nach einer Infektion mit dem Coronavirus auf fünf Tage verkürzen. Bisher konnten Infizierte sich frühestens nach sieben Tagen freitesten. Auf was müssen Betroffene jetzt achten? Alle wichtigen Fragen und Antworten auf einen Blick.

Kleiner als vor der Corona-Pandemie: Maimarkt Mannheim öffnet

7:03 Uhr

Um 9 Uhr öffnet heute der Mannheimer Maimarkt für Besucherinnen und Besucher. Es gilt keine Maskenpflicht. Obwohl die Messe etwas kleiner ausfällt, als vor der Corona-Pandemie, sind mehr als 800 Aussteller auf Deutschlands größter Regionalmesse dabei. Darunter auch der SWR: Elf Tage lang sendet das SWR Maimarktradio aus dem "Gläsernen Studio".

5:43 Uhr

Nach zahlreichen bitteren Absagen wegen Corona finden viele Volksfeste und Festivals in Baden-Württemberg wieder statt. Eine Auswahl der großen Veranstaltungen zeigt, was die kommenden Monate im Land bringen:

Barmer: Kinder-Krankengeld stark nachgefragt

4:25 Uhr

Eltern haben 2021 mehr Kinder-Krankengeldtage genommen als im Vorjahr. Das geht aus einer Analyse der Krankenkasse Barmer hervor, die der "Welt am Sonntag" vorliegt. Insgesamt bewilligte die Kasse 2021 demnach rund 1,3 Millionen Kinderkrankengeldtage. Das sind mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Etwa ein Drittel davon seien pandemiebedingt gewesen - für Eltern, die ihre Kinder wegen Schul- und Kitaschließungen in der Corona-Pandemie betreuen mussten. Laut der Analyse waren es in den Familien vor allem Mütter, die das Kinderkrankengeld beanspruchten (73 Prozent). Bei den Vätern waren es demnach 27 Prozent.

3:50 Uhr

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet heute 87.298 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind 47.781 Fälle weniger als am Samstag vergangener Woche, als 135.079 Corona-Infektionen gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt heute auf 717,4. Gestern lag sie bei 758,5. Im Zusammenhang mit dem Virus starben 159 weitere Menschen. Damit erhöhte sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 135.451.

Samstag, der 30. April 2022