Live-Blog zum Coronavirus in BW: Mittwoch, 20. April 2022

Das war der Mittwoch in Baden-Württemberg

21:05 Uhr

Der Mannheimer Sänger Xavier Naidoo war in den vergangenen Jahren immer wieder in den Schlagzeilen, weil er sich als Anhänger verschiedener Verschwörungserzählungen präsentierte. Auch seine Nähe zu den sogenannten Reichsbürgern sowie fremdenfeindliche und antisemitische Äußerungen sorgten in der Öffentlichkeit für viel Empörung. In einem Video distanziert sich der Sänger nun von diesen Verschwörungstheorien - und sorgt damit für eine Überraschung.

Herzinfarkt-Risiko nach Corona-Erkrankung

18:16 Uhr

In Mannheim ist der Kardiologen-Kongress gestartet. Rund 5.000 Expertinnen und Experten beraten vier Tage lang zum Thema Herzgesundheit. Eines der Hauptthemen des Kongresses sind erste Studien, die auf ein erhöhtes Herzinfarkt-Risiko nach einer, oftmals auch symptomlosen, Corona-Infektion hinweisen.

Messen ohne Maske in Stuttgart

17:57 Uhr

Gleich sechs Frühjahrsmessen starten am Donnerstag auf dem Messegelände der Landeshauptstadt Stuttgart. Und das weitestgehend ohne Corona-Beschränkungen. Dennoch wird den Besucherinnen und Besuchern das Tragen einer Maske und Abstandhalten empfohlen. Zudem soll über die elektronischen Eintrittskarten eine Kontaktnachverfolgung möglich gemacht werden. Nach Messeangaben sind alle Hallen belegt - 1.500 Ausstellerinnen und Aussteller sollen vertreten sein. Die Themen reichen von Essen über Gartengestaltung bis hin zu Oldtimern. Die Frühjahrsmessen sind bis Sonntag geöffnet.

Sieben-Tage-Inzidenz leicht gestiegen

17:20 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Baden-Württemberg im Vergleich zum Vortag leicht angestiegen. Das Landesgesundheitsamt (LGA) in Stuttgart meldet heute (Stand: 16 Uhr) eine Sieben-Tage-Inzidenz in Höhe von 678,7. Das sind 30,1 mehr gegenüber dem gestrigen Wert. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen seit Dienstag liegt bei 24.497. Aktuell liegen 190 Menschen mit Covid-19 auf der Intensivstation. 40 weitere Menschen sind an oder mit dem Virus gestorben. Insgesamt sind in Baden-Württemberg seit Beginn der Pandemie nach Angaben des LGA über 3,3 Millionen Corona-Fälle nachgewiesen worden.

Weniger Teststationen in Karlsruhe

15:52 Uhr

Im Stadt- und Landkreis Karlsruhe ist die Zahl der Corona-Teststationen rückläufig. Das hat das Landratsamt Karlsruhe auf Anfrage des SWR mitgeteilt. Auch Betreiber von Teststellen bestätigen, dass weniger Menschen ihre Teststationen aufsuchen als noch vor wenigen Wochen. Sie vermuten den Grund dafür in der Aussetzung der 3G-Regelung. Auch im Enzkreis ist die Zahl der Teststationen rückläufig - pro Woche schließe eine Teststelle, so eine Sprecherin des Landratsamtes. Es seien aber trotz allem noch genügend Stationen vorhanden, um den Bedarf zu decken.

Bundesverfassungsgericht: 41 Verfahren gegen Teilimpfpflicht

15:37 Uhr

Beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe sind 41 Verfahren zu Verfassungsbeschwerden gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht für das Personal in der Pflege und in Krankenhäusern offen. Insgesamt seien inzwischen 210 Verfassungsbeschwerden in Karlsruhe eingegangen, so der Sprecher des Gerichts auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd). In 169 weiteren Fällen sei die Verfassungsbeschwerde allerdings nicht zur Entscheidung angenommen worden. Die sogenannte Impfpflicht im Gesundheitswesen gilt seit Mitte März. Seitdem müssen Beschäftigte ihrem Arbeitgeber einen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen. Kommunale Gesundheitsämter können gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ohne entsprechenden Nachweis ein Beschäftigungsverbot geltend machen.

15:03 Uhr

In der Corona-Pandemie hat sich der Antisemitismus in Deutschland verstärkt. "Teils jahrhundertealte antisemitische Verschwörungsvorstellungen erfahren durch die Pandemie einen neuerlichen Verbreitungsschub, der bis in die Mitte der Gesellschaft reicht", heißt es in einem Bericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Verschwörungstheoretisches Denken sei während der Pandemie unter anderem über soziale Medien kontinuierlich verbreitet worden. Auch auf Demonstrationen ließen sich Parolen, Symbole und Äußerungen identifizieren, die die Verfolgung von Jüdinnen und Juden, den Holocaust sowie die Verbrechen des nationalsozialistischen Regimes verharmlosten, erklärte der Verfassungsschutz. Beispiel hierfür sei die Verwendung des gelben sogenannten Judenstern-Aufnähers der NS-Zeit mit der Aufschrift "Ungeimpft". Der Bericht "Lagebild Antisemitismus" des Bundesverfassungsschutzes wurde erstmals 2020 vorgestellt.

Weltwirtschaftsinstitut warnt vor tiefer Rezession

14:14 Uhr

Das Hamburger Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) hat seine Konjunkturerwartungen gesenkt und vor einer tiefen Rezession in Deutschland gewarnt. Zum einen belaste die Omikron-Variante des Coronavirus durch hohe Krankenstände weiterhin Teile der Wirtschaft, so der wissenschaftliche Direktor des HWWI, Michael Berlemann. Zudem werde der noch Anfang des Jahres erwartete Erholungskurs durch den Ukraine-Krieg noch stärker unterbrochen. Bei anhaltendem Krieg und zunehmendem Umfang gegenseitiger Sanktionen drohe die Gefahr einer tiefen Rezession, so Berlemann.

Geplante Lauterbach-Entführung: Vier Verdächtige in U-Haft

13:46 Uhr

Fünf Männer sollen eine Entführung des Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach (SPD) geplant haben. Vier von ihnen sitzen laut der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz nun in Untersuchungshaft. Ihnen werden die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und Verstöße gegen das Waffen- und Kriegswaffenkontrollgesetz vorgeworfen. Zur fünften Person wolle man aus "ermittlungstaktischen Gründen" keine Angaben machen, so ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft. Die Mitglieder einer bundesweiten Chatgruppe aus sogenannten Reichsbürgern und Gegnern der Corona-Politik sollen in Deutschland Sprengstoffanschläge und die Entführung Lauterbachs geplant haben. Sie waren vor einer Woche bei bundesweiten Durchsuchungen festgenommen worden.

Experte: Ausstieg aus Verschwörungstheorien ist ein langer Prozess

13:29 Uhr

Gestern Abend hatte der Mannheimer Sänger Xavier Naidoo ein Video veröffentlicht, in dem er sich von Verschwörungstheorien zu distanzieren versucht. Er sei geblendet gewesen und habe nicht ausreichend hinterfragt, so der Sänger. In den vergangenen Jahren hatte Naidoo als Anhänger von Verschwörungsmythen und der rechtsextremem Reichsbürgerszene für Aufsehen gesorgt. Der Antisemitismusbeauftragte der baden-württembergischen Landesregierung, Michael Blume, ordnet im SWR-Interview die Kehrtwende Naidoos ein und für wie glaubwürdig sie zu halten ist.

13:12 Uhr

Das baden-württembergische Gesundheitsministerium geht von sinkenden Corona-Infektionszahlen aus. Der abfallende Trend werde sich im Laufe der nächsten Woche voraussichtlich fortsetzen, so ein Sprecher. Dass die Zahlen in den nächsten Tagen scheinbar steigen würden, habe den Grund, dass das Landesgesundheitsamt über die Osterfeiertage keine Lageberichte zur Corona-Situation veröffentlicht habe. Man gehe aber davon aus, dass die Sieben-Tage-Inzidenz nach einem kurzen Anstieg wieder abnehmen würde. Der Sprecher wies zudem darauf hin, dass vor allem die Belastung des Gesundheitssystems und weniger die Infektionszahlen entscheidend für den Verlauf der Pandemie sei. Die Zahl der Covid-Erkrankten auf den Intensivstationen sei über die Ostertage stabil geblieben.

9:07 Uhr

Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg und die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermitteln gegen zwei Männer, weil sie im Verdacht stehen, Corona-Tests ohne Genehmigung abgerechnet zu haben. Die Polizei habe deshalb die Wohnungen der beiden Männer und zehn Corona-Teststellen durchsucht, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Tatverdächtigen fielen dem Gesundheitsamt auf, weil sie mehr Tests abgerechnet haben sollen, als tatsächlich durchgeführt wurden. Die Männer hätten die Genehmigung zum Betrieb von vier Teststellen gehabt. Es bestehe der Verdacht, dass sie zusätzlich noch weitere fünf Teststationen im Raum Stuttgart und Nürnberg betrieben - ohne Genehmigung. Bei der Durchsuchung konnte die Polizei mehrere Abrechnungsunterlagen und digitale Daten sicherstellen. Diese werden jetzt ausgewertet.

8:14 Uhr

Der Mannheimer Sänger Xavier Naidoo hat am Dienstagabend für eine Überraschung gesorgt. In einem Video, das bei Youtube und auf Facebook zu sehen ist, sagt er: "Ich war von Verschwörungserzählungen geblendet und habe sie nicht genug hinterfragt." Er distanziere sich von allen Extremen, insbesondere rechten und verschwörerischen Gruppen. In den vergangenen Jahren fiel Naidoo als Anhänger von Verschwörungsmythen und der rechtsextremem Reichsbürgerszene auf.

Schloss Salem: Konzerte finden nach Corona-Pause wieder statt

7:34 Uhr

Nach zwei Jahren Pause aufgrund der Corona-Pandemie finden im Kloster und Schloss Salem (Bodenseekreis) wieder Konzerte statt. Am Dienstag wurden das Programm der Saison vorgestellt. Start ist das Bodenseefestival Ende Mai. Im Münster finden wieder die Internationalen Orgelwochen statt, im Kaisersaal der Mozartsommer und in der Schlossanlage wird es vier Open-Air-Konzerte geben. Es spielen Hubert von Goisern, Sarah Connor, Jonas Kaufmann und James Blunt. Neu für die Besucher der Schloss- und Klosteranlage: Erstmals wird der Betsaal, der ehemalige Speisesaal der Mönche, für die Öffentlichkeit geöffnet.

Bundesweite Inzidenz steigt leicht

4:33 Uhr

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Mittwoch 198.583 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland wieder an von 669.9 auf 688,3. Bundesweit wurden 348 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert. In den vergangenen Tagen waren die Inzidenzwerte in Deutschland und auch in Baden-Württemberg stark gesunken. Das RKI weist aber darauf hin, dass wegen der Osterfeiertage und Ferien weniger Tests vorgenommen und weniger Infektionsfälle erfasst und übermittelt wurden.

Mittwoch, 20. April 2022