Samstag, 16. April 2022

Das war der Samstag in Baden-Württemberg

Ostergottesdienste wieder ohne Anmeldung möglich

21:28 Uhr

In Baden-Württemberg können zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder Ostergottesdienste ohne größere Corona-Beschränkungen gefeiert werden. So verzichtet die Diözese Rottenburg-Stuttgart künftig auf den Mindestabstand zwischen den Gläubigen. Die Pflicht, im Gottesdienst eine FFP2-Maske zu tragen, bleibt aber bestehen. Ähnlich handhabt es die Württembergische Evangelische Landeskirche: FFP2-Maske muss, Abstand kann sein. Das Erzbistum Freiburg hat es den Kirchengemeinden überlassen, ob sie entweder auf Masken oder Abstand verzichten.

Jeder Dritte fühlt sich weniger fit als vor Pandemie

11:16 Uhr

Jeder dritte Mensch in Deutschland fühlt sich jetzt weniger fit als vor der Corona-Pandemie. In der Umfrage "Fitness 2022" hat außerdem die Hälfte der Befragten gesagt, dass sie sich gleich fit fühlen - ein Fünftel fühlt sich sogar fitter. Dabei schätzen Männer ihre Fitness im Schnitt höher ein als Frauen.

9:40 Uhr

Österreich lockert seine Corona-Regeln. Seit heute muss man zum Beispiel im Restaurant keine Maske mehr tragen. Grund für die Lockerungen ist der Rückgang der Sieben-Tage-Inzidenz. Im sogenannten lebensnotwendigen Handel bleibt aber weiterhin eine FFP2-Maske vorgeschrieben - also unter anderem in Supermärkten, Apotheken, Tankstellen und Drogerien.

5:44 Uhr

Im zweiten Jahr der Corona-Pandemie sind in Baden-Württemberg wieder mehr Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch gemeldet worden. Offiziell hat die Polizei 1.485 Fälle für das Jahr 2021 erfasst, was einer Steigerung um 3,3 Prozent zu 2020 (1.437) entspricht. Nur 2019 wurden mit 1.520 noch mehr Fälle gemeldet. Doch dürfte die Dunkelziffer aktuell noch höher sein als vor der Pandemie.

5:39 Uhr

Erstmals seit Ende Januar liegt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz wieder unter 1.000. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 876,5 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1001,5 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1141,8 (Vormonat: 1607,1). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 37.568 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 5 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 150.675 registrierte Ansteckungen. Bei den Werten ist zu berücksichtigen, dass einzelne Länder nicht an jedem Wochentag Daten melden, am Wochenende zum Beispiel Baden-Württemberg, Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen nicht oder nicht vollständig. Auch an Feiertagen sind weniger Meldungen zu erwarten. Das wiederum führt zu Nachmeldungen an Folgetagen. Ein Vergleich von Tageswerten wird damit zunehmend schwierig.

Samstag, 16. April 2022