Samstag, 2. April 2022

Änderungen der Corona-Maßnahmen in BW

18:53 Uhr

Am Sonntag fallen auch in Baden-Württemberg viele Corona-Schutzmaßnahmen weg - darunter die generelle Maskenpflicht in Innenräumen. Die wichtigsten Änderungen im Überblick.

17:31 Uhr

Das Landesgesundheitsamt übermittelt auch an diesem Wochenende keine Covid-19-Fälle von den Gesundheitsämtern an das Robert Koch-Institut (RKI). Dies wird sich auch künftig nicht ändern.

16:14 Uhr

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hat das Ende der meisten Schutzmaßnahmen in Deutschland verteidigt. Eine Studie der Universität Oxford habe zutage gefördert, dass Deutschland, neben Staaten wie Laos und Myanmar, zu den Ländern mit den einschneidendsten Maßnahmen gehöre, betonte der Minister bei einem Landesparteitag der nordrhein-westfälischen FDP in Duisburg. "Wenn wir die letzte liberale Demokratie auf der Welt sind, die noch mit so harten Maßnahmen arbeitet, dann sollten wir nicht den deutschen Größenwahn haben, zu sagen: Wir wissen alles besser", mahnte Buschmann. "Vielleicht wissen auch die anderen großen Demokratien dieser Welt, was richtig ist aus der Perspektive der Grundrechte." Deshalb sei es richtig, die Grundrechte zu verteidigen, auch wenn viele FDP-Politiker dafür angefeindet würden.

Bundeskanzler Scholz wirbt für allgemeine Impfpflicht

15:56 Uhr

Wenige Tage vor der entscheidenden Bundestagsabstimmung hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erneut für eine Impfpflicht geworben - die er allerdings "Impfnachweis-Pflicht für alle" nennt. "Ich sage, das ist ein richtiger Weg", sagte er auf einer SPD-Wahlveranstaltung in Essen. Der SPD-Politiker rief noch einmal dazu auf, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen. Im Bundestag hat sich bisher keine Mehrheit für einen der vorliegenden Anträge abgezeichnet. Zur Debatte stehen eine Ablehnung der Impfpflicht, eine Impfpflicht ab 18 Jahren, eine ab 50 Jahren und das Unions-Konzept einer abgestuften Impfpflicht auf Vorrat, die erst bei einer schwierigen Pandemie-Entwicklung gelten soll.

Maskenpflicht: Appell an Eigenverantwortung

15:43 Uhr

Ab Sonntag gibt es keine Maskenpflicht in Innenräumen mehr. Gastronomie, Einzelhandel und Kulturinstitutionen in Ulm und Aalen aber sagen: Die Masken werden deswegen nicht verschwinden.

Osterbrunnen mit fast 13.000 handbemalten Eiern eröffnet

15:12 Uhr

Zwei Jahre gab es wegen der Coronavirus-Pandemie in Schechingen (Ostalbkreis) keinen Osterbrunnen. Heute ist nun der Jubiläums-Osterbrunnen offiziell eröffnet worden. Und er ist noch umfangreicher als sonst.

Trispdrill sagt Saisonstart witterungsbedingt ab

14:21 Uhr

Der Freizeitpark Tripsdrill in Cleebronn (Kreis Heilbronn) hat den für heute geplanten Saisonstart witterungsbedingt abgesagt. Das teilte ein Sprecher dem SWR Studio Heilbronn mit. Ob es morgen damit klappt, hänge vom Wetter ab. Heute hätten noch die Corona-Regeln gegolten, morgen nicht mehr.

13:46 Uhr

Baden-Württemberg hat den Bund aufgefordert, die Impfangebote im Land wie versprochen bis Ende des Jahres mitzufinanzieren. "Wir sind irritiert über die Ankündigung des Bundes, die Finanzierung der Impfinfrastruktur nur bis Mitte des Jahres übernehmen zu wollen", sagte eine Sprecherin des Sozialministeriums heute der Deutschen Presse-Agentur. Noch am 10. Januar habe der Bund bei der Gesundheitsministerkonferenz zugesagt, bis Ende des Jahres weiterzuzahlen. "Insofern gehen wir davon aus, dass diese Zusage auch weiterhin gilt und die Finanzierung der Impfzentren zur Hälfte vom Bund übernommen wird." Die Sprecherin warnte, dass eine Aufrechterhaltung der Impfinfrastruktur im notwendigen Rahmen sonst nicht möglich wäre.

Unternehmen halten an Corona-Regeln fest

10:20 Uhr

Trotz der allgemeinen Corona-Lockerungen ab dem 3. April halten viele deutsche Unternehmen an ihren Schutzmaßnahmen fest. In einer Umfrage der "Welt am Sonntag" geben unter den 40 Dax-Konzernen die meisten Befragten an, dass ihre Mitarbeitenden in Innenräumen oder beim Verlassen des Arbeitsplatzes vorerst weiterhin eine Maske tragen müssten.

Tourismusbetriebe in BW hoffen auf Osterferien

10:16 Uhr

In beliebten Urlaubsregionen in Baden-Württemberg könnte es während der Osterferien wieder voll werden. Bei vielen Gastgeberinnen und Gastgebern im Schwarzwald lägen die Buchungen sogar über dem Niveau von vor Corona, sagte ein Sprecher der Schwarzwald Tourismus GmbH in Freiburg. Die Buchungszahlen am Bodensee haben hingegen noch nicht das Niveau der Vor-Corona-Zeit erreicht. Somit gibt es der der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH zufolge über Ostern im Moment noch gut Kapazitäten in allen Unterkunftskategorien.

Psychologische Auswirkungen der Corona-Politik

6:48 Uhr

Am 3. April fallen in Baden-Württemberg fast alle Corona-Regeln. Welche Wirkung das auf die Menschen haben kann, erklärt Psychologin und Verhaltensökonomin Katrin Schmelz von der Uni Konstanz:

4:27 Uhr

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist weiter rückläufig. Laut dem Robert Koch-Institut (RKI) liegt der Wert aktuell bei 1.531,5. Am Freitag hatte er 1.586,4 betragen. Die absolute Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen 24 Stunden liegt bei 196.456 - nach 252.530 am Vortag. Das RKI meldet 292 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Toten in Deutschland steigt damit auf 129.987.

DGB warnt vor kürzerer Quarantäne-Regel

4:09 Uhr

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat die erwogene Lockerung der Quarantäne-Regelungen bei einer Corona-Infektion heftig kritisiert. "Mit diesem Vorschlag würde die Bundesregierung die Bekämpfung des Infektionsgeschehens faktisch aus der Hand geben", sagte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Das Bundesgesundheitsministerium und das Robert Koch-Institut (RKI) hatten vorgeschlagen, dass die Absonderungen für Infizierte und für Kontaktpersonen von Infizierten auf fünf Tage verkürzt und nicht mehr streng gehandhabt werden. Empfohlen werden soll, freiwillig Kontakte zu reduzieren und - beginnend nach fünf Tagen - wiederholt Tests oder Selbsttests zu machen.

Krankenhausgesellschaft warnt vor Scheitern der Impfpflicht

2:25 Uhr

Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, nur eine möglichst hohe Impfquote werde verhindern, dass die Kliniken überlastet sind. "Ohne eine hohe Impfquote laufen wir Gefahr, dass sich in diesem Herbst das vergangene Jahr wiederholt und wir in die nächste Welle geraten." Die Impflicht habe "somit einen präventiven Charakter". Sollte es für eine allgemeine Impfpflicht keine Mehrheit im Bundestag geben, sei "auf jeden Fall auch eine Impfpflicht ab 50 angezeigt und ein möglicher Kompromiss". In der kommenden Woche ist eine Abstimmung ohne Fraktionszwang im Bundestag geplant. Es liegen mehrere Anträge vor.

Chefin von Marburger Bund für Maskenpflicht in Innenräumen

1:51 Uhr

Die Chefin der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, Susanne Johna, dringt in der Corona-Pandemie auf die Beibehaltung der Maskenpflicht in Innenräumen. "Dass jetzt - bei diesem Infektionsgeschehen - in vielen Geschäften keine Maskenpflicht mehr gilt, halte ich aus medizinischer Sicht für falsch", sagte Johna dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Gerade in Supermärkten und Restaurants sind Masken weiterhin von großer Bedeutung, um Infektionen einzudämmen." Sie könne nur an die Länder appellieren, die Maskenpflicht in möglichst vielen Bereichen beizubehalten. Die FFP2-Masken hätten sich neben der Impfung als sehr probates Mittel zur Pandemiebekämpfung herausgestellt. In den meisten Bundesländern, unter anderem auch in Baden-Württemberg, gehen am Samstag zahlreiche Corona-Auflagen zu Ende.

