Sonntag, 6. März 2022

"Querdenken"-Demo in Baden-Baden

20:13 Uhr

In Baden-Baden gab es am Sonntag erneut eine Demonstration der "Querdenken"-Bewegung. Die angrenzenden Gastronomiebetriebe haben langsam genug von dem Dauer-Protest:

17:12 Uhr

Das Landesgesundheitsamt vermeldete am Sonntag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1.485,7. Vor einer Woche betrug der Wert 1.426,1. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt derzeit bei 6,8 und sank damit im Wochenvergleich minimal (vergangenen Sonntag: 6,9). Die Zahl der in Baden-Württemberg auf den Intensivstationen behandelten Corona-Patientinnen und -Patienten sinkt weiter und liegt aktuell bei 242 Menschen. Das sind drei weniger als am Vortag, vor einer Woche waren es 259 Personen. Es starben 15 weitere Menschen an oder mit dem Virus, vor einer Woche waren es zwei. Am Sonntag vermeldete das Landesgesundheitsamt 14.970 Neuinfektionen, das sind 3.142 mehr als vor einer Woche, als 11.828 Neuinfektionen vermeldet wurden.

14:01 Uhr

In Baden-Württemberg hat sich die Zahl der seit Pandemiebeginn bestätigten Corona-Infektionen in den vergangenen zwei Monaten mehr als verdoppelt. Mitte Januar waren rund 1,113 Millionen Ansteckungen gemeldet worden. Nun lag der Wert nach Angaben des Landesgesundheitsamts (LGA) zuletzt bereits bei 2.249.638 registrierten Fällen (Stand: Samstag, 16 Uhr). Die Zahl der täglichen bestätigten neuen Infektionen hat sich im selben Zeitraum ebenfalls mehr als verdoppelt, wie aus dem Lagebericht des LGA hervorgeht. Sie lag am Samstag bei 21.896, Mitte Januar waren es noch rund 10.000.

8:36 Uhr

In der Diskussion über den Corona-Kurs im Frühling fordert die FDP ein weitgehendes Ende der Alltagsbeschränkungen. Wenn sich die Gefahrenlage entspanne, müssten auch die Maßnahmen zurückgefahren werden, sagte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) der "FUNKE Mediengruppe". Nach einem von Bund und Ländern beschlossenen Lockerungsplan sollen zum 20. März alle tiefgreifenden Beschränkungen wegfallen, wenn die Lage in den Kliniken es zulässt. Die bundesweite Rechtsgrundlage für solche Maßnahmen läuft am 19. März aus.

5:35 Uhr

Mit einer versteckten Minikamera in der FFP2-Maske versuchen Fahrschüler auch in Baden-Württemberg, bei der theoretischen Führerscheinprüfung zu betrügen. "Es gibt nichts, was es nicht gibt", sagte Marcellus Kaup von TÜV Süd der Deutschen Presse-Agentur. "Und es ist kaum zu glauben, was für ein Aufwand getrieben wird, um durch so eine Prüfung durchzukommen." Der baden-württembergische Fahrlehrerverband spricht von einer großen Nachfrage nach einer solchen Hightech-Ausstattung: "Es scheint einen riesigen Markt zu geben", sagte Verbandschef Jochen Klima. Die Betrüger nähen dabei kleine Kameras in die FFP2-Masken, die die Prüflinge tragen. Durch ein kleines Loch filmt die Kamera dann die Fragen und Antworten während der Prüfung. Diese werden so an einen Komplizen übertragen, der zum Beispiel ein Signal gebe, wenn der Prüfling mit der Maus über die richtige Antwort fährt. Jüngere Zahlen zur bereits bundesweit bekannten Masche liegen aus Rheinland-Pfalz vor. Dort waren laut TÜV Rheinland im vergangenen Jahr insgesamt 134 Prüflinge ertappt worden.

Städtetag: Nur geringes Interesse an Novavax-Impfstoff

4:49 Uhr

Der Deutsche Städtetag meldet eine bisher nur geringe Nachfrage nach dem neuen Novavax-Impfstoff. "In den Impfzentren haben wir noch keinen Run auf den neuen Novavax-Impfstoff beobachtet", sagt Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Doch sei es gut, dass es einen weiteren Impfstoff gebe, der das Potenzial habe, Menschen zu erreichen, die gegenüber den bisherigen Impfstoffen skeptisch seien. Dies sei besonders wichtig wegen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht für Beschäftigte in Pflegeheimen und Kliniken. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt den Novavax-Impfstoff seit Anfang Februar für Erwachsene. Das Vakzin ist proteinbasiert und unterscheidet sich von anderen in der EU bisher zugelassenen Vakzinen, bei denen es sich entweder um sogenannte mRNA- oder Vektorimpfstoffe handelt.

Bundesweite Inzidenz auf 1.231,1 gestiegen

4:15 Uhr

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erneut gestiegen. Der Wert lag laut Robert Koch-Institut (RKI) am Sonntagmorgen bei 1.231,1. Am Vortag lag er bei 1.220,8 - am Sonntag vergangener Woche bei 1.240,3. Wie das RKI unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter weiter mitteilte, lag die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen 24 Stunden bei 116.889. Am Vortag waren 192.210 Neuinfektionen gemeldet worden. Binnen 24 Stunden wurden laut RKI 51 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Toten in Deutschland stieg damit auf 124.102.

Sonntag, 6. März 2022