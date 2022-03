Live-Blog zum Coronavirus in BW: Montag, 28. Februar 2022

Das war der Montag in Baden-Württemberg

Corona-Medikamente sorgen für Milliardenumsätze

21:07 Uhr

Mit dem Vakzin von Novavax kommt am Dienstag ein weiterer Corona-Impfstoff nach Baden-Württemberg. Aber nicht nur Impfstoffe, auch speziell auf die Behandlung von Covid-19 zugeschnittene Medikamente gibt es mittlerweile. Paxlovid ist bereits zugelassen und soll schwere Verläufe bei Risikopatientinnen und -patienten verhindern. Hauptsächlich in dessen Freiburger Werk hergestellt, verspricht Paxlovid jenem Unternehmen einen Milliardenumsatz, das ohnehin zu den wirtschaftlichen Gewinnern der Pandemie gehört: dem US-Pharmakonzern Pfizer.

Zahlreiche Demos gegen Corona-Maßnahmen

19:35 Uhr

In mehreren Städten in Baden-Württemberg sind heute erneut Hunderte Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Corona-Politik zu protestieren. In Pforzheim gab es auch mehrere Demos, die sich für die derzeit geltenden Corona-Maßnahmen aussprachen, wie ein Sprecher der Polizei am Montag sagte. Bei den mehr als zehn Versammlungen in Pforzheim waren am frühen Abend laut Polizei rund 1.800 Menschen auf den Straßen. Auch in Stuttgart waren nach Angaben der Polizei mehrere Hundert Teilnehmende im Stadtgebiet unterwegs, um gegen die Corona-Politik zu demonstrieren. Weitere Versammlungen über das Stadtgebiet verteilt meldete die Polizei in Freiburg und Reutlingen. Die Versammlungen verliefen nach Angaben der Präsidien zunächst alle friedlich.

18:50 Uhr

Das Landesgesundheitsamt hat heute 18.438 Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg gemeldet (Stand: 16 Uhr) - vor einer Woche waren es 18.768. Damit sinkt die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz auf 1.402 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner (Vortag: 1.426,1). Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz sank ebenfalls auf 6,7 (Vortag: 6,9). Aktuell liegen 272 Patientinnen und Patienten mit Covid-19 auf den Intensivstationen im Land. Das sind 13 mehr als am Sonntag. 32 weitere Menschen starben mit oder an dem Coronavirus. Der Landkreis Sigmaringen hat mit 2.014,6 aktuell die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg, der Landkreis Ludwigsburg hat die niedrigste Inzidenz mit 839,7.

Lörracher Sommerfasnacht findet großen Anklang

15:50 Uhr

Die wegen Corona in die Pfingstferien verschobene Fasnacht in Lörrach findet große Resonanz. Das gab die Narrengilde Lörrach bekannt. Für den geplanten Umzug haben sich über 80 Cliquen und Gruppen mit insgesamt 1.800 Aktiven aus ganz Baden-Württemberg angemeldet. Darunter sind auch Mitglieder des Verbandes Oberrheinischer Narrenzünfte. Der Verband hatte seine Mitglieder dazu aufgerufen, die Lörracher Sommerfasnacht zu boykottieren und für den Fall einer Zuwiderhandlung von einem Satzungsverstoß gesprochen.

Froschkuttelnessen der Riedlinger Narren ohne Ministerpräsident Kretschmann

15:45 Uhr

Das traditionelle Froschkuttelnessen der Narren am morgigen Dienstag in Riedlingen (Landkreis Biberach) wird ohne Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) stattfinden. Der Grünen-Politiker, nach eigener Aussage "leidenschaftlicher Fastnachts-Narr", hatte in der Vergangenheit zu den Stammgästen des Events gezählt. Dieses Jahr werde Kretschmann "angesichts der Weltlage" nicht an der Veranstaltung teilnehmen, sagte eine Sprecherin des Staatsministeriums in Stuttgart am Montag. Während der Krieg in der Ukraine und die andauernde Pandemie also für das Fernbleiben des wohl prominentesten Gastes des Froschkuttelnessens sorgen, findet das Event unter 3G-Regeln und im Freien wie geplant statt. Froschkutteln stammen nicht - wie der Name vermuten lässt - vom Frosch, sondern sind Innereien von Rind und Schwein.

Corona-Fälle beim Dresdner SC: DVV-Pokalfinale gegen Stuttgart fraglich

13:36 Uhr

Nach mehreren Corona-Fällen bei den Volleyballerinnen des Dresdner SC ist noch nicht absehbar, ob das Pokalfinale des Deutschen Volleyball-Verbands (DVV) an diesem Sonntag wie geplant stattfinden kann. Wie der Verband mitteilte, wurde die für Montag geplante Pressekonferenz kurzfristig abgesagt. Zum aktuellen Zeitpunkt seien die daraus resultierenden Konsequenzen für die Durchführung des Endspiels noch nicht abschätzbar. "Für die Entscheidung, welche Option nun zum Tragen kommt, sind weitere Gespräche mit allen Beteiligten zu führen", heißt es in dem Statement. Im Finale stehen die Frauen von Allianz MTV Stuttgart als Gegner bereit. Das Team aus Sachsen hatte bereits das für vergangenen Samstag angesetzte Bundesligaspiel beim USC Münster absagen müssen.

Frankreich: Maskenpflicht entfällt in Kinos, Restaurants und Museen

11:50 Uhr

Seit heute gilt in Teilen des öffentlichen Lebens in Frankreich keine Maskenpflicht mehr. Konkret wird für den Besuch von Kinos, Restaurants und Museen kein Mund-Nasen-Schutz mehr benötigt. Die französische Regierung begründet dies mit dem Rückgang der Corona-Infektionen. In Bussen, Bahnen und Flugzeugen müssen Passagiere aber weiter eine Maske tragen. Sollten die Zahlen weiter zurückgehen, könnten auch andere Corona-Beschränkungen in Frankreich demnächst wegfallen.

11:00 Uhr

In Kürze soll in Baden-Württemberg auch mit Novavax gegen das Coronavirus geimpft werden. Der Covid-19-Proteinimpfstoff ist seit Dezember zugelassen. Die ersten Lieferungen sind bereits eingetroffen.

Pandemie verursacht Personalnot bei Ludwigshafener Tafel

10:41 Uhr

Die Ludwigshafener Tafel sucht dringend ehrenamtliche Helfer. Wegen der Pandemie seien ein Viertel aller Helfer abgesprungen. Die meisten Helfer sind laut dem ersten Vorsitzenden der Ludwigshafener Ehrenamtsbörse Vehra, Jürgen Hundemer, im Rentenalter und haben daher große Angst vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus. Daher seien viele Helfer zu Beginn der Pandemie abgesprungen und auch nicht mehr ins Helferteam zurückgekehrt. Hinzu kommt: wegen der gestiegenen Lebenshaltungskosten kommen täglich weitere Kunden dazu. Aktuell bräuchte die Tafel für die Versorgung der 2.000 Kunden mindestens 20 neue Kräfte, so Hundemer.

10:25 Uhr

Der Innenminister von Baden-Württemberg, Thomas Strobl (CDU), liegt auf Grund seiner Corona-Infektion im Krankenhaus. "Der stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl hat sich als Vorsichtsmaßnahme im Zusammenhang mit seiner Corona-Infektion ins Krankenhaus begeben", so ein Sprecher des Innenministeriums. Noch vor einer Woche, als die Infektion durch einen PCR-Test bestätigt wurde, sei Strobl aus dem Homeoffice voll arbeitsfähig gewesen und habe nur milde Erkältungssymptome aufgewiesen, wie eine CDU-Sprecherin damals mitteilte. Das Innenministerium wies unter Hinweis auf die Privatsphäre des Ministers darauf hin, von weiteren Nachfragen abzusehen. Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz wünschte seinem Koalitionspartner gute Besserung.

Quarantänefrei auf Bali urlauben

8:04 Uhr

Auf der indonesischen Urlaubsinsel Bali können mindestens zweifach geimpfte Reisende ab dem 14. März erstmals wieder quarantänefrei Urlaub machen. "Auf Bali sieht es seit einigen Wochen besser aus", sagte der Pandemiebeauftragte der Regierung, Luhut Pandjaitan, mit Blick auf sinkende Infektionszahlen. Besucherinnen und Besucher müssten dann nur noch einen PCR-Test nach der Ankunft machen und könnten sich bei negativem Ergebnis frei auf der Insel bewegen. Am dritten Tag fällt ein weiterer PCR-Test an. Eine Booster-Impfung ist nicht nötig.

Weitere Bundesländer beginnen mit Novavax-Impfungen

6:51 Uhr

Ab heute können sich in weiteren Bundesländern Menschen mit dem neuen Corona-Impfstoff von Novavax immunisieren lassen. Möglich ist dies etwa in Rheinland-Pfalz, Thüringen oder Berlin. In Hamburg, Schleswig-Holstein, dem Saarland und teilweise in Nordrhein-Westfalen hatte es bereits am Wochenende Impfmöglichkeiten mit dem Vakzin gegeben. In Baden-Württemberg sind am Freitag erste Lieferungen des neuen Impfstoffes von Novavax eingetroffen. Ab Dienstag soll dann mit dem Proteinimpfstoff geimpft werden - Priorität hat das Gesundheitswesen:

Trotz Corona und Krieg: Narrensprung in Rottweil

6:29 Uhr

Der Narrensprung in Rottweil findet auch in diesem Jahr in abgespeckter Form statt. Zum eigentlichen Grund - der Corona-Pandemie - kam noch ein zweiter hinzu. Warum die Narren dennoch feiern wollen:

4:33 Uhr

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet deutschlandweit 62.349 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind 11.518 Fälle weniger als am Montag vor einer Woche, als 73.867 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz fällt weiter auf 1.238,2 von 1.240,3 am Vortag. Auch die Hospitalisierungsinzidenz fiel auf 6,08. Noch am Freitag lag der Wert bei 6,28. Am Wochenende wird die Hospitalisierungsinzidenz nicht gemeldet. 24 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 122.702. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 14,74 Millionen Corona-Tests positiv aus.

4:25 Uhr

Der Verband der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI) rechnet in den kommenden Monaten weiterhin mit langen Lieferzeiten bei großen Hausgeräten wie Waschmaschinen, Trocknern und Geschirrspülern. Eine bessere Versorgung mit Halbleitern und anderen Vormaterialien erwartet die Branche frühestens ab Mitte des Jahres. Die Hausgeräte-Industrie ist seit der Corona-Pandemie von der Knappheit an Elektronik, Metallen und Kunststoffen getroffen. Hinzu kommen laut ZVEI geringe Transportkapazitäten, besonders von Asien nach Europa sowie eine große Nachfrage. Nicht jeder Kunde könne damit rechnen, sein Wunschgerät innerhalb der gewohnt kurzen Frist geliefert zu bekommen, so der Branchenverband.

