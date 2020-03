Am Wochenende hielten sich bei weitem nicht alle Menschen in Baden-Württemberg an die erlassenen Corona-Auflagen. Die Polizei löste mehrere Corona-Partys auf und verhängte zahlreiche Straf- und Bußgeldverfahren.

Dauer 1:33 min Sendezeit 19:45 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Betreiber: "Nur ein Treffen von Mitarbeitern" Die Polizei wird gerufen, weil in einer Shisha-Bar Stimmen und Musik zu hören sind. Die Feuerwehr bricht die Tür auf. Am nächsten Tag gibt sich der Betreiber zerknirscht. Video herunterladen (3,9 MB | MP4)

In Stuttgart-Zuffenhausen beendete die Polizei am Samstagabend eine private Party in einer Shisha-Bar. 26 Menschen hatten dort hinter verschlossenen Türen gefeiert. Die Polizei musste nach eigenen Angaben die Tür von der Feuerwehr aufbrechen lassen, weil in der Shisha-Bar niemand auf die Aufforderungen zu öffnen reagierte. In der Gaststätte traf die Polizei zunächst auf vier Personen, ein Spürhund fand noch 22 weitere in einem verbarrikadierten Lagerkeller. Alle müssen nun mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz rechnen.

Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) verurteilte die heimliche Zusammenkunft als ignorant und unvernünftig: "Wer sich jetzt noch in Gruppen versammelt und Partys feiert, handelt gegen die Gesellschaft und nimmt in Kauf, dass Menschen schwer krank werden oder sogar sterben."

Aufgelöste Partys im Rhein-Neckar-Raum

Die Mannheimer Polizei setzte am Wochenende mehr als 30 zusätzliche Streifenwagen ein, um zu kontrollieren, ob sich die Menschen an die Corona-Vorschriften halten. Die Bilanz: Die meisten ja, viele aber auch nicht. In der Mannheimer Neckarstadt schlossen die Polizisten am Samstagabend eine Kneipe, die ihre Gäste offenbar durch einen Nebeneingang hereingelassen hatte. In Hemsbach (Rhein-Neckar-Kreis) beendete die Polizei am Samstagabend die Gartenparty eines 17-Jährigen, der mit 17 Personen in seinen 18. Geburtstag hineinfeiern wollte. An der Rastanlage Hockenheim-West an der A6 lösten Beamte ein großes Picknick mit 25 Personen auf.

"Das waren Ausnahmen und keineswegs die Regel", so ein Sprecher der Polizei Mannheim. "Teilweise sind den Menschen die Vorschriften allerdings schlicht egal." Insgesamt kontrollierten die Polizisten in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis am Wochenende fast 1.000 Personen - dabei stellten sie 264 Verstöße fest. Gegen 217 Personen verhängten sie Bußgelder, gegen 47 leiteten sie Strafverfahren ein.

Verbotene Wandergruppen auf der Schwäbischen Alb

Im Großraum Tübingen meldete die Polizei am Wochenende zahlreiche Corona-Einsätze und Verstöße. "Die meisten Leute sind sehr vernünftig, aber leider gibt es immer wieder Menschen, die in Gruppen zu Wanderungen aufbrechen oder zu viert im Auto unterwegs sind", so ein Polizeisprecher. Stark frequentiert waren demnach vor allem am Samstag Wanderparkplätze und beliebte Freizeitziele auf der Schwäbischen Alb. Das Polizeipräsidium Reutlingen meldete allein am Samstag 225 Anzeigen.

In der Nacht auf Samstag löste die Polizei zudem mehrere Partys auf. In Rottenburg (Kreis Tübingen) attackierte eine Gruppe von Jugendlichen die Beamten und verletzte sie. In Hechingen (Zollernalbkreis) zerstörten Partygäste die Schutzhütte eines Grillplatzes.

Lautsprecherdurchsagen an Liegewiesen

Auch im Kreis Heilbronn meldete die Polizei Verstöße gegen das Kontaktverbot. Vor allem am Samstag hielten sich viele Gruppen bei schönem Wetter nicht an die geforderten Abstände, teilte ein Sprecher mit. "Insbesondere auffallend war der Breitenauer See. Trotz Verbots die Liegewiesen zu benutzen, haben viele das gemacht. Und unsere Kollegen mussten Lautsprecherdurchsagen machen." Die meisten seien den Aufforderungen nachgekommen und damit einer Strafe entgangen. In einigen Fällen hätten die Beamten dieselben Gruppen jedoch später erneut erwischt, so der Sprecher. Insgesamt erstattete die Polizei im Kreis Heilbronn mehr als hundert Anzeigen.

Polizei schließt Gaststätten im Kreis Karlsruhe

Trotz Corona-Verbot öffneten im Großraum Karlsruhe am Wochenende einige Gaststätten. Die Betreiber müssen nun mit hohen Geldstrafen rechnen. Auf dem Karlsruher Wochenmarkt setzte die Polizei außerdem Lautsprecherdurchsagen ein, weil sich zu viele Menschen zu nahe kamen oder in großen Gruppen zusammen standen. "Es zeigt sich, dass es stark vom Wetter abhängt, wie sehr die Corona-Verordnung eingehalten wird", sagte ein Sprecher am Montag. Insgesamt seien am Wochenende mehr als 150 Verstöße durch das Polizeipräsidium registriert worden.

Strobl: Menschen sollen Verstöße melden

Innenminister Thomas Strobl (CDU) rief dazu auf, festgestellte Verstöße gegen die Regeln der Polizei zu melden. "Ich finde es in Ordnung, wenn die Menschen wachsam sind", sagte der CDU-Politiker am Montag der "Bild". Es gehe darum, die Ausbreitung der Seuche zu verlangsamen und Menschenleben zu retten. "Wenn es Uneinsichtige gibt, die vorsätzlich oder fahrlässig dagegen verstoßen, müssen unsere Sicherheitsbehörden das wissen, damit sie das unterbinden können."

In Baden-Württemberg sind Menschenansammlungen auf öffentlichen Plätzen mit mehr als zwei Personen, die nicht zur Familie oder zur Hausgemeinschaft gehören, verboten. Am Sonntag hatte das Land dazu einen Bußgeldkatalog veröffentlicht.