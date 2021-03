Die Idee mehrerer Modehäuser in Baden-Württemberg half nur kurz: Um endlich wieder öffnen zu können, hatten sie unter anderem Klopapier ins Sortiment genommen. Doch kaum offen, müssen sie wieder schließen.

Klopapier-Flagship-Store nennen sich das Modehaus Blum-Jundt in Emmendingen und das Modehaus Kuhn in Bad Mergentheim seit wenigen Tagen. Schwing Mode in Mosbach heißt jetzt Klopapier Superstore. Und wo sonst elegante Kleidungsstücke ausgestellt waren, türmen sich - symmetrisch angeordnet - Klopapierpackungen. Auch mehrere Filialen von Nara-Mode in der Rhein-Neckar-Region haben sich kurzerhand umbenannt in Klopapier-Mega-Stores. Die Idee: Mit dieser Sortimentserweiterung als Drogerie zu gelten und damit öffnen zu dürfen. Und kurzfristig hat das Konzept tatsächlich funktioniert.

Klopapier neben Jeans zu verkaufen SWR

Landesregierung ergänzt bestehende Vorschrift

Die ungewöhnliche Idee sorgte für ein breites Echo - nicht nur in den Medien. So ergänzte das baden-württembergische Wirtschaftsministerium die bestehende Vorschrift - der erlaubte Sortimentsteil muss mindestens 60 Prozent des Umsatzes ausmachen - mit folgender Auslegung: "Die Begutachtung des gewöhnlichen Sortiments auf die Sortimentsbreite ist zum Zeitpunkt vor dem Lockdown abzustellen". Und das Sozialministerium ergänzt: "Es handelt sich um eine unzulässige Umgehung, da der zulässige Sortimentsanteil – im wahrsten Sinne des Wortes – nur auf dem Papier besteht." Das sei nicht im Sinne der Corona-Verordnung, so der Ministeriumssprecher gegenüber dem SWR. Beide Ministerien betonen, dass im Einzelfall die zuständigen Behörden vor Ort zu entscheiden hätten.

Modehäuser schließen wieder - unter Protest

Die Modeläden in der Rhein-Neckar-Region sind bereits seit heute wieder zu - nur noch Click und Collect ist möglich. Blum-Jundt in Emmendingen verkauft ab sofort bis Samstag nur noch Drogerie- und Geschenkartikel, danach gilt auch hier wieder: Ware nur auf Bestellung. Inhaber Marcel Jundt-Schöttle sagte dem SWR, angesichts der dritten Welle wolle man schließlich nicht in ein schlechtes Licht geraten. Allerdings findet sich auf der Homepage des Modeshauses ein offener Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), den Handelsverband, Lokalpolitiker und die Medien. "Die Menschen haben uns verstanden", heißt es darin, aber "Die Politik hat nichts verstanden." Und:

Für unser Land, unsere Stadt und den Menschen die darin leben, wünschen wir

geordnete und nachvollziehbare Regeln, die für alle gelten (Gleichbehandlung) und kontrolliert werden. Modehaus Blum-Jundt in Emmendingen

Wirtschaftsministerium verweist auf Unterschiede

"Künstlich" sei die Sortimentsverschiebung, erklärt dagegen der Sprecher des Wirtschaftsministeriums dem SWR. Und: Wenn ein Lebensmitteleinzelhändler Bekleidung verkaufe, würden diese Waren in der Regel mitgekauft. Umgekehrt gehe man nicht ins typische Bekleidungsgeschäft, um sich mit Lebensmitteln oder Hygieneartikeln zu versorgen. "Vielmehr soll ein zusätzlicher Anreiz geschaffen werden, das Bekleidungsgeschäft aufzusuchen."

Einzelhandelsverband: 40 Milliarden Euro Verlust

Der Einzelhandelsverband Deutschland HDE nannte am Montag die Summe von rund 40 Milliarden Euro, die Geschäfte und Einzelhändler wegen des aktuellen Lockdowns bisher eingebüßt hätten. HDE-Hauptgeschäftsführer Genth empfahl, dies auszugleichen, indem jeder Bürger einen Einkaufsgutschein von 500 Euro erhalte, um die Geschäfte in Deutschland zu retten - nach der Pandemie. Bis dahin dürfte es für viele zu spät sein.