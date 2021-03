Ab kommender Woche soll es für die unteren Klassen der weiterführenden Schulen in Baden-Württemberg zurück in den Präsenzunterricht gehen. Jetzt hat sich die Landesregierung offenbar auf eine Teststrategie geeinigt.

Bei der Rückkehr der fünften und sechsten Klassen in die Schulen sollen die Kinder, wie schon die Lehrkräfte, zweimal wöchentlich kostenlos getestet werden. Darauf hat sich die grün-schwarze Landesregierung verständigt. Die Eltern sollen sich darum kümmern, dass ihre Kinder sich bei Apotheken, Hausärzten oder kommunalen Anlaufstellen auch an Schulen auf das Coronavirus testen lassen. Erst nach den Ferien soll es dann flächendeckende Testzentren an den Schulen geben. Die Osterferien beginnen am 1. April, am 12. April müssen die Kinder zurück in die Schule.

Teststrategie geht über Bund-Länder-Beschluss hinaus

Die Landesregierung geht mit dieser Teststrategie über den Bund-Länder-Beschluss von vor einer Woche hinaus. Dort hatte es geheißen, die Länder sollten sicherstellen, "dass das Personal in Schulen und Kinderbetreuung sowie alle Schülerinnen und Schüler pro Präsenzwoche das Angebot von mindestens einem kostenlosen Schelltest erhalten." Der Städtetag hatte am Montag erklärt, drei Viertel der Kommunen unterstützten das Land seit der Wiedereröffnung der Kitas und Schulen durch mobile Testteams direkt in der Einrichtung. Hier sei Baden-Württemberg weiter als andere Bundesländer.

Bei Mindestabstand noch Gesprächsbedarf

In der Frage, ob die Kinder der fünften und sechsten Klassen bei der geplanten vollständigen Rückkehr in die Schulgebäude den coronabedingten Abstand von eineinhalb Meter einhalten müssen, gibt es dem Vernehmen nach noch Gesprächsbedarf. Am Dienstag hatte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) darauf bestanden, dass dieser Abstand beachtet werden müsse. Ansonsten müsse überlegt werden, ob es einen Wechsel von Präsenz- und Fernunterricht geben könne. Das Kultusministerium lehnt Wechselunterricht jedoch ab und pocht weiter darauf, dass es "kein förmliches Abstandsgebot" geben könne, weil nicht alle Schulen das gewährleisten könnten.